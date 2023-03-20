Глава СНБО Украины: Данные издания Politico о больших потерях ВСУ с февраля 2022 года не соответствуют действительности

Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно (...) точную цифру знают наши военные, знает президент. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч это совершенно не соответствует действительности

Потери украинской армии с начала конфликта гораздо меньше озвученных изданием Politico данных о более чем 100 тысячах только погибших. С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.Глава СНБО в очередной раз попытался опровергнуть информацию, озвученную журналистами американского издания Politico о потерях ВСУ с начала конфликта на Украине. По данным американцев, только погибшими ВСУ потеряли более ста тысяч военнослужащих. Информация о больших потерях украинской армии уже достигла Запада, как бы ее не пытались скрывать в Киеве, но для окружения Зеленского все по-прежнему, потери ВСУ минимальны.Вот и Данилов высказался в том же ключе, якобы информация американского издания не соответствует действительности. По его словам, это просто невозможно, поскольку украинская армия была подготовлена иностранными инструкторами и готова к ведению боевых действий, в отличие от российской. Данилов снова попытался рассказать сказку, что потери ВСУ минимальны, а российской армии - наоборот. Он утверждает, что на одного погибшего украинского военного российская армия теряет до десяти человек.- заявил Данилов.Между тем таким вот заявлениям киевской верхушки не верят ни только на Украине, но и на Западе. По данным некоторых западных экспертов, за год спецоперации Киев полностью сменил несколько раз личный состав ВСУ, потеряв почти все боеспособные части и соединения, подготовленные с 2014 года.