Военное обозрение
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Войска киевского режима пытались атаковать Джанкой дронами со взрывчаткой и нанесёнными на хвостовое оперение интернет-мемами

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Войска киевского режима пытались атаковать Джанкой дронами со взрывчаткой и нанесёнными на хвостовое оперение интернет-мемами

Войска киевского режима предприняли очередную попытку атаковать Крымский полуостров. Для этой цели применялись ударные беспилотники, снаряженные взрывными устройства со шрапнелью. Беспилотники были перехвачены над Джанкойский районом, о чём сообщает советник главы Республики Крым Олег Крючков.


По заявлению Олега Крючкова, дроны противником были нацелены на гражданские объекты. Один из них упал на территории Джанкойского техникума.



Советник главы Крыма:

Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. (В Киеве) хотели отомстить крымчанам за их выбор.

Обломки украинских беспилотников упали на нескольких улицах Джанкоя. Определённые повреждения получил жилой дом. Есть и пострадавший. Это 33-летний местный житель, который в итоге был доставлен в местную больницу с осколочными ранениями.

Особым цинизмом в Крыму назвали интернет-мемы, нанесённые на хвостовое оперение украинских дронов. Среди прочего - это так называемое «смеющееся лицо».



Напомним, что накануне в Госдепе США заявили о том, что «приостановка боевых действий на Украине в рамках «заморозки конфликта» неприемлема». Примечательно, что это заявление прозвучало даже до реакции самого Киева на визит Си Цзиньпина в Москву и обсуждение мирного плана. На это обратили внимание в американских СМИ. Отдельные из них после слов Энтони Блинкена напомнили администрации США о том, что Вашингтон ранее называл Украину «независимым государством, которое само будет решать, как действовать дальше».
Использованы фотографии:
ТГ/Олег Крючков
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9 комментариев
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  1. север 2
    север 2 Сегодня, 06:21
    -1
    ну и что дальше ? По статье так следует пожаловаться Блинкену и Си Цзинпиню за то, что Украина дронами атакует территорию России...?!
    1. Теледроид
      Теледроид Сегодня, 06:27
      +1
      Хорошо бы отправить это «смеющееся лицо» в Киев на Банковую. Она уже давно напрашивается. Хотя конечно это будет несправедливо по отношению к дончанам...
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 06:30
        0
        кое где информация появилась,что дрон был китайский Mugin-5 Pro.фото колёс в "осведомителе". к визиту СИ что ли ?
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 07:29
        0
        Смеющееся лицо потому что мы долго упрашивали укропию вернутся к своим , а не идти на поводу у провокаторов. Вот и получаем сегодня СВО!
    2. Злой543
      Злой543 Сегодня, 06:31
      +3
      Дальше? Ничего ..пока. помниться когда Си был в гостях у матрасов они ударили ракетами по Сирии. Тут шаровары пустили по нам. Может теперь когда в Киев будут приезжать гости мы не будем такими добрыми. Поживем увидим.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:44
    -1
    Так отвечать, как говорил Дмитрий Анатольевич, что у нас нюк мало?
  3. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 06:54
    0
    Разумеется заморозка неприемлема. Конфликт должен быть действительно закончен, и поставлена госграница. И весь вопрос - где?
  4. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 07:33
    -1
    Напомним, что накануне в Госдепе США заявили о том, что «приостановка боевых действий на Украине в рамках «заморозки конфликта» неприемлема».
    Это самостоятельное решение суверенного правительства независимой Украины.
  5. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 08:07
    +1
    Самое паршивое в этом вопросе что ПВО сладко спало. Очнулась только когда в город БПЛА прилетели. Тут работали уже не ДРГ, так как есть различия в показаниях ВСУ и наших. ВСУ говорит что бомбили жд(уничтожили крылатые ракеты), наши что попало в магазин. То есть разница.