Байден запросил телефонный разговор с председателем КНР, стараясь узнать о темах его переговоров в Кремле

Представители американской администрации подтверждают публикации СМИ о том, что президент США Джо Байден запросил телефонный разговор с Си Цзиньпином. Причём запрос был сформулирован так, что Байден ожидает возможности провести телефонную беседу с председателем КНР сразу после того, как сегодня завершится встреча китайского лидера с президентом России в Кремле. А встреча эта продолжается уже более трёх часов – за закрытыми дверями.
Китайская делегация, реагируя на запрос американской стороны, подчёркивает, что китайский лидер «готов к диалогу, если это стыкуется с его рабочим графиком». Так, китайская делегация дала понять, что никакие телефонные разговоры с Байденом в график Си Цзиньпина в ближайшее время не вписываются по той простой причине, что председатель КНР совершает государственный визит в Россию.
«Простые американские парни», действуя в своём стиле, явно рассчитывали получить от Си Цзиньпина ответы на вопросы о том, что конкретно он обсуждал во время встречи с Владимиром Путиным сегодня и что собирается обсудить в последующие дни визита.
При этом в администрации Джо Байдена не скрывают своей тревоги по поводу того, что в Москву прилетела крупная китайская делегация, в составе которой среди прочих – министр обороны КНР. Этот факт тут же дал почву для конспирологии в США о том, что Китай и Россия «могут начать обсуждать военные поставки в РФ». В МИД Китая в очередной раз заявили, что КНР никакой из сторон украинского конфликта оружия, в отличие от США, не поставляет. Также в Пекине призвали Вашингтон отказаться от дальнейших поставок оружия Тайваню, напомнив о том, что Вашингтон ранее подписал конвенцию с Пекином о неприемлемости милитаризации острова Тайвань.