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Министр обороны Северной Македонии: Киев получил от Скопье четыре требующих ремонта самолёта Су-25

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Министр обороны Северной Македонии: Киев получил от Скопье четыре требующих ремонта самолёта Су-25

Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25, требующих капитального ремонта. Об этом сообщила министр обороны страны Славянка Петровска.


Глава военного ведомства Северной Македонии подтвердила, что Скопье передало Киеву вооружения, в том числе и четыре штурмовика еще советского производства Су-25, причем все самолеты были непригодны для эксплуатации. Когда это случилось, министр не уточнила, но по имеющимся данным из открытых источников, передача произошла в прошлом году. Всего Воздушные силы ВСУ получили три одноместных Су-25С и один двухместный Су-25УБ.

Поставленное Украине оборудование состоит из стрелкового оружия и боеприпасов к нему, артиллерийских орудий, танков, истребителей "Су", противотанкового вооружения и ПВО, а также снаряжения для военной авиации

- заявила Петровска уточнив, что все вооружение, отправленное Киеву, не принадлежало македонской армии.

О том, что Киев должен был получить четыре штурмовика от Северной Македонии, сообщалось еще в августе прошлого года. По данным македонской прессы, Скопье готовилось передать Киеву четыре штурмовика Су-25, закупленных на Украине в 2001 году. Для подготовки техники в республику прибыли представители Украины, которые активно работали с самолетами на одном из военных аэродромов македонских ВВС.

При этом в македонском Минобороны в прошлом году так и не подтвердили, но и не опровергли передачу самолетов Украине, заявление министра является первым официальным сообщением об этом событии.
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2 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:25
    0
    В прошлом году?!
    Так эти Су скорее всего уже того, покоятся либо в полях либо на тех кладбище(пошли на запчасти) а новость только пришла!!!!
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 06:28
      +2
      Цитата: Ропот 55
      В прошлом году?!

      Да, и это лишний раз подтверждает то, что новости об оснащении ВСУ значительно "опаздывают" от фактов поставок
      Министр обороны Северной Македонии: Киев получил от Скопье четыре требующих ремонта самолёта Су-25
      И так понимаю запчасти к ним, а учитывая сколько у ВВСУ на начало СВО в отстое стояло "Грачей" всё это могло помочь часть из них "поставить на крыло"