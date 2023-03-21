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МИД Китая: Председатель КНР в Москве отметил, что сегодня всё больше стран выступают за возобладание голоса мира по вопросу Украины

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МИД Китая: Председатель КНР в Москве отметил, что сегодня всё больше стран выступают за возобладание голоса мира по вопросу Украины

В МИД Китая прокомментировали вчерашнюю беседу председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в Кремле. Беседа это, в том числе за ужином, продолжалась около 4,5 часов, что значительно больше предполагаемого протоколом изначально. Вывод прост: главам России и Китая явно было что обсудить.


Официальный представитель китайского МИД заявил о том, что председатель КНР и президент России «осуществили обстоятельный и глубокий обмен мнениями по украинскому вопросу». Отмечено, что Китай выступает за то, чтобы «возобладал голос мира и разума, и сегодня именно такая позиция начинает брать верх, всё больше стран выступают за это». Указано, что такие слова принадлежат Си Цзиньпину, находящемуся с государственными визитом в Российской Федерации.

Си Цзиньпин напомнил о предложенном ранее Пекином плане мирного урегулирования украинского конфликта и добавил, что сегодня подавляющее большинство государств мира выступают в поддержку идеи переговоров и примирения:

Всё больше стран против подливания масла в огонь украинского конфликта. Трудности и противоречия не должны сокращать пространство для диалога. И Китай готов в этом играть конструктивную роль.

Пока не сообщается, обсуждали ли главы России и КНР вопрос Тайваня, но однозначно хотелось бы узнать, как у Пекина обстоят дела с «пространством для диалога» по этому вопросу в условиях того, что США продолжают накачивать Тайбэй оружием и однозначно дают понять, что готовы настраивать его и дальше против материкового Китая.
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4 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:55
    +4
    бывший депутат Верховной рады, Юрий Сиротюк заявил, что после мощного контрнаступления и захвата Урала (!!!) Украина займётся…(!!!) Китаем.

    https://odnarodyna.org/article/trendov-svoikh-durdom-ne-menyaet-gotovit-uzhe-razgrom-dlya-kitaya

    Ну это даже уже больше чем клиника... Интересно - товарищ председатель Си в курсе для кого он мир собрался приносить?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:10
      +5
      Товарищ Си знает,какую партию он играет.Они и с киевских убытков хотят жиру натопить.А "китайский мир"для нас означает лишь одно.Огромные жертвы и разрушения в ближайшем будущем у нас.Если пойдем на переговоры
  2. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 07:00
    +4
    США продолжают накачивать Тайбэй оружием и однозначно дают понять, что готовы настраивать его и дальше против материкового Китая.

    Одними только благими пожеланиями мира не достичь - мир завоёвывается наступлением, разгромом врага и победой на полях сражений.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:21
    +1
    МИД Китая: Председатель КНР в Москве отметил, что сегодня всё больше стран выступают за возобладание голоса мира по вопросу Украины

    Хотелось бы узнать у МИДа КНР, чем они будут крепить торжество мира по вопросу Украины?
    Мира между украинскими нацистами (и нацистами всего мира) и Россией, чья история залита реками крови благодаря этой идеологии, не будет НИКОГДА!!! Сколько бы стран не выдвигали теоретические предпосылки к миру.
    Интересы возврата к прошлому состоянию «взаимной любви Запада и России» пока малозаметны у народов стран и полностью отсутствуют у десятков правительств стран мирового сообщества.
    * * *
    Время к тесному сотрудничеству стран ради разрушения однополярного мира давно настало. И КНР в этом процессе уделяется ведущая роль. Это бесспорно.