Военное обозрение
Войти Регистрация

ЧВК «Вагнер» сообщила о ликвидации препятствий для захоронения бойцов в Краснодарском крае

23
ЧВК «Вагнер» сообщила о ликвидации препятствий для захоронения бойцов в Краснодарском крае

Представитель ЧВК «Вагнер» сегодня был приглашен на прием к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Об этом сообщил Telegram-канал «Оркестр Вагнера», ссылаясь на слова основателя ЧВК Евгения Пригожина.


По сообщению источника, никаких препятствий для захоронений бойцов ЧВК «Вагнер» на кладбище в станице Бакинская под Горячим Ключом более не будет. Вероятно, что вопрос был решен на высоком уровне, после того, как был вынесен, в том числе, и в медийное пространство.

Напомним, что двумя днями ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что глава администрации города Горячий Ключ в Краснодарском крае Сергей Белопольский запретил хоронить на кладбище в станице Бакинская погибших во время специальной военной операции бойцов ЧВК. Пригожин написал, что «у него была истерика», выражая очень негативную оценку действиям городского руководителя.

Затем на кладбище в станице Бакинская все же состоялись похороны погибших российских воинов. Теперь препятствий к дальнейшим похоронам погибших бойцов возникать не должно. Прискорбно, что сам факт подобных споров возникает во время спецоперации, да еще по отношению к людям, которые геройски отдали свои жизни во имя интересов государства российского.

Власти Краснодарского края пока не комментировали средствам массовой информации заявление Пригожина об отсутствии препятствий для захоронения погибших бойцов «оркестра» на кладбище в станице Бакинская.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:19
    +2
    Белопольсктго того?Персонаж явно напрашивался на неприятности для себя
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:38
      +1
      dmi.pris 1 hi, там и в Ленинграде тоже мутят. Не с захоронениями а с деятельностью ЧВК. Нужен закон легализации и установлении отношений власть - ЧВК.
      1. VLAD-96
        VLAD-96 Сегодня, 18:14
        +4
        А ещё нужны зачистки либероты в госаппарате, таких там ещё очень много по стране, затаившихся приспешников запада.
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 20:21
          0
          Цитата: VLAD-96
          А ещё нужны зачистки либероты в госаппарате, таких там ещё очень много по стране, затаившихся приспешников запада.

          Хорошо бы. Но, их штампуют во всех гуманитарных вузах. Сперва надо, или поменять преподавателей, или эти вузы прикрыть.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:19
    +2
    А как там Белопольский,организатор всего этого непосредственно?С 18 марта молчит и в телеге и контакте.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:42
      +3
      tralflot1832 hi, думаю вопрос не у губернатора края решался а выше и губернатор просто выполнил решение старших "товарищей".
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:51
        +2
        Губернатору надо этот скандал, когда на передовой добровольцем бывший мэр Краснодара и он очень прямо выразился по Белопольскому,как хочешь так его и понимай.Но забористо.
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 17:20
    +7
    Я уже подумал что мэрию Белопольского штурманули... а оно вон как.
    Однако вопрос дальнейшей работы г-на Белопольского в своей должности вызывает ну очень живой интерес.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:35
      +2
      Цитата: Canecat
      Однако вопрос дальнейшей работы г-на Белопольского в своей должности вызывает ну очень живой интерес.

      Вызывает антирес Ваш воспитательный процесс: Как у вас там
      топчут Белопольского сапогами или без? Йес! recourse Ну обосралось дитя, бывает, request оно же родное, наверно губера. feel "Понять и простить"? Йес, но с волчьим билетом! angry
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:20
    +5
    ЧВК «Вагнер» сообщила о ликвидации препятствий для захоронения бойцов в Краснодарском крае
    belay Не понял, це Вегнер, чи не Вагнер? Дело не в бумажке на захоронение, а в выносе всякой с....чи из кабинета вместе с креслом!Страну нужно очищать от мусора что всплыл. request Ваше дело внешние враги, понятно, но и внутренних выносите, вам же легче будет воевать то. recourse Тем более вхожи...., говорят. feel
    1. Макиавелли
      Макиавелли Сегодня, 18:14
      0
      Они может быть и вынесли, но у Никиты нет таких полномочий. А всякие новые газеты начали бы кричать караул законно избранного мера выкинули из кабинета . И зачем Пригожину такая репутация?
  5. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 17:21
    +5
    Хорошо бы памятник какой поставить или памятную стену возвести. Бойцы свой долг исполнили.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:33
      +4
      Наберите ЧВК Вагнер мемориал в Горячем ключе видео ,всё там есть.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:41
      +5
      Есть часовня,памятник Добровольцу.Да и надгробия .Нам запомнился погибшим ребятам в Сирии при авиационной атаке на колонну ЧВК.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:25
    +2
    Пригожин написал, что «у него была истерика», выражая очень негативную оценку действиям городского руководителя.

    А моего батю на сайте забанили, за то что он плохо отозвался об администрации Горячий Ключ.
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:36
    +6
    Слава, Слава, Слава героям!!!
    Впрочем,
    им
    довольно воздали дани.
    Теперь
    поговорим
    о дряни...

    ...Намозолив от пятилетнего сидения зады,
    крепкие, как умывальники,
    живут и поныне —
    тише воды.
    Свили уютные кабинеты и спаленки.

    В. Маяковский. 1921 год. Актуально до сих пор. О дряни.
  8. TURAR
    TURAR Сегодня, 17:53
    -4
    Краснодарская клоака... Хахалевский край
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:07
      +2
      Цитата: TURAR
      Краснодарская клоака... Хахалевский край


      Так.Что за дела?Вы мягко выражаясь не правы.Кубань вносит значительный вклад в СВО.Многие добровольцы,воинские части и даже ЧВК из Краснодарского края.Так что не надо судить по одному чиновнику о всём крае.Кто отражал первое Херсонское наступление осенью прошлого года,чей десант ,держал Красный Лиман до последнего когда случился Харьковский форс мажор - уроженцы Кубани в большинстве своем,где базируется ЧВК Вагнер?Так что гнать не надо.
      1. TURAR
        TURAR Сегодня, 18:15
        -1
        Как бы дела не обстояли чиновник в России не меняется! "судить по одному чиновнику" )) тут один не смог произнести «многонациональный народ».
  9. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 18:02
    -2
    Кого ликвидировали? список в студию.
  10. Клон
    Клон Сегодня, 18:27
    0
    Не уверен, что это была личная инициатива Белопольского. Дабы произвести подобное в отношение погибших бойцов, необходимо, как минимум, полное отсутствие мозга. И не просто так Веник, который Кондратьев, всполошился...
  11. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 18:30
    -1
    Тихо, но неотвратимо зреет необходимость создания отечественного извода вражеского "миротворца".
    Страна должна знать своих героев, но и врагов тоже.
    Вот только уж очень опасная это штука...
  12. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 19:12
    0
    А как же новый закон о защите участников СВО? Глава администрации города Горячий Ключ в Краснодарском крае Сергей Белопольский лет на 10 уже заслужил? Где проверка прокуратуры его действий в рамках данного закона?