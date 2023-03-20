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Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление

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Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием на ситуацию в Бахмуте и планы противника начать контрнаступление

Возглавляющий ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал обращение к министру обороны генералу Сергею Шойгу. Обращение связано с положением дел в Артёмовске (Бахмуте).


Пригожин подтверждает информацию о том, что бойцы «Вагнеру» к настоящему моменту контролируют около 70 процентов территории города. При этом получена информация о том, что командование ВСУ готовит контрнаступление с попыткой отбить потерянные ранее территории и разблокировать свой гарнизон в Бахмуте.

Евгений Пригожин:

По имеющейся информации противник в конце марта-начале апреля планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ.

В связи с этим куратор «Вагнера» призывает министра обороны принять все необходимые меры для того, что предотвратить такое отсечение. В противном случае, как отмечает Евгений Пригожин, ситуация станет негативной для всей СВО.

У письма есть закрытое приложение, в котором, как пишет Пригожин, раскрывается замысел противника и методы противодействия воплощению этого замысла.



На текущий момент у ВСУ остаётся одна контролируемая дорога на Бахмут – через Артёмовское (Хромово). При этом ранее поступали данные о росте концентрации сил и средств противника в Константиновке, откуда уже предпринимались попытки ВСУ провести разведку боем в направлении Курдюмовки, к югу от Артёмовска. Пока все попытки противника прорваться на этом направлении были отбиты.
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42 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:56
    +2
    У вагнеров, не только лучшая в мире штурмовая пехота, но еще и разведка отлично поставлена. Картина, конечно вырисовывается интересная. Вроде бы есть межведомственные противоречия, которые, могут позволить противнику добиться успехов каких-то под Артемовском. То ли деблокировать гарнизон, то ли вообще разгромить вагнеров и уничтожить их боевой потенциал и опытные кадры.
    Однако, и военной хитрости никто не отменял. Это может быть ловушка, которая заставит украинских нацистов из вфу начать наступление именно под Артемовском, а не где-нибудь на запорожском направлении на Мелитополь.
    Хорошо это или плохо? наверное все таки хорошо. Вынудить их действовать подвижными соединениями в условиях плотной городской застройки и сложного рельефа агломераций с речками и терриконами.
    К тому, Пригожин, отлично троллит киевского клоуна и его режим. Выносит инфу в публичную плоскость, так что противник вынужден реагировать. Теперь отказаться от операции в "фортеции бахмут" для клоуна зели будет так же трудно, как не принять вызов с борта самолета о воздушном бое или и личной встрече от того же Пригожина там же. Для медийно ориентированного наркомана-зелебобика это просто невыносимо. Поэтому есть шансы, что Пригожин таки удержит основную группировку противника на своем участке фронта и не даст ей найти другое направление...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:22
      +9
      Цитата: голос_разуma
      У вагнеров, не только лучшая в мире штурмовая пехота, но еще и разведка отлично поставлена. Картина, конечно вырисовывается интересная. Вроде бы есть межведомственные противоречия, которые, могут позволить противнику добиться успехов каких-то под Артемовском. То ли деблокировать гарнизон, то ли вообще разгромить вагнеров и уничтожить их боевой потенциал и опытные кадры.
      Однако, и военной хитрости никто не отменял. Это может быть ловушка, которая заставит украинских нацистов из вфу начать наступление именно под Артемовском, а не где-нибудь на запорожском направлении на Мелитополь.
      Хорошо это или плохо? наверное все таки хорошо. Вынудить их действовать подвижными соединениями в условиях плотной городской застройки и сложного рельефа агломераций с речками и терриконами.
      К тому, Пригожин, отлично троллит киевского клоуна и его режим. Выносит инфу в публичную плоскость, так что противник вынужден реагировать. Теперь отказаться от операции в "фортеции бахмут" для клоуна зели будет так же трудно, как не принять вызов с борта самолета о воздушном бое или и личной встрече от того же Пригожина там же. Для медийно ориентированного наркомана-зелебобика это просто невыносимо. Поэтому есть шансы, что Пригожин таки удержит основную группировку противника на своем участке фронта и не даст ей найти другое направление...

      Хорошо, если так.
      Но, за год СВО я, лично, понял, что "современная российская военная стратегия, как основа военной теории и практики" оказалась winked как бы помягче сказать..., до ужаса проще, что подтверждает февральский Угледар, когда наши "стратеги" отправляли бронетехнику в атаку на открытой местности при не подавленной артиллерии противника... (про реальные наши потери молчу).
      Так, что лучше скептически (и к Пригожину, и к Шойгу, и к ГШ, и к ВСУ...), что-бы не ошибиться (в хрен сосчитаешь какой раз).
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 19:34
        +2
        Цитата: Теренин
        Так, что лучше скептически (и к Пригожину, и к Шойгу,

        Хоть бы встретились Шойгу и Пригожин, чайку попили между собой... Чего тут сложного?
        Это недопонимание друг другом уже набирает большой общественный резонанс. По-моему он сейчас ни к чему.
      2. Ратник-80
        Ратник-80 Сегодня, 19:39
        -4
        Так озвучте потери из надёжных источников , может вы и правы , может нет . По моему мнению Пригожин хороший командир но у него нет ни знаний ни информации в стратегическом плане . Следя за спец операцией я думаю , наш ген штаб выбрал план стягивания сил противника в одно место и уничтожать , что в принципе в определённой степени оправдано . Возьмём другую ситуацию мы атакуем беря города с большими потерями , разрушая их , на не знакомой территории , с новыми укреплениями , думаете было бы лучше
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 19:47
          +3
          С какого перепугу Пригожин-командир?Он организатор,идейный вдохновитель.Там командиры-офицеры,причем с багажом знаний и умения.Уткин и команда.Они в тени,и это верно.Но на поле боя командуют ониДобавлю,они из спецназа ГРУ вышли.И это о чем то говорит
          1. dsk
            dsk Сегодня, 20:01
            +1
            «Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то еще хотя бы годика полтора-два надо поработать», – отметил Пригожин в интервью журналисту Семену Пегову. /ФедералПресс, 10.02.23./
    2. Эдик
      Эдик Сегодня, 19:47
      +1
      Мне кажется Пригожин постоянно подстраховывается и троллит наших генералов и его можно понять!Ему нужен результат,а генералам как всегда!Седалище своё прикрыть по сильнее со всех сторон!Хотя,когда кажется....
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 20:16
        -1
        Цитата: Эдик
        Мне кажется Пригожин постоянно подстраховывается и троллит наших генералов и его можно понять!

        А чего Пригожину тролить, если уже Германия и Польша уже передали Киеву 80 Leopard, а также около 50 Т-72 и РТ Twardy. На канадском телевидении также показали погрузку бронированных машин, которые направятся в ВСУ. Многие эксперты утверждают, что на Украине достаточно быстрыми темпами создается мощный бронированный кулак, которому Зеленский отдал приказ разгромить ЧВК «Вагнер» в канун приезда Си Цзиньпина в Москву 20 марта.

        И именно этим кулаком, ВСУ планирует нанести удар по южному флагу «петли», которую сформировали бойцы частной военной компании Евгения Пригожина.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 18:57
    +14
    Опять отвлекает занятейшего человека от важнейших государственных дел, да ещё и какой-то несущественной ерундой...
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 19:01
      +12
      Печальный факт. Можно было бы спокойно думать, что " наверху все видят", если бы не летний танковый биатлон и открытие колеса обозрения ув президентом на фоне харьковского провала. Риторическим стал вопрос - как очередной раз допустили подобную концентрацию, о которой не говорит уже только ленивый.
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 19:28
      +3
      Опять отвлекает занятейшего человека от важнейших государственных дел, да ещё и какой-то несущественной ерундой...

      Некогда ему, творить ему надо


      А если серьезно, как можно находить на такой должности время для хобби, тут приходишь с работы поешь и спать а дальше день повторяется...хотя Тухачевский "умудрялся" скрипочки делать...
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 19:01
    +3
    Посмотрим что ответит генерал армии С. К. Шойгу.
    Как мне кажется .........
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 19:23
      +2
      Цитата: ваш вср 66-67
      Посмотрим что ответит генерал армии С. К. Шойгу.

      Вот что рассказала бывший помошник спикера Гос.думы,ныне журналист Анастасия Кашеварова...
      :«Танкист наш, в него прилетел снаряд. В нескольких сотнях метров стоял замполит. Замполит побежал в госпиталь – у меня стресс, у меня контузия, ранение. Ему выплачивают 2 миллиона, его отправляют на несколько месяцев в санаторий, и ещё орден ему. А пацанов, у которых реально прилетело – им ничего, ещё и штраф за танк. Да, за технику…

      Наш один танкист присылал видео. Они оставили танк, за ним, видимо, БТР стоял, и прилетело туда, и что-то горело. И они боялись, что перейдёт этот огонь на технику. И он стоит, снимает и просто плачет – мой танк, мой танк! Они живут этим. Не потому что они вояки какие-то, а потому что они по-другому не знают. Как у Бодрова – «я просто Родину люблю», вот, они просто Родину любят.

      Причём, это же не только Ваня. Это Азамат, это Ибрагим, это какой-то Мага, это Ваня, Петя, Костя. Они все в единстве этом, и они в одном окопе все русские», – рассказала Кашеварова.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 20:02
        -2
        Вот что рассказала бывший помошник спикера Гос.думы,ныне журналист Анастасия Кашеварова...
        :«Танкист наш, в него прилетел снаряд. В нескольких сотнях метров стоял замполит. Замполит побежал в госпиталь – у меня стресс, у меня контузия, ранение. Ему выплачивают 2 миллиона, его отправляют на несколько месяцев в санаторий, и ещё орден ему. А пацанов, у которых реально прилетело – им ничего, ещё и штраф за танк. Да, за технику…


        Какое бурное воображение у девушки. Рассказал бы ей кто, что замполитов давно упразднили.
  4. Комментарий был удален.
  5. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 19:05
    -7
    Ну , вроде всем всё известно,
    неужели не приготовили для Западных наймитов ядрёную ответку , если ук ры всё-таки попрут в наступление?!
    what
  6. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 19:07
    0
    Анализирую то, как Вагнер добивался поставок боеприпасов, возможно не помешает общественная поддержка этого обращения.
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 19:12
    -15
    Это только глупые эксперты типа подаляки, уже окружили Бахмут, пресса смакует дорогу смерти со слов орков. Реальность другая. Орки контролируют Бахмут, втянули передовые обученные кадры наши и как в болоте связали нас, как только выдохнемся, будет контроудар. Шахматная стратегия, к сожалению орков ещё много, секвестировать и секвестировать.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:20
      +8
      Цитата: алексей_444
      Орки контролируют Бахмут,

      Орки - это кто такие?
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 19:34
        +4
        Орки контролируют Бахмут,

        Орки - это кто такие?

        А вы разве не поняли чей это комментарий ? Орками как-лы называют ВС РФ.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 19:48
          +3
          Цитата: частное лицо
          Орками как-лы называют ВС РФ.

          Я в курсе. Но у этого типа то ли шарики за ролики едут, то ли он малолетка, то ли чубатый, то ли просто неумный. Никак не разберусь, чего он там секвестировать хочет.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 19:30
      +2
      алексей_444......пресса смакует дорогу смерти со слов орков.

      Вы не находите, что дорогу оставили специально, чтобы нациков там мочить как в тире ?
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 19:18
    +3
    Вчера, по сообщениям прессы, Верховный Главнокомандующий за закрытыми дверями несколько часов общался со своим начальником генерального штаба. Надеюсь Верховный смог объяснить генералу, что если тот продолжит воевать так, как последние полгода, то в Гаагу в МУС поедет именно Герасимов.
    p.s. Почему-то читая про действия и решения МО и ГШ РФ за последнее время вспоминается старый анекдот про публичный дом, в котором без конца переставляли кровати...
    1. Aken
      Aken Сегодня, 19:40
      +1
      Эти люди необучаемы. Даже новых девочек брать неоткуда, ибо необучаемые подготовили себе смену.
  9. solar
    solar Сегодня, 19:25
    -4
    Евгений Пригожин написал письмо министру обороны РФ с указанием

    Эвон как повернулось с министром обороны.
    Судя по тексту ситуация понятна- пользуясь преимуществами по снабжению боеприпасами Вагнер вышел вперед и может попасть в сложную ситуацию, или ему придется отступить.
  10. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 19:25
    +2
    Если так дальше воевать и жить ,то по моему это уже крах.Если военные люди выясняют отношения (что уже прецидент),да еще через СМИ,возникают уже совсем другие вопросы.Вы что творите...?
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 19:44
      +2
      Военные люди - это кто? Пригожин? Шойгу? Первый - не военный, и не претендует. Второй - герой, конечно, и целый генерал армии, но реально военным это его не делает - образования не хватает.
      1. art266
        art266 Сегодня, 20:00
        0
        Многие командиры Гражданской войны 1918-1921 гг. тоже не были военными по образованию, а как воевали!
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:28
    +5
    Цитата: голос_разуma
    К тому, Пригожин, отлично троллит киевского клоуна ...Для медийно ориентированного наркомана-зелебобика это просто невыносимо.

    Вот всегда интересовало... я - россиянин, я точно так же, как и многие тут, от всей души хочу победы России, и не только в этом конфликте, но... но читаю вот такие перлы, и недоумеваю - что это? Что заставляет Вас (и не только Вас) так писать? Погоня лёгкими плюсиками? Желание угодить, мягко говоря, не обремененной интеллектом части аудитории? Или это такой новый юмор высокого полёта? Или просто возрастное? Все эти "зелибобики", "киевские клоуны" и прочее - это как-то поднимает Вас, придаёт значимость? Вы действительно считаете, что это смешно, свежо и оригинально?
    Откровенно не понимаю, неужели вот эта вот терминология, уровня младших классов - кем-то востребована?!
    Впрочем, сейчас это и выясню)
    1. Aken
      Aken Сегодня, 19:43
      +1
      Вы не выясните. Войны чистоплюев закончились в 1870 году, а Вы не заметили.
      Последняя отрыжка - пропаганда Германии в 1914. Информационную войну Германия с треском проиграла.
  12. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 19:32
    -2
    Я уже выучила названия донбасских деревень. Хотя раньше вообще не слышала про их существование. Год прошел -- и только два областных центра. Кто-то еще надеется на победу?
    1. arthh
      arthh Сегодня, 19:42
      -3
      Идиотка ты вопрос иначе завадай, не как далеко продвинулись а сколько вражеского мяса перемолото было на том направление по сравнению с Российсими военными, так вот, если ты не в чем не разбираешся лучше закрыть свой рот и сидеть молча
    2. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 20:09
      +1
      До победы еще не очень близко, думаю, что надо еще тысяч двести шаровар выпилить и все будет ок.
  13. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 19:38
    -1
    Обращение Пригожина к Шойгу, который в данной ситуации ничего не решает, указывает на то, что с Герасимовым у него уже все горшки побиты.
    А это уже не катастрофа, это п@ц.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 19:44
      0
      У Пригожина больше не осталось вменяемых собеседников.
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:38
    +1
    Пригожин молодец,прикалывается на д ВСУ ,как будто его командиры не посылают сводку ежедневно а может и чаще в вышестоящий штаб.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:44
      0
      Цитата: tralflot1832
      Пригожин молодец,прикалывается на д ВСУ ,как будто его командиры не посылают сводку ежедневно а может и чаще в вышестоящий штаб.

      Ну, не знаю. Приколы, это когда посмеялся на концерте и поехал домой на ужин. А, тут за каждым "приколом" стоят жизни наших бойцов.
  15. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 19:51
    0
    Возглавляющий ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал обращение к министру обороны
    Если это всерьёз, то Пригожин какой-то хернёй занимается, потому что в военное время все вопросы решаются по закрытым военным каналам. А публичные обращения – это для деятелей культуры, блогеров и прочей шантрапы.
    Есть вероятность, что это какие-то информационно-дезинформационные игры, смысл которых не может быть понятен для непосвящённых, но в этом случае комментировать нечего...
    1. spirit
      spirit Сегодня, 20:01
      0
      Как раз таки это грамотный ход.Так как Паркетный спит и видит как избавиться от Вагнеров, и легко их сольет при первом удачном случае.А так Пригожин выводя публично этот вопрос подстраховался и Паркетному уже будет не так просто их подставить hi
  16. ossetia90
    ossetia90 Сегодня, 19:57
    +1
    Интересный ход Пригожина, нсть над чем задуматься укробесам!
  17. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:07
    0
    Цитата: Катя_Иванова
    Год прошел -- и только два областных центра. Кто-то еще надеется на победу?

    Если откинуть все популистские рассуждения, и все оценки "хорошо" или "плохо", то по факту - Россия с 2014 получила территорию в 125 тысяч кв. км. И боевые действия сейчас ведутся на бывшей украинской территории
    Вот это - факт.
    А уж как Вы его расцениваете, как победу, или как поражение - целиком зависит только от Вас.
  18. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:09
    +1
    Цитата: nik-mazur
    Пригожин какой-то хернёй занимается, потому что в военное время все вопросы решаются по закрытым военным каналам

    Пригожин никогда не упускает случая получить больше медийности. Впрочем, имеет право. И это никак не умаляет его успехов,
    Впрочем, как тут отмечали, это может быть ещё и уловкой, рассчитанной на противника.
    Это Пригожин тоже умеет)
  19. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 20:10
    -1
    Я знаю, как решить эту проблему и разногласий и всего остального. Пригожину надо предложить Герасимову произвести ротацию войск или, если угодно, передислокацию. ЧВК "Вагнер" сдаст свои позиции в Бахмуте и вокруг него подразделениям МО РФ, а группа "Вагнер" передислоцируется на позиции под Авдеевкой или под Угледаром. Или в район Сватово - Кременная. Я отлично понимаю, что для Пригожина отдать на 70% взятый Бахмут какому то дяде тоже не слишком радостно, но такой маневр решит все проблемы, да и нагляднейше покажет - кто есть кто в этом СВО. Я думаю, что и Угледар или Авдеевка будут взяты несколько быстрее в случае такого маневра.