Польский депутат призвал уволить посла во Франции за рассуждения о конфликте с Россией

В Польше нарастает возмущение недавним заявлением польского посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского. Дипломат, напомним, заявил, что Польша вступит в войну с Россией, если Украина потерпит поражение в текущем конфликте.Депутат Сейма Польши Роберт Винницкий назвал высказывание дипломата скандальным и идущим вразрез с национальными интересами Польши. Он отметил, что подобные слова не могут звучать из уст польского дипломата, и призвал немедленно освободить посла Росцишевского от занимаемой должности.Интересно, что вскоре после того, как Росцишевский выступил со своим знаменитым высказыванием в эфире французского канала LCI, посольство Польши во Франции в социальных сетях было вынуждено выступить с опровержением. Слишком уж неоднозначным и скандальным получилось в итоге выступление польского дипломата.В дипломатическом представительстве заявили, что слова посла были вырваны из контекста. Ведь дипломат якобы заявлял о необходимости помогать Украине и предупреждал об исходящей от России «опасности» для европейских ценностей.Однако эти объяснения, судя по всему, не приняли даже польские парламентарии. Несмотря на наличие многочисленных «ястребов» в польском руководстве, многие поляки прекрасно понимают, что война с Россией может очень печально закончиться для польского государства. К тому же, не факт, что США и НАТО заступятся за Польшу, а превращаться в новых «украинцев» и «утилизировать» свою нацию на фронтах на западе Украины поляки не хотят.