История Дахау: политика истребления «недочеловеков»

Узники освобожденного концентрационного лагеря Дахау приветствуют американских солдат у рва с электрическим забором
Из истории концлагерей
Немецкие нацисты заимствовали опыт создания концлагерей у своих «старших братьев» – англосаксов, которые создавали места для массового уничтожения противников в годы Гражданской войны в США и англо-бурской войны. В самой Германии концентрационные лагеря действовали в годы Первой мировой войны, в них содержали военнопленных. В Австрийской империи концлагеря использовали не только для содержания военнопленных, но для подавления русского движения в Галиции. Десятки тысяч русинов-русских было уничтожено с помощью пыток, голода, невыносимых условий содержания, казнено. Также австрийские власти зачищали и сербов.
В нацистской Германии систему лагерей стали создавать в 1933–1934 гг. сначала с целью борьбы с политическими противниками. В первую очередь с коммунистами, социалистами. Нацистам надо было подавить сопротивление внутри страны, так как они не имели полной поддержки в обществе. 27 февраля 1933 года произошла провокация с поджогом Рейхстага, в марте указом президента Гинденбурга было введено чрезвычайное положение сроком на 5 лет. Чрезвычайное положение развязало национал-социалистам руки, сразу начались массовые аресты коммунистов. Строительством и охраной лагерей заведовали несколько организаций: СА, а также управление полиции и СС под руководством Гиммлера.
Лагеря стали местом вне закона, вне контроля и внимания общества. Однако из них ещё можно было выйти, пройдя процедуру «перевоспитания». В годы перед началом Второй мировой войны в лагеря стали направлять т. н. асоциальные элементы: наркоманов, проституток, психических больных, сектантов, извращенцев и пр. Происходила чистка «идеального арийского общества».
С 1938 года, когда активизировалась антисемитская политика, в концлагеря стали заключать евреев. Однако евреи могли добиться освобождения, если им удавалось получить право на эмиграцию. На начальном этапе политика нацистов в отношении евреев была направлена на принудительную массовую эмиграцию с подконтрольной территории и их изоляцию от другого населения (гетто).
С началом Второй мировой войны концлагерей стало намного больше, и политика резко ужесточилась. Нацисты начали уничтожать «недочеловеков»: русских, цыган, сербов, евреев. Массово истреблялись советские военнопленные, еврейский вопрос «решался» путем истребления евреев. Появился новый тип лагерей – «лагеря смерти» или «фабрики смерти». Эта была целая система лагерей с политикой массового уничтожения противников режима, «недочеловеков». С 1943 года еврейские гетто и рабочие лагеря преобразуют в концлагеря. Изверги уничтожили миллионы людей.
Офицеры СС рассматривают макет концлагеря Дахау
Дахау
Дахау (нем. Dachau) стал одним из первых концлагерей на территории Третьего рейха в районе одноимённого города Дахау. Вторым комендантом концлагеря стал печально знаменитый штандартенфюрер СС Теодор Эйке (с июня 1933 по июль 1934). К этому времени лагерь успел получить печальную известность крайне низкой дисциплиной охраны, её разложением. Эйке навёл образцовый порядок.
Дахау стал образцом для всей системы концлагерей: дисциплинированная эсэсовская охрана с одной стороны, с другой стороны – все условиях были направлены на психологический и физический слом человека, методичное уничтожение людей. Эйке внедрил систему, при которой часть функций надзирателей передавались тем заключённым, которые проявляли лояльность и большую жесткость в обращении с другими узниками для облегчения собственной участи (т. н. «капо»). Принудительный труд узников в Дахау стал экономически эффективным. То есть человека до его гибели «выжимали» досуха.
Система, созданная при участии Эйке, стала образцом для всех других концлагерей. В 1934 году Гиммлер назначил Эйке инспектором концентрационных лагерей СС, чтобы реорганизовать другие концлагеря по примеру Дахау. После разгрома штурмовиков (СА), эсэсовцы стали руководить всей системой лагерей. В ходе реорганизации происходило сокращение и укрупнение старых концлагерей одновременно с открытием новых. Также Эйке создал специальные военизированные подразделения СС «Мёртвая голова», которые охраняли концлагеря. В дальнейшем охранные подразделения концлагерей стали основой для одной из самых элитных и жестоких дивизий СС – 3-й дивизии «Мёртвая голова». Формирование дивизии проходило в районе концлагеря Дахау.
Концлагерь Дахау приобрёл известность и как концлагерь, в котором проводились медицинские эксперименты по изучению воздействия на организм холода, давления, газов, токсических средств, по инфицированию и другие. Ставились хирургические эксперименты, часто без анестезии. Здесь же проходили подготовку руководители и охранники для других лагерей, а также солдаты войск СС. Во время учений военнопленные использовались в качестве живых мишеней. С осени 1941 года в лагере стали проводиться массовые казни над русскими военнопленными. В 1942 году в лагере были построены газовая камера и крематорий.
С 1942 года Дахау стал центром из сети от 120 до 150 вспомогательных лагерей, куда узников направляли для работ на германский ВПК. В частности, это были подземные авиационные заводы. Крупнейшими вспомогательными лагерями Дахау были Кауферинг и Мюльдорф, которые располагались недалеко от города Ландсберг-на-Лехе.
На момент создания в лагере содержалось около 5 тыс. человек. Затем лагерь значительно расширили, он был постоянно переполнен. На момент освобождения в Дахау содержалось 32 тыс. человек. Всего узниками лагеря были 250 тыс. человек, из которых 70 тыс. замучили и убили, в том числе 7 тыс. советских военнопленных.
Американские солдаты у вагона с телами узников Дахау
Бойня в Дахау
29 апреля 1945 года узников лагеря освободили солдаты американской 45-й пехотной дивизии, входившей в состав 7-й армии. В это время произошёл т. н. инцидент, известный как «Бойня в Дахау». Американские солдаты и бывшие узники лагеря перебили охрану лагеря, которые сдались в плен без боя. Были растерзаны и некоторые «капо».
В принципе, всё легко объясняется. Когда американские солдаты вошли на территорию лагеря, то обнаружили 40 вагонов, забитых телами убитых узников. Затем нашли ещё тела, некоторых заключенных убили за несколько часов или дней до захвата концлагеря. Обнаружили целые помещения битком забитые замученными несчастными узниками.
По прибытии в Дахау лейтенанты Уолш и Бушихед организовали разделение военнопленных на военнослужащих вермахта и тех, кто состоял в СС, затем эсэсовцы были расстреляны. Было убито свыше 500 человек. В результате расследования американского военного трибунала против ряда командиров были выдвинуты обвинения. Но генерал Д. Паттон, назначенный губернатором Баварии, отклонил все обвинения.
Фотография, вероятно показывающая расстрел эсэсовцев солдатами армии США, 29 апреля 1945 года
Наказание преступников
В ноябре-декабре 1945 года трибунал, созданный американским военным командованием, провел судебный процесс по делу администрации и охраны Дахау. Суд проходил на территории концлагеря. Все 40 подсудимых были признаны виновными, из них двое были приговорены к 10 годам тюрьмы, остальные, включая главного лагерного врача Карла-Клауса Шиллинга и одного из последних комендантов Мартина Вайса – к смертной казни.
Второй процесс был организован там же в 1947 году. По его итогам Александер Пиорковски, комендант лагеря в 1939–1942 гг., был приговорен к смертной казни, 116 человек – к различным срокам заключения. Смертные приговоры были приведены в исполнение в конце мая 1946 года и в октябре 1948 года в тюрьме Ландсберга-на-Лехе.
На месте концлагеря в 1965 году по инициативе выживших заключенных, объединившихся в Международный комитет Дахау, при финансовой помощи правительства Баварии был открыт музей.
Освобожденные узники у решетки ворот концлагеря Дахау. На решетке находится надпись «Труд освобождает»