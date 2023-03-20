Посла Израиля вызвали в МИД Украины для объяснений по поводу проблем с выдачей кредита и по статусу ЧВК «Вагнер»

Послу было выражено недовольство в связи с тем, что Израиль требует от Украины признать террористической организацией КСИР, а сам не признаёт таковой ЧВК «Вагнер».

В министерство иностранных дел Украины был вызван посол Израиля. Причём, как выясняется, вызван для того, чтобы он «дал объяснения».Вызов израильского посла Михаэля Бродского «на ковёр» в украинский МИД состоялся в связи с тем, что «Киев выразил недовольство отсутствием прогресса по получению кредитных государственных гарантий Израиля».Ранее власти Израиля пообещали правительству Дениса Шмыгаля предоставить госгарантии на получение Киевом кредита в размере 200 млн долларов. О сроках тогда не сообщалось, однако теперь выясняется, что Украина «устала ждать».Однако претензии Киева к Израилю одним лишь кредитом не ограничиваются. Израильскому послу были высказаны и другие претензии. Среди них – «промедление признания властями Израиля ЧВК «Вагнер» в статусе террористической организации».Из сообщения украинской прессы:Также Михаэлю Бродскому пришлось выслушать и претензии по поводу того, что Израиль «не выделяет дополнительные места в своих клиниках для раненых украинских военнослужащих». Речь идёт о военнослужащих, которых Украина собиралась направить в Израиль на протезирование.Ожидается реакция израильской стороны на эти аспекты недовольства властей Украины.