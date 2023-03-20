Военное обозрение
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Прорвать информационную блокаду: житель харьковского Изюма открыл в Неаполе фотовыставку о реалиях украинского режима

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Прорвать информационную блокаду: житель харьковского Изюма открыл в Неаполе фотовыставку о реалиях украинского режима

Голос правды не заглушить, сколько бы ни пытались европейские и заокеанские элиты. Когда белое пытаются выставить чёрным, фашизм – демократией, русофобию – защитой этой самой «демократии», когда идёт оболванивание рядового западного обывателя властями ЕС и США, вдвойне значимо, что находятся такие люди, которые готовы рассказывать правду. Правду о России, об Украине, об историческом родстве народов наших стран.


В итальянском Неаполе открылась примечательная фотовыставка, посвящённая тому, как создаются антироссийские мифы и покрывается украинский фашизм. Автором выставки является житель города Изюм Харьковской области, откровенно делящийся информацией о том, как, вновь взяв под контроль этот город, украинские войска перешли к откровенным репрессиям против местного населения.

О выставке «Военному обозрению» рассказал Дмитрий Краснов, заслуженный адвокат России, член Общественной палаты города Москвы, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия». Дмитрий Краснов сообщает о том, что автор не называет своего настоящего имени по той простой причине, что боится за жизнь своих и близких, оставшихся на Харьковщине:

Их в порошок сотрут за то, что он посмел сказать правду европейцам.

Итальянская пресса и телевидение ничего не рассказывали о многолетней войне украинских властей против своих граждан, жителей Донбасса. У нас никто не знает об этом

- заявил на открытии выставки итальянский экс-сенатор Марино.

У нас никто не знает о репрессиях против оппозиции. В Италии свободно существует Коммунистическая партия, я был избран сенатором от Коммунистической партии. А на Украине коммунизм запрещен, за красный флаг можно сесть в тюрьму. Но и об этом никто не знает. Поэтому такие выставки нужны. Они позволят прорвать информационную блокаду
.


Выставку посетил итальянский фотохудожник, общественный деятель Пино Гуэрра. Он откровенно признался в том, что выставка стала для него полной неожиданностью в том плане, что она рассказывает о страданиях людей, живущих под диктатом киевского режима.

Гуэрра:

Я много общаюсь с теми, кто уехал из Украины за последний год. У каждого свои обстоятельства, свой опыт, но есть объединяющая память. Это страх. Люди боятся не только военных действий, но и репрессий – на Украине любой человек может внезапно лишиться имущества, свободы или жизни, подвергнуться пыткам без причины. Преступление, за которым последует страшное наказание без суда и следствия, может быть всего лишь неосторожным словом.

Доказательством «вины» украинца может быть даже изображение Пушкина – как якобы «защита русского мира». И на выставке представлено фото бюста поэта. Именно этот бюст привёл к тому, что в дом одного из харьковчан нагрянули украинские спецслужбы для проведения обыска.

Гуэрра:

Нам трудно это понять. Мы живем в условиях демократии и привыкли считать Украину демократической страной. Надо отдать должное руководству Украины, которое очень хорошо поддерживает это ошибочное мнение среди всех жителей Европы. Людям трудно поверить, что в Европе в XXI веке возможен возврат инквизиции и дикого варварства. Хотим ли мы, чтобы страх победил правду? Хотим ли мы, чтобы культура страха стала нашей культурой? Украина стала зоной страха, цивилизацией страха. Но я не хочу, чтобы этот ужас вошел в мой дом.



Выставка позволяет жителям Неаполя взглянуть на современную Украину такой, какая она есть, а не такой, какой её рисуют пропагандистские СМИ Запада, представляющие киевский режим «оплотом демократии и человеколюбия».
Использованы фотографии:
Дмитрий Краснов
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15 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 18:39
    +15
    Скоро возле выставки соберутся щеневмерлики и будут грязно домогаться до итальянских посетителей выставки.
  2. Mitos
    Mitos Сегодня, 18:39
    +5
    Теперь они могут смело сказать что у них же "демократия", даже Российская пропогада не запрещяется.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 19:14
      +2
      У нас никто не знает об этом - заявил на открытии выставки итальянский экс-сенатор Марино.

      Здесь ключевая приставка "экс". Считаю, у итальянцев своих проблем хватает и эта выставка никому не интересна. Правительство Италии как отправляло деньги и оружие Зелику, так и дальше будет отправлять и от населения ничего не зависит. (если, конечно, не разразится внутренний вооруженный конфликт, что невозможно).
  3. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 18:41
    +5
    Доказательством «вины» украинца может быть даже изображение Пушкина – как якобы «защита русского мира».

    Это просто идиотизм! Тараса Шевченко забыли добавить - он писал только по Русски!
    Нужно обязательно проводить больше таких мероприятий. Тот кто захочет, тот увидит.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:41
    +4
    Начинание хорошее, плохо только то что эту выставку увидят единицы. В основном те кто хочет знать правду, а многим эта информация не нужна совсем. Они живут в своём мире и чужие проблемы не интересуют ни как.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:02
      +1
      Цитата: Лешак
      Начинание хорошее, плохо только то что эту выставку увидят единицы. В основном те кто хочет знать правду, а многим эта информация не нужна совсем. Они живут в своём мире и чужие проблемы не интересуют ни как.

      Нужно работать, чтобы увидели многие, а не сидеть на попе как наши чиновники.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:42
    +3
    Украина стала зоной страха, цивилизацией страха.
    Что за реалии могут быть на фото?
  6. james
    james Сегодня, 18:47
    +1
    Статья не полноценная, нет фотографий с выставки. "О выставке «Военному обозрению» рассказал Дмитрий Краснов, заслуженный адвокат России, член Общественной палаты города Москвы, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия»" - больше похоже на самопиар
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:00
    +8
    Вот хочется материться.
    Этот житель Изюма молодец. Спасибо ему.
    А мы-то почему ничего не делаем? Вернее наши чиновники.
    Где наши выставки, плакаты на стенах посольств и консульств, флешки, диски, листовки, которые не распространяются среди протестующих, на протестах, которые сейчас массово проходят в Европе?
    Почему эти листовки, флешки, диски просто не разносятся по почтовым ящикам европейцев.
    ПОЧЕМУ?
    Это так сложно?
    Почему не делаются такие простые и очевидные вещи?
    Бородач правильно сказал, зато украинские активисты которым Киев наверняка платит, на всех мероприях, тут как тут со своими жовто-блакитными тряпками.
    А у нас денег нет?
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 20:11
      +2
      Цитата: Ulan.1812
      А мы-то почему ничего не делаем? Вернее наши чиновники.
      Где наши выставки, плакаты на стенах посольств и консульств, флешки, диски, листовки, которые не распространяются среди протестующих, на протестах, которые сейчас массово проходят в Европе?

      Весь вопрос в том, что все это должно было начаться Большим Потоком с начала военных действий в ДНР и ЛНР. Фотовыставки, Аллея Ангелов, свидетельства гибели гражданских людей. Свидетельства героизма защитников Донбасса. Фильмы, которые мы бы выдвинули на тот же Каннский фестиваль, или как его там. И пусть бы не пропустили, но была бы шумиха, был бы интерес... И пусть бы даже нас в итоге задавили массмедиа Запада, но все равно, что-то да осталось бы.
      Увы, наш уровень планирования своих действий не позволил нам в преддверии широкомасштабных боевых действий 300 млрд зелени вывести из импортных банков. О чем тут говорить?
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 20:18
        0
        Именно так. Многое было упущено, но ведь и сейчас ничего не делается.
  8. PVV66
    PVV66 Сегодня, 19:26
    +1
    Да уж, на выставке народу, прямо яблоку не куда упасть... У них глаза открываются только тогда, когда наша армия устраивает парад победителей в их столице.
  9. solar
    solar Сегодня, 19:32
    0
    А где же сами фото с выставки? Или это только для итальянцев?
    Видно только стенды в каком-то зале, но на них ничего такого
    откровенно делящийся информацией о том, как, вновь взяв под контроль этот город, украинские войска перешли к откровенным репрессиям против местного населения

    не видно. Может, стоило материалы хоть какие-то и для читателей ВО привести, а то непонятно, о чем речь вообще?
  10. dump22
    dump22 Сегодня, 19:46
    0
    Итальянцам наверное дико слушать про борьбу с памятниками.
    У них до сих пор стоят еще памятники Муссолини.
    В Предаппио, место рождения Муссолини, где находится его фамильный склеп и где он похоронен (там стоит его бюст), с большим успехом продаются футболки и другие сувениры с фашистской и нацистской символикой, с портретами дуче.
    И никого за это не сажают и даже не штрафуют.
  11. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 20:00
    0
    Sono italiano e posso confermare che in Italia, per quanto riguarda la repressione ucraina sugli abitanti del daonbass non e' stato mai detto niente in 8 anni. Quando e' iniziata la guerra e gli abitanti italiani hanno cominciato ad informarsi su quello che succedeva in Dombass, e' arrivata la censura della Ue, che ha oscurato tutti i canali tv russi che vedevamo via satellite, come ad esmpio RT e RT DOC, dove veniva spiegato bene cosa e' successo nel Dombass per 8 anni.