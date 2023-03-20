Военное обозрение
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Глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи

Соединенные Штаты анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, который будет отправлен Киеву в ближайшее время. На этот раз Вашингтон расщедрился на 350 млн. долларов. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.


Американский президент Джо Байден, по-видимому, не в состоянии выполнять свои обязанности, поэтому делегировал свои полномочия госсекретарю Энтони Блинкену, который и объявил о выделении Киеву новой военной помощи на 350 млн. долларов. Как говорится в сообщении, в пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley, противотанковое вооружение, катера для речной флотилии украинского флота и противорадиолокационные ракеты HARM.

Сегодня, в соответствии с полномочиями, предоставленными мне президентом Байденом, я санкционирую 34-й пакет американского оружия и военной техники для Украины, оценивающийся в $350 млн

- заявил Блинкен.

Судя по списку военной помощи, где основу составляют боеприпасы, США торопятся снабдить Украину всем необходимым для планируемого наступления ВСУ, которе может последовать уже в ближайшее время. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что делают ставку на контрудар украинской армии, который должен привести к перелому на поле боя.

Между тем, Евросоюз все же утвердил план главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля о выделении 2 млрд. евро из европейского фонда мира на боеприпасы для Украины. В ближайшее время Европа поставит Киеву 1 млн. артиллерийских снарядов, отправка будет осуществляться в течение ближайших 12 месяцев. Еще один млрд. пойдет на производство боеприпасов.
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15 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 19:00
    0
    Янки явно решили из украинцев сделать пушечное мясо, а Россию ослабить на столько чтобы можно было диктовать или управлять. Нелюди!
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 19:28
      +3
      Меня одного бесит ,что они называют "помощью" , снабжение и дальше свое провокационное детище под названием "евромайдан"? Они создали претендент и они же его спонсирует и далее. О какой помощи идёт речь? Помогают нуждающимся, а тут ?
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:02
    +2
    Ишь как разогнались. А чего ж молчите о том, что
    У Европейского союза возникли проблемы с производством и отправкой боеприпасов на Украину. Причиной стала нехватка запасов пороха и взрывчатки.
    Об этом говорится в материале Financial Times.
    Страны ЕС ведут переговоры с компаниями США и Южной Кореи о строительстве заводов по производству взрывчатых веществ, необходимых для производства боеприпасов. В частности, необходимых ВСУ снарядов 155-мм калибра.
    Вторая проблема — повышение стоимости на материалы для производства снарядов. К примеру, сегодня обычный снаряд стоит 850 евро, что на 20% больше, чем до начала спецоперации России на Украине.

    Источник: https://rusvesna.su/news/1679317029
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:11
      0
      Они приняли решенип.В течение года поставить миллион снарядов.Где возьмут?Скорее всего запустят линию по производству.Поставлена задача полосатым дядей и тут хоть лтб расшиби,но сделай
    2. solar
      solar Сегодня, 19:18
      +2
      У Европейского союза возникли проблемы с производством и отправкой боеприпасов на Украину. Причиной стала нехватка запасов пороха и взрывчатки.

      Для этого они как раз и выделили еще миллиард
      Еще один млрд. пойдет на производство боеприпасов.

      Миллиардом больше, миллиардом меньше- у них денег как у дурака фантиков.
  3. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 19:05
    +3
    Пока бандеровцы готовы убивать русских - военные поставки США и ЕС на Украину будут идти потоком.
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 19:38
      +2
      Пушечного мяса у руководства "золотого миллиарда" хватает! Закончатся украинцы в ход пойдут поляки, прибалты, румыны, молдаване, болгары и только потом возможно (при условии что Россия достаточно ослабнет) в войну вступит западная Европа и североамериканский континент.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 20:01
        +1
        Они это умеют. Показатель ВОВ. Как их Сталин просил открыть второй фронт? Долго выжидали. Ждали ,когда Вермахт ослабнет и взяли слабенького , раненного "медведем" "тигра". Да , стервятник помогал чуть, но не встревал в драку, пока "тигр" был в состоянии схватить за горло "стервятника". В принципе в чем можно обвинять труса, привыкшего летать вверху (то бишь за лужей сидеть), питаться падалью и считать себя умнее всех? Очень сложно обвинить его в чем то. Можно только подстрелить или гнездо его разворошить. По другому на него никак не воздействовать!
  4. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 19:14
    +1
    Выделили 350 млн .$ , которые пойдут на покупку боеприпасов.
    Короче сами себе заплатили.
    А ук ры этих денег не увидят.
    Ценичная и гнилая схема обогащения Америкосов.
    fool
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 19:25
      +2
      А ук ры этих денег не увидят.

      Так про деньги и речи не идёт . Америкосы вливают средства в свою оборонку попутно ведя войну на истощение России руками как-лов.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:15
    +2
    Пакет с пакетами пакетов я вынимаю всякий раз, когда засовываю новый пакет с пакетами в него.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:39
    +1
    нудк они войну ведут против РФ ! вроде все очевидно после того как президента РФ хотят арестовать и ордера выписали иллюзии должны развеется !
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 19:47
    0
    Небывалые дела творятся. Открытое письмо.. и кому? Коджугетучу . Приг прямо показал пальцем ! Не к добру......

    . Герасим уже накануне шушукался с Шефом. Я думал, зачем обьявляли? А затем.... что Куджугетыча не подпустили... .... По всему видно-хана...известно, что если начальник не желает разговаривать-это хуже, чем когда ругает.

    Вывод : вероятен большой бенц. Потому, что нашли крайнего
  8. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 20:05
    0
    В Вашингтоне ... делают ставку на контрудар украинской армии, который должен привести к перелому на поле боя
    Дико интересно, как они предполагают нанести такой удар, что вся российская армия будет полностью разгромлена и потеряет способность к ведению боевых действий? При том, что вна Украине действует примерно пятая часть российской армии, во-первых, а во-вторых, она не сосредоточена в одном месте, где можно дать генеральное сражение в расчёте победить одним ударом. Не говоря уже о том, что вместо решительной победы можно, наоборот, катастрофически проиграть – немцы на Курской дуге тоже рассчитывали на коренной перелом. Что, строго говоря, произошло, только не в их пользу.

    2 млрд. евро из европейского фонда мира на боеприпасы
    «Война – это мир!»
    Интересно, кто-нибудь всё ещё думает, что роман Оруэлла написан про Советский Союз и социализм?
  9. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 20:29
    0
    "Представитель Белого дома заявил, что, поскольку Украина является свободным, независимым и полностью суверенным государством, США не позволят президенту Зеленскому принять какие-либо мирные планы, предложенные китайской делегацией в Москве"