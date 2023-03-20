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На фоне нового рекордного падения акций Credit Suisse чиновники США и Британии заявили об одобрении мер по поглощению швейцарского банка

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На фоне нового рекордного падения акций Credit Suisse чиновники США и Британии заявили об одобрении мер по поглощению швейцарского банка

Поглощение находящегося в затруднительном положении швейцарского банка Credit Suisse крупным банком UBS было одобрено главами крупных центральных банков и представителями правительства.


Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен совместно заявили:

Мы приветствуем сегодняшние заявления швейцарских властей о поддержке финансовой стабильности.

Хотя, казалось бы, какое дело в условиях рыночной экономики может быть чиновникам другой страны относительно банковского сектора Швейцарии. Лишнее доказательство того, что реальная рыночная экономика на Западе давно перестала быть рыночной, и всё больше испытывает влияние государственных институтов, включая иностранные.

Министерство финансов США заявило, что Вашингтон также поддерживает тесные контакты с международными партнерами для поддержки их реализации. В то же время Пауэлл и Йеллен прокомментировали дела американских банков:

Позиции капитала и ликвидности банковской системы США сильны, а финансовая система США устойчива.

Обычно когда так говорят, то создаётся впечатление, что пытаются убедить самих себя.

Банк Англии также высказал своё одобрение по поводу произошедшей вынужденной сделки между швейцарскими финансовыми гигантами.

Банковская система Великобритании хорошо капитализирована и хорошо финансируется и остается безопасной

- заявили представители Банка Англии. По словам инсайдеров, международные игроки призвали Швейцарию действовать быстро в Credit Suisse в последние несколько дней.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), быстрые шаги, предпринятые для спасения Credit Suisse, являются ключом к успокоению финансовых рынков. Быстрые действия и решения швейцарских властей имеют решающее значение для восстановления упорядоченных рыночных условий и обеспечения финансовой стабильности. Так объясняет ситуацию и её решение президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер считает произошедшее поглощение безальтернативным. Как заявлено, поглощение UBS было единственным возможным решением.

Любое другое решение вызвало бы финансовый кризис. Альтернативные сценарии повлекли за собой риски, которые трудно было взвесить. Поглощение Credit Suisse государством, например, означало бы огромный риск для налогоплательщика, а ликвидация его оказала бы давление на швейцарский финансовый центр.

— сказал Келлер-Саттер в Берне.

Эти слова звучали на фоне того, как акции Credit Suisse падали на десятки процентов, утаскивая за собой вниз и саудовские активы, вложенные в UBS. Подсчитано, что саудовский инвестор только за сутки потерял около 1 млрд долларов.

Торги акциями Credit Suisse в конце дня остановились на отметке, которая на 55 с лишним процентов ниже предыдущей.
Автор:
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23 комментария
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  1. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 21:51
    +1
    Поглощение находящегося в затруднительном положении швейцарского банка Credit Suisse крупным банком UBS было одобрено главами крупных центральных банков и представителями правительства.

    Теперь понятна вторая цель войны на Украине, помимо поражения России - полное завоевание наглосаксами Европы.

    Сейчас для победы России её руководству нужно нанести сокрушительный удар по банковской, финансовой системе США и Великобритании, вызвав цепную реакцию банкротств ведущих банков США и Англии.
    Вовсе не армия, не флот и не ВВС составляют основу мирового могущества Британской империи, в том числе США, а финансовая система.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 22:00
      -1
      Цитата: War_Lord
      России её руководству нужно нанести сокрушительный удар по банковской, финансовой системе США и Великобритании

      А как это сделать?
      Надеюсь, вы не имеете ввиду сокрушительный удар Сарматом.
      1. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 22:07
        +2
        Весьма просто - разведке РФ нужно вызвать панику вкладчиков вбросом слухов о банкротстве ведущих банков США и Англии.
        Вкладчики массово побегут снимать свои сбережения, это вызовет недостаток ликвидности, оборотных средств.
        Банки объявят о банкротстве.
        Буржуазных мир подвержен панике на рынке - эту его слабость и нужно использовать по полной.
        1. Neo-9947
          Neo-9947 Сегодня, 22:09
          -1
          Это согласовано с Ротшильдами и Рокфеллерами?
          1. War_Lord
            War_Lord Сегодня, 22:11
            +1
            А разве Ротшильды и Рокфеллеры владеют РФ?
            1. Neo-9947
              Neo-9947 Сегодня, 22:14
              -1
              А слухи о банкротстве вы в РФ собрались распространять?
              1. War_Lord
                War_Lord Сегодня, 22:46
                +1
                А какой смысл распространять в РФ слухи о банкротстве банков США и Англии?
                1. Shurik70
                  Shurik70 Сегодня, 23:01
                  +2
                  находящегося в затруднительном положении швейцарского банка Credit Suisse

                  А вот нexpeнo было 19 млрд$ российских денег замораживать.
                  Тогда бы клиенты от него и не побежали.
                  1. Эдик
                    Эдик Сегодня, 23:13
                    0
                    Цитата: Shurik70
                    А вот нexpeнo было 19 млрд$ российских денег замораживать.
                    Тогда бы клиенты от него и не побежали.

                    Первый адекватный комментарий hi
                    Да, народ думает!А что если, вот не когда такого не было и вот опять?И разбегается на два лагеря..
        2. Васян1971
          Васян1971 Сегодня, 22:22
          -1
          Цитата: War_Lord
          Весьма просто...

          Ню ню... Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники! lol
          Делов-то - сначала Польшу ядрён батоном накрыть, потом сокрушить фин-систему США "вбросом слухов о банкротстве ведущих банков США и Англии."© и дело в шляпе! Вот на каком диване светлый ум пропадает...
        3. far diu
          far diu Сегодня, 22:26
          +2
          Весьма просто только в хойке бывает.
        4. kapitan92
          kapitan92 Сегодня, 22:30
          +3
          Цитата: War_Lord
          Весьма просто - разведке РФ нужно вызвать панику вкладчиков вбросом слухов о банкротстве ведущих банков США и Англии.
          Вкладчики массово побегут снимать свои сбережения, это вызовет недостаток ликвидности, оборотных средств.
          Банки объявят о банкротстве.
          Буржуазных мир подвержен панике на рынке - эту его слабость и нужно использовать по полной.

          Насмешили laughing , чес слово. Особенно , как разведка РФ вызовет панику, вкладчики побегут, банкротство и .........золотой ключик у нас в кармане. fellow
          Буржуазный мир уж очень подвержен паники на рынке, у нас конечно же не так. Мы выдержаны и прагматичны,. у нас слабостей нет! laughing
          1. War_Lord
            War_Lord Сегодня, 22:53
            0
            Разговор не за наши слабости, а за то, как вызвать панику у спекулянтов Wall Street и Сити Лондона.
  2. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 21:53
    +1
    Один демократический партнёр ПрОГЛОТИЛ другого crying crying своего демократического партнёра
    1. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 22:57
      +1
      вот в точности так.....................
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:55
    +6
    Тут ещё какой момент, в новостях говорят об оттоке капитала из Швейцарских банков, так как фактически Швейцария больше не политически нейтральная страна и может вводить санкции и отбирать деньги.
  4. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 21:55
    0
    США в любой момент могут активировать "Чрезвычайный Закон о банках", который помог им выжить в годы Великой Депрессии - изьятие у населения любых ценностей (например золота) с микроскопическими выплатами. Так что у них есть варианты "повертеться"
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:57
    0
    " тот, кто контролирует банки, тот контролирует государство!" вроде как непреложный постулат на все времена ...
    Вопрос ... а так ли всё однозначно, по теперешним временам?
  6. Sith
    Sith Сегодня, 21:58
    +1
    Цитата: War_Lord
    Поглощение находящегося в затруднительном положении швейцарского банка Credit Suisse крупным банком UBS было одобрено главами крупных центральных банков и представителями правительства.

    Теперь понятна вторая цель войны на Украине, помимо поражения России - полное завоевание наглосаксами Европы.

    Сейчас для победы России её руководству нужно нанести сокрушительный удар по банковской, финансовой системе США и Великобритании, вызвав цепную реакцию банкротств ведущих банков США и Англии.
    Вовсе не армия, не флот и не ВВС составляют основу мирового могущества Британской империи, в том числе США, а финансовая система.

    А не программируемое ли это обрушение самими наглосаксами ... часть ресурсов то при бонкротстве делась не пойми куда как всегда)
    Схемы лихих 90х и начала 00х
    1. мерцание
      мерцание Сегодня, 22:18
      -1
      А не программируемое ли это обрушение самими наглосаксами
      Скорее всего, банкротство банков вызывает дефицит валюты, а значит укрепляет доллар.
  7. Tusv
    Tusv Сегодня, 22:03
    0
    Чё на это могу сказать. На поглощение денежка нужна. Пожираешь одного, другое портиться. А страховка то накатывает беспощадно. А тут. Американские вкладчики ваще без страховки. Очень интересно, как тут буржуи будут выкрутиться. Не ну. Так смотрю, а с СВО у ВВП все продумано
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 22:03
    +1
    Ходом развития мирового финансового кризиса капитализма удовлетворен. Правильным путем идете товагищи! У вас просто другого выхода нет. Куда не кинь всюду клин. Ставку рефинансирования повышать - банки валятся пачками. Не повышать - инфляция нарастает. Видимо теперь пойдут вторым путем. Забьют на борьбу с инфляцией. И через эту инфляцию сдуют свой финансовый пузырь.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:08
    0
    Вчера была поразительная статья в NYT ,американцы начали перебираться в Европу,у кого бизнес и работа позволяет.Американцам с их доходами жизнь дешевле чем США.Привлекает Португалия,Испания и Греция, продукты дешевле и самое главное недвижимость.У американцев ,есть такое понятие " последний дом".Если они такую покупку сделали,всё это навсегда.Цены на недвижимость отличаются в разы ,по отношению к США.Местные не довольны,цены для них становятся не подъёмные.Зато довольны правительства стран что они получают высококласных специалистов.Ковид развил удалёнку в США ,до которой в Европе ещё расти и расти.