Военное обозрение
Войти Регистрация

Болгария отказалась участвовать в программе ЕС по отправке на Украину артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм

9
Болгария отказалась участвовать в программе ЕС по отправке на Украину артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм

Болгария отказалась участвовать в европейской программе по обеспечению Украины артиллерийскими боеприпасами калибра 155-мм. Об этом заявил министр обороны страны Димитар Стоянов.


Болгарское военное ведомство официально отказалось поставлять Киеву 155-мм артиллерийские снаряды, мотивируя это тем, что их у республики просто нет. По словам Стоянова, Болгария не производит боеприпасы такого типа, поэтому участвовать в запущенной Евросоюзом программе по насыщению ВСУ артиллерийскими снарядами "западных" калибров не будет.

Сегодня обсуждался совместный проект о предоставлении 155-миллиметровых снарядов, Болгария в нем принимать участие не будет. Такой калибр боеприпасов в нашей армии мы не используем

- приводит болгарская пресса слова министра.

В то же время Болгария весьма активно производит боеприпасы "советских" стандартов, в том числе и артиллерийские снаряды. Вот их то и будут поставлять болгары. По данным европейской прессы, только в прошлом году София поставила Киеву вооружений и боеприпасов на сумму, превышающую один млрд. долларов. При этом никаких официальных соглашений Болгария и Украина не заключали, все делалось через третьи страны, в основном, через Польшу и Румынию. Объем продаж болгарских оружейных компаний за прошлый год поднялся на 100%.

Тут стоит отметить, что Болгария является одним из крупнейших производителей советского вооружения не только в Европе, но и в мире. Так что отказ поставлять снаряды калибра 155-мм на ситуацию никак не повлияет, Болгария прилично заработает и на отправке 122 и 152-мм.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Злой543
    Злой543 Сегодня, 06:47
    +1
    А чего им присоединяться. Они советские стандарты гонят стахановскими темпами и кажется не бесплатно
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 07:20
      +1
      Цитата: Злой543
      А чего им присоединяться.

      Правильно, они хотят ЗАРАБАТЫВАТЬ, а не отдавать деньги кому то...
      1. krops777
        krops777 Сегодня, 07:37
        0
        Правильно, они хотят ЗАРАБАТЫВАТЬ, а не отдавать деньги кому то...


        Ничего они не заработают, как страна и для страны, заработает как обычно не большая кучка людей - олигархов которые предпочитают держать денюжки в американских, швейцарских банках да и собственно там же и живут в благополучных развитых странах.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:08
    +2
    болгары продолжат зарабатывать на этой ситуации. им деньги не пахнут.
  3. Eliminator
    Eliminator Сегодня, 07:33
    +2
    Если название статьи изменить на «В Болгарии нет 155-мм снарядов», то и статью можно даже не открывать
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 07:51
      +2
      Цитата: Eliminator
      Если название статьи изменить на «В Болгарии нет 155-мм снарядов», то и статью можно даже не открывать

      Если бы название статьи было «В Болгарии нет 155-мм снарядов», то такую статью никто бы не открыл.
      А с названием «Болгария отказалась поставлять Украине 155-мм снаряды», и мы статью открыли, и контент-менеджер сайта себе на бутылку пива заработал.
  4. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:33
    0
    Будут просто по тихому ими торговать через прокладки не привлекая шума.
  5. solar
    solar Сегодня, 08:52
    0
    Болгария отказалась участвовать в программе ЕС по отправке на Украину артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм

    Какой громкий заголовок, как будто они принципиально против. А на самом деле- у Болгарии просто нет возможности продавать на деньги ЕС боеприпасы именно этого калибра, была бы- они бы с радостью поучаствовали. Но если бы в заголовке написать честно- " Болгария хотела бы поставить на Украину еще и снаряды 155 мм, но сожалеет, что не имеет возможности", то по такому заголовку меньше щелчков было бы?
    По поставкам других калибров болгары с радостью участвуют...
  6. Андрей_Гумилев
    Андрей_Гумилев Сегодня, 09:10
    0
    М-да, с такими "братушками" и враги не нужны.