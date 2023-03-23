Дроны на привязи – решение проблемы российского приграничья

Источник: karneev.com
Нарастающая угроза
Логика и последовательность действий украинских террористов достаточно примитивна, но от этого не страдает малоэффективностью. Сделать из подручных материалов дистанционно управляемый переносчик взрывчатого вещества и забросить его на критически важные объекты России не столь и сложно. К сожалению, отечественная инфраструктура для этого очень уязвима – начиная от магистралей газопроводов и заканчивая атомными электростанциями и аэропортами.
Особый интерес у вражеских сил вызывает нефтепровод «Дружба». Из последнего – на перекачивающей станции «Новозыбково» нашли самодельные боеприпасы, сброшенные с дронов. Начинены устройства были стальными шариками, то есть в качестве целей были именно люди, а не инфраструктуры нефтепровода. Впрочем, нет больших сложностей с доставкой кумулятивных гранат, способных сотворить локальную катастрофу на любом объекте с горючими материалами. Например, поджечь резервуар с бензином.
Обычно ВСУ организуют подобные акции двумя способами.
Первый – запуск тяжелого крылатого дрона, снаряженного несколькими килограммами ВВ, с территории Украины. Изделие способно пройти на малой высоте несколько десятков километров (иногда и больше сотни) и практически наугад врезаться в цель. Точнее, в окрестности цели – избирательность такой техники минимальная. Если повезет, разрушится об опоры или провода ЛЭП. Но это ни в коей мере не умаляет опасность таких дронов – они с высокой эффективностью могут поражать площадные цели. Например, ударить по детской площадке в глубоком российском тылу.
Второй способ для террористов более затратный и опасный. Вражеские ДРГ с легкими коммерческими дронами наперевес атакуют объекты с расстояния вытянутой руки. Ожидаемо – это более эффективно и эффектно. Один из самых характерных примеров – диверсия на белорусском аэродроме Мачулищи, когда бытовой квадрокоптер вполне мог вывести из строя уникальный летающий радар А-50. По счастливому стечению обстоятельств, дорогостоящий самолет удалось лишь повредить.
Источник: firearmsnews.com
Ближайшее будущее ничего хорошего не сулит. Даже если отодвинуть линию фронта поближе к Киеву, террористы такими же приемами будут атаковать уже освобожденные территории. Полная и безоговорочная капитуляция киевского режима заметно поубавит пыл диверсантов, но не решит проблему окончательно – отморозки регулярно будут пробовать нашу оборону на зуб.
В ближайшие месяцы ситуация усугубится по техническим причинам.
Во-первых, станет теплее, а значит радиус действия и длительность полета коммерческих дронов не много, но увеличится.
Во-вторых, зеленеющая природа надежно скроет украинские ДРГ, какие бы они цели на территории России не преследовали.
Повышение осведомленности
С дешевыми и эффективными дронами бороться стоит дешевыми и эффективными мерами. Иначе террористы добьются нового результата – перегрузят нашу оборону и заставят тратить гигантские средства против примитивного москитного флота. Поэтому бить дроны лучше всего другими дронами.
Первое и самое главное условие – это вовремя обнаружить вражеский объект в воздухе. В одном из материалов деловой газеты «Взгляд» приведена идея постройки антидронов-камикадзе, заточенных на борьбу с воздушными целями. Решение более чем здравое, за исключением стремительного разряда батареи коптера в режиме патрулирования. Ситуация, когда дрон-защитник обнаружит приближение противника на исходе аккумулятора, более чем вероятна. Строить вышки по периметру стратегических объектов не получится – не один бюджет такое не потянет.
Между тем решение уже давно придумано в виде привязных дронов, получающих электроэнергию с земли по проводу. Цель разработки таких изделий – длительное нахождение в воздухе в режиме зависания. Главные преимущества коптеров «на веревочке» заключаются в большой длительности нахождения в воздухе, сложности перехвата управления (радиоканал связи не нужен), а также быстроте развертывания в сравнении с традиционными средствами разведки. Среди минусов небольшая грузоподъемность – все-таки дрону приходится держать в воздухе не только себя, но и длинный кабель.
К слову, квадрокоптеры на привязи получают все большее распространение в зоне специальной военной операции. Только операторам приходится привязывать птички не электрическим кабелем, а банальной леской. Средства РЭБ с обеих сторон фронта работают все лучше, и увести дрон противника специалист может в два счета. Вот и приходится второму оператору держать дефицитную машину на леске, чтобы в случае перехвата аккуратно вытянуть из электронных лап неприятеля.
Стационарные дроны на привязи, как уже говорилось выше, такой проблемы лишены. Обычно к летательному аппарату подают два провода – один для электропитания, второй оптоволоконный для связи и трансляции видео с камеры. Наземный модуль состоит или из генератора, или из преобразователя переменного тока в постоянный. Теоретически переделать свободнолетающий дрон в привязной можно силами мастерской по ремонту телефонов.
Рынок гражданских и военных дронов-наблюдателей на проводе достаточно обширен. Концепция за рубежом именуется «Привязанный БПЛА» (Tethered UAV). Израильтяне эксплуатируют коптер на проводе HoverMast-100 с 2012 года. На земле конструкция может располагаться на машине и работать даже в движении. С высоты в 100 метров операторы могут обозревать окрестность на многие километры. На высоту в 50 метров аппарат поднимается всего за 15 секунд. Мощность HoverMast-100 позволяет держать в воздухе до 11 килограмм полезного оборудования. Это могут быть тепловизоры, малогабаритные РЛС, дальномеры и даже ретрансляторы радиосигналов.
Разработчики не указывают, на какой дальности оптика дрона позволяет обнаружить приближение себе подобных, но человека видно на удалении в 15 км. Можно предположить, что даже малогабаритный квадрокоптер можно опознать с нескольких сот метров. А дальше и не надо. В случае обнаружения нарушителя можно поднимать в воздух те самые дроны-камикадзе – батареи у них будут гарантировано полнее заряжены, чем у неприятеля.
Дальше – дело техники. Или просто попытаться атаковать пришельца лоб в лоб, или набросить сеть на винты, или отследить место оператора и навести артиллерию. А можно и мощную глушилку врубить. В любом из вариантов расположенный рядом дрон на привязи будет дополнительным корректировщиком и наблюдателем.
Существуют экзотические концепции многопривязных систем, когда коптеры друг за другом крепятся на одном кабеле. Связанные одним проводом, так сказать. Это усложняет пилотирование и координацию, но позволяет заметно расширить зону ответственности. При необходимости крайним в цепочке дронов можно и неприятеля атаковать. В прошлом году исследователи из США доказали, что два квадрокоптера на одном проводе потребляют на 26 процентов меньше энергии, чем по отдельности. Главное здесь не запутаться в прямом смысле этого слова.
Израильтяне монтируют свои HoverMast-100 на беспилотные колесные платформы. Источник: skysapience.com
В России идея привязать коптер к земле двужильным проводом также появилась не вчера. В 2017 году инженеры Института проблем управления имени В. А. Трапезникова создали прототип октокоптера, в конструкцию которого входили «наземный пункт преобразования энергии, кабель на кевларовой основе с тремя медными жилами малого сечения для передачи на борт дрона электроэнергии для питания электродвигателей и аппаратуры полезной нагрузки, кабель на основе оптоволокна для высокоскоростной передачи информации, а также беспилотный аппарат, оснащённый бортовой системой управления и стабилизации полёта, а также навигационной системой на основе GPS/ГЛОНАСС».
В качестве наземной базы предполагалось использовать полноприводный КамАЗ с генератором. Дрон поднимался на 300 метров с нагрузкой под 30 кг. Такой может не только обнаружить неприятеля, но и обстрелять, если пользователи будут предусмотрительными.
Купить привязной квадрокоптер сейчас может любой желающий. В том числе и в России. Например, малогабаритный «Геоскан – 401» с непрерывным временем висения – 72 часа. У коптера гиростабилизованная Full HD камера, метеостанция и ретранслятор. Контора Aerodyne.tech предлагает неназванный пока промышленный дрон на привязи с рабочей высотой до 150 метров и полезной нагрузкой до 5 кг. «Авиа Инженеринг» строит под заказ БПЛА «Стрингер», способный работать как на привязи, так и с батарейкой на борту. Высота – до 100 метров, полезная нагрузка – не более одного килограмма.
Геоскан 401 Привязной. Источник: geoscan.aero
Окончательно решить проблему вражеских дронов-террористов беспилотники на проводе, конечно, не смогут. Это не панацея. Но стать ключевым компонентом обороны и повышения осведомленности на объекте – вполне способны. Особенно в сцепке с активными средствами поражения и подавления БПЛА.
Российская промышленность давно и достаточно успешно предлагает гражданскому рынку аналогичные решения. Осталось только о них вспомнить и решиться на апробирование в военных условиях.