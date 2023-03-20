ЧВК «Вагнер» сообщила о ликвидации препятствий для захоронения бойцов в Краснодарском крае

Представитель ЧВК «Вагнер» сегодня был приглашен на прием к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Об этом сообщил Telegram-канал «Оркестр Вагнера», ссылаясь на слова основателя ЧВК Евгения Пригожина.По сообщению источника, никаких препятствий для захоронений бойцов ЧВК «Вагнер» на кладбище в станице Бакинская под Горячим Ключом более не будет. Вероятно, что вопрос был решен на высоком уровне, после того, как был вынесен, в том числе, и в медийное пространство.Напомним, что двумя днями ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что глава администрации города Горячий Ключ в Краснодарском крае Сергей Белопольский запретил хоронить на кладбище в станице Бакинская погибших во время специальной военной операции бойцов ЧВК. Пригожин написал, что «у него была истерика», выражая очень негативную оценку действиям городского руководителя.Затем на кладбище в станице Бакинская все же состоялись похороны погибших российских воинов. Теперь препятствий к дальнейшим похоронам погибших бойцов возникать не должно. Прискорбно, что сам факт подобных споров возникает во время спецоперации, да еще по отношению к людям, которые геройски отдали свои жизни во имя интересов государства российского.Власти Краснодарского края пока не комментировали средствам массовой информации заявление Пригожина об отсутствии препятствий для захоронения погибших бойцов «оркестра» на кладбище в станице Бакинская.