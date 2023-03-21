Российский истребитель Су-35 был поднят для перехвата двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем

Соединенные Штаты продолжают проводить провокации возле российских границ, дежурные силы ПВО Западного военного округа были вынуждены отреагировать на появление над акваторией Балтийского моря двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н. На перехват стратегов был поднят истребитель Су-35С. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.Как следует из сообщения, 20 марта средства ПВО Западного военного округа обнаружили две воздушные цели, двигающиеся в направлении государственной границы Российской Федерации. Для идентификации целей и пресечения нарушения в воздух был поднят истребитель Су-35С дежурных сил.Российский боевой самолет над акваторией Балтийского моря обнаружил два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, держащих курс в сторону границы. После обнаружения экипажи стратегов поменяли курс на противоположный и ушли в сторону стран Европы. Российский истребитель вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения государственной границы РФ.Стоит отметить, что американские летательные аппараты в последнее время активизировались у границ России. Буквально девять дней назад В-52Н ВВС США отработал атаку Санкт-Петербурга, зайдя на город со стороны Балтийского моря в районе острова Гогланд, при этом находясь в нейтральном воздушном пространстве. По данным специального сервиса, отслеживающего трафик движения самолетов, американский бомбардировщик вылетел с территории Польши, после чего проследовал над Балтийским морем в сторону российского города, над Финским заливом сымитировал ракетную атаку, после чего развернулся и ушел на базу через воздушное пространство Прибалтики. Во время "атаки" американский стратег находился на расстоянии 200 км от Санкт-Петербурга.По мнению экспертов, количество провокаций у российских границ будет только увеличиваться, США от своей задачи тем или иным способом уничтожить Россию в ее нынешнем виде не отступят.