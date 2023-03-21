Американский журнал: В США обвинили Россию в дефиците ракет-носителей после отказа поставлять ракетные двигатели

Сейчас, впервые за 30 лет, глобальная нехватка пусковых мощностей (...) ситуация с нехваткой ракет уже началась и продлится около десяти лет

Уход России с мирового рынка коммерческих космических запусков после начала российской военной спецоперации создал дефицит ракето-носителей, особенно от этого страдают американские компании. Попытка SpaceX взять на себя нагрузку по выведению на орбиту космических аппаратов, в два раза увеличив количество запусков ракет Falcon 9, пока не увенчалась успехом.Американские компании, имеющие отношение к космической отрасли, пожаловались на нехватку ракет-носителей, а также ракетных двигателей, используемых для выведения на орбиту спутников и других космических аппаратов. Все дело в том, что американцы планируют в течение трех лет, начиная со следующего года, вывести на орбиту большое количество спутников группировки Amazon Kuiper, которые должны предоставлять услуги широкополосного интернета. Да вот мощностей для этого у США нет.По убеждению представителей США, во всем виновата Россия, ушедшая с рынка коммерческих космических пусков, а также запретившая поставку ракетных двигателей американским компаниям. С таким заявлением выступил исполнительный директор альянса United Launch Alliance (ULA) Тони Бруно, на чьи ракеты устанавливались российские РД-180. Сейчас двигателей нет, а разработка широко разрекламированного BE-4 так и не завершена, он продолжает проходить квалификационные испытания.- добавил он.Между тем, как сообщает SpaceNews, компания Илона Маска SpaceX заявила о готовности увеличить количество своих запусков со 100 до 200 в год, чтобы покрыть дефицит космических пусков, но вот пойдут ли на это другие компании не известно. Конкуренцию пока никто не отменял.