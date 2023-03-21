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Национальному собранию Франции не хватило несколько голосов для вотума недоверия правительству по пенсионной реформе

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Национальному собранию Франции не хватило несколько голосов для вотума недоверия правительству по пенсионной реформе

В Национальном собрании Франции большая часть депутатов не стала голосовать за предложение оппозиционной группы LIOT вынести вотум недоверия действующему правительству из-за проводимой им пенсионной реформы. Известие о повышении пенсионного возраста, да еще без согласования в парламенте, вызвало волну массовых протестов во Франции.


Представители центристов и бывших сторонников президента Эммануэля Макрона, которые входят в состав фракции LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) в нижней палате французского парламента, призвали выразить недоверие правительству премьер-министра Элизабет Борн из-за пенсионной реформы, но большинство парламентариев не поддержали эту инициативу. За вотум недоверия проголосовали 278 депутатов, но 9 человек высказались против, и, таким образом, набрать необходимое количество в 287 голосов не получилось.

Французские парламентарии считают действия правительства, не ставшего согласовывать пенсионную реформу с депутатами, покушением на основы демократии. Правительство сослалось на статью 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста. Если кабинет министров прибегает к этой статье, то оппозиция имеет право в течение 24 часов объявить вотум недоверия, и при условии поддержки большинством депутатов парламента вотума, правительство должно уйти в отставку.

В то же время, французские СМИ отмечают, что разрыв между требуемым для вотума недоверия количеством голосов и количеством проголосовавших не столь велик. Поэтому в обозримом будущем можно ожидать дальнейших действий оппозиционно настроенных депутатов против правительства. На волне массовых выступлений, которые начались во французских городах, у оппозиции есть прекрасный шанс отстранить правительство Элизабет Борн. Сложившаяся ситуация бьет и по политическим позициям самого президента страны Эммануэля Макрона.

Оппозиции не хватило только девяти голосов, чтобы получить абсолютное большинство — 287 голосов. Несмотря на это, это голосование оставит неизгладимый след в стане президента. Это окончательно подтверждает нелегитимность правительства

- подчеркивает французское издание Politique, ссылаясь на слова одного из депутатов французского парламента.

Выступления против пенсионной реформы проходят во Франции параллельно с акциями протеста против военной помощи Украине. Французы справедливо задаются вопросом, почему, если нет денег на пенсионеров, правительство страны тратит миллиарды евро на вооружения и направляет колоссальную военную и финансовую помощь Украине. Раздражает французов и политика антироссийских санкций, благодаря которым Европа столкнулась с энергетическим кризисом и инфляцией цен на продукты питания.
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12 комментариев
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 08:38
    +3
    Тот кто пытался нажать при голосовании последним , лишился пальца)
    Коварный капитализм!)
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:49
      +5
      Проклятый капитализм!!! Не то, что у нас, где все депутаты (подавляющее их число) дружно проголосовало "за" аналогичную пенсионную реформу. При этом, во Франции пенсионный возраст для мужчин будет даже меньше чем у нас.
  2. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 08:39
    +3
    Означает только одно, скорее всего волнения среди населения Франции продолжатся..
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:50
      +1
      Дикари!!! Нет, что бы принять повышение пенсионного возраста с пониманием и чувством глубокого удовлетворения от заботы власти о населении ...
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:50
      +3
      Да и, возможно, по новой европейской традиции кратчайшим путём к миру(рецепт Борреля - Столтенберга) могут стать поставки оружия одной из сторон конфликта для усиления переговорной позиции. А так конфликты всегда должны заканчиваться за столом переговоров
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:47
    +4
    Национальному собранию Франции не хватило несколько голосов для вотума недоверия правительству по пенсионной реформе

    Болото! Даже решение не могут принять подавляющим большинством...Учитесь, слабаки:

    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:51
      +4
      Коллега, вы крайне несправедливы!!! Чиновники же и собственным примером показывают, что готовы служить народу - вон уже сколько раз поднимали себе предел нахождения на гос.службе по возрасту!
      Один верный Зорькин чего стоит - 80 лет, а все трудится на благо страны на посту главы КС.
      О России все думают!
      Наверное, политбюро ЦК КПСС времён Брежнева было пацанами в сравнении с нынешними. И ведь работают , заботясь о народе! И дальше будут все также пахать на благо отечества.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:12
      0
      Напрасно Вы обрезали распределение голосов по фракциям.
      Оно существеннее общих процентов. hi
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:52
    0
    Одного не хватило или 101 голоса, какая разница - поддержали?!
    Вот это игры в демократию, т.е. налюбилово!
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:58
      +2
      Огромная!!! Надо смотреть, конечно законодательство Франции, - могут ли голосовать повторно. Но разница в другом - в том слушают ли депутаты свой народ или нет. Вот и сравните....выше коллега как раз интересную диаграмму привел для сравнения.
      Антирейтинг Макрона достиг 70% и это ему очень на выборах аукнется, и возможно, во Франции придут к власти адекватные силы.
      А вы говорите налюбилово....налюбилово, - это когда тебе повышают пенсионный возраст не спрашивая мнение народа, а депутаты, которые вроде бы как должны отстаивать интересы этого народа сидят и дружно голосуют "за". А ты их даже сменить не можешь. Потому, что электронное голосование, а всех, кто может защищать людей типа Бондаренко или относительно независим, типа Грудина, Рашкина просто выпиливают из политики (это, конечно, не главная причина, а инструмент). Вот это вот налюбилово.
  5. korwalol
    korwalol Сегодня, 09:27
    +1
    В Париже сейчас романтично laughing Как там наши бегунки поживают? Васильев, дочь человека с усами , да и много ,кто еще
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:30
      0
      Поэтому то и вопрос у Шойгу, куда пулять то в случае чего?!