ЧВК «Вагнер» сообщила о ликвидации препятствий для захоронения бойцов в Краснодарском крае

Представитель ЧВК «Вагнер» сегодня был приглашен на прием к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Об этом сообщил Telegram-канал «Оркестр Вагнера», ссылаясь на слова основателя ЧВК Евгения Пригожина.
По сообщению источника, никаких препятствий для захоронений бойцов ЧВК «Вагнер» на кладбище в станице Бакинская под Горячим Ключом более не будет. Вероятно, что вопрос был решен на высоком уровне, после того, как был вынесен, в том числе, и в медийное пространство.
Напомним, что двумя днями ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что глава администрации города Горячий Ключ в Краснодарском крае Сергей Белопольский запретил хоронить на кладбище в станице Бакинская погибших во время специальной военной операции бойцов ЧВК. Пригожин написал, что «у него была истерика», выражая очень негативную оценку действиям городского руководителя.
Затем на кладбище в станице Бакинская все же состоялись похороны погибших российских воинов. Теперь препятствий к дальнейшим похоронам погибших бойцов возникать не должно. Прискорбно, что сам факт подобных споров возникает во время спецоперации, да еще по отношению к людям, которые геройски отдали свои жизни во имя интересов государства российского.
Власти Краснодарского края пока не комментировали средствам массовой информации заявление Пригожина об отсутствии препятствий для захоронения погибших бойцов «оркестра» на кладбище в станице Бакинская.