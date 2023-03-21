Строительство ледоколов проекта 21180 продолжится

"Илья Муромец" во время спуска на воду, 10 июня 2016 г.
В 2015 г. российская судостроительная промышленность по заказу военно-морского флота начала строить ледоколы нового проекта 21180. В дальнейшем планы такого строительства несколько раз пересматривались, в основном в сторону сокращения. Однако теперь стало известно, что Минобороны собирается возобновить строительство современных ледоколов. Новые вымпелы будут построены по модернизированному проекту и начнут службу через несколько лет.
Головной ледокол
Проект перспективного ледокола «21180» разрабатывался в первой половине десятых годов конструкторским бюро «Вымпел» (г. Нижний Новгород) и инженерным центром завода «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург). Заказчиком разработки и строительства было Минобороны; в ближайшем будущем оно планировало выдать контракты на четыре подобных судна.
Контракт на строительство головного ледокола пр. 21180, получившего имя «Илья Муромец», был подписан в марте 2014 г. В конце того же года «Адмиралтейские верфи» начали подготовку строительства и резку металла. Церемония закладки состоялась 23 апреля 2015 г. Строительство на стапеле заняло чуть более года. 10 июня 2016-го судно спустили на воду и перевели к достроечной набережной.
Достройка и монтаж оставшихся систем были завершены в 2017 г., после чего начались швартовные испытания. На заводские ходовые испытания головной ледокол вышел в июле того же года. Все мероприятия заняли лишь несколько месяцев, и 27 ноября «Илья Муромец» был принят заказчиком. Ледокол предназначался для Северного флота, и вскоре отправился к месту постоянного базирования.
Головной ледокол на испытаниях
По новым планам
Когда головное судно пр. 21180 находилось на достройке, Минобороны изменило свои планы на серийное строительство. В апреле 2017 г. ведомство по финансовым причинам решило отказаться от строительства новых ледоколов по исходному проекту. Предлагалось разработать уменьшенный, упрощенный и более дешевый ледокол с шифром «21180М». Проектирование вновь поручили КБ «Вымпел».
Контракт на строительство первого ледокола пр. 21180М был заключен в конце 2017 г. Исполнителем работ назначили судостроительную фирму «Алмаз» (г. Санкт-Петербург). В течение 2018 г. предприятие подготовило производственные мощности, и 12 декабря состоялась закладка судна, получившего имя «Евпатий Коловрат». Строительство в цеху заняло почти два года. Ледокол спустили на воду 24 ноября 2020 г.
Осенью 2022 г. завершенное судно прошло швартовные испытания. В первый день зимы «Евпатий Коловрат» вышел на заводские ходовые испытания, занявшие минимальное время. 15 января 2023 г. новый ледокол при помощи буксира отправился из Санкт-Петербурга в Петропавловск-Камчатский. После прибытия на Камчатку судно официально примут в состав ВМФ. Затем оно начнет службу в составе Тихоокеанского флота.
Планы на будущее
Согласно изначальным планам, промышленность должна была построить для ВМФ четыре ледокола пр. 21180. В 2017 г. решили ограничиться одним судном исходного проекта и разработать его уменьшенную и упрощенную версию «21180М». На церемонии закладки «Евпатия Коловрата» сообщили, что по обновленному проекту до 2027 г. построят еще два ледокола. Однако до недавнего времени о реализации таких планов ничего не сообщалось.
"Илья Муромец" и его экипаж в день поднятия флага, 30 ноября 2017 г.
Новые сведения на эту тему появились лишь несколько дней назад, 17 марта. Издание «Известия» со ссылкой на свои источники в Минобороны сообщает, что принципиальное решение о продолжении строительства ледоколов принято. Теперь ведомство и промышленность прорабатывают различные вопросы будущего строительства третьего судна серии.
Следующий вымпел вновь будет строиться по обновленному проекту. Его разработка уже началась, но организация-проектант не уточняется. Продолжается согласование сроков выполнения работ. Ледокол, ориентировочно, начнет службу в 2027 г. При этом не исключается возможность смещения сроков вправо. Судно предназначается для Северного флота.
Ранее упоминалась возможность строительства в будущем двух ледоколов. По первому из них уже ведутся работы, а перспективы второго остаются неизвестными. По всей видимости, ВМФ и промышленность начнут проработку этого вопроса позже, когда завершат текущие мероприятия.
Многоцелевое судно
Ледоколы пр. 21180(М) создавались для решения широкого круга задач в северных морях во льдах толщиной до 1-1,5 м (ледовый класс Icebreaker6). Такие ледоколы должны осуществлять проводку судов и кораблей или буксировать их Предусматривается самостоятельная перевозка грузов, как между портами, так и к удаленным базам. На борту возможно размещение различного научного оборудования. Также имеются сведения о возможности установки вооружения.
"Евпатий Коловрат" пр. 21180М накануне спуска на воду, ноябрь 2020 г.
Исходный пр. 21180 предусматривал строительство судна водоизмещением 6 тыс. т. с длиной 85 м и шириной 20 м. В модернизированном проекте 21180М длина корпуса уменьшилась до 82 м, ширина – до 19 м, а водоизмещение сократили до 4080 т. Кроме того, наибольшая осадка уменьшилась с 6,8 до 4,6 м, что позволяет использовать ледокол версии «М» на мелководье.
Судно получает дизель-электрическую энергоустановку с полным электродвижением. Ее основой являются четыре дизель-генератора мощностью по 2,6 МВт. Для движения используются две поворотные винто-рулевые колонки с электромоторами мощностью по 3,5 МВт. С их помощью ледокол пр. 21180 развивает скорость до 15 узлов, модернизированный «21180М» – до 14 узлов. Дальность плавания – 9 или 7,6 тыс. морских миль соответственно. Автономность достигает 30 сут.
Ледокол имеет палубу большой площади и объемный грузовой трюм. Общая грузоподъемность судна – 500 т. На палубе размещены подъемный кран на 26 т и кран-манипулятор меньшего размера на 2 т. Судно может просто перевозить грузы или служить базой для специальных систем и комплексов разного назначения, в т.ч. в контейнерном исполнении.
На носу перед надстройкой организована полетная палуба для одного вертолета типа Ка-32 или подобного. Также судно перевозит рабочий катер и может нести различное оснащение для установки на него. В частности, предусматривается борьба с разливом нефтепродуктов. Для этого ледокол перевозит боновые заграждения, устанавливаемые штатным катером.
Второй ледокол во время достройки
За вертолетной площадкой имеется место для монтажа артиллерийской системы по типу АК-230 или АК-630. Кроме того, на мобилизованном судне должно быть стрелковое оружие, легкие зенитные средства и т.д.
Очевидные перспективы
В свое время программа строительства ледоколов «21180» столкнулась с определенными проблемами, из-за чего министерству обороны пришлось пересматривать планы. Как следствие, к настоящему времени успели передать флоту только одно новое судно, и еще одно начнет службу в ближайшее время. Теперь же стало известно, что Минобороны не только планирует строительство новых вымпелов, но и выполняет необходимые для этого мероприятия.
Ледоколы пр. 21180(М) представляют очевидный интерес для нашего флота. Они отличаются высокими характеристиками и способны эффективно обеспечивать деятельность боевых кораблей и вспомогательных судов в северных морях. Кроме того, такие ледоколы могут решать ряд других важных задач, как самостоятельно, так и в составе отрядов.
Новые ледоколы предназначаются для Северного и Тихоокеанского флотов. В составе этих объединений уже имеется достаточное количество ледоколов разных классов и типов, но их средний возраст постепенно растет. За счет судов пр. 21180(М) новой постройки удастся обновить ледокольный флот, а также дать ему некоторые новые возможности. Ожидаемый заказ на новый ледокол обновленного проекта в известной мере ускорит и продвинет процессы такого обновления.