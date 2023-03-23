Боеприпас повышенного могущества «Молот»: для разрушения зданий и опорных пунктов на передовой

Мощнейший неядерный взрыв эквивалентом 2,9 килотонны, гружённого тротилом, пироксилином и пикриновой кислотой французского военного транспорта «Монблан», произошедший 6 декабря 1917 года в гавани канадского города Галифакс, в результате чего порт и городской район Ричмонд были полностью разрушены, из-за обрушения зданий, возникших пожаров и волны высотой восемнадцать метров, погибли около двух тысяч человек, ещё девять тысяч человек получили ранения – такова может быть сила конвенциональных боеприпасов