Министр обороны Северной Македонии: Киев получил от Скопье четыре требующих ремонта самолёта Су-25

Поставленное Украине оборудование состоит из стрелкового оружия и боеприпасов к нему, артиллерийских орудий, танков , истребителей "Су", противотанкового вооружения и ПВО, а также снаряжения для военной авиации

Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25, требующих капитального ремонта. Об этом сообщила министр обороны страны Славянка Петровска.Глава военного ведомства Северной Македонии подтвердила, что Скопье передало Киеву вооружения, в том числе и четыре штурмовика еще советского производства Су-25, причем все самолеты были непригодны для эксплуатации. Когда это случилось, министр не уточнила, но по имеющимся данным из открытых источников, передача произошла в прошлом году. Всего Воздушные силы ВСУ получили три одноместных Су-25С и один двухместный Су-25УБ.- заявила Петровска уточнив, что все вооружение, отправленное Киеву, не принадлежало македонской армии.О том, что Киев должен был получить четыре штурмовика от Северной Македонии, сообщалось еще в августе прошлого года. По данным македонской прессы, Скопье готовилось передать Киеву четыре штурмовика Су-25, закупленных на Украине в 2001 году. Для подготовки техники в республику прибыли представители Украины, которые активно работали с самолетами на одном из военных аэродромов македонских ВВС.При этом в македонском Минобороны в прошлом году так и не подтвердили, но и не опровергли передачу самолетов Украине, заявление министра является первым официальным сообщением об этом событии.