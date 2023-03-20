Мы приветствуем сегодняшние заявления швейцарских властей о поддержке финансовой стабильности.

Позиции капитала и ликвидности банковской системы США сильны, а финансовая система США устойчива.

Банковская система Великобритании хорошо капитализирована и хорошо финансируется и остается безопасной

Любое другое решение вызвало бы финансовый кризис. Альтернативные сценарии повлекли за собой риски, которые трудно было взвесить. Поглощение Credit Suisse государством, например, означало бы огромный риск для налогоплательщика, а ликвидация его оказала бы давление на швейцарский финансовый центр.

Поглощение находящегося в затруднительном положении швейцарского банка Credit Suisse крупным банком UBS было одобрено главами крупных центральных банков и представителями правительства.Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен совместно заявили:Хотя, казалось бы, какое дело в условиях рыночной экономики может быть чиновникам другой страны относительно банковского сектора Швейцарии. Лишнее доказательство того, что реальная рыночная экономика на Западе давно перестала быть рыночной, и всё больше испытывает влияние государственных институтов, включая иностранные.Министерство финансов США заявило, что Вашингтон также поддерживает тесные контакты с международными партнерами для поддержки их реализации. В то же время Пауэлл и Йеллен прокомментировали дела американских банков:Обычно когда так говорят, то создаётся впечатление, что пытаются убедить самих себя.Банк Англии также высказал своё одобрение по поводу произошедшей вынужденной сделки между швейцарскими финансовыми гигантами.- заявили представители Банка Англии. По словам инсайдеров, международные игроки призвали Швейцарию действовать быстро в Credit Suisse в последние несколько дней.По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), быстрые шаги, предпринятые для спасения Credit Suisse, являются ключом к успокоению финансовых рынков. Быстрые действия и решения швейцарских властей имеют решающее значение для восстановления упорядоченных рыночных условий и обеспечения финансовой стабильности. Так объясняет ситуацию и её решение президент ЕЦБ Кристин Лагард.Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер считает произошедшее поглощение безальтернативным. Как заявлено, поглощение UBS было единственным возможным решением.— сказал Келлер-Саттер в Берне.Эти слова звучали на фоне того, как акции Credit Suisse падали на десятки процентов, утаскивая за собой вниз и саудовские активы, вложенные в UBS. Подсчитано, что саудовский инвестор только за сутки потерял около 1 млрд долларов.Торги акциями Credit Suisse в конце дня остановились на отметке, которая на 55 с лишним процентов ниже предыдущей.