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В Кремле проходит встреча президента России с председателем КНР, обсуждается и план Пекина по мирному урегулированию кризиса на Украине

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В Кремле проходит встреча президента России с председателем КНР, обсуждается и план Пекина по мирному урегулированию кризиса на Украине

В Москве началась встреча президента России Владимира Путина с председателем Китая Си Цзиньпином.


В ходе встречи глав государств российский лидер заявил о символизме того, что первый визит Си Цзиньпина в Москву произошел ровно десять лет назад. Также президент России отметил то, что за эти десять лет Китай совершил значительный рывок в своем экономическом развитии, что вызывает неподдельный интерес во всем мире. Путин также поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на высший государственный пост в КНР, а также отметил эффективность китайской экономики и системы государственного управления.

Российский лидер также отметил, что правительство России внимательно ознакомилось с предложенным властями Китая планом урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Президент России указал на то, что план Китая руководствуется принципами справедливости и в нем учитывается полное соблюдение основополагающих принципов международного права, а также неделимой безопасности для всех стран.

Председатель КНР подчеркнул, что, как и десять лет назад, выбрал для своего первого после переизбрания зарубежного визита Россию.

Си Цзиньпин:

Благодаря вашему сильному руководству Россия смогла добиться успехов в процветании страны.

Китайский лидер выразил уверенность в том, что российский народ поддержит действующего главу государства в его добрых начинаниях на выборах президента, которые состоятся в 2024 году.

Си Цзиньпин также отметил, что Россия и Китай имеют схожие цели в вопросах безопасности, равного партнёрства, защите традиционных ценностей, а также выразил свою признательность за ощутимую поддержку, оказываемую Китаю в течение последних лет развития и строительства.

Автор:
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34 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:08
    -1
    Запад с придыханием ловит каждоё слово,и счас опять возьмётся за своё,Си Цзиньпин позвони наркоману,а то накажем! laughing Выслушай бред наркомана,это же у Вас в планах,мы так придумали по нашему сценарию.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:20
      0
      В США увидели, что по трапу самолета можно спокойно передвигаться и не падать, хотя не падать это удел сильных лидеров Держав. Старик Байден уже заказал уроки у Си.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 18:37
      0
      Да, Вы правы, вечно скорбящий Кирби уже заявил, что Си "должен" встретиться с клоуном и узнать его мнение... кстати, будет очень интересно посмотреть на дальнейшие телодвижения председателя.)
      Опять не пойму, почему Вас, Андрей, минусуют. Наверно что-то с уровнем аборигенов не так.)
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:43
        +2
        У меня сегодня хорошее настроение,хочу посмотреть сколько отхвачу минусов за правду ,от желающих что пора всё менять и мы не туда идём. hi
        1. nin
          nin Сегодня, 19:40
          0
          сколько отхвачу минусов за правду

          за правду можно и пострадать
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:10
    +7
    Китай играет свою скрипку,но для нас эта "скрипка"является законсервированным конфликтом,который аукнется в ближайшем будущем
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:23
      +4
      Все так, уже только немой еще не говорил, что нельзя оставлять Украине государство, это будет не только проблема России, а постоянно мировая напряженность, видимо Си из вежливости с прицелом на Тайвань говорит о мирном решении, хотя понимает мирно в этом мире ничего не решить, насилие решает все проблемы, правда не все это открыто признают.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 18:31
      +1
      Наша история с Украиной аналогична тайваньской, КНР должен это понимать
    3. Egeny
      Egeny Сегодня, 18:45
      +2
      Дима, ты прав. Тоже так считаю, что 404-ого образования на карте не должно быть.
      И ещё... струны на этой скрипке нужно перетянуть, "си" фальшивит.
    4. Альф
      Альф Сегодня, 19:06
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      нас эта "скрипка"является законсервированным конфликтом,который аукнется в ближайшем будущем

      Именно так. Дело в том, что самый первый пункт этого плана с миной.

      Обратите внимание на выделенное. "Территориальная целостность". Все... Умным понятно. КНР предлагает переговоры на основе того, что наши войска уйдут с взятых областей Украины. Именно так этот план и понимали все те, кто еще не утратил способности к мышлению еще пару недель назад
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 18:18
    +6
    Очевидно Китаю выгодно, когда США всецело занимаются Россией а не Китаем. Учитывая зависимость России от Китая, они могут любое решение продавить.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 18:33
      +2
      В длинной перспективе Китаю это не выгодно - в случае развала РФ займутся КНР, но тыла уже не будет.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 18:36
        +3
        В длинной перспективе Китаю это не выгодно - в случае развала РФ займутся
        Развал не выгоден, а долгая война, выгодна во всех аспектах. Если бы Китай хотел развала России он бы жестко присоединился к санкциям и СВО быстренько бы закончилось катастрофой, вопрос только где.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 18:55
          -1
          Долгая война, учитывая разность потенциалов, ослабит РФ но не запад, в этом случае у КНР начнутся проблемы. Ситуация, где РФ и запад взаимно изматывают друг друга, так что КНР остается один на пике, нереальна.
    2. far diu
      far diu Сегодня, 19:12
      0
      Учитывая полёт Ненси и блокировки микрочипов и спецов для Китая, конфликт почти их не отвлекает от Китая.
  4. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 18:20
    +2
    Китайский мирный план это бомба замедленного действия, последствия от взрыва которые будут сто раз превышать нынешние, с Украиной надо заканчивать раз и навсегда, ни в каких границах это государство не должно сохраниться, если Путин согласится на это, то это будет предательство всех тех кто погиб с 14 года на Украине, огромная ошибка была признать Порошенко и выборы, и 8 лет игра в Минские соглашения, раз начали надо доводить до конца, хотя когда Кремль доводил до логического конца начатое за последние 30 лет. Нет веры Китайцам почему то. Слишком хитрые
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 18:30
      +5
      Да, "мирный план" не учитывает многих толстых деталей конфликта, мы же не рассказываем Китаю, как нужно вернуть Тайвань. Странно вообще предлагать какой-то мирный план, кроме капитуляции, имея в виду опыт последних 8 лет + прошлогоднего стамбула
    2. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 18:57
      0
      А что значит "заканчивать с Украиной"? Как вы себе это представляете?
      1. nin
        nin Сегодня, 19:42
        -2
        А что значит "заканчивать с Украиной"?

        удалять... не дожидаясь перитонита
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 18:21
    +7
    Сотрудничество хорошо.Но это провал в развитии России .Нет не сотрудничество,а переход РФ от зависимости Запада в зависимость КНР.Провал политики Путина.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 18:25
      +3
      переход РФ от зависимости Запада в зависимость КНР.Провал политики Путина.
      Это разворот на восток, что то вроде перегруппировки или жеста доброй воли...
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 18:28
      +1
      Зря мы продолжаем форсить западные методички про зависимость от КНР, в данный момент, когда на карте судьба обеих стран, не до выстраивания зависимости.
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:23
    +2
    Что то нехорошее у меня предчувствие..
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:26
    -1
    Смотрю понеслась ,дружба с великой ,самостоятельной страной это плохо.Заказ отрабатываем lol ?
    1. nin
      nin Сегодня, 19:44
      0
      Смотрю понеслась ,дружба с великой ,самостоятельной страной

      есть варианты получше?
  8. far diu
    far diu Сегодня, 18:26
    0
    Я один заметил, что на видео было напряжение?
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 18:35
      0
      Есть такое. Вероятно вызвано нереализуемым желанием КНР пропетлять между капель. Плохо если господин Си не понимает неизбежности военного союза, иначе Запад не победить
      1. far diu
        far diu Сегодня, 19:16
        0
        Ну так Китай сильно зависит от технологии, ресурсов, продовольствия, торговли, от запада. Тем более что все морские пути контролируют США с Великобританией. Пока Китай и Россия построит необходимую инфраструктуру, для того чтобы снизить зависимость от ресурсов и продовольствия США, Канады, Австралии, и от их партнёров, нужно будет потратить 10-20 лет. Так что он поэтому и не торопиться, ведь именно Китай значительно больше зависит, а не США от Китая.
      2. nin
        nin Сегодня, 19:46
        0
        иначе Запад не победить

        Запад вцепился мёртвой хваткой и своего не упустит...
  9. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 18:33
    +2
    США уже послали КНР с их мирным планом по Украине очень и очень далеко - Кирби заявил, что сейчас, до весеннего контрнаступления ВСУ, никакое перемирие на Украине неприемлемо без вывода войск РФ на границы 2013 года, то есть без полной и безоговорочной капитуляции РФ на Украине.
  10. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 18:35
    +2
    Спаси нас бог от нового Буркхальтера!
    У Китая свои интересы, и чем нас шантажировать имеется в избытке.
    Зачем им такое унижение России понятно не вполне, но уж больно они последовательны в миротворчестве.
  11. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:43
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Смотрю понеслась ,дружба с великой ,самостоятельной страной это плохо.Заказ отрабатываем lol ?

    Данная встреча - это понеслась.
    Непойму про заказ отрабатываем- вы там картошку переплавляете или ещё что то?
  12. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:46
    +1
    Цитата: far diu
    Я один заметил, что на видео было напряжение?

    Не один.
  13. dump22
    dump22 Сегодня, 19:04
    0
    Мои впечатления по видео:

    Си крутой. Расслабленный, вальяжный, абсолютно спокойный.
    Ведет себя весьма свободно, при подходе к креслу он первым расстегнул пиджак.
    При этом речь его наполнена медом до краев.

    Зачем он все таки приехал? Какой его реальный план?