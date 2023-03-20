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Президент России: Системные попытки Запада разрушить экономику РФ не удались

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Президент России: Системные попытки Запада разрушить экономику РФ не удались

Системные попытки стран Запада, направленные на разрушение российской экономики, не удались. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД.


Ничего не получилось, ничего и не получится, но успокаиваться ни в коем случае нельзя

— подчеркнул Путин.

Путин также отметил, что все действия Запада, направленные против России, рассчитаны как на достижение быстрого результата, так и на эффекты в среднесрочной перспективе. В результате наложенных Западом санкций возникают проблемы, связанные с поставками комплектующих, необходимых для высокотехнологических отраслей, отключением от существовавших ранее коопераций, а также с цепочками логистики.

Всё это есть, мы это видим. Думаю, что и здесь у них ничего не получится

— добавил глава государства.

Президент также напомнил, что перед российской экономикой и бизнесом в условиях санкций стоит много задач, в том числе связанных с действиями, направленными на импортозамещение.

Российский лидер также добавил, что в создавшейся ситуации есть как минусы, так и несомненные плюсы для экономики, обусловленные тем, что отечественные предприятия вынуждены размещать заказы внутри страны. В том числе в связи с этим уровень безработицы в стране в настоящее время находится на исторически минимальном уровне - 3,6%.

Глава государства подчеркнул необходимость сохранения единства в российском обществе в условиях беспрецедентного внешнего давления, в связи с чем призвал сотрудников правоохранительных органов повышать уровень своего профессионализма и не допускать в своей работе проявлений непрофессионализма.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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25 комментариев
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  1. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:12
    +4
    Да никакой Запад никогда этого сделать не сможет. Если кто и способен справиться с такой задачей - то это импортозамещенные отечественные эффективные менеджеры и их родные, близкие,любовники, любовницы, кошки, кошки любовников и т.п. (на кого там они бизнес и активы ещё записывают).
    А то, что наша экономика не смотря ни на что растет, он уже на прошлой неделе говорил.
    Ну раз говорит, что растет, значит растет. Наш президент никогда не обманывал.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 18:34
      +4
      Ну раз говорит, что растет, значит растет. Наш президент никогда не обманывал.

      Растет как на дрожжах, даже термин придумали уже отрицательный рост hi
      1. Альф
        Альф Сегодня, 18:43
        +3
        Цитата: spirit
        Растет как на дрожжах

        Вы такое не пишите, я тут пару недель назад это уже процитировал, так минусов насовали....Причем, что интересно, никто из троллей ничего не возразил...
  2. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:16
    0
    Цитата: ЦитатаЛаврова
    Да никакой Запад никогда этого сделать не сможет. Если кто и способен справиться с такой задачей - то это импортозамещенные отечественные эффективные менеджеры и их родные, близкие,любовники, любовницы, кошки, кошки любовников и т.п.
    А то, что наша экономика не смотря ни на что на тест, он уже на прошлой неделе говорил.
    Ну раз говорит, что растет, значит растет. Наш президент никогда же нас в своих обещаниях не обманывал.

    В начале декабря 2023 года его работа себя проявит.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:32
      0
      А что там будет? Первый миллионник в Сибири сдадут, или обещанную пилотируемую миссию на Марс отправят? Или дата юбилейное красной линии?
      Просто столько возможных вариантов событий выпадает на этот месяц....
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 18:34
      +5
      Цитата: ximkim
      В начале декабря 2023 года его работа себя проявит.

      А вы считаете, чтобы оценить 23 года правления Путина нужно ждать декабрь 2023? belay
  3. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 18:17
    +10
    "Системные попытки Запада разрушить экономику РФ не удались"
    Мы сделали это сами laughing """
  4. Elk
    Elk Сегодня, 18:24
    +1
    Действия санкций пролонгированы во времени, вопрос хочет ли запад идти до конца под диктовку «гигемона»?
  5. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 18:30
    +3
    В результате наложенных Западом санкций возникают проблемы, связанные с поставками комплектующих, необходимых для высокотехнологических отраслей, отключением от существовавших ранее коопераций, а также с цепочками логистики.

    Выход может быть только один - восстановление Госплана и новая ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ.


    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 18:36
      +2
      Цитата: War_Lord
      Выход может быть только один - восстановление Госплана и новая ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ.

      Ну это понятно. Теперь вопрос - какие шаги принимаются по этому плану?
      1. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 18:50
        -1
        В РФ пока нет очередного пятилетнего плана, как нет и отраслевых министерств в промышленности:
        строительства в районах Дальнего Востока и Забайкалья
        судостроительной промышленности
        тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
        транспортного строительства
        тяжелого и транспортного машиностроения
        химического и нефтяного машиностроения
        химической промышленности
        электронной промышленности
        электротехнической промышленности
        энергетического машиностроения
        строительства предприятий тяжелой индустрии
        угольной промышленности
        цветной металлургии
        черной металлургии
        энергетики и электрификации
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 18:47
      +2
      Цитата: War_Lord
      новая ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ.
      проблема только в том что ту индустриализацию нам обеспечивала Великая депрессия и А.Кан.
      Иначе никто б нам те заводы не продал бы.
      Точно также как не продадут сегодня..
      Живой пример с Опелем....
      1. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 18:54
        -2
        Дак давайте сделаем новую Великую Депрессию на Западе - поможем Credit Suisse и прочим банкам США и ЕС обрушиться!
      2. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 19:07
        +2
        Цитата: свой1970
        индустриализацию нам обеспечивала Великая депрессия и А.Кан.

        Та латна? belay В востановлении после ВОВ тоже депрессия в США помогла? fool
        Запутинцы, у вас совесть есть вообще?
        1. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 19:19
          +1
          Цитата: Ингвар 72
          В востановлении после ВОВ тоже депрессия в США помогла

          А что у нас тогда нужно было проводить индустриализацию?
          1. Никанор1993
            Никанор1993 Сегодня, 19:32
            0
            Основа индустриализации Я бандеровская сволочь для развития страны, при капитализме идёт развитие капиталов отдельных личностей. Начать бы нам нужно с себя и начать организовываться законными методами и хотя бы немного изучать то, что нам теоретики и практики с тех пор в назидание оставили.
        2. свой1970
          свой1970 Сегодня, 20:15
          0
          Цитата: Ингвар 72
          Запутинцы, у вас совесть есть вообще?

          Сталин- запутинец???!!!
          О как....
          Это он вообще то оценил роль США в довоенной индустриализации крайне положительно.
          Понятно что для вас это видимо неожиданность, но все же, для приличия- почитайте откуда тракторные и авто заводы в СССР появились до войны
          А прсле войны- все специфично и с кучей нюансов..
          Прадед мой например как депутат урвал своему колхозу из репараций 2 маслозавода- прдсолнечника и сливочный.
          Это конечно не ЧТЗ feel - но тоже заводы.
          Были и еще заводы репарационные.Чистая химия, фотоматериалы, и так далее.
          Что то развивали сами.
          Что то не смогли вообще.
          Если уж КПСС заговорила в 1952м что производство товаров группы А не совсем сбалансированно в ущерб товаров группы Б.

          З.ы. вы скромно не ответили - откуда взялась в Тольятти группа преподов в количестве 50 belay рыл в ДО ЕГЭшный период бравший бабло - а вы экзамены в ВУЗы защищали в теме про образование
      3. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:23
        0
        Это крайне не верный пример. Да, иноспецы были. С того же Сименса, например
        Но вы забыли о двух вещах - о том, что это совсем не была гуманитарная помощь и Республика в тяжелейшие годы им платила огромные деньги. И оборудование они поставляли далеко не даром.
        Но самое главное - мы сами у них учились и в дальнейшем, уже мы были лидерами в науке и технологиях.
        При в них своей "умелости" ни одна страна, откуда приезжали эти спецы так и не смогла повторить тот же план ГОЭЛРО у себя.
        И они уже догоняли нас в мирном атоме, космосе, ракето и авиастроении.
        Запомните - учиться у других просто необходимо, но ещё важнее - развивать свою науку, технологии и т.д. Вот для чего были нужны иноспецы - сократить срок рывка. Но говорить о том, что это именно они провели индустриализацию - крайне голословно.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:35
    +1
    Да уж товарищ Си Цзеньпин с ходу ,напрямую разрушил всю интригу в наших выборах Президента России в 2024 г.Отванговал ,так отванговал. laughingБайден нервно задышал.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:58
      +3
      Думал, что у нас на выборах народ голосует, а не Си!
      Хотя, после электронного голосования это уже не важно...
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 18:39
    +5
    А что ломать,если ломать нечего?Всё сломано до них и по их указке.Где станкостроение,где машиностроение?Где гражданская авиация?Растет,не бывалыми темпами? Про электронику, промолчу..Ах,да "Москвич",с китайским лицом выпускаем."В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть"(с).Это про наш городок сейчас.Да и рождаемость, у нас в городке в минус,ушла..
    1. Альф
      Альф Сегодня, 18:48
      +3
      Цитата: parusnik
      Да и рождаемость, у нас в городке в минус,ушла..

      В моей Самаре, как бы не маленьком городе, тоже самое.

      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 19:49
        +2
        Рождаемость в стране,наверное, признак успехов в экономике.
        1. Альф
          Альф Сегодня, 19:51
          +1
          Цитата: parusnik
          Рождаемость в стране,наверное, признак успехов в экономике.

          Грандиозных успехов...(сарказм)
        2. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:25
          0
          Коллега, объективно, экономика сейчас не является причиной роста рождаемости. Самые простые примеры - даже не Европа, а Китай - катастрофическое падение рождаемости. Или посмотрите на Африку или Восток - где просто гиперрождаемость. Вопрос совершенно не в экономике.