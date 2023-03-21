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Японские ВМС пополнились первой серийной НАПЛ нового поколения типа Taigei проекта 29SS

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Японские ВМС пополнились первой серийной НАПЛ нового поколения типа Taigei проекта 29SS

Японские Военно-морские силы пополнились очередной неатомной подводной лодкой нового поколения типа Taigei проекта 29SS "Хакугэй" - "Белый кит". Торжественная церемония прошла на верфи Kawasaki Heavy Industries в Кобе в минувший понедельник, 20 марта.


Новая НАПЛ является второй в серии и первой серийной субмариной нового поколения типа Taigei проекта 29SS после головной "Тайгэй" - "Большой кит", переданной японскому флоту в марте 2022 года. "Хакугэй" была заложена на верфи Kobe Mitsubishi Heavy Industries в январе 2019 года, спущена на воду в октябре 2021 года. После этого была достроена на воде и прошла все необходимые испытания. По данным японских ВМС, базироваться субмарина будет в Куре.

Вообще же японцы строят серию из семи субмарин нового проекта, которые призваны заменить подлодки класса "Сорю" (Soryu). Новая субмарина сохранила общую форму корпуса подлодок предыдущего поколения, но имеет ряд конструктивных изменений. У новых субмарин существенно уменьшена рубка для снижения гидродинамического сопротивления и улучшения шумовых характеристик. Также заявляется об изменениях внутри подлодки.

Сообщается, что на субмарине установлена улучшенная система шноркелей в целях снижения сигнатуры, ГАС нового поколения. На субмаринах этого проекта используется новое звукопоглощающее покрытие и материалы, способные существенно снизить заметность подлодки. Кроме того, на НАПЛ Taigei отказались от использования двигателя Стирлинга, установив вместо него новые литий-ионные аккумуляторы.

Вся серия получит названия в честь больших рыб. Головная субмарина носит название "Тайгэй" - "Большой кит", первая серийная "Хакугэй" - "Белый кит", вторая серийная Цзингэй" - "Быстрый кит" и т.д.

Стандартное водоизмещение - около 3 тысяч тонн, длина корпуса – 84 метра, ширина – 9,1 метра. Экипаж – 70 человек. Имеет шесть 533-мм торпедных аппаратов, предназначенных для использования торпед "Тип-89", также в вооружение субмарины входят ПКР "Гарпун".
Использованы фотографии:
https://global.kawasaki.com/en/
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6 комментариев
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  1. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 07:42
    +2
    Япония быстро милитаризуется, нарушая собственную Конституцию и ст. 107 Устава ООН.
    ВМС Японии уже во многом превосходят Тихоокеанский флот ВМС РФ и по количеству кораблей и по их новизне.
    Это быстро растущая угроза.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 07:46
    0
    Сообщается, что на субмарине установлена улучшенная система шноркелей в целях снижения сигнатуры,
    Ага, отказ от двигателя замкнутого типа таки требует дизель-генератора... То есть не одни мы с "Ладой" тут так отметились
    1. Normann
      Normann Сегодня, 08:01
      0
      Ну-ну, почитайте про Подводные лодки типа «Сорю». Они перестали их устанавливать, а мы так и не начинали.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:04
    0
    отказались от использования двигателя Стирлинга, установив вместо него новые литий-ионные аккумуляторы.

    Ну тупые япошли! Не читают статеек на ВО. Иначе бы знали, что "стирлинговые" ВНЭУ - это последний писк подводной моды и "неосуществленная мечта" стран, строящих АПЛ. wassat
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:08
    +1
    Да, СССР в таком случае помог бы КНДР заиметь что-нибудь аналогичное или, напротив ассиметричное. Баланс был бы восстановлен. Но, СССР нет.
  5. Sith
    Sith Сегодня, 09:12
    0
    Цитата: War_Lord
    Япония быстро милитаризуется, нарушая собственную Конституцию и ст. 107 Устава ООН.
    ВМС Японии уже во многом превосходят Тихоокеанский флот ВМС РФ и по количеству кораблей и по их новизне.
    Это быстро растущая угроза.

    Как показала история , что тем кому "международное" сообщество по каким то причинам запрещает или мешает милитаризоваться .... занимаются именно этим ... ускоренной милитаризацией и возможным её применением