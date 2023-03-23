Боеприпас повышенного могущества «Молот»: для разрушения зданий и опорных пунктов на передовой

Проведение специальной военной операции (СВО) Вооружёнными силами Российской Федерации (ВС РФ) заставило на многое посмотреть иначе. Как можно увидеть из репортажей военкоров, зачастую боевые действия неделями ведутся за одно и то же здание, которое в конечном итоге будет разрушено до такого состояния, что использовать его для гражданских нужд станет уже невозможно. При этом полностью разрушить это здание для того, чтобы одномоментно уничтожить оборону противника на этом участке, или невозможно, или крайне затруднительно.
Это сдерживает темп ведения наступательных действий, приводит к неоправданным потерям с нашей стороны. Соответственно, необходимо найти способ значительно повысить скорость и эффективность вывода из строя оборонительных рубежей противника, обустраиваемых в зданиях и сооружениях. Однако сделать это существующими вооружениями достаточно сложно.
Как вообще можно полностью уничтожить массивное капитальное строение?
Компромиссные решения
С помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО)? Но один или несколько снарядов РСЗО не уничтожат здание, а большего числа попаданий при использовании неуправляемых реактивных снарядов добиться сложно, кроме того, некоторые отклонившиеся от цели снаряды могут представлять угрозу и для своих войск.
Артиллерия? Но её возможности при стрельбе обычными снарядами также ограничены – необходимо пристреляться, а затем некоторое время вести сосредоточенный огонь по одному зданию. В существующих условиях так можно и самому легко стать мишенью для средств контрбатарейной борьбы.
Использовать высокоточные боеприпасы? Их количество ограничено, да и стоимость слишком высока для того, чтобы применять их для разрушения зданий и сооружений.
Авиация? Конечно, какую-нибудь многоэтажку, скорее всего, полностью уничтожат несколько корректируемых авиабомб типа КАБ-1500 или одна ФАБ-3000, но эти боеприпасы дороги, их применение требует подхода носителя на достаточно большой высоте непосредственно к линии фронта, где он может стать добычей средств противовоздушной обороны (ПВО) противника. Кроме того, авиабомбой ФАБ-3000 ещё попасть надо, так как она неуправляемая. Под вопросом остаётся и эффективность взаимодействия Российских военно-воздушных сил (ВВС) и сухопутных войск (СВ), маловероятно, что у нас уже реализованы принципы построения многодоменных сил, то есть глубокие горизонтальные связи непосредственно между воздушными и наземными боевыми единицами.
Воронка от авиабомбы ФАБ-3000
Может быть, помогут средства поражения ближней дальности?
Потенциально обрушить многоэтажное здание может танк, проблема в том, что танк с одного выстрела цель «не сложит». А пока танк будет работать по зданию, по нему самому могут отработать гранатомётом, противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) или беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) - камикадзе.
Гипотетически, самым эффективным средством для разрушения зданий и сооружений являются тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» или новая колёсная боевая машина ТОС-2 «Тосочка». Исходя из открытых данных, ТОС показывают весьма хорошие результаты при уничтожении опорных пунктов противника, однако информации, подтверждающей, что ТОС могут «сложить» многоэтажное здание, нет. Особенно это относится к промышленным сооружениям, которые обладают значительно большей устойчивостью к внешним воздействиям.
Можно предположить, что для этого потребуется отстрелять в здание весь пакет боеприпасов ТОС-1А / ТОС-2, причём делать это придётся с небольшого расстояния, поскольку снаряды ТОС являются неуправляемыми и предназначены для стрельбы по площадям. Соответственно, с близкого расстояния ТОС-1ТА / ТОС-2 могут быть уничтожены, как с помощью гранатомётов, ПТУР или БПЛА-камикадзе, так и с помощью крупнокалиберных пулемётов и винтовок, поскольку по сравнению с башней танка пакет направляющих ТОС-1А защищён значительно слабее, а ТОС-2 и вовсе выполнена на базе легкобронированного колёсного автомобиля.
Работа ТОС-1А
Таким образом, существует объективная необходимость создания специальных конвенциональных боеприпасов повышенного могущества (БПМ), предназначенных для быстрого, высокоэффективного разрушения многоэтажных зданий, промышленных объектов, укреплённых опорных пунктов, а также находящейся в них живой силы.
Конвенциональные боеприпасы повышенного могущества
Тематика необходимости и возможных путей создания боеприпасов повышенного могущества поднималась автором уже неоднократно.
Например, в материале «Самолёт-снаряд» XXI века мы говорили о возможности создания крылатой ракеты (КР) или, скорее, БПЛА-камикадзе повышенного могущества на базе отслуживших своё гражданских и транспортных самолётов.
В средствах массовой информации иногда можно увидеть цеха предприятий украинского военно-промышленного комплекса, поражённые КР «Калибр» или оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» – несмотря на сильные разрушения, зачастую оборудование остаётся целым (хотя бы частично), его можно восстановить и перенести производство в другие помещения. То же самое относится и объектам украинского топливно-энергетического комплекса – нередко они могут быть восстановлены после нанесения по ним удара.
После удара самолёта-снаряда, несущего порядка 20–40 тонн взрывчатого вещества, восстанавливать будет уже нечего. Кроме того, когда заходит речь об уничтожении мостов через Днепр, что позволило бы денацифицировать половину Украины ещё до конца 2022 года, то зачастую высказываются мнения о том, что сделать это без применения тактического ядерного оружия невозможно – дескать, слишком надёжно строили эти сооружения в СССР, однако самолёт-снаряд, несущий 20–40 тонн ВВ, вполне мог бы это обеспечить.
Ещё более радикальным типом вооружений можно считать безэкипажные суда – устаревшие транспортные суда или предназначенные к списанию подводные лодки, оснащённые системами дистанционного/автономного управления и загруженные взрывчаткой. Их превращение в могучее оружие мы рассматривали в материалах Операция «Балтийский балет» и АНПА «Дагон» – неядерный наследник «Посейдона», крушитель военно-морских баз и прибрежной инфраструктуры.
Мощнейший неядерный взрыв эквивалентом 2,9 килотонны, гружённого тротилом, пироксилином и пикриновой кислотой французского военного транспорта «Монблан», произошедший 6 декабря 1917 года в гавани канадского города Галифакс, в результате чего порт и городской район Ричмонд были полностью разрушены, из-за обрушения зданий, возникших пожаров и волны высотой восемнадцать метров, погибли около двух тысяч человек, ещё девять тысяч человек получили ранения – такова может быть сила конвенциональных боеприпасов
Отголоски реализации этой концепции видны в применении безэкипажного катера, применённого для подрыва опор моста в посёлке городского типа Затока Одесской области. Однако там мощность взрыва, судя по всему, была относительно невелика. Взрыв превращённого в боеприпас повышенного могущества корабля-камикадзе может быть сравним со взрывом тактического ядерного заряда – от моста в таком случае вообще бы ничего не осталось.
Подрыв опоры моста в Затоке безэкипажным катером
Ещё один пример применения боеприпасов повышенного могущества – превращение российскими бойцами легкого бронированного тягача МТЛБ в бронемашину-камикадзе и уничтожение с её помощью опорного пункта противника.
Российские бойцы разместили в МТЛБ несколько авиабомб ОФАБ-100-120 и кабель с тротилом от устройства разминирования УР-77 «Змей Горыныч» – в совокупности получилось около тонны ВВ. Затем МТЛБ без экипажа был направлен на опорный пункт противника и дистанционно подорван в момент, когда к нему приблизились бойцы вооружённых сил Украины (ВСУ). По разным данным, было уничтожено от 60 до 100 бойцов противника. По некоторым сведениям, МТЛБ-камикадзе применялись Российскими войсками уже несколько раз.
МТЛБ-камикадзе – суровое, но вынужденное решение
Конечно, использовать таким образом МТЛБ – это не слишком рачительный подход, но он наглядно демонстрирует как потребность, так и эффективность боеприпасов повышенного могущества.
Для того, чтобы не стрелять по противнику легкобронированными тягачами, необходимо разработать специальный боеприпас, точнее – комплекс, включающий боеприпас и боевую машину, предназначенную для его транспортировки и запуска. Назовём его условно комплексом для разрушения зданий, сооружений и опорных пунктов противника «Молот».
«Молот»
Конструктивно комплекс «Молот» должен быть близок к ТОС-2 «Тосочка», но с рядом существенных отличий.
Дальность стрельбы комплекса «Молот» должна составлять порядка пяти километров, это необходимо для того, чтобы максимизировать массу боевой части, но, с другой стороны, вывести его из-под огня гранатомётов и стрелкового оружия противника.
Вместо пакета из десятков направляющих в составе комплекса «Молот» будет присутствовать 1–2 боеприпаса с боевой частью, массой порядка 1 тонны или более. Количество боеприпасов и масса боевой части должны быть определены по результатам испытаний.
Предполагаемый облик комплекса «Молот» без маскирующего каркаса
Возможно, что оптимальным решением станет последовательное применение двух боеприпасов, одного с термобарической боевой частью, второго с фугасной боевой частью. Вначале должен применяться термобарический боеприпас, обеспечивающий максимальное поражение живой силы в занимаемом ею укрытии, а второй – с осколочно-фугасной боевой частью, должен наносить максимальные разрушения атакуемому сооружению. А возможно, что оптимальным решением станет использование единственного боеприпаса с максимально возможной массой фугасной боевой части.
А так комплекс «Молот» должен выглядеть в походном положении
Боеприпас повышенного могущества комплекса «Молот» должен быть оснащён системой наведения – что-то простое, применяемое в существующих российских ПТУР, например, «лазерная тропа» или даже проводное управление.
Предположительно, комплекс «Молот» должен размещаться на колёсном шасси, поскольку оно обеспечивает большую мобильность – держать боеприпас такой мощности на передовой просто опасно – легко представить, что будет, если он будет атакован БПЛА-камикадзе в тот момент, когда «Молот» будет находиться рядом со своими войсками. Комплекс «Молот» должен оперативно выдвигаться из тыла, наносить удар и тут же уходить. Оптимальным решением могла бы стать маскировка комплекса «Молот» под крытый грузовой автомобиль. Кузов поверх боеприпаса должен иметь как минимум противопульную/противоосколочную защиту, поскольку последствия его подрыва вблизи своих войск могут быть трагическими.
Выводы
Боеприпасы повышенного могущества жизненно необходимы ВС РФ – это явно показывает опыт проведения СВО на Украине. Следует реализовать разработку боеприпасов повышенного могущества различных классов, например, БПМ на базе транспортного корабля, несущего заряд взрывчатки, способный стереть с лица земли целый прибрежный город, или устаревшую дизель-электрическую подводную лодку, превращённую в автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) - камикадзе, или готовый к списанию транспортный самолёт, который может быть превращён в крылатую ракету с боевой частью высокой мощности – западные лизинговые компании ведь хотят вернуть свои самолёты, так, может, пора их послушаться?
Особняком стоит концепция комплекса «Молот», предназначенного для применения боеприпаса повышенного могущества на ближней дистанции. С одной стороны, это повышает риски, как для самого комплекса, так и для тех, кто может оказаться рядом с ним в момент атаки противника. С другой стороны, применение комплекса «Молот» будет иметь чудовищный психологический эффект.
Удар – и здания нет, выживших тоже нет. Ещё удар, и опять: и здания нет, выживших тоже нет. Смерть без вариантов, без шансов. Каково будет оборонять позиции тем, кто занимает оборонительные позиции в следующем здании?
Комплекс «Молот» должен обладать относительно низкой стоимостью, поскольку он не будет содержать высокотехнологичных решений – спутниковой связи и навигации, тепловизоров, дорогих турбореактивных двигателей для обеспечения большой дальности и скорости полёта, систем коррекции по рельефу местности, кольцевых лазерных гироскопов и прочих высокотехнологичных компонентов.
Таким образом, комплекс «Молот» может стать относительно простым и недорогим средством взлома оборонительных позиций противника, как в ходе проведения СВО, так и в будущих военных конфликтах. С помощью комплекса «Молот» можно в кратчайшие сроки «прогрызать» вражеские укрепления, захватывая инициативу и обеспечивая выход ВС РФ на оперативный простор.