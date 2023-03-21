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Протестующие против пенсионной реформы во Франции выдвинули лозунг «Макрон, это война»

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Протестующие против пенсионной реформы во Франции выдвинули лозунг «Макрон, это война»

Ситуация во Франции продолжает оставаться напряженной. Десятки тысяч французов вышли на улицы, протестуя против навязанной правительством страны пенсионной реформы. Сейчас протестующие во Франции выдвинули лозунг «Макрон, это война».


Участники акций протеста от требований отказаться от пенсионной реформы перешли к критике не только правительства, но и президента страны Эммануэля Макрона. Именно с Макроном связывается теперь и пенсионная реформа, и общее ухудшение качества жизни населения.

Французов оскорбило и то, что правительство страны приняло пенсионную реформу без одобрения Национальной ассамблеей – французским парламентом. Граждане считают это признаком пренебрежения Макрона демократическими институтами и инструментами.

Одним из сильнейших по степени психологического эффекта протестных выступлений стала забастовка уборщиков мусора и работников мусоросжигательных заводов. После того, как мусорщики перестали выходить на работу, Париж оказался завален горами мусора. Еще несколько дней назад его количество на улицах французской столицы превысило отметку в 10 тысяч тонн.


Где мусор, там зловоние, антисанитария, крысы и тараканы. Однако соглашаться с требованиями мусорщиков правительство не спешит, а они таковы: уборщики, которые раньше выходили на пенсию в 57 лет, а теперь будут выходить в 59 лет, требуют вернуть прежний пенсионный возраст.

Пока правительство Франции не намерено идти на уступки протестующим. На улицы Парижа и других крупных городов страны выведены полиция и жандармерия. Протестующим запретили проводить свои мероприятия в ряде точек французской столицы.

Однако нет сомнений, что текущая волна протестов – только начало более масштабных выступлений. Но приведут ли они к корректировке реформы, ее отмене или вообще к уходу Макрона с поста главы государства? Пока ответить на эти вопросы не представляется возможным.
Автор:
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20 комментариев
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  1. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 07:53
    0
    Французы обязаны свергнуть Микрона ради демократии!

    Aux armes citoyens
    Formez vos bataillons
    Marchons, marchons
    Qu'un sang impur
    Abreuve nos sillons!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:57
      +3
      Я за парижскиймайдан. good
      Очень надеюсь, что французы и прочие арабы размайданят Францию. good
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:58
      +13
      Участники акций протеста от требований отказаться от пенсионной реформы перешли к критике не только правительства

      Вот дикий народ не то что мы русские. Нам сказали на пенсию в 65 мы все дружно хорошою
      1. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 08:06
        +7
        ага, с учетом того, что у них всего на два года повышение и в 2030 только произойдет. А у нас народ сразу "отнесся с пониманием". Последний французский "царь", был Наполеон III, профукавший войну с Пруссией. После этого у них выработался стойкий иммунитет, против любых "сильных рук"
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 08:43
        +2
        А я раньше и не знал, что во Франции на пенсию раньше выходят, чем в России! У них что там продолжительность жизни меньше нашей что ли?

        Я ведь помню, нам об этом говорили, когда пенсию отменяли. Дескать, слишком долго и хорошо стали жить дорогие россияне! Теперь дескать нужно как в Европе сделать... А в Европе то оказывается на пенсию раньше выходят! Во дела!
    3. Маз
      Маз Сегодня, 08:18
      -3
      А быстро доходит через кошелёк, живот и холод. Всё как мой старшина говорил, мол если не доходит через голову, то....
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:00
    -1
    Скажите а что зависит от Макрона ? Абсолютно НИЧЕГО, миром правит теневой капитал, он его раскрутил и выбрал, кто его знал до выборов, да кроме его бабки учительницы никто. Хотя нам надо подогревать протестные настроения надо сделать хаос во Франции не только на улицах но и в головах французов.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 08:00
    0
    Ситуация во Франции продолжает оставаться напряженной.
    А она там в последнее время была иная? Просто ну побузят, "желтые жилеты" свои поносят, а дальше что? Каков итог то всех этих шествий? Власть как "имела их, так и имеет". В принципе как и везде...Увы
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:13
      +1
      Да, власти Франции откровенно плюют на эти выступления. И зря, они конечно сейчас продавят свои условия, но напряжение же копится. Во что-то обязательно выльется. Как бы снова на гильотину кого-нибудь не отправили.

      Французы - молодцы. Это не грузинские выступления, организованные Госдепом, это - справедливые выступления трудящихся. Уважаю!

      Даешь социалистическую французскую революцию! Глядишь и другие подхватят
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:03
    -2
    Макрона и его приспешников под суд!
    Нефиг помогать фашиствующим режиму бандеровцев на Украине!
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:04
    0
    Скорее всего,
    будет компромисс с частичным выполнением некоторых, некритичных требований. Затем, все вернется на круги своя. Особо упоротых подкупят, запугают или уберут по-тихому. Все, как всегда. Но, сам факт борьбы французов за свои права, не в пример нам, заставляет взгрустнуть.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:04
    -2
    Я смотрю во Франции уборщик мусора уважаемая профессия. lolКонституционно ,ни чего не вышло у Ле Пен.Осталось только " гражданское неповиновение" .Франция, не Украина 2014,все майданы полиция разгонит,мочить будут жестоко .Но это не то ,это другое.Чегото честно говоря 10 000 тонн ,это маловато для города Парижу.Провёл расчёт по ЕС статистике,каждый день на улицах будет появляться 3 100 тонн мусора.Жаль французы не датчане,эти самые первые в Европе по мусору ,более 700 кг мусора в год на человека.Французы только 524 кг в год.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:07
    0
    Бедный Париж...теперь туристы со всего мира в Соборе Парижской Богоматери нюхают запахи мусорных свалок.
    А учитывая что это мегаполис с приличным количеством населения фимиамы и запахи там мама не горюй.
    Впору петь... Вставай проклятьем заклейменный...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:36
      0
      Приехать в Париж,вдохнуть полной грудью воздух и умереть!Мячтааа
  8. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:10
    0
    В свое время один из наших сотрудников покинул Россию и уехал сначала в Германию а потом во Францию. Типа там легче жить, там цивилизация, там чисто очень на улицах а в России все плохо и т.п.
    Каждый раз озвучивал как он счастлив что уехал в цивилизованный чистый мир.
    .... Сейчас что-то притих... насчет чистоты и цивилизации.... lol
  9. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 08:12
    +3
    Всего до 64 и сразу недовольство?! Слабаки, не умеют терпеть ради мирового капитала
    1. алексей_444
      алексей_444 Сегодня, 08:46
      0
      Они батуют не за возраст а За стаж, теперь у них будет 40 лет, у нас 15.
  10. Million
    Million Сегодня, 08:15
    +1
    Молодцы французы!Поддерживаю их в этом.
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:16
    -1
    Сейчас протестующие во Франции выдвинули лозунг «Макрон, это война».

    На эту тему хорошо высказался французский радо журналист канала Европа -1 :
    "В Тихоокеанском регионе союзниками по AUKUS Франции будет отведена роль второсортного партнера. С нами будут играть в регби, плавать на прогулочной лодочке, к нам будут даже наведываться в гости, но замуж - не возьмут!" (Винсен Эрвуе)
  12. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:44
    0
    Французы как и все европейцы не осознали ещё, что сменилась стратегия удушения России. После 50 годов когда америкосские эксперты глядя как в СССР элита радовалась заграничным поездкам с соответствующим шопингом, поняли как нас разрушить, создать витрину капитализма, женская бытовая зависть деградилова социалистические ценности и попутно и на западе невелировали социалистов. Сейчас этот пряник засох, многим в России доступен западный бытовой достаток, про Китай вообще нечего говорить, западная инфраструктура даже в богатых городах отстала на поколения. Теперь будет война жёсткая без Оскаров российским фильмам и выступлений военных оркестров. Вроде подрыв северных потоков должен был отрезвить западный электорат и уйти в забвение общечеловеческие ценности. Но нет ещё что рыпаются, арабов в Европу, мексиканцев в США не просто так завезли и завозят. Запад неконкурентоспособен, некоторые понимают что сытая жизнь кончилась и как в начале века надо будет драться с конкурентами за просто выживание, а не где отдохнуть в отпуск, не говоря уж про такую привелегию как пенсия, у нас ведь либерасты тыкали на запад как там отстаивают свои права, и где теперь эти либерасты?.