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Австралия продолжает «веселить» вариантами программы развития подводного флота

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Австралия продолжает «веселить» вариантами программы развития подводного флота

В связи с тем, что вступление первых в строй ПЛ "Вирджиния" (если оно вообще случится) предполагается где-то в начале 2030-х годов, обсуждается возможность переоборудования субмарин "Коллинс", для применения КРБД "Томагавк". Австралия продолжает "веселить"...


Лодки уже сильно не новые, к тому же неудачные по конструкции. Тратить еще весьма большие суммы на их перевооружение, кажется не слишком разумным. Эти лодки были проблемными еще на стадии тендера и проектирования. Уже при заключении контракта были вполне обоснованные обвинения в предвзятости и коррупционной составляющей, поскольку тендер выиграла не слишком известная шведская фирма, оставив "за кормой" именитых конкурентов из Германии, Франции, Англии и т. д.

В процессе строительства тоже периодически случались скандалы при сборке корпусов и установке оборудования. Уже сразу же после начала эксплуатации выяснилось, что лодки очень шумные и техническая надежность на низком уровне. Потребовались весьма серьезные и дорогие переделки. Затем случились немалые расходы при вооружении этих субмарин американскими ПКР "Гарпун".

И вот теперь, австралийцы вознамерились потрать еще немалые суммы на переоборудование этих лодок, тем более, что им самим ПЛ с КРБД просто не нужны. Они нужны США, чтобы создать дополнительные проблемы Китаю. Поскольку "Томагавки" смогут долететь до Китая из районов, расположенных севернее Австралии. Но вот зачем это австралийцам?..
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14 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:34
    +3
    Кенгуру не понимают: что Китай, что РФ должны реагировать на эту угрозу, внеся ВМБ Австралии в список целей для ЯО.
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 08:40
      +3
      Зато прекрасно понимают матрасники: больше целей за пределами Северной Америки - меньше прилетит по американским городам
      1. Летунъ
        Летунъ Сегодня, 09:05
        -3
        А лaпти (двумя постами выше) этого не понимают. До сих пор считают себя самыми умными и расчитывают на ядерную дубину, наивно считая, что после еë применения по ним в ответ не прилетит.

        Пы. Сы. Интересно, по какой такой логике слово лaпти, на этом сайте, автоматически заменяется на хохлопитеки? Приходится через английскую "а" писать. Бред...
  2. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 08:36
    +2
    Кенгуру добиваются чтобы в случае ядерной войны про них не забыли
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:36
    +1
    Ответ содержится в самой статье! Это надо американцам, а австралийцам, соответственно, это надо, даже если и не надо. Во, как закрутил! Но, смысл наверное понятен.
    1. Artemion3
      Artemion3 Сегодня, 08:59
      +1
      Кенгуру весьма боятся увеличения военной мощи и численности армии КНР, поэтому будут предпринимать соответствующие шаги.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:38
    +1
    Так Сунак договорился с Бидоном ,что англичане будут строить АПЛ для Австралии 3 - 4 штуки.
    1. 72jora72
      72jora72 Сегодня, 08:55
      +2
      Так Сунак договорился с Бидоном ,что англичане будут строить АПЛ для Австралии 3 - 4 штуки.
      Теперь стал вопрос кто будет оплачивать весь этот "банкет".....
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:18
        0
        Тут и к бабке не ходи - французы ! lol Позорить, так позорить.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:56
    +1
    Кенгуру им в голову настучали - скучно им там на другой стороне планеты
  6. solar
    solar Сегодня, 08:57
    0
    обсуждается возможность переоборудования субмарин "Коллинс", для применения КРБД "Томагавк". Австралия продолжает "веселить".

    И что автор нашел "веселого"?
    Томагавки изначально делали универсальными по носителям, в том числе и по стандартным торпедным аппаратам. Дооборудование аппаратурой для подготовки и пуска - не такая уж невыполнимая или дорогая задача.
    Лодки давно запланировано модернизировать для продления срока службы, тем более, что не такие уж они и старые, и в рамках этой модернизации- вооружить Томагавками. Лодки будут на службе до 2040 года.
    Шесть подлодок класса "Коллинс" построили на верфи ASC в Осборне (Южная Австралия) по модифицированному проекту шведских ДЭПЛ класса "Тип-471" (также известны как "Вестергётланд"). Их ввели в строй в период с 1996 по 2003 годы. Программа LOTE предназначена для модернизации платформы и боевых систем с целью продления 30-летнего срока службы каждой лодки еще на десять лет.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:16
    0
    Цитата: сорок восьмой
    Зато прекрасно понимают матрасники: больше целей за пределами Северной Америки - меньше прилетит по американским городам

    Поэтому ВВП и объявил о приостановке участия РФ в СНВ-3
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:22
    0
    Цитата: Летунъ
    А лaпти (двумя постами выше) этого не понимают. До сих пор считают себя самыми умными и расчитывают на ядерную дубину, наивно считая, что после еë применения по ним в ответ не прилетит.

    Пы. Сы. Интересно, по какой такой логике слово лaпти, на этом сайте, автоматически заменяется на хохлопитеки? Приходится через английскую "а" писать. Бред...

    Доктрина РФ о применении СЯО предполагает Ответно Встречный Ядерный Удар. Если последуют изменения и будет одобрена концепция "В Назначенное Время", то лишь по просьбам сотрудников ЦИПСО.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:29
    0
    Ну и пусть тратят свои, австралийские, деньги. Нам то какая разница.