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Польский депутат призвал уволить посла во Франции за рассуждения о конфликте с Россией

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Польский депутат призвал уволить посла во Франции за рассуждения о конфликте с Россией

В Польше нарастает возмущение недавним заявлением польского посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского. Дипломат, напомним, заявил, что Польша вступит в войну с Россией, если Украина потерпит поражение в текущем конфликте.


Депутат Сейма Польши Роберт Винницкий назвал высказывание дипломата скандальным и идущим вразрез с национальными интересами Польши. Он отметил, что подобные слова не могут звучать из уст польского дипломата, и призвал немедленно освободить посла Росцишевского от занимаемой должности.

Интересно, что вскоре после того, как Росцишевский выступил со своим знаменитым высказыванием в эфире французского канала LCI, посольство Польши во Франции в социальных сетях было вынуждено выступить с опровержением. Слишком уж неоднозначным и скандальным получилось в итоге выступление польского дипломата.

В дипломатическом представительстве заявили, что слова посла были вырваны из контекста. Ведь дипломат якобы заявлял о необходимости помогать Украине и предупреждал об исходящей от России «опасности» для европейских ценностей.

Однако эти объяснения, судя по всему, не приняли даже польские парламентарии. Несмотря на наличие многочисленных «ястребов» в польском руководстве, многие поляки прекрасно понимают, что война с Россией может очень печально закончиться для польского государства. К тому же, не факт, что США и НАТО заступятся за Польшу, а превращаться в новых «украинцев» и «утилизировать» свою нацию на фронтах на западе Украины поляки не хотят.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / Szczebrzeszynski
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:34
    +1
    Ну,есть у них еще здравомыслящие люди..Винницкий?Не правнук ли Мойши Винницкого из Одессы ибн Мишки-Япончика? wink
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 08:13
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,есть у них еще здравомыслящие люди..Винницкий?Не правнук ли Мойши Винницкого из Одессы ибн Мишки-Япончика? wink

      what Вряд ли, он если не ошибаюсь, является главой националистической партии "Народное движение".
      Комментарии польских политиков в 2019 году на якобы традиционное сожжение чучела еврея, накануне Пасхи в деревне Прухник на юго-востоке Польши.
      Роберт Винницки, депутат Сейма Польши («Рух Народовый»): "Евреи, которые нас атакуют, пытаются изобразить поляков преступниками, какими мы якобы были в годы войны. Поэтому и многие поляки считают евреев неприятной нацией. И я считаю, проблема в том, что это поляков ненавидят в Израиле. У нас в Польше никаких проблем с антисемитизмом нет".

      Пы.Сы. Просто пока они (пОляки), понимают что еще слабы, и, могут люлей огрести.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 07:36
    +3
    В дипломатическом представительстве заявили, что слова посла были вырваны из контекста.
    Во всех подобных историях я не понимаю роли нашего МИДа. А почему до сих пор не вызван посол Польши, для дачи показаний... объяснений... Уж они бы точно не упустили такой шанс. А наши все спускают... Не понимаю, сколько мы будем играть в "джентльменов" с "гопниками"
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 08:08
      +1
      А может мы просто писаемся? Конечно мы с вами на диванах пока смелые, но в и то не то и нас заберут.
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 08:13
      +3
      не понимаю роли нашего МИД

      МИД РФ - иноагент №1, заботящийся о чем угодно, кроме интересов России. Анналена Бербок объявила войну России - МИД "утерся". МУС решил арестовать Президента РФ - МИД "утерся".
      Может знаменитое высказывание С.Лаврова отнести сначала к МИД РФ, а уже потом распространить на других?
      Пора заканчивать "козыревскую" дипломатию.
  3. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 07:37
    +3
    Хотят - не хотят? Их никто спрашивать не будет, отправят на фронт в мясорубку и будут так же удобрять территорию Украины.. В 404 то же 50-70% не хотели воевать - однако всех загребают на фронт..
  4. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 07:38
    0
    многие поляки прекрасно понимают, что война с Россией может очень печально закончиться для польского государства. К тому же, не факт, что США и НАТО заступятся за Польшу, а превращаться в новых «украинцев» и «утилизировать» свою нацию на фронтах на западе Украины поляки не хотят.

    Поляки с большим удовольствием ходят по одним и тем же граблям.

  5. Симон
    Симон Сегодня, 07:39
    0
    Ну, что! Тогда нашим войскам придется идти до германской границы. soldier
    1. War_Lord
      War_Lord Сегодня, 07:45
      +7
      Нам бы до польской границы с таким огромным миролюбием высшего руководства РФ, жестами доброй воли и зерновыми сделками сначала дойти.
      1. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 09:06
        +1
        Да какой там до польской wassat тут бы до границ новых четырех регионов дойти в этом веке. Какая Польша вы чего
    2. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:46
      +5
      Я бы не пустил наши войска до границы Германии по польской территории в этом случае.Надо беспокоиться о здоровье наших военных.Радиация она не сразу исчезает.
  6. skept
    skept Сегодня, 08:03
    +2
    Здравомыслящих людей в верхушке Польши не осталось.Шакалы только в толпе на одного смелы.
    Поляки всегда этим отличались.Редиски..одно слово
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:05
    0
    Ну так то он прав, собака должна вилять хвостом или он чего-то не знает.
    Полюбас его теперь заклюют.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:37
    0
    Польский Сейм наградить его должен. Он всем открыто сказал ,куда Польшу толкают американцы ,а то они вооружаются и дружить с Прибалтами собираются ,против кого ,против Зимбабве ?