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Франция наращивает производство самоходных гаубиц Caesar на фоне продолжающихся боевых действий на Украине

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Франция наращивает производство самоходных гаубиц Caesar на фоне продолжающихся боевых действий на Украине

Франция наращивает производство самоходных артиллерийских установок Caesar. Решение принято на фоне продолжающегося конфликта на Украине, а также для замены гаубиц, отправленных Киеву. Правительство уже выделило необходимые суммы для производства новых систем.


Как сообщает французская пресса, компания Arquus, принадлежащая шведскому Volvo и специализирующаяся на военных автомобилях, в начале этой недели уже приступила к сборке новых шасси под гаубицы. Производство организовано на предприятии в городе Лимож, в месяц компания обязуется выдавать по четыре платформы при пиковой нагрузке.

Всего Минобороны Франции заказало у компании Nexter две партии САУ по 18 единиц в каждой, т.е. 36 самоходных гаубиц Caesar в общей сложности. Уже через год французы хотели бы видеть новые установки в войсках. Само производство гаубиц переведено на работу в три смены, к концу года Nexter планируют производить восемь пушек в месяц, увеличив их производство вдвое.

Напомним, что Франция передала Украине 18 САУ Caesar из наличия собственной армии и обещала поставить еще 12 установок. Кроме того, французы намерены нарастить производство 155-мм артиллерийских снарядов, в том числе и для Украины. Об этом в начале месяца объявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Париж намерен снабдить "украинские" гаубицы боеприпасами собственного производства. Т.е. и орудия и снаряды будут французскими. При этом еще 19 французских САУ Киеву поставит Дания.

Как ранее сообщали в правительстве Франции, военные расходы на Украину рассчитываются отдельно от расходов на французскую армию и сокращать их Франция не намерена. Французский президент Эммануэль Макрон выступает за мирное окончание конфликта, но только при условии победы Украины, мир на российских условиях Запад не устраивает.
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9 комментариев
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  1. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 18:27
    +2
    Очень неприятная, дальнобойная как и HIMARS для армии РФ вещь.
    Коллективный Запад переводит свой ВПК на военные рельсы и это грозит осложнением для РФ на Украине и не только.
    Путин должен активнее рушить банковскую и энергетическую системы США и ЕС.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 18:39
      +3
      Путину нужно выстраивать военную экономику и антиколониальный союз, иначе проблема, решить которую можно будет только ядерной ничьей.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 18:49
        +1
        Цитата: ИванИванов
        ядерной ничьей.

        Ядерной ничьей не будет. Проиграют все. Ну может негры, латиносы, папуасы, и кто там еще в экваториальных зонах, будут не очень затронуты. Врядли кто-нить расщедрится и потратит на них боеголовки, и даже в ядерную зиму там будет теплее чем во всех прочих местах. А у всех остальных будет полярная лисичка, настолько полная, что выжившие будут завидовать мертвым.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 18:51
      +1
      Цитата: War_Lord
      Путин должен активнее рушить банковскую и энергетическую системы США и ЕС.

      И надо создать список всех стран которые помогают Украине и если они где-то будут участвовать в войне, надо также их врагов вооружать без угрызения совести.
  2. KCA
    KCA Сегодня, 18:30
    +1
    Интересно, и на сколько они нарастят выпуск? На одну в год? Гордость Франции атомная энергетика у них сейчас в полной жо, какие реакторы строят больше 10 лет, какие больше года на обслуживании, какие из эксплуатации выводят, откуда свету брать? И купить-то негде
  3. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 18:33
    +2
    Франция наращивает производство самоходных гаубиц

    Значит, мы должны непрерывно наращивать пр-во Ланцетов и Кубов. И надо бы торопиться!
    Выбить всю тяжелую технику ВСУ -- вот задача №1. Т.е. выбивать нужно быстрее, чем она поступает. Понимаю, что не сказал ничего нового...
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 18:34
    +2
    Во времена СССР с профсоюзами иностранных государств работали, подогреть протестные настроения в той же Франции и подыграть Ле Пен это ослабить давление на Россию основных игроков из ЕС.
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 18:38
    +2
    Ну зато мы не наращиваем удары по логистике. Пусть на передовой разгребают?
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 19:00
    0
    Пусть наращивают, надо подчищать их кубышки, а то разьелись. Миллиард в год за 80 пушек, понятно что на продажу часть пойдет. Пушки на вооружении Франции нам не страшны, последних отмороженных французов мы вместе с Гитлером в рейстаге замочили. То что осталось, нам не угрожает. А вот оркам поставлять вновь изготовленные пушки как минимум в два три раза дороже будет чем то что поставили со складов. Пусть беднеют, их выбор вместо масла пушки делать.