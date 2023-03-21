Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкий канцлер: Даже в случае окончания вооружённого конфликта на Украине всё в одночасье не станет таким, как было до него

14
Немецкий канцлер: Даже в случае окончания вооружённого конфликта на Украине всё в одночасье не станет таким, как было до него

Находясь с рабочим визитом в Дюссельдорфе, канцлер ФРГ сделал очередное заявление по Украине. Повторяя становящееся своеобразной неолиберальной западной мантрой о поддержке Киева выражение, Олаф Шольц прокомментировал возможное развитие украинского конфликта.


По словам немецкого канцлера, нужно настраиваться на то, что даже в случае окончания войны на Украине всё в одночасье не станет таким, как было до неё.

Шольц:

Также нужно быть готовыми к тому, что вооружённый конфликт на Украине продлится долго.

По словам Шольца, события на Украине ещё длительное время будут заботить Европу.

Канцлер ФРГ:

Ещё долго мы будем расчищать эти руины.

Далее Шольц перешёл к тому, каким он видит будущее Украины. По его словам, Украина должна «остаться целостной и независимой».

Это заявление особенно нелепо прозвучало на фоне вчерашнего заявления, сделанного в Вашингтоне по поводу Сербии. Там, комментируя договорённости между Белградом и Приштиной, заявили, что «сейчас крайне важно, чтобы Белград шёл по демократическому пути».

Получается, что в случае с Сербией территориальная целостность не особенно и важна – достаточно «быть в русле демократии», причём в том, в каком его понимает Запад во главе с США.

Возвращаясь к речи Шольца в Дюссельдорфе, стоит добавить, что, по его заявлению, сейчас главное для Германии – «не действовать в отношении конфликта на Украине легкомысленно». Это заявление в самой Германии расценили как готовность следовать по пути повышения военных расходов. Напомним, что ранее в НАТО отдельные чиновники заявили о «недостаточности военных расходов на уровне 2 процентов ВВП». Германия пока не дотягивает и до 2%, что раздражает США.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:27
    +1
    Уже никогда не будет как было, благодаря Байдену, Шольцу, Макрону, Джонсону, Зеленскому. Слишком много крови пролито между Россией и Украиной.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 06:34
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Уже никогда не будет как было, благодаря Байдену, Шольцу, Макрону, Джонсону, Зеленскому.

      Этот мир уже никогда не будет тем, чем был ранее благодаря другому человеку и фамилия его ПУТИН Владимир Владимирович. Он и не скрывал, что "тот мир", вернее мироустройство не нравиться ему и стране, которую он представляет, о чем прямо и сказал в Мюнхене в 2007 году, после чего и стал "злейшим врагом Запада и "дермократии""
      Германия пока не дотягивает и до 2%, что раздражает США.
      Ой ли...2% взносов в НАТО, но общие военные расходы, в той же военной помощи Украины скорей уже на уровне
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 07:10
        0
        Цитата: svp67
        Он и не скрывал, что "тот мир", вернее мироустройство не нравится ему и стране, которую он представляет, о чем прямо и сказал в Мюнхене в 2007 году, после чего и стал "злейшим врагом Запада и "дерьмократии""

        Мне просто любопытно, вот тот человек, имя которого вы привели, до 2007 года не смог понять, что симбиоза России и Запада не может быть при таком раскладе?
        После 2000 года ему было невдомёк, что «она не утонула», а её наглым образом ПОТОПИЛИ ВО ВНУТРЕННИХ ВОДАХ РОССИИ те самые партнёры, о которых он говорил все годы?
        На что он надеялся в переустройстве Запада? На чью поддержку он рассчитывал?
        Но, самое главное, чего он пошёл наводить порядки в мире, не обустроив собственную страну и не наведя порядок в собственном государстве?
        Расскажите, поделитесь с нами мыслями, с какой стати в государственных структурах и сегодня продолжают работу люди, которые приходят на похороны воров и авторитетов и почему до недавнего времени продолжали содержать на бюджете пособников ЦРУ?
        Какие тайные мотивы заставляют скрывать истинные причины награждения «высокими государственными наградами» совсем не государственных людей?
        Это продолжающееся враньё не позволило достичь НИ ОДНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ. Именно поэтому потерявшая былое величие страна принимает сегодня Китай в лице Си Цзиньпина, как некую панацею от бед. Именно оно выставляет посмешищем страну, при одном упоминании названия которой у врагов вставали дыбом все, имеющиеся на теле волосы...
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 07:30
          +2
          Цитата: ROSS 42
          Мне просто любопытно, вот тот человек, имя которого вы привели, до 2007 года не смог понять, что симбиоза России и Запада не может быть при таком раскладе?

          А Вы то чего его боитесь? Есть за что бояться? Почему Путин молчал до 2007 года? Видимо не чувствовал уверенности в своем положении, что после таких слов он вообще не то,что останется у власти, а в живых...
          Цитата: ROSS 42
          Именно поэтому потерявшая былое величие страна принимает сегодня Китай в лице Си Цзиньпина, как некую панацею от бед. Именно оно выставляет посмешищем страну, при одном упоминании названия которой у врагов вставали дыбом все, имеющиеся на теле волосы...

          Вам сколько лет? Вы еще прибываете в "тинейджерском" возрасте? Вы в жизни все достигли, чего желали в молодости?
          Есть желания, а есть реалии жизни. И ДА, что нам Китай сейчас нужен, что мы Китаю. Ситуативные союзники, есть такое понятие. Это говорит о том, что наши интересы далеко не всегда совпадают.
          А на счет величия, так и великий Сталин со всем почтением принимал Гарри Гопкинса – ближайшего соратника Рузвельта, в 1941 году. И что, величие Сталина и СССР от этого померкло?
      2. Zhan
        Zhan Сегодня, 07:15
        +1
        hi Доброе утро. Шольц уж точно сообщил далеко не новость, если до них это только начало доходить, ну я тогда не знаю, что у них можно диагностировать, как минимум скудоумие. smile
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:23
        0
        Всё проще и без персоналий: "Дважды в одну реку не войти." (С)
  2. Грац
    Грац Сегодня, 06:40
    +3
    я думаю с немцев надо будет спросить и за ВОВ они и 10ой части не выплатили и за эти новые поставки
  3. Maluck
    Maluck Сегодня, 06:43
    +1
    Ещё долго мы будем расчищать эти руины.


    Наверное он имел в виду германию?
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:45
    +7
    Немецкий канцлер: Даже в случае окончания вооружённого конфликта на Украине всё в одночасье не станет таким, как было до него

    Не о том озаботился, колбаса ливерная!
    Тебе, мразь нацистская, лучше бы подумать, как по твоей милости Германия стала стелькой в американском башмаке, прокладкой в промежности GB и США...
    Что касается Украины, то её такой, какой она была в СССР, не будет никогда!!! Никогда больше не будет под боком у России страны, чьё существование - фейк!!! Ибо нет своей страны у чукчей, нет своей страны у коряков. Есть российские регионы, принявшие русскую культуру и совместное проживание с русским народом.
    fool
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:29
      0
      Цитата: ROSS 42
      Есть российские регионы, принявшие русскую культуру и совместное проживание с русским народом.

      Добавлю: и не утратившие при этом своих культур. hi
  5. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 07:13
    0
    Также нужно быть готовыми к тому, что вооружённый конфликт на Украине продлится долго.Ещё долго мы будем расчищать эти руины.

    Похоже, что одной Руиной и в этот раз не закончится - русские танки во второй раз заедут в Берлин.
    Немцы забыли, что такое война и что русские в Берлине уже были в 1760, 1812, 1945.



  6. АИК05
    АИК05 Сегодня, 07:17
    +1
    А мы - Россия сами уже не хотим как раньше, теперь все будет по человечески.
  7. Велобосс
    Велобосс Сегодня, 08:00
    0
    Это он так немцев предупредил?!
    Типо не будет столько вкусного пива и баварских сосисок как раньше?!
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:24
    0
    Даже в случае окончания вооружённого конфликта на Украине всё в одночасье не станет таким, как было до него

    Более того, всё уже НИКОГДА не будет таким как до войны запада с Россией, маски сброшены как с лиц на той стороне так и кое у кого из нашей "прогрессивной" части бомонда, так что хочется этого или нет, а все как в Интернационале - весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш мы новый мир построим, кто был ничем тот станет всем...
    Звучит конечно немного наивно, но что-то похожее уже происходит.