Выдумавшая историю с якобы сбитым над Донецком истребителем Су-35 украинская сторона теперь заявляет о «поражении ракет «Калибр-НК» в Джанкое»

Украинское главное управление разведки представляет свою версию применения ударных беспилотников по Крыму. Напомним, что ранее власти Джанкойского района сообщили о перехваченных украинских беспилотниках, обломками которых повреждён дом, и о том, что ранение получил местный житель. Один из беспилотников упал в районе железнодорожных путей.
Главное управление разведки Украины заявляет, что в Джанкое ударом беспилотников якобы уничтожены российские крылатые ракеты «Калибр НК» во время их транспортировки по железной дороге.
Украинское ГУР утверждает, что «загадочным взрывом уничтожены российские ракеты «Калибр-НК» в ходе их транспортировки по железной дороге». Далее идут привычные для украинского режима тирады про «подготовку к деоккупации Крыма» и прочие духоподъёмные для тех, кто в это продолжает верить, речи.
Для чего и куда крылатые ракеты «Калибр-НК» транспортировались через Джанкой по железной дороге, если учесть, что эти ракеты предназначены для вооружения боевых кораблей, ГУР Украины не сообщает.
Насколько верить украинской стороне в её заявлениях – вопрос риторический. Вчера, например, украинская сторона многократно заявляла о якобы сбитом над Донецком российском истребителе Су-35, «из которого катапультировался лётчик». Через несколько часов выяснилось, что сбит был не Су-35, а беспилотник, не российский, а украинский, а на парашюте на землю спускалось то, что от дрона осталось (сработала его автоматика). Только в украинских пабликах на факты внимания, естественно, не обращают, продолжая «праздновать меткость украинской ПВО». Вполне вероятно, что примерно так же дела обстоят и с якобы поражёнными ракетами «Калибр-НК» в крымском Джанкое.