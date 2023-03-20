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Египет предоставит дополнительную площадь для российской промзоны в ОЭЗ Суэцкого канала

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Стало известно об итогах рабочей поездки главы российского Минпромторга Дениса Мантурова в Египет. Российская делегация обсуждала с египетскими коллегами широкий круг вопросов, связанных с углублением сотрудничества в сфере промышленности, торговли, причём торговли на основе взаиморасчётов в национальных валютах.


Денис Мантуров встретился со своим египетским коллегой Ахмедом Самиром в рамках российско-египетской межправительственной комиссии.

Пресс-служба Минпромторга сообщает о том, что всего в состав российской делегации входили не менее сотни российских предпринимателей и представителей различных ведомств.

Один из вопросов, который предметно обсуждался на встрече, связан с созданием особой промышленной зоны (ОПЗ) России на территории Египта. Территория ОПЗ (или РПЗ), как регламентировано в новом документе, будет иметь дополнительную (к изначально обозначенной) площадь в несколько десятков га и находиться в особой экономической зоне (ОЭЗ) Суэцкого канала. Этот район Египта вносит один из наибольших вкладов в экономику страны, в том числе из-за наличия одного из крупнейших транспортно-логистических маршрутов в мире.

Нахождение РПЗ в районе Суэцкого канала обеспечит лучшую логистику для российских коммерческих судов, доставляющих грузы для работы промзоны в Египте.

Российские компании-резиденты смогут использовать промзону для реализации продукции как для Египта, так и для других заинтересованных в ней стран.

Мантуров:
Мы конкретизировали новый участок, и в том числе ряд других изменений, которые позволяют реализовывать продукцию, произведённую в этой зоне, в том числе на египетском рынке, что очень важно и для коллег, и наших компаний в первую очередь.

Египет заинтересован в российской промышленности по обработке древесины, металла, также в поставках продовольствия (в первую очередь – пшеницы). В свою очередь Россия готова нарастить поставки египетских овощей и фруктов, других товаров, на которые в нашей стране растёт спрос.

Обсудили стороны вопроса образования, в частности - рост числа египетских студентов в российских технических вузах.

Договорённости между Россией и Египтом достигнуты на фоне того, что США всё последнее время отговаривали страны Африки от сотрудничества с Россией во всех сферах, включая экономику. Но и здесь у Вашингтона возникли проблемы.

Как уже пошутили в российской блогосфере, «не позвонил ли Байден президенту Египта с просьбой рассказать о том, каких договорённостей Каир достиг с Москвой» (отсылка к сегодняшнему звонку из Белого дома Си Цзиньпину).
Использованы фотографии:
Минпромторг
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11 комментариев
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  1. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 21:41
    -2
    Египет заинтересован в российской промышленности по обработке древесины

    вот этого барахла у нас полно
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 21:42
    +2
    Наши отправили делегацию почти как китайскую. Интересно на чем летели. ))) А новость очень хорошая. Вот вам ...изоляция России.
    1. Иван Калинович
      Иван Калинович Сегодня, 22:13
      +2
      Цитата: seregatara1969
      Египет заинтересован в российской промышленности по обработке древесины

      вот этого барахла у нас полно

      Это древесина "барахло"?
      ..Да,конечно+++не свой персональный сруб, а народное достояние! ...Нет,не жалко.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 22:26
      0
      Цитата: Егоза
      Наши отправили делегацию почти как китайскую. Интересно на чем летели. ))) А новость очень хорошая. Вот вам ...изоляция России.

      Ёжику понятно, что не на Белом Лебеде. А так Мы кредиторы только так и понимаем "прощение долгов" . В данном случае преференции, на строительство инфраструктуры. Для Нас, Любимых
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:49
    +1
    Египет предоставит дополнительную площадь для российской промзоны в ОЭЗ Суэцкого канала
    Мнение экспертов ... арабский мир, по новой, наглам не удалось пожечь, обозначилось некоторое примирение и сотрудничество между соседствующими странами ... т.е. перспективы развития есть! Логично там присутствовать и участвовать ...
    Может получится интересно и полезно во всех отношениях.
  4. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 21:54
    +2
    не рой яму соседу , Джо! сам в нее попадешь .
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:57
    0
    Интересно ,что будем строить в РПЗ.Предприятия какого профиля?
  6. Buyan
    Buyan Сегодня, 22:00
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Интересно ,что будем строить в РПЗ.Предприятия какого профиля?

    Репу посадим wassat
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 22:39
      0
      А не заговор ли это,Египтяне отказываются от наших истребителей в пользу Ирана ,как получается и за это нам дают компенсацию для расширения нашей РПЗ ,арабы ещё те торговцы это у них в крови.Могут такое замутить.Что то вопрос плотины уже не обсуждается в верховье Нила.Вроде самолёты были нужны для решения этого вопроса.
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 22:04
    0
    Почаще бы такого плана новости приходили бы...
  8. ASM
    ASM Сегодня, 22:05
    +1
    Ох грызня за бабки начнется. Ебипет будет пытаться 3 шкуры драть, а нам нужно доходчиво обьяснять, что иначе будет только хуже и Египет не получит не то, что оружие, но и качественные материалы и оборудование для Асуана.