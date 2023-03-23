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Дроны на привязи – решение проблемы российского приграничья

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Дроны на привязи – решение проблемы российского приграничья
Источник: karneev.com



Нарастающая угроза


Логика и последовательность действий украинских террористов достаточно примитивна, но от этого не страдает малоэффективностью. Сделать из подручных материалов дистанционно управляемый переносчик взрывчатого вещества и забросить его на критически важные объекты России не столь и сложно. К сожалению, отечественная инфраструктура для этого очень уязвима – начиная от магистралей газопроводов и заканчивая атомными электростанциями и аэропортами.

Особый интерес у вражеских сил вызывает нефтепровод «Дружба». Из последнего – на перекачивающей станции «Новозыбково» нашли самодельные боеприпасы, сброшенные с дронов. Начинены устройства были стальными шариками, то есть в качестве целей были именно люди, а не инфраструктуры нефтепровода. Впрочем, нет больших сложностей с доставкой кумулятивных гранат, способных сотворить локальную катастрофу на любом объекте с горючими материалами. Например, поджечь резервуар с бензином.

Обычно ВСУ организуют подобные акции двумя способами.

Первый – запуск тяжелого крылатого дрона, снаряженного несколькими килограммами ВВ, с территории Украины. Изделие способно пройти на малой высоте несколько десятков километров (иногда и больше сотни) и практически наугад врезаться в цель. Точнее, в окрестности цели – избирательность такой техники минимальная. Если повезет, разрушится об опоры или провода ЛЭП. Но это ни в коей мере не умаляет опасность таких дронов – они с высокой эффективностью могут поражать площадные цели. Например, ударить по детской площадке в глубоком российском тылу.

Второй способ для террористов более затратный и опасный. Вражеские ДРГ с легкими коммерческими дронами наперевес атакуют объекты с расстояния вытянутой руки. Ожидаемо – это более эффективно и эффектно. Один из самых характерных примеров – диверсия на белорусском аэродроме Мачулищи, когда бытовой квадрокоптер вполне мог вывести из строя уникальный летающий радар А-50. По счастливому стечению обстоятельств, дорогостоящий самолет удалось лишь повредить.


Источник: firearmsnews.com

Ближайшее будущее ничего хорошего не сулит. Даже если отодвинуть линию фронта поближе к Киеву, террористы такими же приемами будут атаковать уже освобожденные территории. Полная и безоговорочная капитуляция киевского режима заметно поубавит пыл диверсантов, но не решит проблему окончательно – отморозки регулярно будут пробовать нашу оборону на зуб.

В ближайшие месяцы ситуация усугубится по техническим причинам.

Во-первых, станет теплее, а значит радиус действия и длительность полета коммерческих дронов не много, но увеличится.

Во-вторых, зеленеющая природа надежно скроет украинские ДРГ, какие бы они цели на территории России не преследовали.

Повышение осведомленности


С дешевыми и эффективными дронами бороться стоит дешевыми и эффективными мерами. Иначе террористы добьются нового результата – перегрузят нашу оборону и заставят тратить гигантские средства против примитивного москитного флота. Поэтому бить дроны лучше всего другими дронами.

Первое и самое главное условие – это вовремя обнаружить вражеский объект в воздухе. В одном из материалов деловой газеты «Взгляд» приведена идея постройки антидронов-камикадзе, заточенных на борьбу с воздушными целями. Решение более чем здравое, за исключением стремительного разряда батареи коптера в режиме патрулирования. Ситуация, когда дрон-защитник обнаружит приближение противника на исходе аккумулятора, более чем вероятна. Строить вышки по периметру стратегических объектов не получится – не один бюджет такое не потянет.

Между тем решение уже давно придумано в виде привязных дронов, получающих электроэнергию с земли по проводу. Цель разработки таких изделий – длительное нахождение в воздухе в режиме зависания. Главные преимущества коптеров «на веревочке» заключаются в большой длительности нахождения в воздухе, сложности перехвата управления (радиоканал связи не нужен), а также быстроте развертывания в сравнении с традиционными средствами разведки. Среди минусов небольшая грузоподъемность – все-таки дрону приходится держать в воздухе не только себя, но и длинный кабель.

К слову, квадрокоптеры на привязи получают все большее распространение в зоне специальной военной операции. Только операторам приходится привязывать птички не электрическим кабелем, а банальной леской. Средства РЭБ с обеих сторон фронта работают все лучше, и увести дрон противника специалист может в два счета. Вот и приходится второму оператору держать дефицитную машину на леске, чтобы в случае перехвата аккуратно вытянуть из электронных лап неприятеля.

Стационарные дроны на привязи, как уже говорилось выше, такой проблемы лишены. Обычно к летательному аппарату подают два провода – один для электропитания, второй оптоволоконный для связи и трансляции видео с камеры. Наземный модуль состоит или из генератора, или из преобразователя переменного тока в постоянный. Теоретически переделать свободнолетающий дрон в привязной можно силами мастерской по ремонту телефонов.

Рынок гражданских и военных дронов-наблюдателей на проводе достаточно обширен. Концепция за рубежом именуется «Привязанный БПЛА» (Tethered UAV). Израильтяне эксплуатируют коптер на проводе HoverMast-100 с 2012 года. На земле конструкция может располагаться на машине и работать даже в движении. С высоты в 100 метров операторы могут обозревать окрестность на многие километры. На высоту в 50 метров аппарат поднимается всего за 15 секунд. Мощность HoverMast-100 позволяет держать в воздухе до 11 килограмм полезного оборудования. Это могут быть тепловизоры, малогабаритные РЛС, дальномеры и даже ретрансляторы радиосигналов.

Разработчики не указывают, на какой дальности оптика дрона позволяет обнаружить приближение себе подобных, но человека видно на удалении в 15 км. Можно предположить, что даже малогабаритный квадрокоптер можно опознать с нескольких сот метров. А дальше и не надо. В случае обнаружения нарушителя можно поднимать в воздух те самые дроны-камикадзе – батареи у них будут гарантировано полнее заряжены, чем у неприятеля.

Дальше – дело техники. Или просто попытаться атаковать пришельца лоб в лоб, или набросить сеть на винты, или отследить место оператора и навести артиллерию. А можно и мощную глушилку врубить. В любом из вариантов расположенный рядом дрон на привязи будет дополнительным корректировщиком и наблюдателем.

Существуют экзотические концепции многопривязных систем, когда коптеры друг за другом крепятся на одном кабеле. Связанные одним проводом, так сказать. Это усложняет пилотирование и координацию, но позволяет заметно расширить зону ответственности. При необходимости крайним в цепочке дронов можно и неприятеля атаковать. В прошлом году исследователи из США доказали, что два квадрокоптера на одном проводе потребляют на 26 процентов меньше энергии, чем по отдельности. Главное здесь не запутаться в прямом смысле этого слова.


Израильтяне монтируют свои HoverMast-100 на беспилотные колесные платформы. Источник: skysapience.com

В России идея привязать коптер к земле двужильным проводом также появилась не вчера. В 2017 году инженеры Института проблем управления имени В. А. Трапезникова создали прототип октокоптера, в конструкцию которого входили «наземный пункт преобразования энергии, кабель на кевларовой основе с тремя медными жилами малого сечения для передачи на борт дрона электроэнергии для питания электродвигателей и аппаратуры полезной нагрузки, кабель на основе оптоволокна для высокоскоростной передачи информации, а также беспилотный аппарат, оснащённый бортовой системой управления и стабилизации полёта, а также навигационной системой на основе GPS/ГЛОНАСС».

В качестве наземной базы предполагалось использовать полноприводный КамАЗ с генератором. Дрон поднимался на 300 метров с нагрузкой под 30 кг. Такой может не только обнаружить неприятеля, но и обстрелять, если пользователи будут предусмотрительными.

Купить привязной квадрокоптер сейчас может любой желающий. В том числе и в России. Например, малогабаритный «Геоскан – 401» с непрерывным временем висения – 72 часа. У коптера гиростабилизованная Full HD камера, метеостанция и ретранслятор. Контора Aerodyne.tech предлагает неназванный пока промышленный дрон на привязи с рабочей высотой до 150 метров и полезной нагрузкой до 5 кг. «Авиа Инженеринг» строит под заказ БПЛА «Стрингер», способный работать как на привязи, так и с батарейкой на борту. Высота – до 100 метров, полезная нагрузка – не более одного килограмма.


Геоскан 401 Привязной. Источник: geoscan.aero

Окончательно решить проблему вражеских дронов-террористов беспилотники на проводе, конечно, не смогут. Это не панацея. Но стать ключевым компонентом обороны и повышения осведомленности на объекте – вполне способны. Особенно в сцепке с активными средствами поражения и подавления БПЛА.

Российская промышленность давно и достаточно успешно предлагает гражданскому рынку аналогичные решения. Осталось только о них вспомнить и решиться на апробирование в военных условиях.
Автор:
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6 комментариев
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  1. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 03:41
    +2
    А почему бы вместо дрона, аэростат не использовать? Он энергию не потребляет, да и поднять можно выше.
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 03:46
    +2
    Привязные ЛА разведки и наблюдения уже второй век как используются, но просто в поздне и постсоветское время товарищи с широкими лампасами, на БПЛА в общем и привязные в частности, подзабили неиллюзорно... А ведь штука перспективная.
    Кстати, раз уж энергоснабжение по проводу практически неограниченное, то нет ли смысла нести пару-тройку дроникадзе на самом БПЛА-наблюдателе? Как аргумент за - высота уже приличная, а то и превышение есть.
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 04:05
    +1
    Дроны на привязи
    Раньше применяли аэростаты, воздушные шары, а нынче мобики...Функции те же, только технологии посовременнее !
  4. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 04:08
    +1
    Отличная идея, но как это донести и вложить в мозг хотя бы пограничникам. Единственный выход пока это дать эти привязные дроны ополчению приграничных администраций, раз пограничников как таковых на границе нет, что показывает Брянская область. Они на границе стоят как таможенники.
    Что нужно для обороны приграничного посёлка? Проложить электропитание к точке установки привязного дрона. Создать замаскированную позицию миномёта с расчётом. Если в посёлке нет ополченцев способных владеть оружием то призвать добровольцев из городских и областных центров.
    Спасение утопающих дело рук самих утопающих. soldier
  5. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 04:58
    0
    Воздушный шар/аэростат отлично решает проблему. Дешевле, энергии не требует, нагрузку можно варьировать. И запустить их можно гораздо больше, на каждых ста метрах границы - хватило-бы камер для обзора.
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 04:58
    0
    Плюсы дронов:
    + высокая мобильность
    + быстрота развёртывания
    + возможность маневра по горизонтали
    Минусы дронов:
    - уязвимость от средств РЭБ
    - техническая сложность
    - источник звука
    - малая грузоподъёмность
    - зависимость от источника питания
    Плюсы аэростатов:
    + радиопрозрачность
    + не уязвим для средств РЭБ
    + не шумит
    + не зависит от источников питания
    + высокая грузоподъёмность
    + практически не ограничен по высоте, что позволяет отодвинуться от ЛС
    + простота конструкции
    Минусы аэростатов:
    - время развёртывания
    - маневр только по вертикали (для привязного)
    Вывод: подразделения оперативной фронтовой разведки должны быть оснащены и дронами, и аэростатами! Применение ситуативное - быстро подсмотреть и смыться - дрон, долговременный наблюдательный пост - аэростат.