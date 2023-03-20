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Глава СНБО Украины: Данные издания Politico о больших потерях ВСУ с февраля 2022 года не соответствуют действительности

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Глава СНБО Украины: Данные издания Politico о больших потерях ВСУ с февраля 2022 года не соответствуют действительности

Потери украинской армии с начала конфликта гораздо меньше озвученных изданием Politico данных о более чем 100 тысячах только погибших. С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.


Глава СНБО в очередной раз попытался опровергнуть информацию, озвученную журналистами американского издания Politico о потерях ВСУ с начала конфликта на Украине. По данным американцев, только погибшими ВСУ потеряли более ста тысяч военнослужащих. Информация о больших потерях украинской армии уже достигла Запада, как бы ее не пытались скрывать в Киеве, но для окружения Зеленского все по-прежнему, потери ВСУ минимальны.

Вот и Данилов высказался в том же ключе, якобы информация американского издания не соответствует действительности. По его словам, это просто невозможно, поскольку украинская армия была подготовлена иностранными инструкторами и готова к ведению боевых действий, в отличие от российской. Данилов снова попытался рассказать сказку, что потери ВСУ минимальны, а российской армии - наоборот. Он утверждает, что на одного погибшего украинского военного российская армия теряет до десяти человек.

Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно (...) точную цифру знают наши военные, знает президент. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч это совершенно не соответствует действительности

- заявил Данилов.

Между тем таким вот заявлениям киевской верхушки не верят ни только на Украине, но и на Западе. По данным некоторых западных экспертов, за год спецоперации Киев полностью сменил несколько раз личный состав ВСУ, потеряв почти все боеспособные части и соединения, подготовленные с 2014 года.
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30 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 20:44
    +8
    Ага, врать не в окопе сидеть под артой, укровоины конкретно сказали : мы бесплатные и бесправные рабы в всу.
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 21:07
      +1
      Данилов:....Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно....

      Нет так нет. Есть над чем дальше работать, у гопника Данилова детки в США деньги и время прожигают, ему легче.
      1. Ратник с пулеметом
        Ратник с пулеметом Сегодня, 21:27
        +2
        Знакомо,"доказательства у нас есть, но мы вам их не покажем,это секретная информация",где то я уже это слышал...
  2. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 20:44
    +14
    В принципе он прав - 500 тысяч безвозвратных потерь к настоящему дню от 25 миллионов населения Украины - небольшие пока потери, если учесть план тотальной моГилизации Украины, зачистки её под жизненное пространство поляков.




    1. Derbes19
      Derbes19 Сегодня, 21:11
      +4
      500 тысяч безвозратных потерь? В таком случае общие потери составили бы 2-2.5 миллиона и российские военные уже бы на границе с Польшей стояли. Пока нет официальных данных о потерях сторон, разговор на эту тему не имеет смысла. А данные и то в лучшем случае будут после войны.
      1. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 21:18
        +1
        Я включаю в это число пока живых тяжело раненых, инвалидов 1 группы, которые уже навечно не способны ни к трудовой, ни к семейной, ни к военной деятельности, обуза для общества и семьи.
        1. Derbes19
          Derbes19 Сегодня, 21:35
          0
          Это все и есть безвозвратные потери. Каким образом Вы насчитали 500 тысяч безвозвратгых потерь? И каковы тогда по Вашему общие потери ВСУ?
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 21:58
            0
            Цитата: Derbes19
            Это все и есть безвозвратные потери. Каким образом Вы насчитали 500 тысяч безвозвратгых потерь? И каковы тогда по Вашему общие потери ВСУ?


            При том приведенные ниже данные явно заниженны.
            . Турецкое издание Hurseda, со ссылкой на информацию израильской национальной разведывательной службы Моссад, сообщает о количестве потерь людей и техники в украинской и российской армиях.Так, на 14 января 2023 года потери Украины составляют:

            — 157 тысяч погибших, 234 тысячи раненых, 17 230 человек находятся в плену. Среди погибших есть солдаты НАТО, прежде всего Германии, Польши и Литвы — их 2 458 человек, погибли также военные инструкторы из США и Великобритании — их 23 человека. Имеются и погибшие наёмники — таких 5 360 человек.

            — уничтожено 302 самолёта, 212 вертолётов, 2 750 средств передвижения, 6 320 танков и бронетехники, 7 360 гаубиц (артиллерийских систем) и 497 ЗРК.

            https://antifashist.com/item/v-mossade-podschitali-poteri-rossii-i-ukrainy-v-konflikte.html

            ПОТЕРИ: 400 тысяч
            Иностранные специалисты из OSINT (Open source intelligence) назвали страшные цифры потери Украины за все время спецоперации.
            Безвозвратные потери: 400 тысяч человек (ВСУ, наемники, тероборона)
            Убитые: 387 тысяч человек
            Потери только наемников: 54 тысячи
            Убитые наемники: 31 тысяча
            В статистику не вошли добровольческие отряды.
            Также напомним, что на Украине сейчас начинается уже 4-я волна мобилизации.
            OSINT сделали такое заявление на основе анализа информации из открытых источников: выписки из моргов, некрологи, данные похоронных агентств, сообщения из радиообмена военных ВСУ.



            https://t.me/voenndelo/765

            Вооруженные силы Украины, наемники и территориальная оборона за все время СВО потеряли около 400 тысяч человек. Такие данные приводят специалисты OSINT на основе изучения и анализа информации из открытых источников. В последние входят сведения похоронных агентств, данные радиообмена украинских военных, выписки из моргов и некрологи. Уточняется, что количество убитых военных ВСУ (включая тероборону) и наемников составляет 387 тысяч. «Солдаты удачи» из Румынии, Польши и стран Прибалтики потеряли в боях 54 тысячи бойцов, среди них 31240 убиты. Также еще летом 2022 года бывший заместитель главы Европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Твитти заявлял, что потери ВСУ могут составлять более 200 тысяч солдат. Он подчеркнул, что огромное количество военных выпало из поле зрения американских кураторов и никто не может сказать, где эти военнослужащие сейчас.



            https://yakutskgo.ru/forum/komuza/osint-poteri-vsu-za-vse-vremya-provedeniya-svo-uzhe-sostavili-bolee-400-tysyach-chelovek/
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 21:21
      +2
      В России на 01.09.2022 мужиков в призывном возрасте от 18 до 50 лет – 32.360.757 чел. То есть - пятая часть населения. Число шумеров - ну пусть будет 40 млн, хотя сильно сомневаюсь. Пятая часть - это 8 млн. Убираем тех, кто встал на лыжи, тех, кто занят в критических областях, тех, кого точно не призовут по причине неприкосновенности, тех, у кого есть бабло дать на лапу, тех, кого уже денационализировали, тех, кто уж точно не годен по причине тяжёлых болячек. Итого - миллион похоже их самый верхний предел. Вот и прикидываем - большие для них потери, или нет..
      1. 4ekist
        4ekist Сегодня, 21:30
        +1
        paul3390.....То есть - пятая часть населения. Число шумеров - ну пусть будет 40 млн, хотя сильно сомневаюсь...Убираем тех, кто смазал лыжи, тех, кто занят в критических областях, тех, кого точно не призовут

    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 21:33
      -1
      Меня очень ралуют эти фото. ...Господи,прости меня грешного..
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 21:57
      0
      Цитата: War_Lord
      В принципе он прав - 500 тысяч безвозвратных потерь к настоящему дню от 25 миллионов населения Украины - небольшие пока потери, если учесть план тотальной моГилизации Украины

      Пожалуй, представленные Вами фотографии - единственный случай, когда мне даже нравится такое обилие флагов Украины. Они уже посчитали - на всех жёвто-блакитной тряпки хватит?
  3. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 20:44
    +4
    Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно (...) точную цифру знают наши военные, знает президент. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч это совершенно не соответствует действительности
    Брехать - не мешки таскать!
    Язык он без костей.
    Сыночков своих из-за бугра лучше обратно на Нэньку верни.
    И военкомату не мешай их на фронт отправить.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:45
    +5
    Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно (...
    .... у нас потерь 200 тысяч, это знают наш военные и президент Зеленский.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:50
    +4
    Ему по другому сказать мешает преданность укрорейху и отсутствие мозгов. Что первично, а что вторично это вопрос.
    1. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 21:31
      +1
      Это взаимосвязанно,так как первичное и вторичное уже неотличимо.
  6. Tusv
    Tusv Сегодня, 20:53
    +3
    Кому верить. Фсе врут.Но буржуи то вот такие цифири называют. Общее соотношение ВСУ к ВС РФ 3:1, а потери 1:8. Не ну это данные неполживой Западной прессы.
    Вывод гинеколог врет на пропалую. Про сто тысяч только Пригожин говорит на Соледарско - Артемовском направлении
  7. Roust
    Roust Сегодня, 20:58
    +5
    Не жилец, однако. И не только он. Первый - клоун, а там - вся его команда, и те, кто был до них, - тоже. Бандера ждёт.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 21:00
    +7
    Согласен. Наверняка это "свободное" издание занижает потери свидомых и их натовских "побратимов".
  9. Andron78
    Andron78 Сегодня, 21:02
    +3
    Господа-товарищи, да он же не врет. Как можно. Общие потери - (минус) мвд, другие силовые структуры, добровольцы, призванные, но не внесенные в списки, пропавшие безвести и тд и тп. Ну если и врет, то кто ему поверит, тем более, что он не военный и не президент, только которым это известно.
  10. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 21:03
    +2
    Ага. Ряды могил с жолто-блакитными флагами сняли на Мосфильме.
  11. tTшка
    tTшка Сегодня, 21:12
    +5
    Да потерь нет вообще !!! Более того, 100500 родились, прямо на фронте и 100тыщ500 воскресли fool
    1. Aken
      Aken Сегодня, 21:23
      0
      Потери 100 тыс. Это отрицательные потери.
  12. dump22
    dump22 Сегодня, 21:33
    0
    А узнаем ли мы вообще когда-нибудь настоящие потери?

    Или будет как после Великой Отечественной, когда более менее близкую к реальности цифру потерь назвали только через 20 лет после окончания войны?
  13. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 21:38
    +1
    у нас нет 100 тысяч потерь среди военных ... 100 тысяч это совершенно не соответствует действительности
    Что интересно, но глава СНБО не заявил прямо, что потери укроармии меньше ста тысяч, а сказал, что 100 тысяч не соответствует действительности. Что может быть чистой правдой при любом числе потерь – так можно сказать и про 50 тысяч (что не очень правдоподобно), и про 300 тысяч (что, скорее всего, ближе к истине)...
  14. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 21:43
    +1
    Если такие заявления пошли совсем всё плохо, вообще нечего западным хозам перечить.
  15. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 22:06
    0
    Да пёс с ними .Не соответствуют и ладно Погибшихь жаль.Я хрещённый
  16. LuidmilaN1956
    LuidmilaN1956 Сегодня, 22:17
    0
    ...но 100 тысяч это совершенно не соответствует действительности
    Конечно же не соответствует. Потерь среди хероев в разы больше.


  17. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 22:27
    0
    He's right, 100000 is incorrect. It is more like 250000 killed plus 500000 wounded.
  18. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 22:40
    0
    Что-то много сегодня людоедов. Не заскакать бы с такими темпами озверения.
    Как можно радоваться гибели десятков тысяч русских мужиков, пусть и ставших нашими врагами?
    Тем более, что война ещё далека от завершения, и неизвестно, какой стороной ещё повернётся удача.