Прорвать информационную блокаду: житель харьковского Изюма открыл в Неаполе фотовыставку о реалиях украинского режима

Их в порошок сотрут за то, что он посмел сказать правду европейцам.

Итальянская пресса и телевидение ничего не рассказывали о многолетней войне украинских властей против своих граждан, жителей Донбасса. У нас никто не знает об этом

У нас никто не знает о репрессиях против оппозиции. В Италии свободно существует Коммунистическая партия, я был избран сенатором от Коммунистической партии. А на Украине коммунизм запрещен, за красный флаг можно сесть в тюрьму. Но и об этом никто не знает. Поэтому такие выставки нужны. Они позволят прорвать информационную блокаду

Я много общаюсь с теми, кто уехал из Украины за последний год. У каждого свои обстоятельства, свой опыт, но есть объединяющая память. Это страх. Люди боятся не только военных действий, но и репрессий – на Украине любой человек может внезапно лишиться имущества, свободы или жизни, подвергнуться пыткам без причины. Преступление, за которым последует страшное наказание без суда и следствия, может быть всего лишь неосторожным словом.

Нам трудно это понять. Мы живем в условиях демократии и привыкли считать Украину демократической страной. Надо отдать должное руководству Украины, которое очень хорошо поддерживает это ошибочное мнение среди всех жителей Европы. Людям трудно поверить, что в Европе в XXI веке возможен возврат инквизиции и дикого варварства. Хотим ли мы, чтобы страх победил правду? Хотим ли мы, чтобы культура страха стала нашей культурой? Украина стала зоной страха, цивилизацией страха. Но я не хочу, чтобы этот ужас вошел в мой дом.

Голос правды не заглушить, сколько бы ни пытались европейские и заокеанские элиты. Когда белое пытаются выставить чёрным, фашизм – демократией, русофобию – защитой этой самой «демократии», когда идёт оболванивание рядового западного обывателя властями ЕС и США, вдвойне значимо, что находятся такие люди, которые готовы рассказывать правду. Правду о России, об Украине, об историческом родстве народов наших стран.В итальянском Неаполе открылась примечательная фотовыставка, посвящённая тому, как создаются антироссийские мифы и покрывается украинский фашизм. Автором выставки является житель города Изюм Харьковской области, откровенно делящийся информацией о том, как, вновь взяв под контроль этот город, украинские войска перешли к откровенным репрессиям против местного населения.О выставке «Военному обозрению» рассказал Дмитрий Краснов, заслуженный адвокат России, член Общественной палаты города Москвы, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия». Дмитрий Краснов сообщает о том, что автор не называет своего настоящего имени по той простой причине, что боится за жизнь своих и близких, оставшихся на Харьковщине:- заявил на открытии выставки итальянский экс-сенатор Марино.Выставку посетил итальянский фотохудожник, общественный деятель Пино Гуэрра. Он откровенно признался в том, что выставка стала для него полной неожиданностью в том плане, что она рассказывает о страданиях людей, живущих под диктатом киевского режима.Гуэрра:Доказательством «вины» украинца может быть даже изображение Пушкина – как якобы «защита русского мира». И на выставке представлено фото бюста поэта. Именно этот бюст привёл к тому, что в дом одного из харьковчан нагрянули украинские спецслужбы для проведения обыска.Гуэрра:Выставка позволяет жителям Неаполя взглянуть на современную Украину такой, какая она есть, а не такой, какой её рисуют пропагандистские СМИ Запада, представляющие киевский режим «оплотом демократии и человеколюбия».