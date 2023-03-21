МИД Китая: Председатель КНР в Москве отметил, что сегодня всё больше стран выступают за возобладание голоса мира по вопросу Украины

Всё больше стран против подливания масла в огонь украинского конфликта. Трудности и противоречия не должны сокращать пространство для диалога. И Китай готов в этом играть конструктивную роль.

В МИД Китая прокомментировали вчерашнюю беседу председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в Кремле. Беседа это, в том числе за ужином, продолжалась около 4,5 часов, что значительно больше предполагаемого протоколом изначально. Вывод прост: главам России и Китая явно было что обсудить.Официальный представитель китайского МИД заявил о том, что председатель КНР и президент России «осуществили обстоятельный и глубокий обмен мнениями по украинскому вопросу». Отмечено, что Китай выступает за то, чтобы «возобладал голос мира и разума, и сегодня именно такая позиция начинает брать верх, всё больше стран выступают за это». Указано, что такие слова принадлежат Си Цзиньпину, находящемуся с государственными визитом в Российской Федерации.Си Цзиньпин напомнил о предложенном ранее Пекином плане мирного урегулирования украинского конфликта и добавил, что сегодня подавляющее большинство государств мира выступают в поддержку идеи переговоров и примирения:Пока не сообщается, обсуждали ли главы России и КНР вопрос Тайваня, но однозначно хотелось бы узнать, как у Пекина обстоят дела с «пространством для диалога» по этому вопросу в условиях того, что США продолжают накачивать Тайбэй оружием и однозначно дают понять, что готовы настраивать его и дальше против материкового Китая.