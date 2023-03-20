Президент России: Системные попытки Запада разрушить экономику РФ не удались

Ничего не получилось, ничего и не получится, но успокаиваться ни в коем случае нельзя

Всё это есть, мы это видим. Думаю, что и здесь у них ничего не получится

Системные попытки стран Запада, направленные на разрушение российской экономики, не удались. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД.— подчеркнул Путин.Путин также отметил, что все действия Запада, направленные против России, рассчитаны как на достижение быстрого результата, так и на эффекты в среднесрочной перспективе. В результате наложенных Западом санкций возникают проблемы, связанные с поставками комплектующих, необходимых для высокотехнологических отраслей, отключением от существовавших ранее коопераций, а также с цепочками логистики.— добавил глава государства.Президент также напомнил, что перед российской экономикой и бизнесом в условиях санкций стоит много задач, в том числе связанных с действиями, направленными на импортозамещение.Российский лидер также добавил, что в создавшейся ситуации есть как минусы, так и несомненные плюсы для экономики, обусловленные тем, что отечественные предприятия вынуждены размещать заказы внутри страны. В том числе в связи с этим уровень безработицы в стране в настоящее время находится на исторически минимальном уровне - 3,6%.Глава государства подчеркнул необходимость сохранения единства в российском обществе в условиях беспрецедентного внешнего давления, в связи с чем призвал сотрудников правоохранительных органов повышать уровень своего профессионализма и не допускать в своей работе проявлений непрофессионализма.