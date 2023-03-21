Национальному собранию Франции не хватило несколько голосов для вотума недоверия правительству по пенсионной реформе

Оппозиции не хватило только девяти голосов, чтобы получить абсолютное большинство — 287 голосов. Несмотря на это, это голосование оставит неизгладимый след в стане президента. Это окончательно подтверждает нелегитимность правительства

В Национальном собрании Франции большая часть депутатов не стала голосовать за предложение оппозиционной группы LIOT вынести вотум недоверия действующему правительству из-за проводимой им пенсионной реформы. Известие о повышении пенсионного возраста, да еще без согласования в парламенте, вызвало волну массовых протестов во Франции.Представители центристов и бывших сторонников президента Эммануэля Макрона, которые входят в состав фракции LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) в нижней палате французского парламента, призвали выразить недоверие правительству премьер-министра Элизабет Борн из-за пенсионной реформы, но большинство парламентариев не поддержали эту инициативу. За вотум недоверия проголосовали 278 депутатов, но 9 человек высказались против, и, таким образом, набрать необходимое количество в 287 голосов не получилось.Французские парламентарии считают действия правительства, не ставшего согласовывать пенсионную реформу с депутатами, покушением на основы демократии. Правительство сослалось на статью 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста. Если кабинет министров прибегает к этой статье, то оппозиция имеет право в течение 24 часов объявить вотум недоверия, и при условии поддержки большинством депутатов парламента вотума, правительство должно уйти в отставку.В то же время, французские СМИ отмечают, что разрыв между требуемым для вотума недоверия количеством голосов и количеством проголосовавших не столь велик. Поэтому в обозримом будущем можно ожидать дальнейших действий оппозиционно настроенных депутатов против правительства. На волне массовых выступлений, которые начались во французских городах, у оппозиции есть прекрасный шанс отстранить правительство Элизабет Борн. Сложившаяся ситуация бьет и по политическим позициям самого президента страны Эммануэля Макрона.- подчеркивает французское издание Politique, ссылаясь на слова одного из депутатов французского парламента.Выступления против пенсионной реформы проходят во Франции параллельно с акциями протеста против военной помощи Украине. Французы справедливо задаются вопросом, почему, если нет денег на пенсионеров, правительство страны тратит миллиарды евро на вооружения и направляет колоссальную военную и финансовую помощь Украине. Раздражает французов и политика антироссийских санкций, благодаря которым Европа столкнулась с энергетическим кризисом и инфляцией цен на продукты питания.