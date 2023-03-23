Светлана Аллилуева: «Отец бы застрелил меня за то, что я сделала»

Шоу «Светлана»!
В марте текущего года, в связи с 70-летием кончины Сталина, американская студия «iHeartRadio» распространила радиошоу «Svetlana! Svetlana!». Оно восторженно рассказывает о жизни дочери вождя Светланы Аллилуевой (1926–2011 гг.) в США после её бегства из Индии в 1967 году. Автор шоу Дэн Китроссер, восторгаясь ею, назвал Светлану своей музой.
Китросер утверждает, что «она была большой личностью, героической личностью. Она прошагала по истории столькими разными путями! Аллилуева, Питерс – это были лишь разные её грани. Поэтому фамилия здесь не главное». Она, напомним, в 1970 году сменила имя, фамилию и отказалась от своего отчества, став Ланой Питерс.
Но, оказывается, Аллилуева была вовсе не прочь побывать даже в сталинистской Албании. Точнее, в марте 1983 года некоторые югославские СМИ кратко сообщали, что Светлана Аллилуева просила визу – через посольство Албании на Кубе – на посещение Албании.
Видимо, она хотела побывать в этой стране 5 марта: как известно, в коммунистической Албании это был день траура с 1953 по 1990-й гг. включительно. Но ей было отказано. Причём отказ сопровождался, якобы, адресованным ей комментарием «Албанского Сталина» – Энвера Ходжи:
«Мы не прощаем детей, предающих своих родителей».
Столь жёсткая оценка Тираной личности Светланы Аллилуевой была обусловлена не только её широко известными выступлениями в 60-х – 80-х гг., с трудно объяснимыми негативом в адрес отца, с многочисленными утверждениями о его прямой причастности к репрессиям 1930-х – начала 50-х годов.
Комбинация спецслужб
Энвер Ходжа считал, что так называемое «бегство» С. Аллилуевой из СССР – иезуитская комбинация КГБ, нацеленная на дальнейшую дискредитацию И. В. Сталина. Дескать, не Хрущёв или Микоян с Сусловым, а сама дочь Сталина свидетельствует о «сталинском терроризме» – как же ей не верить?
Такая оценка совпадает с частично рассекреченным в 2012 году досье ФБР на Светлану Аллилуеву. В этой части досье указано, что
«…советское правительство, занимавшееся в это время развенчанием «культа личности» Сталина, спокойно отнеслось к бегству Светланы на Запад, так как это дискредитирует имя самого Сталина и членов его семьи».
Вот почему и «не имеется доказательств, что КГБ проводило слежку за Аллилуевой в США». По данным албанских и китайских источников, в КГБ знали, что она через Индию намерена оказаться на Западе. Но, как отмечал Энвер Ходжа:
«ей всё равно дали возможность выехать в Индию и более того: фактически прекратили за ней наблюдение в Индии. Знали в КГБ и о том, что она взяла с собой вариант рукописи своей первой антисталинской книги, вскоре поименованной «20 писем к другу».
После отставки Хрущёва возник вопрос о «частичной реабилитации» Сталина и в том числе о возращении Волгограду имени Сталинград, а также об установке бюста Сталина на его «новой» могиле. Однако брежневское руководство не стремилось к таким решениям. Даже к 9 мая 1965 года не был установлен бюст Сталина на той могиле: это состоялось только в мае 1970.
Ни слова больше
Потому ни слова о возможности означенных решений не было сказано в докладе Брежнева на XXIII съезде КПСС (1966 г.). И, по мнению Ходжи, чтобы «подтвердить» приверженность послехрущевских властей осуждению некоего «культа личности», было решено потворствовать перемещению Аллилуевой на Запад с её рукописями.
Характерно в этой связи, что незадолго до её отъезда в Индию сотрудники КГБ в январе 1967 года избили у мавзолея Ленина делегацию студентов и аспирантов КНР (см. фото), пытавшуюся возложить венки к мавзолею и к могиле Сталина.
Тем самым, как отмечает Ходжа, Москва дала понять, что не будет никакого пересмотра хрущевской антисталинской политики.
Вскоре Аллилуева оказалась в Индии. Там беглая дочь вождя в марте 1967 года сначала обратилась к правительству страны с просьбой получить индийское гражданство. Но советская сторона настояла на том, чтобы Аллилуевой отказали в её просьбе. Замечу, в Индии до сих пор сохраняются улицы Сталина – в городках Амбатур (на фото), Коччи и Путтучери.
Пресса просталинской компартии Индии (отколовшейся в 1964 году от просоветской индийской компартии) отмечала, что в Москве, вероятно, опасались, что Аллилуева, будучи в Индии, «переметнётся» в КНР, которая поддерживала и, похоже, поныне поддерживает просталинскую индийскую компартию. Но г-жа Аллилуева предпочла «транзит» через Индию в США.
Версия бесспорна?
В пользу версии об «организованном побеге» дочери Сталина Э. Ходжа отмечает и то, что КГБ никоим образом не препятствовали её деятельности на Западе. То же отмечается и в упомянутом фэбээовском досье.
А её антисталинские эскапады и пасквили были нацелены «и на то, чтобы дискредитировать политику КНР и Албании по защите Сталина от хрущёвских и «прохрущёвских» фальсификаций». В связи с этими факторами, албанский лидер высказывал небезосновательное подозрение, что операция КГБ по перемещению Аллилуевой на Запад «наверняка была согласована с ЦРУ».
Светлана Аллилуева, она же Лана Питерс, 2010 год
Характерно, что упомянутую албанскую версию сценария «бегства» дочери Сталина на Запад не опровергали ни в СССР, ни на Западе, не опровергала это и сама С. Аллилуева…
Но вот проживала она в последние свои годы не в респектабельных апартаментах США, Великобритании и Швейцарии, как в 70-х – начале 90-х, а... в американской богадельне «Ричлэнд». Где и скончалась…
Тем временем дочь И. В. Сталина даже в свои последние годы высказывала ненависть к СССР, России, да и ко всему русскому и советскому. Хотя её нарочито отъявленный «антисталинизм», заказанный ей американскими спонсорами-политтехнологами ещё в 1960-х, уже давно, что называется, вышел в тираж.
«Отец застрелил бы меня за то, что я сделала»,
– призналась дочь вождя репортёрам в 1983...