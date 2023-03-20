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Байден запросил телефонный разговор с председателем КНР, стараясь узнать о темах его переговоров в Кремле

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Байден запросил телефонный разговор с председателем КНР, стараясь узнать о темах его переговоров в Кремле

Представители американской администрации подтверждают публикации СМИ о том, что президент США Джо Байден запросил телефонный разговор с Си Цзиньпином. Причём запрос был сформулирован так, что Байден ожидает возможности провести телефонную беседу с председателем КНР сразу после того, как сегодня завершится встреча китайского лидера с президентом России в Кремле. А встреча эта продолжается уже более трёх часов – за закрытыми дверями.


Китайская делегация, реагируя на запрос американской стороны, подчёркивает, что китайский лидер «готов к диалогу, если это стыкуется с его рабочим графиком». Так, китайская делегация дала понять, что никакие телефонные разговоры с Байденом в график Си Цзиньпина в ближайшее время не вписываются по той простой причине, что председатель КНР совершает государственный визит в Россию.

«Простые американские парни», действуя в своём стиле, явно рассчитывали получить от Си Цзиньпина ответы на вопросы о том, что конкретно он обсуждал во время встречи с Владимиром Путиным сегодня и что собирается обсудить в последующие дни визита.

При этом в администрации Джо Байдена не скрывают своей тревоги по поводу того, что в Москву прилетела крупная китайская делегация, в составе которой среди прочих – министр обороны КНР. Этот факт тут же дал почву для конспирологии в США о том, что Китай и Россия «могут начать обсуждать военные поставки в РФ». В МИД Китая в очередной раз заявили, что КНР никакой из сторон украинского конфликта оружия, в отличие от США, не поставляет. Также в Пекине призвали Вашингтон отказаться от дальнейших поставок оружия Тайваню, напомнив о том, что Вашингтон ранее подписал конвенцию с Пекином о неприемлемости милитаризации острова Тайвань.
Использованы фотографии:
пресс-служба Кремля
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15 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:04
    +5
    Эх! Как печёт в одном месте матрасникоф, Земля из под ног уходит!!!! lol
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 20:07
      +6
      Байден .......стараясь узнать о темах его переговоров в Кремле

      Старому нельзя волноваться. Все по плану, это не против США.
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 20:10
        +1
        Цитата: 4ekist
        Старому нельзя волноваться. Все по плану, это не против США.

        Действительно. Это против всей их вшивой англосаксонской породы.
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 20:23
      0
      Скорее волна поднимается. Только они не могут понять откуда она и с чем laughing
      Но печёт. Печёт и припекает! smile
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 20:08
    0
    Есть возможность у мистера Си, послать мистера Ба на земли Навахо. с вокализом, чтобы было понятно куда
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 20:08
    +6
    Истерика какая-то у гегемона. Суетятся, дергаются. Скажу честно, приятно, очень.

    Если истерят, значит силы за ними нет. Боятся. Не всё под контролем или может даже всё идёт не по плану.

    А если всё идёт не по их плану, значит выгодно нам
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 20:11
    +2
    Вот вам и спотыкающийся старикашка,
    любопытства в нем как у бабульки сидящей на скамейке возле подъезда,
    в самом расцвете по организации дворовых информационных потоков
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:12
    +1
    Эххх бидоновцы... Должны бы понимать что переговоры России и Китая вас не касаются, это не продажная гейропа а две суверенные страны.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 20:20
      0
      Самое смешное, что у Китая и РФ это ,как раз переговоры..! США ультимативно диктуют и не обсуждают с РФ и Китаем ничего, ЕС блеет и кроме ЛГБТ парадом, в принципе уже ничего обсуждать не может .
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:14
    0
    Байден запросил телефонный разговор с председателем КНР, стараясь узнать о темах его переговоров в Кремле
    . Кто в мире, сейчас, решает практически ЗА ВСЕХ??? Таких лидеров, политиков не много, по пальцам одной руки пересчитать можно.
    1 + 6, это не серьёзно, там один, Решающий.
    Двадцатка... там есть кому и что обсуждать, но согласия там нет и быть не может.
    Вот и спрашивается, где решаются судьбы мира???
  7. Machete
    Machete Сегодня, 20:14
    +1
    Вообще-то лидеры не для того общаются, чтобы что-то деду говорить.
  8. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 20:17
    +1
    Видимо, повеска дня подгорает.....не уверены американцы, что запугали китаезов.
  9. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 20:18
    0
    в администрации Джо Байдена не скрывают своей тревоги по поводу того, что в Москву прилетела крупная китайская делегация, в составе которой среди прочих – министр обороны КНР

    Надо сейчас в Москве на совместной конференции объявить о заключении договора о военной взаимопомощи между РФ и КНР .
    И тогда Вашингтон затопит понос.
  10. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 20:20
    0
    Задёргались матрасики, это хороший знак!
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:22
    0
    Если Джо нажрался и хочет позвонить куда нибудь ,то отберите у него сотовый или пусть звонит своим шестёркам.А поутру проснувшись ,пусть посмотрит на исходящие ,может вечер удался .Только надо вспомнить что говорил,что бы небыло стыдно. drinks