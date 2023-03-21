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Саудовская Аравия значительно сократила вложения в госдолг США и решила развивать собственную военную промышленность

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Саудовская Аравия значительно сократила вложения в госдолг США и решила развивать собственную военную промышленность

Архивное фото встречи Байдена и Мохаммеда бен Салмана


Стало известно о значительном сокращении Саудовской Аравией своих вложений в американский госдолг. К настоящему моменту цифры остаются довольно высокими – около 110-111 млрд долларов, но это антирекорд последних 7 лет.

На пике саудовского «доверия» американским «партнёрам» в прошлом десятилетии объёмы вложений в гособлигации США со стороны Эр-Рияда оценивались примерно в 190 млрд долларов. Теперь почти на 80 млрд долларов меньше. Причём обращает на себя внимание тот факт, что сокращение вложений продолжается и может выйти на уровень 2015-2016 года (103-104 млрд долларов) уже в ближайшее время.

Тем временем стало известно о том, что Главное управление военной промышленности Саудовской Аравии (GAMI) внедрило дополнительные инструменты в развитие собственной оборонной индустрии. В сводке говорится следующее:

Инструментарий направлен на создание привлекательной и стимулирующей инвестиционной среды для местных и международных инвесторов в секторе военной промышленности путем создания национальной цифровой платформы, которая объединяет все стороны, связанные с этим сектором в Королевстве.

Глава GAMI Ахмад аль-Охали заявил о том, что управление ставит перед собой амбициозную задачу, состоящую в том, чтобы к 2030 году достичь локализации оборонной промышленности свыше 50%.

Одним из инструментов является создание Комитета военной промышленности, который будет заниматься отслеживанием, контролем и развитием саудовского военно-промышленного сектора. Отмечено, что развитие собственной военной индустрии в итоге позволит внести значительный её вклад в ВВП Саудовской Аравии.
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10 комментариев
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  1. rusich
    rusich Сегодня, 07:54
    +2
    И саудиты повернулись одним местом к америкосам. Всем надоела исключительная нация со своей дермократией
    1. Андрей Андреев_2
      Андрей Андреев_2 Сегодня, 08:05
      +2
      К нам они тоже этим же местом повернулись... Восток не любит слабых, а мы завязли на Украине, поэтому они пошли дружить с Китаем...
    2. Маз
      Маз Сегодня, 08:16
      0
      Ливия, Муаммар Каддафи, русские активы, немецкая промышленность, саудовцы не дураки хранить золотые яйца в одном месте, и то опасном. Все равно, что курей лисе доверить
  2. maxxavto
    maxxavto Сегодня, 07:57
    0
    Снежный ком начал формироваться, можно и не сдержать печатая "зеленые бумажки"
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:01
    0
    А кто эти 80 млрд купил?США не для того облигации выпускают, чтобы за них потом платить. wink
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:07
      +1
      В том-то и дело, что никто не купил. Просто вышел срок облигаций, они были погашены, а новых никто не купил.

      Штатам надо печатать деньги, раньше их печатали под обещания роста ВВП, выпуская новые облигации - трежерис.

      Теперь роста не предвидится, возможно даже сокращение экономики. И другие страны не спешат покупать облигации, вложения в них сократились относительно прошлогодних пиков, даже не смотря на то, что процентные ставки растут.

      Приходится их продавать на внутреннем рынке - своим банкам.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 08:37
        -2
        Думаю не все так розово, как кажется. ФРС США перешла к политике укрепления доллара и постепенно подымает учётную ставку, в этот период вложения в облигации особенно на длительный срок становятся менее выгодны.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 08:02
    0
    Вот еще один "полюс" себя начинает позиционировать, как "центр силы"... "Время перемен"
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 08:19
    0
    Матрасы пускай теперь спят вокруг своих Пэриотов, кругами laughing
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:34
    0
    Вот пока горячо ,пора бы нашим наладить отношения . Под нашим присмотром создать ВПК,создать пару совместных предприятий. Саудиты союзники еще те ,но на данный момент не надо упускать возможность