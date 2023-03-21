Войска киевского режима пытались атаковать Джанкой дронами со взрывчаткой и нанесёнными на хвостовое оперение интернет-мемами

Войска киевского режима предприняли очередную попытку атаковать Крымский полуостров. Для этой цели применялись ударные беспилотники, снаряженные взрывными устройства со шрапнелью. Беспилотники были перехвачены над Джанкойский районом, о чём сообщает советник главы Республики Крым Олег Крючков.
По заявлению Олега Крючкова, дроны противником были нацелены на гражданские объекты. Один из них упал на территории Джанкойского техникума.
Советник главы Крыма:
Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. (В Киеве) хотели отомстить крымчанам за их выбор.
Обломки украинских беспилотников упали на нескольких улицах Джанкоя. Определённые повреждения получил жилой дом. Есть и пострадавший. Это 33-летний местный житель, который в итоге был доставлен в местную больницу с осколочными ранениями.
Особым цинизмом в Крыму назвали интернет-мемы, нанесённые на хвостовое оперение украинских дронов. Среди прочего - это так называемое «смеющееся лицо».
Напомним, что накануне в Госдепе США заявили о том, что «приостановка боевых действий на Украине в рамках «заморозки конфликта» неприемлема». Примечательно, что это заявление прозвучало даже до реакции самого Киева на визит Си Цзиньпина в Москву и обсуждение мирного плана. На это обратили внимание в американских СМИ. Отдельные из них после слов Энтони Блинкена напомнили администрации США о том, что Вашингтон ранее называл Украину «независимым государством, которое само будет решать, как действовать дальше».