Светлана Аллилуева: «Отец бы застрелил меня за то, что я сделала»

Шоу «Светлана»!

«Мы не прощаем детей, предающих своих родителей».

Комбинация спецслужб

«…советское правительство, занимавшееся в это время развенчанием «культа личности» Сталина, спокойно отнеслось к бегству Светланы на Запад, так как это дискредитирует имя самого Сталина и членов его семьи».

«ей всё равно дали возможность выехать в Индию и более того: фактически прекратили за ней наблюдение в Индии. Знали в КГБ и о том, что она взяла с собой вариант рукописи своей первой антисталинской книги, вскоре поименованной «20 писем к другу».

Ни слова больше

Версия бесспорна?



Светлана Аллилуева, она же Лана Питерс, 2010 год

«Отец застрелил бы меня за то, что я сделала»,