Немецкий канцлер: Даже в случае окончания вооружённого конфликта на Украине всё в одночасье не станет таким, как было до него

Также нужно быть готовыми к тому, что вооружённый конфликт на Украине продлится долго.

Ещё долго мы будем расчищать эти руины.

Находясь с рабочим визитом в Дюссельдорфе, канцлер ФРГ сделал очередное заявление по Украине. Повторяя становящееся своеобразной неолиберальной западной мантрой о поддержке Киева выражение, Олаф Шольц прокомментировал возможное развитие украинского конфликта.По словам немецкого канцлера, нужно настраиваться на то, что даже в случае окончания войны на Украине всё в одночасье не станет таким, как было до неё.Шольц:По словам Шольца, события на Украине ещё длительное время будут заботить Европу.Канцлер ФРГ:Далее Шольц перешёл к тому, каким он видит будущее Украины. По его словам, Украина должна «остаться целостной и независимой».Это заявление особенно нелепо прозвучало на фоне вчерашнего заявления, сделанного в Вашингтоне по поводу Сербии. Там, комментируя договорённости между Белградом и Приштиной, заявили, что «сейчас крайне важно, чтобы Белград шёл по демократическому пути».Получается, что в случае с Сербией территориальная целостность не особенно и важна – достаточно «быть в русле демократии», причём в том, в каком его понимает Запад во главе с США.Возвращаясь к речи Шольца в Дюссельдорфе, стоит добавить, что, по его заявлению, сейчас главное для Германии – «не действовать в отношении конфликта на Украине легкомысленно». Это заявление в самой Германии расценили как готовность следовать по пути повышения военных расходов. Напомним, что ранее в НАТО отдельные чиновники заявили о «недостаточности военных расходов на уровне 2 процентов ВВП». Германия пока не дотягивает и до 2%, что раздражает США.