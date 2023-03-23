Города должны штурмовать те, кто это умеет делать

Читаю многочисленные материалы наших военкоров, аналитиков, экспертов и возникает чувство некоторого дискомфорта. Я понимаю, что советского у нас осталось много. Вспомните войну 1812 года. О ком писал Лев Толстой, другие писатели-очевидцы или участники этой войны? Гусары, уланы, артиллеристы, гренадеры!.. Воины-богатыри, воины-смельчаки с очень короткой биографией…
Это потом, когда главной идеей стало «войну выигрывает простой солдат из народа», наша армия стала «народной». Солдатик с винтовкой и десятком патронов против немецких танков. Армия, которая держится за счет боевого духа. Армия, где каждый солдат готов отдать жизнь за Родину. Именно так, не победить врага и остаться в живых, а отдать жизнь ради Победы.
Сегодня место «народного солдата» занимают бывшие ополченцы Донбасса, бойцы, призванные по мобилизации, добровольцы. Опять побеждают те, кто прямо «от сохи и от станка» пришел в боевые подразделения и по мановению волшебной палочки стал героем-победителем. Читаешь материал о каком-либо герое и обязательно наткнешься на «а ещё недавно он был строителем (бизнесменом, дворником, трактористом и прочее).
Несколько не вписываются в этот красивый ряд бойцы ЧВК «Вагнер». Ну не трактористы и токари они в подавляющем большинстве. Даже не хлеборобы. Это люди другой судьбы. Не из красивой мирной жизни, а из грубого лагерного быта. Но это бойцы, которые на данный момент демонстрируют наибольшие успехи именно как воины. Именно они берут чуть ли не ежедневно опорники и населенные пункты. Это о них противник говорит как о сорвиголовах, наплевавших на смерть.
Возникает вполне логичный вопрос – в чем причина успехов музыкантов? Даже при том, что против этих подразделений противник бросает все новые и новые подразделения, которые быстро «перемалывает мясорубка» вагнеровцев.
Я прекрасно знаю тот ответ, который сейчас дадут читатели. «Они же вон как шикарно оснащены и вооружены (!). А обычные армейские подразделения и рядом не стояли с музыкантами в этом отношении»… И очередное нытье о недостаточности снабжения, о плохой связи, о более хорошей западной стрелковке и т. д. Короче говоря, виновато МО и все вокруг. А вот Евгений Пригожин молодец. Не жалеет денег на бойцов…
Так ли это? Что же нового изобрели командиры «Вагнера», чтобы побеждать? А может, это мы что-то подзабыли из нашей же военной истории?
Зачем изобретать то, что уже давно изобретено?
Мы уже как-то привыкли начинать день с сообщений о том, что в Артемовске (Бахмуте) нами взят очередной дом, а наши артиллеристы и операторы дронов уничтожили парочку групп противника. В сознании обывателя Артемовск уже давно стал гораздо более грозным укреплением, чем Кенигсберг в Великую Отечественную. Там наши деды и прадеды справились гораздо быстрее…
Так почему тогда могли, а сегодня могут лишь избранные?
Ответ на этот вопрос найден советским Генштабом ещё в начале 1943 года. Тот ответ, о существовании которого мы успешно забыли. В том числе и потому, что ответ этот не вписывался в концепцию солдата «из простого рабочего и колхозника». К 30 мая 1943 года в Красной Армии были созданы на базе инженерно-саперных частей 15 ШИСБр.
Сравните требования, которые озвучил Пригожин для набора в ЧВК и требования к бойцу ШИСБр. Обладание реальным боевым опытом, в ЧВК – это серьезные статьи, связанные с преступлениями против личности. Возраст не старше 40 лет для штурмовиков и в бригадах, и в ЧВК. Физическая сила и хорошее здоровье в обоих случаях.
Смотрю на немногочисленные фото штурмовиков той поры. Здоровые мужики, на груди металлические панцири, дедушки современных бронежилетов, в руках пулеметы и противотанковые ружья, некоторые щеголяют с огнеметами, про автоматы вообще молчу. Добавим сюда явно нестандартные подсумки для гранат и боеприпасов, да и одеты они не в обычную застиранную форму, а как игрушки в магазине, с иголочки.
Отличается это от современного фото штурмовика-музыканта? Посмотрите внимательно и увидите, что штурмовик вооружен и экипирован так, как будет вооружен простой боец лет через 20–30. Как те манекены, что демонстрируют достижения «военного хозяйства» на выставках. Все лучшее, что на сегодня есть в мире, имеется у «Вагнера».
Я много раз встречал видео от солдат ВСУ, которые записывались после атаки музыкантов. Вэсэушники с ужасом рассказывали о том, что музыкантов невозможно убить. Посмотрите вчерашние видео. А ведь точно такие же записи мы читаем в дневниках немецких солдат в том же Кенигсберге: «Пять раз стрелял в русского, но он не умирает...» Правильно, защиту под комбинезон, и ты почти бессмертный. Враг сходит с ума. Психическая атака по-советски.
Почему-то мы все знаем и считаем это правильным, что летать должен летчик, водить танки – танкист, мины снимать – сапер, стрелять из пушки или миномета – артиллерист. А вот штурмовать укрепрайоны должны уметь все. Ты мотострелок, десантник, морпех, разведчик? Так вперед – на штурм, и обязан взять любой ценой.
Как-то подзабыли мы о том, что задача разведчика – не героически принять бой в тылу врага, а незаметно проникнуть в этот самый тыл и взять «языка» или добыть другие разведданные. Задача ДРГ – прийти, совершить диверсию и... исчезнуть. Даже десант или морпехи – должны внезапно захватить и удержать до подхода основных сил. Но не должны они «с голым пузом» лезть на пулеметы!
И опять возвращаюсь к исторической памяти.
Нашим дедам понадобилось гораздо меньше времени, чтобы понять, как должны действовать штурмовые бригады. Это понимание пришло, как и сейчас, через кровь, через гибель людей, но пришло быстрее, чем к нам. Уже в середине декабря 1943 года были определены не только задачи ШИСБр, но и порядок их выполнения.
Основной задачей была определена блокировка и уничтожение опорных пунктов и огневых сооружений противника. Но не так, как это было раньше. Ты штурмовик, вот и штурмуй. Нет, согласно устава, штурмовики должны были в необходимых случаях иметь тяжелые средства подавления и разрушения, действовать по плану, составленному на основании данных разведки, в том числе и инженерной. Причем в обязанность командиров входило тесное взаимодействие с пехотой, артиллерией, танкистами и авиацией.
Недавно у одного из наших военкоров увидел видео допроса пленного украинского солдата. Я не знаю звания этого солдата, но то, что он достаточно опытен в боях, очевидно. Он четко определил причины побед музыкантов. Цитата не дословная, по памяти:
«У них все разделено. Одни штурмуют, другие копают, третьи боеприпасы подносят...»
И это не изобретение музыкантов. Это оттуда же, из 1943.
Но тут необходимо напомнить состав бригады. Не все солдаты ШИСБр были именно штурмовиками. Кроме командования и штаба бригады, в бригаде были рота управления и рота инженерной разведки. Помимо этого, в бригаде имелись и те самые помощники саперов – рота собак-миноискателей. Ну и несколько тех самых штурмовых инженерно-саперных батальонов:
«Перед захватом штурмовой батальон делился на три составляющие – непосредственно сама штурмовая группа, группа ограждения препятствий и группа обеспечения».
Вот такой экскурс в историю войн с выходом на современность…
Мы просто готовились к современной войне, а не к прошлой
Я много раз слушал расхожую фразу о генералах, которые всегда готовятся к прошедшей войне. Слышал я её настолько часто, что и сам поверил в истинность этого утверждения. И не я один поверил. Дроны, умеющие в автономном режиме самостоятельно вести войну, боеприпасы, способные стирать целые кварталы городов, солдаты в костюмах киборгов…
Зачем помнить о каких-то дотах, дзотах, опорных пунктах… Да и нет уже новых укреплений такого же плана, как были в Первую и Вторую мировую войну. Только окопы, только блиндажи и укрытия для техники, только подвалы домов и подземелья промышленных предприятий. Но взять-то мы их не можем месяцами! Тем более что воюем с солдатами со схожим во многом с нашим менталитетом.
Но сегодня уже понятно, что это путь в никуда. Необходимо вновь создавать штурмовые инженерно-саперные бригады. Как они будут называться – неважно. Это должны быть части и соединения прямого подчинения Главкому, как это было в Отечественную. Только в этом случае мы избежим использования таких частей не по назначению.
Характер боевых действий уже сегодня ставит перед нами определенные задачи. По мере освобождения Украины мы будем получать все новые и новые укрепрайоны в городах и поселках. Сокращение линии фронта приведет к концентрации личного состава, вооружения и техники именно в укрепрайонах, в городах! И каждый такой город мы априори будем превращать в Бахмут. Вынуждены будем превращать…
Это аксиома войны. Для того, чтобы побеждать, необходимо постоянно менять тактику и стратегию войны. Закостенелость приводит к поражению. У нас такие перемены назрели. Мы бьем противника в чистом поле, но вязнем в городах. Это не просто снижает темп нашего наступления, но и попросту срывает многие стратегические задумки.
Короткий вывод
Я часто слышу и читаю о том, что главная ценность для нас человек. Прекрасные слова. Почти как советское «все во имя человека, все для блага человека». Во время ведения боевых действий это становится актуальным особенно. Погибают молодые мужчины и женщины, основная производительная сила любого общества.
Каждый Бахмут – это дополнительные дни, недели, месяцы СВО. Прямо говоря, это отсрочка нашей победы. И, соответственно, дополнительные потери. Решение надо принимать прямо «вчера». Да, это сложно, но необходимо. Героизм наших солдат – это прекрасно. Но на одном героизме далеко не уедешь, если вообще можно ехать.
Мотивированных частей и подразделений, готовых стать реально штурмовыми, у нас хватает. Значит – необходимо обеспечить их всем необходимым и использовать точно так же, как использовались ШИСБр в Великую Отечественную. Это не пехота, не десант, не морпехи... Это штурмовики. Специалисты по уничтожению укреплений противника!
Победу необходимо не просто одержать, её необходимо приближать, как в песне – «этот день мы приближали как могли». Возрождение штурмовых бригад – это и есть «приближать»...