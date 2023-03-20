Военное обозрение
Войти Регистрация

Посла Израиля вызвали в МИД Украины для объяснений по поводу проблем с выдачей кредита и по статусу ЧВК «Вагнер»

48
Посла Израиля вызвали в МИД Украины для объяснений по поводу проблем с выдачей кредита и по статусу ЧВК «Вагнер»

В министерство иностранных дел Украины был вызван посол Израиля. Причём, как выясняется, вызван для того, чтобы он «дал объяснения».


Вызов израильского посла Михаэля Бродского «на ковёр» в украинский МИД состоялся в связи с тем, что «Киев выразил недовольство отсутствием прогресса по получению кредитных государственных гарантий Израиля».

Ранее власти Израиля пообещали правительству Дениса Шмыгаля предоставить госгарантии на получение Киевом кредита в размере 200 млн долларов. О сроках тогда не сообщалось, однако теперь выясняется, что Украина «устала ждать».

Однако претензии Киева к Израилю одним лишь кредитом не ограничиваются. Израильскому послу были высказаны и другие претензии. Среди них – «промедление признания властями Израиля ЧВК «Вагнер» в статусе террористической организации».

Из сообщения украинской прессы:

Послу было выражено недовольство в связи с тем, что Израиль требует от Украины признать террористической организацией КСИР, а сам не признаёт таковой ЧВК «Вагнер».

Также Михаэлю Бродскому пришлось выслушать и претензии по поводу того, что Израиль «не выделяет дополнительные места в своих клиниках для раненых украинских военнослужащих». Речь идёт о военнослужащих, которых Украина собиралась направить в Израиль на протезирование.

Ожидается реакция израильской стороны на эти аспекты недовольства властей Украины.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
48 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 20:55
    +15
    Вызов израильского посла Михаэля Бродского «на ковёр» в украинский МИД состоялся в связи с тем, что «Киев выразил недовольство отсутствием прогресса по получению кредитных государственных гарантий Израиля».

    Наглые евреи смеют отказывать нацистам-побирушкам Украины в милостыне (цдаке)!
    Печкой случайно послу Израиля не пригрозили?
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 20:59
      +3
      Цитата: War_Lord
      «Киев выразил недовольство отсутствием прогресса по получению кредитных государственных гарантий Израиля».
      ГрОшей дайте!
      Гады!
      Чего тянете?
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 21:36
        +3
        Так давно известно где прошел xoхол, там трем евреям делать нечего. Пусть привыкают они только начинают требовать, дальше борзости больше будет.
        Для администрации: По определению Толкового словаря русского языка Ожегова, «украинцы (устар. и разг.) — то же, что украинцы». «Словарь современного русского литературного языка», изданный в 1965 году, утверждает, что украинец — «название украинца, первоначально уничижительное, затем шутливое, фамильярное».
      2. Себастьян Аристархович Перейра
        Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 21:40
        +5
        Израильский посол в МИДе Украины :
        -Бить будете, дяденьки ?!
      3. Злой543
        Злой543 Сегодня, 22:25
        0
        Просто пригрозили погромом, вна укреин это национальная забава.
    2. SSR
      SSR Сегодня, 21:03
      +8
      Давно так не "ржал".
      Цитата: War_Lord
      Вызов еврея заключенного Михаэля Бродского «на ковёр» в украинское отделение гестапо УНА УНСО состоялся в связи с тем,

      Да за зверства этих утырков нелюдей, у меня чурбана кровь стынет.
    3. bars042
      bars042 Сегодня, 21:22
      +7
      Ja ja! natürlich!

      Запах дыма прям через монитор сочится!



      Майданек.

      Карты googla, места с концлагерями на территории Польши "затирают"!
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 21:40
        +4
        Но память людская вечна...................................
    4. Маз
      Маз Сегодня, 22:08
      +2
      На Израиль де залезеш, б, там и слезешь. Иудеи умеют считать , и давать деньги покойнику не будут, кто потом им пенензы отдавать будет? Опять же Россия и в Египте, ив Сирии, и в ОАЭ, и в Ливане, а это для мелкого израиля ох как чревато в случае порчи отношений. Тем более , что в самом еврейском государстве дурдом, рост цен дикий, на всё, манифестации по реформе, арабы куролесят и с банками не лады, бо хайтек загибается.
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 22:59
        -1
        Цитата: Маз
        На Израиль де залезеш, б, там и слезешь.

        С этим согласен.

        Цитата: Маз
        кто потом им пенензы отдавать будет?

        Дядя Сэм.

        Цитата: Маз
        Опять же Россия и в Египте, ив Сирии, и в ОАЭ, и в Ливане

        Ага, прям по дивизии в каждой дислоцируется. wassat

        Цитата: Маз
        а это для мелкого Израиля ох как чревато

        Чем? lol Кроме ЯО, РФ Израилю всерьез угрожать нечем.

        Цитата: Маз
        Тем более , что в самом еврейском государстве дурдом

        Всегда дурдом. laughing

        Цитата: Маз
        рост цен дикий

        Аж 3% в год. КАРАУЛ! belay

        Цитата: Маз
        манифестации по реформе

        По делу, ибо нефиг!

        Цитата: Маз
        арабы куролесят

        Это новость?

        Цитата: Маз
        с банками не лады

        Ваааще мимо.

        Цитата: Маз
        хайтек загибается

        Скорее перерождается, время перемен.

        Тебя МИХАН покусал что-ли?
    5. 4ekist
      4ekist Сегодня, 22:14
      +3
      Руководство Израиля должно понять, что деньги никто им возвращать обратно не станет (или будет некому это делать)
      А во-вторых нацисты требуют финансирования режима, которое истребляло еврейский народ на территории этой самой украины.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 22:45
        0
        Цитата: 4ekist
        Руководство Израиля должно понять, что деньги никто им возвращать обратно не станет (или будет некому это делать)

        Так оно это явно понимает, раз не даёт. А вот чт там понимает руководство Украины, я просто не представляю. Где это видано, чтоб заёмщик требовал денег у кредитора?
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:56
    +20
    «Киев выразил недовольство отсутствием прогресса по получению кредитных государственных гарантий Израиля».

    Просить денег у евреев... what Окраина вообще берега попутала. lol
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 21:01
      +10
      Цитата: Лешак
      Просить денег у евреев...
      Требовать!!!
      (Самое смешное, что-таки дадут...)
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:06
      +6
      Цитата: Лешак
      Просить денег у евреев... Окраина вообще берега попутала.

      Ежели бы просить, так ведь требует.
      Ну, сами вскормили, - сами и расхлёбывайте!
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:21
      +3
      Цитата: Лешак

      Просить денег у евреев... Окраина вообще берега попутала.

      Тем более, что Михаил Бродский родился в Санкт-Петербурге в 1972 году, а в 1990-м переехал с семьей в Израиль. И знает про киевских евреев больше, чем те которые живут в Израиле.
    4. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 21:23
      +2
      Ничего не попутала,не даром поговорка есть ,когда родился hохол еврей заплакал,а так конечно диагноз - борзота необыкновенная....
    5. Егоза
      Егоза Сегодня, 21:35
      +1
      Цитата: Лешак
      Просить денег у евреев... Окраина вообще берега попутала.

      Ну так еврей у евреев просит. Вернее требует. И не думает, что там в Израиле его родители живут.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:56
    +9
    Раньше бандерва евреев просто сходу убивала, нынче только в интересную позицию ставит. Мир все же стал мяХче. sad
    1. War_Lord
      War_Lord Сегодня, 20:59
      +9
      Всё по порядку - сначала ограбят, потом убьют.
      Ви шо таки не знаете процедуру гоп-стопа?
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 22:46
        0
        Да знаете, на улицах так безопасно, что я, к примеру, за всю свою жизнь с гоп-стопом ни разу не столкнулся. И это несмотря на то, что живу в дикой варварской России.
        1. War_Lord
          War_Lord Сегодня, 22:49
          0
          Вы не там ходите. Места надо знать.
          И оказаться в нужное время в нужном месте.
      2. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 23:03
        0
        Цитата: War_Lord
        сначала ограбят, потом убьют

        Скорее порвуться в процессе. laughing
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 23:02
      0
      Цитата: Пленник
      нынче только в интересную позицию ставит

      Ставилка у них коротка bully .
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:03
    +6
    Не это серьёзно такое было,похоже в ставке " еврея не фашиста" уходят в запой.Такой дурдом можно только по пьяни устроить или с Колумбии транспорт прибыл..
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 21:04
    +4
    Упс. У Евреев денег заняли? Это Сиреневенький безперспективняк. Ищите родственников. Оплатить Основной долг, Проценты и Бешеные штрафы за просрачку. Других вариантов нету
  6. Andron78
    Andron78 Сегодня, 21:06
    +6
    Евреи-неонацисты недовольны евреями. Интересно, усвоили ли евреи уроки истории и смогут ли достойно ответить евреям-неонацистам.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 23:06
      +1
      Цитата: Andron78
      и смогут ли достойно ответить

      Денег нет, но вы держитесь. laughing
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 21:11
    +4
    Однако претензии Киева к Израилю одним лишь кредитом не ограничиваются.

    Ну держись израильтяне !!! Бешеный еврей разошелся не на шутку, если уже Израиль по ранжиру ставит.
    А сами виноваты, все через темные очки на него смотрели.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 23:07
      0
      Цитата: carpenter
      уже Израиль по ранжиру ставит

      Пытаться ставить и ставить - таки две большие разницы. wink
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:16
    +1
    "Израиль требует от Украины признать террористической организацией КСИР, а сам не признаёт таковой ЧВК «Вагнер" (с)
    Вот жеж..)
    В мутной воде всяк хочет свою рыбку поймать)
  9. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 21:18
    +5
    Офигели в хлам!!! Во монстрика запад выкормил. Предявляют за невыдачу кредитов! А евреям важно что украинцы КСИР террористами не считают? Да по моему им пофиг главное что Израиль сам так считает.И действует в отличии от наших вечных озабоченностей.Но украинцы охренели в край.Скоро начнут считать что им Иисус Христос а также Пророк Магомед обязаны!!!Наследники и продолжатели бандеры предявляют еврееям во хохма ! А самое смешное дадут! В Бабьем Яру земля колом не встанет?????
  10. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 21:20
    +2
    Хорошо, что хоть просто требовали, и при этом не обзывались "колбасой без шкурки" и по щам не нахлестали. Да и печами не пугали... Пока еще...
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 23:10
      0
      Цитата: Александр Х
      не обзывались "колбасой без шкурки" и по щам не нахлестали. Да и печами не пугали...

      Видимо не нашлось самоубийц. laughing
  11. Aken
    Aken Сегодня, 21:25
    -1
    И куда посол Израиля послал шеневмерлых? Что говорят в МИД? Посол не пугал их обрезом?
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 23:13
      0
      Цитата: Aken
      И куда посол Израиля послал шеневмерлых? Что говорят в МИД? Посол не пугал их обрезом?

      Да никуда, зашел, уселся в кресло, съел попкорн пока клоуны выступали и ушел. wassat
      Зачем артистов обижать то?
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:32
    +1
    Цитата: Ратник с пулеметом
    Ничего не попутала,не даром поговорка есть ,когда родился hохол еврей заплакал,а так конечно диагноз - борзота необыкновенная....


    Вроде народная поговорка иначе звучит...
    Когда "такой"* родился - еврей перекрестился.
    В устной поговорке используется термин " украинец", но сейчас его всё стараются избегать.
    А почему, кстати? У украинцев были оселедцы. Откуда такое название возникло?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 21:39
      0
      Цитата: Fangaro
      У украинцев были оселедцы. Откуда такое название возникло?

      Обычно казаки брили головы и оставляли одну длинную прядь. Вот она и похожа на селедку. Отсюда "оселедець"
      1. ettore
        ettore Сегодня, 22:01
        +1
        Цитата: Егоза
        Цитата: Fangaro
        У украинцев были оселедцы. Откуда такое название возникло?

        Обычно казаки брили головы и оставляли одну длинную прядь. Вот она и похожа на селедку. Отсюда "оселедець"

        Это для того что бы скальп удобнее снимать было?
      2. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 22:50
        -1
        Что бы асманским хозяевам было сподручней холопу бошку рубить.
        И ведь вшей терпели, лишь бы хозяину преданность показать.
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:38
    0
    Три дня расстрела и каждый день насмерть! Да как они посмели временному правительству Украины не дать то, что они хотят!
  14. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 21:39
    +1
    Ещё год назад вызов израильского посла на ковер в Киев, что вовремя денег не выдали - сочли бы за плохой анекдот
  15. blackbeard
    blackbeard Сегодня, 22:03
    +2
    Наглости руководства украины можно только удивляться и удивляться
  16. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 22:28
    0
    И по старой доброй традиции обозвали в твиттере прижимистыми жидами и пригрозили газовыми камерами в Польше laughing
  17. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 22:44
    -1
    У кого-то есть сомнения, какой катастрофой обернётся капитуляция перед таким противником?
    Хотелось бы верить, что и руководство РФ в состоянии оценить перспективы.
    Но пока не очень получается.
  18. МДП
    МДП Сегодня, 22:51
    0
    Если банк не дает кредит, то можно вызвать директора банка, приказать ему выдать кредит и на моих условия. Рэкет не напоминает (рэкет взял бы деньги в подарок). Напоминает малограмотного и хамского персонажа. Чем то вроде Шарикова. Но с наглостью запредельной
  19. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 22:59
    0
    Посла пропесочат и Израиль быстренько отдаст все запрошенное и еще что-нить сверху добавит, может снарядов отсыпет или стрелковки.
    А может еще солдатиков подкинет. hi
  20. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 23:05
    0
    А, бред-лапша какаято..
    НЕподписавшийся автор что ,реально ожидал , что министр иностранных дел будет бегать по разным посольствам решать рабочие вопросы? Вряд ли.
    Отлично аноним понимает, что даже если недовольный чемто посол заявляет каконибудь протест, то он с ним является в МИД страны, а не кричит с балкона...
    Поэтому, наверняка, и не подписал заметку...