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Российский истребитель Су-35 был поднят для перехвата двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем

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Российский истребитель Су-35 был поднят для перехвата двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем

Соединенные Штаты продолжают проводить провокации возле российских границ, дежурные силы ПВО Западного военного округа были вынуждены отреагировать на появление над акваторией Балтийского моря двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н. На перехват стратегов был поднят истребитель Су-35С. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.


Как следует из сообщения, 20 марта средства ПВО Западного военного округа обнаружили две воздушные цели, двигающиеся в направлении государственной границы Российской Федерации. Для идентификации целей и пресечения нарушения в воздух был поднят истребитель Су-35С дежурных сил.

Российский боевой самолет над акваторией Балтийского моря обнаружил два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, держащих курс в сторону границы. После обнаружения экипажи стратегов поменяли курс на противоположный и ушли в сторону стран Европы. Российский истребитель вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения государственной границы РФ.

Стоит отметить, что американские летательные аппараты в последнее время активизировались у границ России. Буквально девять дней назад В-52Н ВВС США отработал атаку Санкт-Петербурга, зайдя на город со стороны Балтийского моря в районе острова Гогланд, при этом находясь в нейтральном воздушном пространстве. По данным специального сервиса, отслеживающего трафик движения самолетов, американский бомбардировщик вылетел с территории Польши, после чего проследовал над Балтийским морем в сторону российского города, над Финским заливом сымитировал ракетную атаку, после чего развернулся и ушел на базу через воздушное пространство Прибалтики. Во время "атаки" американский стратег находился на расстоянии 200 км от Санкт-Петербурга.

По мнению экспертов, количество провокаций у российских границ будет только увеличиваться, США от своей задачи тем или иным способом уничтожить Россию в ее нынешнем виде не отступят.
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11 комментариев
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  1. палестинец
    палестинец Сегодня, 08:57
    +5
    эх жаль нельзя сбить... но ведь нарываются
    1. Tarasios
      Tarasios Сегодня, 09:19
      +1
      Цитата: палестинец
      эх жаль нельзя сбить... но ведь нарываются

      значит, однажды всё же нарвутся...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:22
      +1
      Цитата: палестинец
      эх жаль нельзя сбить... но ведь нарываются

      Они это прекрасно знают, но как всегда кредо американцев - провокации. Сволочной народишко.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:04
    +7
    В принципе можно и сбить, а потом извиниться. )))
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 09:14
      +1
      Цитата: Егоза
      В принципе можно и сбить, а потом извиниться.

      Может лучше провести имитацию атаки пушечным вооружением? ))
    2. Tarasios
      Tarasios Сегодня, 09:19
      +1
      Цитата: Егоза
      В принципе можно и сбить, а потом извиниться. )))

      и выразить озабоченность. Возможно - даже глубокую )))
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:04
    +5
    Слишком давно не закупали кубинских сигарет и осуществляли встречных поставок!
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:16
    +2
    По мнению экспертов, количество провокаций у российских границ будет только увеличиваться, США от своей задачи тем или иным способом уничтожить Россию в ее нынешнем виде не отступят.

    А нехрен им прощать...Пересёк «красную линию» - заполучи, как давеча наш Су-24.
    * * *
    Британский эсминец шел на провокацию...Пусть бы шёл...Или у России отсутствуют «Бастионы» (знающие люди поговаривают, уже с «Цирконами»)?
    Войны с GB испугались или ещё чего?
    А КНДР никого не боится...Её боятся...
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:24
    0
    О чём статья?
    дежурные силы ПВО Западного военного округа были вынуждены отреагировать на появление над акваторией Балтийского моря двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н.

    Проверили реакцию пво: силы и время реагирования, с технической точки зрения они задачу выполнили, поэтому со спокойной душой:
    После обнаружения экипажи стратегов поменяли курс на противоположный и ушли в сторону стран Европы.

    Таких инцидентов при ссср было вагон и маленькая тележка. В-52 не будут сбрасывать свободно падающие бомбы, в их арсенале достаточно ракет способных добраться до наших городов и без пересечения ими наших границ. Поэтому можно сказать что свою задачу, при необходимости они могут выполнить ещё до того как наш самолёт сможет их опознать. А вот при ракетном ударе, у нашего самолёта могут быть проблемы с перехватом всех "подарков" что в-52 сможет выпустить. С нашей стороны это просто показуха, можно было даже не приближаться, а лететь параллельным курсом вдоль границ.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:26
    0
    В данном случае, к сожалению, действия нашего пилота были "профессиональные", а жаль.
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:33
    0



    ну то что на Stratofortress было загружено фактическое ЯО - сомневаюсь
    но жест, весьма понятный
    хотя и похож на истерику запада