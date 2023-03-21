Болгария отказалась участвовать в программе ЕС по отправке на Украину артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм

Сегодня обсуждался совместный проект о предоставлении 155-миллиметровых снарядов, Болгария в нем принимать участие не будет. Такой калибр боеприпасов в нашей армии мы не используем

Болгария отказалась участвовать в европейской программе по обеспечению Украины артиллерийскими боеприпасами калибра 155-мм. Об этом заявил министр обороны страны Димитар Стоянов.Болгарское военное ведомство официально отказалось поставлять Киеву 155-мм артиллерийские снаряды, мотивируя это тем, что их у республики просто нет. По словам Стоянова, Болгария не производит боеприпасы такого типа, поэтому участвовать в запущенной Евросоюзом программе по насыщению ВСУ артиллерийскими снарядами "западных" калибров не будет.- приводит болгарская пресса слова министра.В то же время Болгария весьма активно производит боеприпасы "советских" стандартов, в том числе и артиллерийские снаряды. Вот их то и будут поставлять болгары. По данным европейской прессы, только в прошлом году София поставила Киеву вооружений и боеприпасов на сумму, превышающую один млрд. долларов. При этом никаких официальных соглашений Болгария и Украина не заключали, все делалось через третьи страны, в основном, через Польшу и Румынию. Объем продаж болгарских оружейных компаний за прошлый год поднялся на 100%.Тут стоит отметить, что Болгария является одним из крупнейших производителей советского вооружения не только в Европе, но и в мире. Так что отказ поставлять снаряды калибра 155-мм на ситуацию никак не повлияет, Болгария прилично заработает и на отправке 122 и 152-мм.