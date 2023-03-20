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Прокурор МУС заявил о пожизненном характере «ордера на арест» президента России на фоне визита председателя КНР в Москву

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Прокурор МУС заявил о пожизненном характере «ордера на арест» президента России на фоне визита председателя КНР в Москву

Выданный «Международным уголовным судом» так называемый «ордер на арест» президента Российской Федерации Владимира Путина является пожизненным. Об этом заявил прокурор МУС Карим Хан в интервью западной прессе.


По утверждению Карим Хана, изменение ситуации с ордером возможно в двух случаях – если российский президент предстанет перед судом или если он будет оправдан по решению суда. Поскольку оба сценария, отметил прокурор МУС, кажутся крайне маловероятными, «ордер на арест» Путина будет действовать, пока российский президент будет жив.

Ранее МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдал «ордер на арест» Путина якобы из-за того, что он причастен к вывозу детей из зоны боевых действий. Напомним, что российские власти спасают детей, эвакуируя их из районов проведения спецоперации в более безопасные места в России.

Тем временем, в Москве с официальным визитом находится председатель КНР Си Цзиньпин. Он назвал Путина «дорогим другом» и выразил уверенность, что в 2024 году Путина вновь выберут президентом России. Такое заявление китайского лидера, прозвучавшее спустя несколько дней после решения МУС выдать «ордер на арест», демонстрирует пренебрежение Пекина к этой структуре и ее заявлениям.

С помощью «ордера на арест» Запад пытался сделать российского президента «токсичной» фигурой. Но этот план не сработал. Почти сразу в Москву приехал Си Цзиньпин с демонстративными уверениями в дружбе с Путиным, в крепости российско-китайских отношений.

Таким образом, российский президент получил свидетельство поддержки со стороны миллиардного Китая, и нет сомнений, что и другие страны Азии, Африки и Латинской Америки склоняются на сторону России и ее лидера, а не надоевшего всем своими колониалистскими амбициями «коллективного Запада».
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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48 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 18:55
    +28
    Пожизненно, пока жив прокурор МУС? Ну это легко исправить. Может следующий будет умнее.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 19:16
      +7
      а может и поллоний в пирожках попасться...
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 19:23
      +7
      Выдан ордер.... Кому его выдали? Уборщице? Вообще как действует ордер? Написали и выдали? Ещё раз , кому?
      Вообще интересная тенденция по миру. Интернет по ходу ровняет людей и глупых и умных? С тех пор, как людям всех возрастов и умственных возможностей дали доступ в интернет , происходит , какая то вакханалия. Политики обращают внимание на тупые возгласы не имеющих понятия о чём идёт речь. Лет 20 назад этого не было. В интернете большинство было более умных людей. Сейчас все кому не лень пишут (тексты, видео, аудио) и не задумываются о чем пишут или наоборот пишут провокационные мысли. Куда мы катимся? Воистину, мир сходит с ума!
      1. karabas-barabas
        karabas-barabas Сегодня, 20:12
        0
        Цитата: Аргон
        Выдан ордер.... Кому его выдали? Уборщице? Вообще как действует ордер? Написали и выдали? Ещё раз , кому?

        Ордер выдают не кому-то, а на Арест кого-то! В этом случае МУС выдал ордер на Арест, кого, ВВП. Да уж, все тупые, куда мир катится..
    3. poquello
      poquello Сегодня, 19:32
      +1
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Пожизненно, пока жив прокурор МУС? Ну это легко исправить. Может следующий будет умнее.

      да СК РФ уже дело завёл, о жизни и здоровии судей МУС будет заботиться какой-нибудь УИН
  2. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 18:55
    +13
    изменение ситуации с ордером возможно в двух случаях – если российский президент предстанет перед судом или если он будет оправдан по решению суда.

    Изменение ситуации наступит, если Путин попадёт в Гаагу.
    Ракетами с ядерной БЧ.
    1. faiver
      faiver Сегодня, 19:14
      -1
      не устали ядерным оружием разбрасываться? Впрочем по клаве стучать оно не кули ворочать...
      1. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 19:17
        +3
        Попадание в Гаагу ракеты с конвенциональной БЧ не будет иметь должного морального эффекта.
        Действия МУС открывают прямой путь к ядерному конфликту.
        Это не наш, а их свободный выбор.
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 19:48
          0
          Цитата: War_Lord
          Это не наш, а их свободный выбор.

          их это чей? к какой стране относится МУС- и она должна ответить? или сразу по всем 123 подписавшим вдарим? что за навязчивое "весь мир в труху" из-за "бумажки", уже в который раз предлагаете- Вы маньяк? вот если посмеют пытаться задержать- тогда посмотрим, хотя ВВП в странах связанных с МУС в 2019 году последний раз был.. а ближайшая проверка летом- БРИКС в ЮАфрике собирается которая МУС признает..
          1. War_Lord
            War_Lord Сегодня, 19:52
            0
            Нидерланды - член НАТО, если Вы не знали.
            Это свободный выбор США и ЕС.
            1. советник 2 уровня
              советник 2 уровня Сегодня, 19:58
              +2
              МУС не голландский суд, если Вы не знали.. он просто там размещен.. так по Вашему теперь на каждый пук (бумажку), ЯО по странам надо начинать бить? Вы в курсе что ЯО у них тоже есть?
      2. Vasia
        Vasia Сегодня, 19:29
        +8
        Цитата: faiver
        не устали ядерным оружием разбрасываться? Впрочем по клаве стучать оно не кули ворочать...

        Редко соглашаюсь с подобными мыслями, но это именно тот случай. Формулировка "президент предстанет перед судом или если он будет оправдан по решению суда" подразумевает задержание ВВП, а это уже можно приравнять к нападению на главу государства, что в свою очередь уже повод для войны.
  3. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 18:58
    -1
    CPI : Club des Pitres Internationnaux. Une nouvelle version des Guignols de canal+, ou de Groland?
  4. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 18:58
    +11
    ...«ордер на арест» Путина будет действовать, пока российский президент будет жив...
    Значит на Западе закусили удила ?
    Но есть ещё вариант "ордер" закончится когда их безумный - Сатанистский шабаш разгонят!
    am
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:11
      +7
      Цитата: Ретвизан 8
      ...«ордер на арест» Путина будет действовать, пока российский президент будет жив...
      Значит на Западе закусили удила ?
      Но есть ещё вариант "ордер" закончится когда их безумный - Сатанистский шабаш разгонят!
      am

      Медведев уже пригрозил что в здание МУС может прилететь наша ракета.
      1. faiver
        faiver Сегодня, 19:20
        0
        Медведев уже пригрозил
        - видать от большого ума, он же вроде как юрист...
        1. Эдик
          Эдик Сегодня, 19:29
          +5
          Цитата: faiver
          видать от большого ума, он же вроде как юрист...

          Так Карим Хан тоже вроде как не сапожник!Должен юридический язык понимать.
    2. Ратник-80
      Ратник-80 Сегодня, 19:16
      +5
      Да это было понятно что будет большое волнение и много крови идёт слом старой системы мироустройства по всем фронтам , надеюсь нам и нашим союзникам удастся сделать это малой кровью , а так есть опасения , не даром умный человек писал " не дай бог жить во время больших перемен" . Но я верю мы выдюжим
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 19:54
        +1
        Цитата: Ратник-80
        Да это было понятно что будет большое волнение и много крови идёт слом старой системы мироустройства по всем фронтам , надеюсь нам и нашим союзникам удастся сделать это малой кровью , а так есть опасения , не даром умный человек писал " не дай бог жить во время больших перемен" . Но я верю мы выдюжим

        Куда деваться-обязаны выдержать, других вариантов просто нет.
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 19:03
    +8
    "Не бери на понт МУСор" (со) Манька Облигация.
  6. sabakina
    sabakina Сегодня, 19:07
    +13
    Прокурор МУС

    Я не знаю, кто написал эту сказку, но советские кинорежиссёры предвидели будущее.
    — Мы тебя будем судить. Я, к твоему сведению, главный судья королевства.
    Вот это неправильно. Я требую этого… прокурора.
    — Пожалуйста. Я и прокурор.
    Вот так порядочки!… Дай мне хоть адвоката.
    — Ты будешь смеяться, но адвокат — это тоже я. Королевство у нас маленькое, толковых людей не найдешь. Так и мучаюсь — всё сам да сам.
    Интересно, может, ты ещё и палач?
    — Нет. Палач у нас есть настоящий и, между прочим, очень хороший. Я вас потом познакомлю.

    (с) Старая старая сказкаэ
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 19:45
      +4
      "-Теперь я скажу. За все эти преступления по совокупности полагается... Предать смерти восемь раз.
      - Нет-нет-нет! Восемь раз! Я не согласен категорически! Трижды он уже не виноват. Во-первых, как иностранец, во-вторых и в-третьих...
      - Зачем, зачем спорить? Восемь раз - виноват, три раза - не виноват. Ну вычтем три раза из восьми и пять раз его повесим. - Вот видишь, трижды я уже спас тебе жизнь, судья в хорошем настроении. Впрочем... Сегодня праздник - день рожденья герцога, а завтра праздник молодого вина. Полагается еще два раза помиловать. Пять минус два равняется трем. Тебя повесят всего три раза.
      - Не лучше ли нам вместе с ним повесить девчонку и трактирщика? Нет, трактирщика нельзя, он готовит нам обед И девчонку не надо - мы ведь не звери. Снисходительный суд решает вместо трех повешений замуровать его в башне. Пускай помрет там с голоду.
      - Эта мера соответствует трем повешениям.
      - Конечно! Вначале он будет лезть на стены. Потом будет есть крыс, а потом крысы сожрут его.
      - Подождите, подождите! Опомнитесь, за что вы лишаете меня жизни? За пару синяков, за расквашенный нос?
      - А ты как думал? Мы те, кому дана власть над такими как ты. Поэтому очень дорого стоит мой расквашенный нос. Уж конечно дороже, чем твоя жизнь".(с) хф "Сказка странствий"
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:09
    +9
    Прошла информация что Следственный комитет возбудил уголовное дело против председателя МУС и трёх судей.
    Надеюсь ордера на арест тоже будут выданы.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:14
      +5
      Так и есть
      Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), ранее выдавших незаконный ордер на «арест» президента России Владимира Путина.
      Речь идёт о прокуроре Кариме Ахмад Хане (Karim Ahmad Khan) и судьях Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айтале (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинесе (Sergio Gerardo Ugalde Godinez).
      Источник: https://rusvesna.su/news/1679314212
    2. karabas-barabas
      karabas-barabas Сегодня, 20:18
      -1
      Цитата: Ulan.1812
      Прошла информация что Следственный комитет возбудил уголовное дело

      А решение СК РФ тоже 123 страны выполнять будут? Или это набивший оскомину так называемый "симметричный ответ"?
  8. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 19:10
    +9
    Надо бы этого "Карим Хана" выцепить и привлечь самого "по самые помидоры". Чтоб неповадно было умничать.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 19:23
      +4
      Надо бы этого "Карим Хана" выцепить и привлечь самого "по самые помидоры".
      Да там знатная семейка (брат педофил и иже с ним). Впрочем на территории где "гендерное равноправие" приравнено к "закону" о чём в писании сказано кратко но ёмко - мерзость - может твориться чёрте-что как в параллельной реальности. И да, наш "СК" уже возбудил уголовное дело относительно этого прокурора.
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:58
      0
      Цитата: ZeeD
      Надо бы этого "Карим Хана" выцепить и привлечь самого "по самые помидоры". Чтоб неповадно было умничать.

      Правильно поймать его и по помидорам, по помидорам. lol
  9. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 19:15
    +6
    Да уберите этот МУСор в сторону! Хватит ему вонять ! А то нашли "героя дня" !
  10. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 19:17
    -2
    Как говорил Кай Метов - вовремя уйти это искусство.... Во многом сегодняшнее положение дел следствие нарушения золотого правила Кая. Теперь мы имеем два барана упершихся друг в друга на мосту на котором нельзя ни разойтись не свернуть ни к сожалению договориться .
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:19
    +2
    мне просто интересно как эти "цитата С. В. Лаврова" процесс ареста Путина себе представляют!!!
    1. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 19:26
      +2
      Очень легко, предательство как с Милошевичем. К этому и идёт.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 19:22
    +4
    Этот английский прокурор пакистанского происхождения знаменит тем, что его брат является единственным депутатом английского парламента, мусульманином, который открыто признает, что он гей! feel
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:25
      +8
      Цитата: Дилетант
      что он гей!

      а я то думаю, что мне его педерастом назвать хочется
    2. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 19:41
      +2
      Не гей,а пидофил и его выпустили досрочно
  13. sanches-nk
    sanches-nk Сегодня, 19:23
    +4
    Ну теперь МУС осталось дождаться войска России, которые придут и уточнят детали.
  14. Балу
    Балу Сегодня, 19:24
    +3
    Гаага? Это где? Что они там курят? А если ВВП приедет на танках со свидетялями защиты? Он может, я знаю. wassat
  15. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:24
    +2
    Было бы самым лучшим вариантом притащить этого Карим Хана в Россию и судить по нашим законам (со статьёй проблем не будет, я думаю). Это было бы показательно и многим бы остудило голову. Но увы, думаю, это не возможно - Россия не пойдёт на такой шаг.
  16. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 19:24
    +9
    Все эти МУСы, МОКи и "ПУКи", со всякими ЕСПЧ, ПАСЕ и ОБСЕ пора объявить токсичными и выдвинуть лидерам США и Евросоюза обвинение в геноциде собственных народов через пропаганду педерастии, узаконенную стерилизацию женщин и кастрацию мужчин под пропаганду "права выбора пола" и за растление несовершеннолетних детей.
    Эти евро-американские педофилы потому и взвились, что вывезенные с освобождаемых украинских территорий дети попали в нормальную среду и уже никогда не попадут в их похотливые и грязные лапы.
  17. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:31
    +3
    На фоне того ,что Си Цзиньпин видит на выборах2024 г поддержку Путина ВВ народом.А у нас народ любит только победителей, то ясно что Украине хана ,демилитаризация и денафикация будет полностью.Фашизм из буйных голов выжгем калиным железом.Когда выйдем на границы Украины и Польши ,у МУС будет только одна проблема,что опять повторяется май 1945 г.Нехотим ,надо бежать,куда бежать в Канаду и США ,а мы там нужны. wink
  18. Tusv
    Tusv Сегодня, 19:37
    +2
    А еще можно МУСорам смартфоны взломать на пожизненные рингтоны
    "Хоп МУСорок, не шей мне срок, машинка Зингера иголочку сломала"
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:42
    +1
    Прокурор МУС заявил о пожизненном характере «ордера на арест» президента России на фоне визита председателя КНР в Москву
    . Приколист, однако...
    Впрочем, там дурики приколисами прикидываются или наоборот, фиг их разберёт. В общем, их дела, сами, сами пусть в том живут.
  20. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 19:46
    +2
    Сидим с соседом по заимке за рюмкой чая. Уже выписали ордера на арест и повестки на вызов к нам на допрос: Байдену, Шольцу, фон дер Ляйнен, Сунаку, Кисида. Ну и еще десятку деятелей наших "не партнеров". Вот сосед у уважаемой аудитории интересуется: как доставить этих личностей к нам в деревню на суд и допрос. И на сколько наши ордера огорчат вышеназваных? Кстати, ордера выписади пожизненные.
  21. Igor Korbut
    Igor Korbut Сегодня, 19:51
    +3
    Вот и собралась вся эта англосаксонская шайка, наказывать Россию и его главу, давно нужно было объявить США террористическим государством
  22. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 20:12
    0
    изменение ситуации с ордером возможно в двух случаях – если российский президент предстанет перед судом или если он будет оправдан по решению суда
    Какая-то хитрожопенькая формулировка. Что такое предстать перед судом, в общем-то, понятно. А вот что такое оправдание по решению суда, которое, согласно формулировке, возможно без представания перед судом? Совсем долболюбы или, наоборот, хитрованы и заранее соломку стелят?
  23. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:22
    0
    А наши суды чего-то выдадут ордеры на арест от Бидона до Олуха за пощь фашиствующим нацистам на Украине за уничтожение детей Донбасса?
    Да и повестки разослать с уведомлении о вручении с требованием прибыть в какой-нибудь Следственный отдел для дачи показаний.
  24. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 20:24
    0
    Пока РФ не начнёт отвечать этим людям, как США ответило ....они будут сочинять что то всегда.

    Я бы предупредил, что за арест главы ( бывшего главы) к прилетит Тополь.
    И назначил бы награду в биткоинах за головы судей этого суда.....
  25. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 20:24
    0
    Не надо, не отменяйте ордер, т.к. Путин наплевать на них всех и на ихнею мусорную бумажку. Пусть подотрутся.