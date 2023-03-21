Австралия продолжает «веселить» вариантами программы развития подводного флота

В связи с тем, что вступление первых в строй ПЛ "Вирджиния" (если оно вообще случится) предполагается где-то в начале 2030-х годов, обсуждается возможность переоборудования субмарин "Коллинс", для применения КРБД "Томагавк". Австралия продолжает "веселить"...Лодки уже сильно не новые, к тому же неудачные по конструкции. Тратить еще весьма большие суммы на их перевооружение, кажется не слишком разумным. Эти лодки были проблемными еще на стадии тендера и проектирования. Уже при заключении контракта были вполне обоснованные обвинения в предвзятости и коррупционной составляющей, поскольку тендер выиграла не слишком известная шведская фирма, оставив "за кормой" именитых конкурентов из Германии, Франции, Англии и т. д.В процессе строительства тоже периодически случались скандалы при сборке корпусов и установке оборудования. Уже сразу же после начала эксплуатации выяснилось, что лодки очень шумные и техническая надежность на низком уровне. Потребовались весьма серьезные и дорогие переделки. Затем случились немалые расходы при вооружении этих субмарин американскими ПКР "Гарпун".И вот теперь, австралийцы вознамерились потрать еще немалые суммы на переоборудование этих лодок, тем более, что им самим ПЛ с КРБД просто не нужны. Они нужны США, чтобы создать дополнительные проблемы Китаю. Поскольку "Томагавки" смогут долететь до Китая из районов, расположенных севернее Австралии. Но вот зачем это австралийцам?..