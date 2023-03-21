Протестующие против пенсионной реформы во Франции выдвинули лозунг «Макрон, это война»

Ситуация во Франции продолжает оставаться напряженной. Десятки тысяч французов вышли на улицы, протестуя против навязанной правительством страны пенсионной реформы. Сейчас протестующие во Франции выдвинули лозунг «Макрон, это война».Участники акций протеста от требований отказаться от пенсионной реформы перешли к критике не только правительства, но и президента страны Эммануэля Макрона. Именно с Макроном связывается теперь и пенсионная реформа, и общее ухудшение качества жизни населения.Французов оскорбило и то, что правительство страны приняло пенсионную реформу без одобрения Национальной ассамблеей – французским парламентом. Граждане считают это признаком пренебрежения Макрона демократическими институтами и инструментами.Одним из сильнейших по степени психологического эффекта протестных выступлений стала забастовка уборщиков мусора и работников мусоросжигательных заводов. После того, как мусорщики перестали выходить на работу, Париж оказался завален горами мусора. Еще несколько дней назад его количество на улицах французской столицы превысило отметку в 10 тысяч тонн.Где мусор, там зловоние, антисанитария, крысы и тараканы. Однако соглашаться с требованиями мусорщиков правительство не спешит, а они таковы: уборщики, которые раньше выходили на пенсию в 57 лет, а теперь будут выходить в 59 лет, требуют вернуть прежний пенсионный возраст.Пока правительство Франции не намерено идти на уступки протестующим. На улицы Парижа и других крупных городов страны выведены полиция и жандармерия. Протестующим запретили проводить свои мероприятия в ряде точек французской столицы.Однако нет сомнений, что текущая волна протестов – только начало более масштабных выступлений. Но приведут ли они к корректировке реформы, ее отмене или вообще к уходу Макрона с поста главы государства? Пока ответить на эти вопросы не представляется возможным.