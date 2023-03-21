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В Шлиссельбурге заложили третий серийный средний морской танкер проекта 21130 «Алексей Шеин»

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В Шлиссельбурге заложили третий серийный средний морской танкер проекта 21130 «Алексей Шеин»

Головной танкер проекта "Академик Пашинин"



Серия средних морских танкеров проекта 23130 получила свое продолжение, четвертое судно данного проекта заложено на Невском судостроительном заводе в Шлиссельбурге. Церемония закладки состоялась 16 марта 2023 года.

Заложенное судно является третьим серийным в серии средних морских танкеров проекта 21130 после головного танкера "Академик Пашинин", переданного Северному флоту 21 января 2020 года, а также первого и второго серийных "Василий Никитин" и "Инженер-адмирал Котов", заложенных в 2021 и в 2022 годах соответственно. Все три серийных танкера строятся в рамках контракта с Минобороны от 17 декабря 2020 года, головной был построен по отдельному соглашению.

Заложенное судно получило название "Алексей Шеин" в честь сподвижника Петра Великого генералиссимуса Алексея Семёновича Шеина (1652 - 1700 годы). Ранее в Минобороны заявляли, что ВМФ должны будут получить пять серийных танкеров проекта 21130 до 2027 года, но, по-видимому, данная программа была скорректирована.

Танкер проекта 23130 представляет собой однопалубное судно с двойным корпусом в районе грузовых танков, способное ходить в северных широтах. Может без швартовки к другому судну или кораблю передавать или принимать несколько видов жидких грузов: дизельное топливо, мазут, керосин, масло, воду, а также принимать, хранить, транспортировать и передавать сухие грузы (продовольствие, шкиперское и техническое имущество) с помощью системы траверзной передачи грузов в море. Может применяться для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Дедвейт при максимальной загрузке около 9000 тонн. Длина наибольшая 130 метров, ширина наибольшая около 21 метра, осадка наибольшая около 7 метров. Максимальная скорость хода 16 узлов. Автономность 60 суток. Экипаж 24 человека. Дальность плавания составляет 9000 морских миль, а одной из основных задач называется сопровождение авианесущих кораблей.
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1 комментарий
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  1. АлексисТ
    АлексисТ Сегодня, 08:43
    0
    Главная характеристика о вместимости танкера не указана.