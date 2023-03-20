Глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи

Соединенные Штаты анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, который будет отправлен Киеву в ближайшее время. На этот раз Вашингтон расщедрился на 350 млн. долларов. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.
Американский президент Джо Байден, по-видимому, не в состоянии выполнять свои обязанности, поэтому делегировал свои полномочия госсекретарю Энтони Блинкену, который и объявил о выделении Киеву новой военной помощи на 350 млн. долларов. Как говорится в сообщении, в пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley, противотанковое вооружение, катера для речной флотилии украинского флота и противорадиолокационные ракеты HARM.
Сегодня, в соответствии с полномочиями, предоставленными мне президентом Байденом, я санкционирую 34-й пакет американского оружия и военной техники для Украины, оценивающийся в $350 млн
- заявил Блинкен.
Судя по списку военной помощи, где основу составляют боеприпасы, США торопятся снабдить Украину всем необходимым для планируемого наступления ВСУ, которе может последовать уже в ближайшее время. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что делают ставку на контрудар украинской армии, который должен привести к перелому на поле боя.
Между тем, Евросоюз все же утвердил план главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля о выделении 2 млрд. евро из европейского фонда мира на боеприпасы для Украины. В ближайшее время Европа поставит Киеву 1 млн. артиллерийских снарядов, отправка будет осуществляться в течение ближайших 12 месяцев. Еще один млрд. пойдет на производство боеприпасов.