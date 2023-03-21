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Американский журнал: В США обвинили Россию в дефиците ракет-носителей после отказа поставлять ракетные двигатели

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Американский журнал: В США обвинили Россию в дефиците ракет-носителей после отказа поставлять ракетные двигатели

Уход России с мирового рынка коммерческих космических запусков после начала российской военной спецоперации создал дефицит ракето-носителей, особенно от этого страдают американские компании. Попытка SpaceX взять на себя нагрузку по выведению на орбиту космических аппаратов, в два раза увеличив количество запусков ракет Falcon 9, пока не увенчалась успехом.


Американские компании, имеющие отношение к космической отрасли, пожаловались на нехватку ракет-носителей, а также ракетных двигателей, используемых для выведения на орбиту спутников и других космических аппаратов. Все дело в том, что американцы планируют в течение трех лет, начиная со следующего года, вывести на орбиту большое количество спутников группировки Amazon Kuiper, которые должны предоставлять услуги широкополосного интернета. Да вот мощностей для этого у США нет.

По убеждению представителей США, во всем виновата Россия, ушедшая с рынка коммерческих космических пусков, а также запретившая поставку ракетных двигателей американским компаниям. С таким заявлением выступил исполнительный директор альянса United Launch Alliance (ULA) Тони Бруно, на чьи ракеты устанавливались российские РД-180. Сейчас двигателей нет, а разработка широко разрекламированного BE-4 так и не завершена, он продолжает проходить квалификационные испытания.

Сейчас, впервые за 30 лет, глобальная нехватка пусковых мощностей (...) ситуация с нехваткой ракет уже началась и продлится около десяти лет

- добавил он.

Между тем, как сообщает SpaceNews, компания Илона Маска SpaceX заявила о готовности увеличить количество своих запусков со 100 до 200 в год, чтобы покрыть дефицит космических пусков, но вот пойдут ли на это другие компании не известно. Конкуренцию пока никто не отменял.
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32 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:12
    +12
    Опять Россия виновата.... Да совсем уже распоясалась пен дос ня.
    Значит они нам экономику стараются завалить любым способом а мы им должны двигатели продавать.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:31
      +1
      Разве ж это--- новость? laughing lol Это давно известное
      кошка бросила котят --- это Путин виноват!

      А как моя бабушка говорила (пока была жива) ---
      бешеная собака, кусает руку кормящего
  2. Маз
    Маз Сегодня, 08:12
    +4
    Наши носители, шо хотим то и делаем под санкциями. На воздушных шарах в космос летайте.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 08:17
      +2
      воздушные шары китайские- а он в москву прилетал! низяяяя!
    2. Алекс354
      Алекс354 Сегодня, 08:55
      0
      Один уже заявлял, что на батутах запускать будете.
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:00
      -6
      Наши носители, шо хотим то и делаем под санкциями.
      Они не "наши"...Они были сделаны под заказ США и все права на двигатели принадлежали им. РФ не имела права продавать их другим и даже использовать в своих интересах. По ходу производства, в РД-180 были внедрены несколько запатентованных американских доработок, что ещё больше сделало их "не нашими". Наш был РД-170, который разрезали пополам и сделали РД-180, выиграв тендер объявленный США. smile
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 09:11
        +1
        Из ВиКи.. Понимаю что источник так себе, но всё-таки..

        При этом, несмотря на распространяемые в интернет-СМИ и блогах многочисленные слухи[5][6], патентные права на конструкцию двигателя принадлежали НПО «Энергомаш»[7][8][9] до октября 2019 года (срок действия патента США — 20 лет[10]); на конец 2018 года всё производство двигателя сосредоточено в России[11]
      2. pin_code
        pin_code Сегодня, 09:16
        0
        Права принадлежат им на основе чего??
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:15
    +5
    Это все равно,что Гитлер обвинил бы во время войны СССР в срыве поставок сырья..
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:15
    +2
    Санкции - обоюдно острый меч. Дальше можно по ВВП - пожалуйте бриться.
  5. rusich
    rusich Сегодня, 08:16
    +1
    Америкосы, кастрюлеголовых попросите. Они прыгать умеют. С помощью батута будут запускать спутники
    1. pin_code
      pin_code Сегодня, 09:17
      0
      Там рогатки гигантские есть для запуска спутников.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:16
    +4
    Плевать что там в США говорят и думают...наша страна должна о своих интересах позаботиться, а не таскать для американцев каштаны из огня.
    США как всегда на чужом горбу в Рай вьехать хотят.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:09
      -1
      наша страна должна о своих интересах позаботиться, а не таскать для американцев каштаны из огня. Ваша правда!!! Чтобы выиграть американский тендер на такие двигатели, мы сбросили цену до безобразия и выиграли..... А потом кусали локти, когда их производство стало дороже себестоимости, но контракт приходилось исполнять себе в убыток. А все права на РД-180 были у США, вот так мы умеем "нагибать пин...сов". После завершения поставок по контракту, установили свою цену, но США купили только 4 шт. и Маск предложил делать свои... winked
  7. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:19
    +3
    А нас за шо? Как это будет на кой мове?
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:37
      +1
      And what are we for? Примерно так hi
      Как обычно - текст слишком короткий... А за то спинной мозг длинный tongue
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:49
        0
        Образец длинного

        и информативного.
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:21
    +6
    Жду выступления какого-нибудь министра-селюка с заявлением, что 404 готова заменить Россию на рынке коммерческих космических запусков и в производстве двигателей для ракет ... только грошей подкиньте и все наладим.
  9. dandi
    dandi Сегодня, 08:24
    +4
    Да ладно, какие двигатели, о чём они говорят ? У нас же экономика вся в клочья, да и вообще, мы,кроме галош,ничего не производили...
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:31
    +1
    Да не в этом дело! А, в том, как наше руководство использует этот уникальный шанс! Шанс попытаться, вернуть себе статус Великой космической державы. Работать на себя, а не на другие страны, которые с нашей помощью добивались значительных успехов в космосе. Но, боюсь, что навряд ли наше поколение это увидит. Утрачены не только технологии, но и самое главное- кадры. Наше поколение- уходит, а новое не подготовлено. Нет оснований для оптимизма.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:31
    0
    Как нет РД 180,у американцев запас был! Они только две ракеты запустили на наших двигателях ,после того как Рогозин приказал уйти из США нашим спецам по обслуживанию.Брешут как дышат и Маск оказался не резиновый.
  12. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 08:38
    +1
    Рагозин говорил-же,пусть батуты закупают,опять-же в Китай надо ехать покупать.
  13. юлия аверина
    юлия аверина Сегодня, 08:49
    +2
    Я бы остальные тоже посбивала, чтобы не наводили свои хаймерсы на Донбасс. Когда у самих ума не хватает, не нужно выёживаться.
  14. kot423
    kot423 Сегодня, 08:51
    0
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    Наше поколение- уходит, а новое не подготовлено. Нет оснований для оптимизма.

    Чушь. Если посмотреть на потуги власти (в хорошем смысле), то все возращается. .
  15. U-58
    U-58 Сегодня, 08:53
    +1
    Ситуация в чём-то абсурдная
    Тамошние ястребы долго бились за запрет импорта наших РД. И, помнится, добились своего. Но то же МО США добилось снятия запрета.
    Как грится, никогда такого не было- и вот опять.
    Дефицит носителей имеет место в части коммерческих программ.
    Ну и шут с ними.
    Такая ситуация льёт воду на мельницы Маска.
    И он вскоре станет ещё вдвое богаче.
    Эта шумиха вскоре затихнет.
    Ну, а нам надо несмотря на всякие там СВО свой космос двигать в интересах нашей страны.
  16. A. B.
    A. B. Сегодня, 08:56
    0
    Дефицит!? И это при святом то капитализме?! Как же так то...
  17. Stepych
    Stepych Сегодня, 08:57
    +2
    Что то сомнения на счёт освоения американцами луны меня с каждым разом одолевают все больше и больше.
    Раз нет своих мощных ракетных двигателей, как они туда летали?
    Куда дели техническую документацию и чертежи ракетных двигателей?
    Завод где?
    Как это все может пропасть бесследно?
    А минитмэны у них могут преодолевать тысячи километров?
    Там какие двигатели стоят?
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:16
      0
      Это меня всегда поражало. Ведь заявленный F-1 - двигатель уникальный даже по нонешним временам. Типа - самый мощный жидкотопливный однокамерник по сию пору. И - никакого развития линейки, никаких наследников.. Так - не бывает..
  18. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:00
    +1
    Вот нам до их проблем сейчас как до лампочки!
    Наоборот, чем хуже у них тем лучше у нас.
    Когда выведем неудачно на орбиты пару вагонов с шариками и обрезками арматуры?!
  19. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 09:18
    0
    с одной стороны - продавать востребованные движки амерам - выгодно. Но только в сиюминутной перспективе. А в дальней - это добровольно отдавать космос тем же амерам.
  20. К-50
    К-50 Сегодня, 09:22
    0
    Американский журнал: В США обвинили Россию в дефиците ракет-носителей после отказа поставлять ракетные двигатели

    Так сами же санкции ввели!
    Вот и жрите свою "кашу"! fellow laughing
  21. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:35
    0
    Ерунда все.
    Этот якобы недоволен.
    Другие наоборот, радостно потирают ручки. Нет конкурента - цены на ракеты вырастут. Да у юса сколько счас запусков в год?

    Сильный им подарочек сделал Рогозин с коллегами.