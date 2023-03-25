Забыть хуацяо или о светлом образе китайского туриста

Мигрант иного рода
Мигранты сегодня стали необходимым элементом нашей жизни. При этом в последние годы каждый десятый приехавший в Россию иностранец – гражданин Китая, как следует из данных МВД РФ за первое полугодие 2019 года. Отметим, что это был доковидный год. Новые данные будут, вероятно, по итогам нынешнего года.
Пока же китайцы в основном приезжали в Россию на короткий срок, как туристы. Времена хуацяо, бесправных китайцев, работавших в России везде, где только можно, а чаще нельзя, давно в прошлом. К февралю 2018 года, по данным беспристрастной системы СПАРК, в нашей стране было зарегистрировано 5 867 компаний, среди владельцев которых значились физические и юридические лица из Китая.
И это только часть картины, поскольку «крупный китайский бизнес приходит в нашу страну, как правило, через юрисдикции третьих стран». Больше всего, по оценкам той же системы СПАРК, юрлиц с китайским участием зарегистрировано в Москве, Приморье, Петербурге и Амурской области. Китайский бизнес представлен в 696 различных видах деятельности.
При этом число фирм, отчитывающихся о доходах, превышающих хотя бы 100 тыс. рублей в год, было «гораздо более скромные» – 1 616. По данным аудиторской компании Ernst & Young, китайцев в России привлекает объём внутреннего рынка и природные ресурсы. При этом стоимость трудовых ресурсов, налоговая и законодательная база их не устраивают.
Что там в Забайкалье?
Отдаёт ли Россия свои земли в аренду китайцам? Вопрос плохо освещённый. Все сведения крайне противоречивы. Вот новость ещё от июня 2015 года от yakutia.info. В Забайкалье китайская компания Zoje Resources Investment арендовала земли размером с Гонконг на 49 лет.
Новость от 26 февраля 2018 года, напротив, гласит (interfax.ru): «Информация в социальных сетях о том, что в Забайкальском крае отдали китайцам на 49 лет в аренду 115 тысяч га земли, не соответствует действительности, сообщили в понедельник «Интерфаксу» в пресс-службе главы региона».
«Это дезинформация, такой договор не заключался», – добавили в пресс-службе. В агентстве рассказали, что, мол, губернатор края Константин Ильковский действительно вёл переговоры с китайской Zoje Resources Investment о реализации совместного проекта, был подписан договор о намерениях. Но и на этом всё.
А вот уже сайт Чита. ру сообщает 22 декабря 2022 года:
«Осенью 2022 года в Сети появилось несколько публикаций о том, как китайская компания «Жишэнчан» взяла в аренду земли в России рядом с границей – в Краснокаменском районе Забайкалья рядом с Кайластуем. Поля предполагается использовать для выращивания зерновых.
В группах Краснокаменска говорится о недовольстве местных жителей Кайластуйского поселения, а также о том, что долгосрочная аренда земель может стать прикрытием для нелегальной миграции, потому что отследить поток рабочих из Поднебесной будет очень трудно».
В группах Краснокаменска говорится о недовольстве местных жителей Кайластуйского поселения, а также о том, что долгосрочная аренда земель может стать прикрытием для нелегальной миграции, потому что отследить поток рабочих из Поднебесной будет очень трудно».
Журналисты издания отметили, что речь идёт о земле на пади Бамбакай, которая находится в 8–10 километрах от границы с Китаем и примерно в 4–5 километрах к юго-востоку от промышленной площадки Приаргунского производственного горно-химического объединения ( ППГХО). На этих землях с советских времён складировались радиоактивные отходы. Уставной капитал компании – 10 тысяч рублей.
На всех арендованных землях компания собирается выращивать зерновые культуры. Часть товара останется в России, но планируется и экспорт в Китай. Сообщалось также, что перед арендой земель компания брала образцы почвы, которые показали, что всё в порядке: никакого заражения радиацией нет.
Действительно, на этих землях когда-то имелось ППГХО. Согласно источникам «Чита.Ру», ППГХО землю не получило, а получила фирма «Жишэнчан». Журналисту не удалось получить комментарий в пресс-службе ППГХО, однако стало известно, что земли им нужны были для
«обеспечения реализации стратегически важного для развития Забайкальского края и государства в целом проекта по обеспечению обороноспособности государства, а именно инвестиционного проекта «Освоение Аргунского и Жерлового месторождений урана».
Вот такие, как говорится, пироги. Есть ли у соглашения с китайской фирмой коррупционная составляющая? Что важнее: выращивать зерновые или осваивать месторождения урана? Вопрос на засыпку!
Кто ты, китайский турист?
На сегодняшний день восстановлению туризма из Китая в Россию мешает ряд факторов. Главный из них – в том, что до сих пор не возобновлено действие соглашения о безвизовых турпоездках: из-за пандемии соглашение о безвизе было приостановлено в январе 2021 года.
Есть и другие препятствия.
Из-за санкций в РФ не работают международные банковские карты систем Visa и MasterCard, а пластик китайской системы Union Pay принимают не везде, и работает он не всегда. И вообще, как считают эксперты, нашему бизнесу пора избавиться от завышенных ожиданий относительно китайского туризма.
Причина в том, что туристы из КНР пользуются услугами собственных туроператоров, гидов и иных партнёров. Российские компании в цепочке почти не участвуют. Самая страшная правда: поток китайских туристов, пришедший в Россию в доковидный период, обогатил прежде всего китайский бизнес.
Основная прибавочная стоимость остаётся в его руках, а Россия зарабатывает лишь «на билетах и шоколадках». Расходы на транспорт, гостиницу, питание в формате «шведский стол» и услуги китайского гида оплачиваются ещё на территории Китая в китайской турфирме.
Место российской турфирмы в данной схеме очень скромное. Фактически она нужна лишь для того, чтобы выслать бланк приглашения для китайской группы. То есть практически все деньги за тур китайский турист оставляет на родине и едет в Россию с небольшой суммой на «карманные расходы».
По информации Ассоциации туроператоров России, лишь 50 % организованных туристов из Китая обслуживаются в России легально, остальные – давно под крылом серых китайских компаний. Другие исследователи уверяют, что легально в РФ обслуживается не более 20 % китайских туристов.
Гиды у них тоже китайцы, чаще – нелегалы из числа иностранцев, которые действуют от имени отдельных недобросовестных китайских туроператоров. Но, скажут некоторые, уж ездят и летают китайцы на наших поездах и самолетах?!
А значит – денежки РЖД и «Аэрофлот» получают. Но и здесь есть нюансы. Правда в том, что чаще всего в Россию китайцы попадают чартерными рейсами китайских авиалиний, а по городу, будь то Москва или Петербург, перемещаются на автобусах, принадлежащих местным китайским бизнесменам.
Все эти кафе и магазины представляют достаточно узкий сегмент рынка, заточенный под китайцев. И за ним стоит либо китайский капитал и китайские управленцы, либо та тонкая прослойка российского бизнеса, которая работала с ними в тесной связке. Кстати, китайские гиды водят группы в китайские столовые, учредители которых тоже китайцы. Даже сувенирные магазины, куда обычно ходят китайские туристы, тоже принадлежат китайскому бизнесу.
И что в итоге?
Развитие Дальнего Востока – это российская проблема, не китайская. Китайцы знают, для чего им нужен российский Дальний Восток. Им необходимы: мирная граница – раз, сырьевые ресурсы Дальнего Востока – два, транспортная артерия – три. Прежде всего, юга Дальнего Востока.
Так что, вряд ли стоит так уж на Китай надеяться. Никто нам не поможет, кроме самих себя. Мы можем умело использовать интересы Китая, потенциал Китая и учиться у него использовать этот потенциал. Тут надо просто ответить на вопрос: «Зачем нам нужен Китай?»
Особо хочется подчеркнуть, что обмен сырья на готовую продукцию – это не вариант. Нам нужен абсолютно иной подход, иной уровень наших взаимоотношений. И не стоит ожидать, что Китай чем-то будет жертвовать ради России. У него свои национальные интересы и государственный национализм.
Для китайца Китай – превыше всего: китайская идея, китайская мечта, возрождение великой китайской нации. А что мы можем этому противопоставить? Пока, увы, ничего! У нас пока нет ни национальной идеологии, ни национальной задачи, ни своей картины будущего. Единственно, что можно отметить: Китай сейчас укрепляет свои позиции как глобальная держава. И здесь для него важна поддержка России. Тут у нас видение мира приблизительно одинаковое с Китаем. Вот и всё.