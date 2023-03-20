Прокурор МУС заявил о пожизненном характере «ордера на арест» президента России на фоне визита председателя КНР в Москву

Выданный «Международным уголовным судом» так называемый «ордер на арест» президента Российской Федерации Владимира Путина является пожизненным. Об этом заявил прокурор МУС Карим Хан в интервью западной прессе.По утверждению Карим Хана, изменение ситуации с ордером возможно в двух случаях – если российский президент предстанет перед судом или если он будет оправдан по решению суда. Поскольку оба сценария, отметил прокурор МУС, кажутся крайне маловероятными, «ордер на арест» Путина будет действовать, пока российский президент будет жив.Ранее МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдал «ордер на арест» Путина якобы из-за того, что он причастен к вывозу детей из зоны боевых действий. Напомним, что российские власти спасают детей, эвакуируя их из районов проведения спецоперации в более безопасные места в России.Тем временем, в Москве с официальным визитом находится председатель КНР Си Цзиньпин. Он назвал Путина «дорогим другом» и выразил уверенность, что в 2024 году Путина вновь выберут президентом России. Такое заявление китайского лидера, прозвучавшее спустя несколько дней после решения МУС выдать «ордер на арест», демонстрирует пренебрежение Пекина к этой структуре и ее заявлениям.С помощью «ордера на арест» Запад пытался сделать российского президента «токсичной» фигурой. Но этот план не сработал. Почти сразу в Москву приехал Си Цзиньпин с демонстративными уверениями в дружбе с Путиным, в крепости российско-китайских отношений.Таким образом, российский президент получил свидетельство поддержки со стороны миллиардного Китая, и нет сомнений, что и другие страны Азии, Африки и Латинской Америки склоняются на сторону России и ее лидера, а не надоевшего всем своими колониалистскими амбициями «коллективного Запада».