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Норвегия перебросила в Польшу предназначенные для Украины танки Leopard 2A4NO

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Норвегия перебросила в Польшу предназначенные для Украины танки Leopard 2A4NO

Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 и четыре БРЭМ, техника уже доставлена в Польшу, откуда будет в ближайшее время переправлена на Украину. О передаче техники сообщило Министерство обороны Норвегии на своем официальном сайте.


Норвежцы украинскими самолетами Ан-124 "Руслан" перебросили танки и инженерные машины в Польшу, скорей всего на аэродром в Жешуве, где находится логистический хаб. Оттуда техника уже будет переправлена на Украину. Как заявил по данному факту министр обороны этой скандинавской страны Бьорн Арильд Грам, для Норвегии важно, чтобы Россия не выиграла в конфликте с Украиной.

Восемь норвежских танков добрались до Украины и готовы воевать против России. Также в Польше продолжается обучение личного состава под эгидой ЕС (...) Мы считаем, что сейчас абсолютно правильно поддерживать Украину. Для норвежской и европейской безопасности важно, чтобы Россия не выиграла свою агрессию против Украины

- заявил министр.

В середине февраля этого года правительство Норвегии объявило о готовности передать Украине 12 единиц техники из наличия норвежской армии. Речь шла о восьми танках Leopard 2A4NO, а также четырех машин поддержки, включая танковый мостоукладчик и инженерные машины. Кроме того, Норвегия выделит запчасти к танкам, а также средства на закупку боеприпасов. Также Норвегия выделила военных инструкторов для подготовки украинских танкистов на территории Польши.

Кстати, в новую поставку норвежцы включили и контрбатарейный радар ARTHUR на базе двухзвенного вездехода, его фото какое-то время находилось на сайте Минобороны Норвегии, но позднее было удалено.

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5 комментариев
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 19:56
    0
    Да. Основательно буржуины готовятся. Надеюсь у Нас есть на это ответ
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 20:16
      +2
      Надо не только надеяться, но и долбить по этим поставкам. И не ждать от западных "партнеров" уступок и перемирия. Им по видимому этого не надо. Они ждут полного поражения России и все для этого делают. Нет у нас друзей в мире, одни "приятели" и вся надежда только на нас самих. Вот еще бы из верхушек власти прозападников всех удалить, но это....мечты.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:05
    +3
    Вот норвежской правительство куда лезет.С одной стороны гонит технику на украину ,с друго й стороны:Разрешило без проблем ,заходить нашим рыбака в три порта страны на ремонт,продажу рыбопродукции ,смену экипажа.По рыбопродукции объясню, мы выбираем свою квоту не только в российской зоне ,но и норвежской хозяин рыбака,волен продавать рыбу выловленную в Норвежской зоне куда угодно,а может и в Мурманск привезти.Но ЕС требует от Норвегии прекратить покупать у нас рыбу,не знаю продавали норгов,но вопрос стоял остро.Вроде на КНР переорентироватся пытаются.Цена вроде нормальная.Смотрел сайт Норебо ,треска "кругляк" т.е без головы и потрашёная оптом в Мурманске продаётся покупателям по 240 руб.А до нас она доходит уже минимум на 200 руб дороже.Посредники не ходя а море ,имеют почти те-же самые деньги,а то и больше у них расходов меньше.
  3. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 20:20
    0
    НАТО - спонсоры терроризма киевского режима. Хотя они и есть террористы все.
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 20:21
    0
    Нельзя попросить пару МиГ31 завалить этот Ан?