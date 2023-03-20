На фоне нового рекордного падения акций Credit Suisse чиновники США и Британии заявили об одобрении мер по поглощению швейцарского банка

Поглощение находящегося в затруднительном положении швейцарского банка Credit Suisse крупным банком UBS было одобрено главами крупных центральных банков и представителями правительства.
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен совместно заявили:
Мы приветствуем сегодняшние заявления швейцарских властей о поддержке финансовой стабильности.
Хотя, казалось бы, какое дело в условиях рыночной экономики может быть чиновникам другой страны относительно банковского сектора Швейцарии. Лишнее доказательство того, что реальная рыночная экономика на Западе давно перестала быть рыночной, и всё больше испытывает влияние государственных институтов, включая иностранные.
Министерство финансов США заявило, что Вашингтон также поддерживает тесные контакты с международными партнерами для поддержки их реализации. В то же время Пауэлл и Йеллен прокомментировали дела американских банков:
Позиции капитала и ликвидности банковской системы США сильны, а финансовая система США устойчива.
Обычно когда так говорят, то создаётся впечатление, что пытаются убедить самих себя.
Банк Англии также высказал своё одобрение по поводу произошедшей вынужденной сделки между швейцарскими финансовыми гигантами.
Банковская система Великобритании хорошо капитализирована и хорошо финансируется и остается безопасной
- заявили представители Банка Англии. По словам инсайдеров, международные игроки призвали Швейцарию действовать быстро в Credit Suisse в последние несколько дней.
По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), быстрые шаги, предпринятые для спасения Credit Suisse, являются ключом к успокоению финансовых рынков. Быстрые действия и решения швейцарских властей имеют решающее значение для восстановления упорядоченных рыночных условий и обеспечения финансовой стабильности. Так объясняет ситуацию и её решение президент ЕЦБ Кристин Лагард.
Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер считает произошедшее поглощение безальтернативным. Как заявлено, поглощение UBS было единственным возможным решением.
Любое другое решение вызвало бы финансовый кризис. Альтернативные сценарии повлекли за собой риски, которые трудно было взвесить. Поглощение Credit Suisse государством, например, означало бы огромный риск для налогоплательщика, а ликвидация его оказала бы давление на швейцарский финансовый центр.
— сказал Келлер-Саттер в Берне.
Эти слова звучали на фоне того, как акции Credit Suisse падали на десятки процентов, утаскивая за собой вниз и саудовские активы, вложенные в UBS. Подсчитано, что саудовский инвестор только за сутки потерял около 1 млрд долларов.
Торги акциями Credit Suisse в конце дня остановились на отметке, которая на 55 с лишним процентов ниже предыдущей.