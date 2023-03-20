Благодаря вашему сильному руководству Россия смогла добиться успехов в процветании страны.

В Москве началась встреча президента России Владимира Путина с председателем Китая Си Цзиньпином.В ходе встречи глав государств российский лидер заявил о символизме того, что первый визит Си Цзиньпина в Москву произошел ровно десять лет назад. Также президент России отметил то, что за эти десять лет Китай совершил значительный рывок в своем экономическом развитии, что вызывает неподдельный интерес во всем мире. Путин также поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на высший государственный пост в КНР, а также отметил эффективность китайской экономики и системы государственного управления.Российский лидер также отметил, что правительство России внимательно ознакомилось с предложенным властями Китая планом урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Президент России указал на то, что план Китая руководствуется принципами справедливости и в нем учитывается полное соблюдение основополагающих принципов международного права, а также неделимой безопасности для всех стран.Председатель КНР подчеркнул, что, как и десять лет назад, выбрал для своего первого после переизбрания зарубежного визита Россию.Си Цзиньпин:Китайский лидер выразил уверенность в том, что российский народ поддержит действующего главу государства в его добрых начинаниях на выборах президента, которые состоятся в 2024 году.Си Цзиньпин также отметил, что Россия и Китай имеют схожие цели в вопросах безопасности, равного партнёрства, защите традиционных ценностей, а также выразил свою признательность за ощутимую поддержку, оказываемую Китаю в течение последних лет развития и строительства.