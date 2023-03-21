Военное обозрение
Войти Регистрация

Выдумавшая историю с якобы сбитым над Донецком истребителем Су-35 украинская сторона теперь заявляет о «поражении ракет «Калибр-НК» в Джанкое»

23
Выдумавшая историю с якобы сбитым над Донецком истребителем Су-35 украинская сторона теперь заявляет о «поражении ракет «Калибр-НК» в Джанкое»

Украинское главное управление разведки представляет свою версию применения ударных беспилотников по Крыму. Напомним, что ранее власти Джанкойского района сообщили о перехваченных украинских беспилотниках, обломками которых повреждён дом, и о том, что ранение получил местный житель. Один из беспилотников упал в районе железнодорожных путей.


Главное управление разведки Украины заявляет, что в Джанкое ударом беспилотников якобы уничтожены российские крылатые ракеты «Калибр НК» во время их транспортировки по железной дороге.

Украинское ГУР утверждает, что «загадочным взрывом уничтожены российские ракеты «Калибр-НК» в ходе их транспортировки по железной дороге». Далее идут привычные для украинского режима тирады про «подготовку к деоккупации Крыма» и прочие духоподъёмные для тех, кто в это продолжает верить, речи.

Для чего и куда крылатые ракеты «Калибр-НК» транспортировались через Джанкой по железной дороге, если учесть, что эти ракеты предназначены для вооружения боевых кораблей, ГУР Украины не сообщает.

Насколько верить украинской стороне в её заявлениях – вопрос риторический. Вчера, например, украинская сторона многократно заявляла о якобы сбитом над Донецком российском истребителе Су-35, «из которого катапультировался лётчик». Через несколько часов выяснилось, что сбит был не Су-35, а беспилотник, не российский, а украинский, а на парашюте на землю спускалось то, что от дрона осталось (сработала его автоматика). Только в украинских пабликах на факты внимания, естественно, не обращают, продолжая «праздновать меткость украинской ПВО». Вполне вероятно, что примерно так же дела обстоят и с якобы поражёнными ракетами «Калибр-НК» в крымском Джанкое.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 07:21
    -8
    Для чего и куда крылатые ракеты «Калибр-НК» транспортировались через Джанкой по железной дороге, если учесть, что эти ракеты предназначены для вооружения боевых кораблей, ГУР Украины не сообщает.

    Тот факт, что украинские БПЛА свободно долетают до Джанкоя, до Энгельса говорит о дырявости очаговой ПВО РФ.
    Нужна сплошная ПВО как в СССР.
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 07:25
      +3
      Цитата: War_Lord
      Нужна сплошная ПВО как в СССР.

      При которой Руст на Красную площадь сел, или Пауэрс до Свердловска долетел?
      1. War_Lord
        War_Lord Сегодня, 07:28
        +6
        Руст сел, потому что его вели от границы СССР до Москвы и Иуда меченый Горбачев лично распорядился его не сбивать.
        И государственная граница СССР была на замке и прикрывалась на всем её протяжении Пограничными войсками, а не какой-то там службой из трех человек. Такие случаи, как украинская ДРГ в Брянске в СССР были немыслимы.
        1. Комментарий был удален.
        2. дрозд68
          дрозд68 Сегодня, 08:34
          +2
          Вели,да.но не сбили его по причине не желания(боязни) принять решение командирами на местах.служил я тогда в пво.дрючили потом нас по черному.
        3. Летунъ
          Летунъ Сегодня, 09:28
          0
          Цитата: War_Lord
          Руст сел, потому что его вели от границы СССР до Москвы и Иуда меченый Горбачев лично распорядился его не сбивать

          Там история после сбития Боинга сложная была. Накалена атмосфера была. Если бы не эта трагедия, думаю сбили бы Руста.
          А про странную логику "Калибр НК ракета морского базирования, зачем везти еë на ЖД" я что то не пойму. А на корабли эти ракеты морского базирования своим ходом перелетают что-ли? Какой-то странный аргумент...
    2. Володин
      Володин Сегодня, 07:53
      +6
      Цитата: War_Lord
      Нужна сплошная ПВО как в СССР.

      Откуда эта неистребимая уверенность в "сплошной ПВО" в СССР? Ну не было такой ни в СССР, ни в США, ни у кого бы то ни было. Нет её ни у кого и в нынешние времена - с активностью беспилотников
    3. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:54
      +3
      Сплошной ПВО не бывает: мах это 80%.
    4. Маз
      Маз Сегодня, 08:20
      +1
      Нехай расскажут это той нефтебазе и составу с цистернами гсм , шо мужественно сгорели за три дня в днепропетровской области, обнявшись при переразгрузке .
  2. Квас
    Квас Сегодня, 07:24
    0
    Взрыв то нехилый, к сожалению, надеюсь ничего серьёзногоangry
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:32
    0
    К слову сказать.Грузы для ЧФ по железной дороге идут через Джанкой,иначе никак.Или только морем или транспортной авиацией.Про "бодрое сбитие"БПЛА над жилыми домами..Так как они долетели до жилья?
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 07:58
      +1
      «.Грузы для ЧФ по железной дороге идут через Джанкой,иначе никак.»
      А крымский мост для чего?
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 08:39
        +2
        Цитата: Герман 4223
        «.Грузы для ЧФ по железной дороге идут через Джанкой,иначе никак.»
        А крымский мост для чего?

        Посмотрите схему движения железнодорожных составов по Крыму . Все поезда идут через Крымский . мост и через Джанкой . , а затем в Симферополь и Севастополь .
    2. Володин
      Володин Сегодня, 07:58
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      К слову сказать.Грузы для ЧФ по железной дороге идут через Джанкой,иначе никак.

      Иначе очень даже как. Например, ровно так же, как грузы для ЧФ шли в своё время без использования железной дороги
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:00
        -1
        Внимательно читаем комментарий.Вырывать фразы стало уже комильфо?
        1. Володин
          Володин Сегодня, 08:11
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Внимательно читаем комментарий.Вырывать фразы стало уже комильфо?

          Да просто комментарий занятный. "Иначе никак", но в то же время,оказывается, "можно морем или транспортной авиацией". А ещё же можно и через Крымский мост... Вариантов-то масса, включая варианты по ж/д. Зачем же писать "никак".
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 08:18
            0
            Покажите мне "КАК"по железной дороге провезти мимо Джанкоя?
            1. Володин
              Володин Сегодня, 08:46
              0
              Цитата: dmi.pris1
              окажите мне "КАК"по железной дороге провезти мимо Джанкоя?

              Хм... Да куда "мимо" Джанкоя-то? Ну допустим, довезли груз до Керчи (если прям нужно именно по железной дороге) - разгружается и развозится хоть армейскими грузовиками, хоть десантными кораблями. Если ракеты исключительно жд составами действительно возят до Севастополя, то организатору "безальтернативных" перевозок - 5 баллов, конечно...
  4. rusich
    rusich Сегодня, 07:36
    +2
    А кастрюлеголовым лишь бы не работать, заниматься попрошайничеством и что-то праздновать. "21 марта — Международный день человека с синдромом Да уна
    Официальным символом синдрома Да уна является желто-синяя ленточка. С символикой заболевания также традиционно связан оранжевый цвет."
  5. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 07:38
    +3
    Куда Калибр могли транспортировать через Джанкой? Ракеты везут в Севастополь к кораблям, в Джанкой они никак не могли попасть. Попали украинцы, как обычно, в магазин и жилой дом.
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 07:53
      -4
      А вон выше через комментарий от вашего пишут что кроме как через Джанкой никак
  6. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 07:43
    +1
    В общем, как в анекдоте про армянское радио: правда, но не в казино, а в карты, не тысячу, а десять тысяч, не рублей, а долларов, и не выиграл, а проиграл.
  7. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 07:44
    -1
    Сами, как и украинцы, сбиваем над жилыми районами. Грустно
  8. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:07
    0
    Очень хорошо, что это неправда! Верим партии и правительству!