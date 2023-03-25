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Забыть хуацяо или о светлом образе китайского туриста

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Забыть хуацяо или о светлом образе китайского туриста



Мигрант иного рода


Мигранты сегодня стали необходимым элементом нашей жизни. При этом в последние годы каждый десятый приехавший в Россию иностранец – гражданин Китая, как следует из данных МВД РФ за первое полугодие 2019 года. Отметим, что это был доковидный год. Новые данные будут, вероятно, по итогам нынешнего года.

Пока же китайцы в основном приезжали в Россию на короткий срок, как туристы. Времена хуацяо, бесправных китайцев, работавших в России везде, где только можно, а чаще нельзя, давно в прошлом. К февралю 2018 года, по данным беспристрастной системы СПАРК, в нашей стране было зарегистрировано 5 867 компаний, среди владельцев которых значились физические и юридические лица из Китая.

И это только часть картины, поскольку «крупный китайский бизнес приходит в нашу страну, как правило, через юрисдикции третьих стран». Больше всего, по оценкам той же системы СПАРК, юрлиц с китайским участием зарегистрировано в Москве, Приморье, Петербурге и Амурской области. Китайский бизнес представлен в 696 различных видах деятельности.

При этом число фирм, отчитывающихся о доходах, превышающих хотя бы 100 тыс. рублей в год, было «гораздо более скромные» – 1 616. По данным аудиторской компании Ernst & Young, китайцев в России привлекает объём внутреннего рынка и природные ресурсы. При этом стоимость трудовых ресурсов, налоговая и законодательная база их не устраивают.

Что там в Забайкалье?


Отдаёт ли Россия свои земли в аренду китайцам? Вопрос плохо освещённый. Все сведения крайне противоречивы. Вот новость ещё от июня 2015 года от yakutia.info. В Забайкалье китайская компания Zoje Resources Investment арендовала земли размером с Гонконг на 49 лет.

Новость от 26 февраля 2018 года, напротив, гласит (interfax.ru): «Информация в социальных сетях о том, что в Забайкальском крае отдали китайцам на 49 лет в аренду 115 тысяч га земли, не соответствует действительности, сообщили в понедельник «Интерфаксу» в пресс-службе главы региона».

«Это дезинформация, такой договор не заключался», – добавили в пресс-службе. В агентстве рассказали, что, мол, губернатор края Константин Ильковский действительно вёл переговоры с китайской Zoje Resources Investment о реализации совместного проекта, был подписан договор о намерениях. Но и на этом всё.

А вот уже сайт Чита. ру сообщает 22 декабря 2022 года:

«Осенью 2022 года в Сети появилось несколько публикаций о том, как китайская компания «Жишэнчан» взяла в аренду земли в России рядом с границей – в Краснокаменском районе Забайкалья рядом с Кайластуем. Поля предполагается использовать для выращивания зерновых.
В группах Краснокаменска говорится о недовольстве местных жителей Кайластуйского поселения, а также о том, что долгосрочная аренда земель может стать прикрытием для нелегальной миграции, потому что отследить поток рабочих из Поднебесной будет очень трудно».

Журналисты издания отметили, что речь идёт о земле на пади Бамбакай, которая находится в 8–10 километрах от границы с Китаем и примерно в 4–5 километрах к юго-востоку от промышленной площадки Приаргунского производственного горно-химического объединения ( ППГХО). На этих землях с советских времён складировались радиоактивные отходы. Уставной капитал компании – 10 тысяч рублей.

На всех арендованных землях компания собирается выращивать зерновые культуры. Часть товара останется в России, но планируется и экспорт в Китай. Сообщалось также, что перед арендой земель компания брала образцы почвы, которые показали, что всё в порядке: никакого заражения радиацией нет.

Действительно, на этих землях когда-то имелось ППГХО. Согласно источникам «Чита.Ру», ППГХО землю не получило, а получила фирма «Жишэнчан». Журналисту не удалось получить комментарий в пресс-службе ППГХО, однако стало известно, что земли им нужны были для

«обеспечения реализации стратегически важного для развития Забайкальского края и государства в целом проекта по обеспечению обороноспособности государства, а именно инвестиционного проекта «Освоение Аргунского и Жерлового месторождений урана».


Вот такие, как говорится, пироги. Есть ли у соглашения с китайской фирмой коррупционная составляющая? Что важнее: выращивать зерновые или осваивать месторождения урана? Вопрос на засыпку!

Кто ты, китайский турист?


На сегодняшний день восстановлению туризма из Китая в Россию мешает ряд факторов. Главный из них – в том, что до сих пор не возобновлено действие соглашения о безвизовых турпоездках: из-за пандемии соглашение о безвизе было приостановлено в январе 2021 года.

Есть и другие препятствия.

Из-за санкций в РФ не работают международные банковские карты систем Visa и MasterCard, а пластик китайской системы Union Pay принимают не везде, и работает он не всегда. И вообще, как считают эксперты, нашему бизнесу пора избавиться от завышенных ожиданий относительно китайского туризма.

Причина в том, что туристы из КНР пользуются услугами собственных туроператоров, гидов и иных партнёров. Российские компании в цепочке почти не участвуют. Самая страшная правда: поток китайских туристов, пришедший в Россию в доковидный период, обогатил прежде всего китайский бизнес.

Основная прибавочная стоимость остаётся в его руках, а Россия зарабатывает лишь «на билетах и шоколадках». Расходы на транспорт, гостиницу, питание в формате «шведский стол» и услуги китайского гида оплачиваются ещё на территории Китая в китайской турфирме.

Место российской турфирмы в данной схеме очень скромное. Фактически она нужна лишь для того, чтобы выслать бланк приглашения для китайской группы. То есть практически все деньги за тур китайский турист оставляет на родине и едет в Россию с небольшой суммой на «карманные расходы».

По информации Ассоциации туроператоров России, лишь 50 % организованных туристов из Китая обслуживаются в России легально, остальные – давно под крылом серых китайских компаний. Другие исследователи уверяют, что легально в РФ обслуживается не более 20 % китайских туристов.

Гиды у них тоже китайцы, чаще – нелегалы из числа иностранцев, которые действуют от имени отдельных недобросовестных китайских туроператоров. Но, скажут некоторые, уж ездят и летают китайцы на наших поездах и самолетах?!

А значит – денежки РЖД и «Аэрофлот» получают. Но и здесь есть нюансы. Правда в том, что чаще всего в Россию китайцы попадают чартерными рейсами китайских авиалиний, а по городу, будь то Москва или Петербург, перемещаются на автобусах, принадлежащих местным китайским бизнесменам.


Все эти кафе и магазины представляют достаточно узкий сегмент рынка, заточенный под китайцев. И за ним стоит либо китайский капитал и китайские управленцы, либо та тонкая прослойка российского бизнеса, которая работала с ними в тесной связке. Кстати, китайские гиды водят группы в китайские столовые, учредители которых тоже китайцы. Даже сувенирные магазины, куда обычно ходят китайские туристы, тоже принадлежат китайскому бизнесу.

И что в итоге?


Развитие Дальнего Востока – это российская проблема, не китайская. Китайцы знают, для чего им нужен российский Дальний Восток. Им необходимы: мирная граница – раз, сырьевые ресурсы Дальнего Востока – два, транспортная артерия – три. Прежде всего, юга Дальнего Востока.

Так что, вряд ли стоит так уж на Китай надеяться. Никто нам не поможет, кроме самих себя. Мы можем умело использовать интересы Китая, потенциал Китая и учиться у него использовать этот потенциал. Тут надо просто ответить на вопрос: «Зачем нам нужен Китай?»

Особо хочется подчеркнуть, что обмен сырья на готовую продукцию – это не вариант. Нам нужен абсолютно иной подход, иной уровень наших взаимоотношений. И не стоит ожидать, что Китай чем-то будет жертвовать ради России. У него свои национальные интересы и государственный национализм.

Для китайца Китай – превыше всего: китайская идея, китайская мечта, возрождение великой китайской нации. А что мы можем этому противопоставить? Пока, увы, ничего! У нас пока нет ни национальной идеологии, ни национальной задачи, ни своей картины будущего. Единственно, что можно отметить: Китай сейчас укрепляет свои позиции как глобальная держава. И здесь для него важна поддержка России. Тут у нас видение мира приблизительно одинаковое с Китаем. Вот и всё.
Автор:
Использованы фотографии:
portamur.ru, minghui.org, movingtorussia.substack.com
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13 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 04:28
    -3
    пади Бамбакай, которая находится в 8–10 километрах от границы с Китаем и примерно в 4–5 километрах к юго-востоку от промышленной площадки Приаргунского производственного горно-химического объединения ( ППГХО)...
    ...На этих землях с советских времён складировались радиоактивные отходы.
    Автор, не надо так адски сову на глобус натягивать! Какое отношение имеет освоение заброшенного места сброса жидких отходов к месторождениям?
    «Освоение Аргунского и Жерлового месторождений урана».


    То есть практически все деньги за тур китайский турист оставляет на родине и едет в Россию с небольшой суммой на «карманные расходы».
    Нет, ну ладно автор не имеет понятия о культурном влиянии, но об уплате налогов то должна хоть что то знать?

    Для китайца Китай – превыше всего: китайская идея, китайская мечта, возрождение великой китайской нации. А что мы можем этому противопоставить?
    Войной пойти? Зачем нам этому что то противопоставлять, пока не за наш счёт? Вот Запад именно за наш счёт нас же и уничтожал.
    Вот прямо тянет Госдепом от этой статьи, хотела автор этого или нет.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:31
    0
    Для китайца Китай – превыше всего: китайская идея, китайская мечта, возрождение великой китайской нации.

    Китайцы не стесняются своей национальности, своей культуры...и нам надо также взять это на вооружение...пока мы не научимся уважать самих себя и не заставим уважать нас особо упоротых соседей порядка в нашей стране не будет.
    Конечно статья слабенькая...о влиянии Китая на приграничные района России надо более подробно раскрывать тему... с цифрами, фактами,историей, перспективами и т.д.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 07:17
      +2
      Китайцы не стесняются своей национальности, своей культуры...и нам надо также взять это на вооружение.
      Вообще-то ещё лет 20 назад, громко, презрительно с бросанием карандаша на стол, было заявлено, Россия не для русских. С тех пор ничего не изменилось. Для государствообразующего народа приняли уголовную статью.
  3. иван2022
    иван2022 Сегодня, 04:44
    +1
    Что-то в этом есть. Недавно китаец - сосед в электричке объяснил мне, какой стороной внутрь правильно носить противоковидную маску. До этого никто из дорогих россиян не мог внятно ответить...... Теперь знаю! Спасибо товарищу Си.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 06:21
      +1
      Цитата: иван2022
      Что-то в этом есть. Недавно китаец - сосед в электричке объяснил мне, какой стороной внутрь правильно носить противоковидную маску. До этого никто из дорогих россиян не мог внятно ответить...... Теперь знаю! Спасибо товарищу Си.


      Вот и с нами бы поделились как правильно носить маску. Я до сих пор не знаю!
  4. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:22
    -1
    Все это ерунда.Развитие России таково,что плотность населения на Чукотке,составляет 0,07 человека на кв. км,а в центре 5114 чел.на кв.км. При таком развитии неважно кто будет обрабатывать нашу землю-китайцы,африканцы и прочие.Не созданы условия для переселения нашего человека. Да и сам он не особенно стремится.Можно и без этого найти теплое местечко.Благо условия для этого есть.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 05:47
      +5
      Вы бы открыли хоть Википедию и посмотрели на динамику заселения Сибири и Дальнего востока в 20 веке.
      Народ ехал и успешно работал и осваивал и ещё как зарабатывал.

      Я застал времена СССР и знаю, какие бобосы имели люди. И никому в голову не приходила идиотская мысли, что "неважно" , кто будет там работать и зарабатывать....

      Еклмн.. До чего дожили, меня раньше возмущало моральное уродство.. а теперь просто....... наших современников.

      Это вероятно просто последовательные стадии процесса вырождения нации... Им уже вообще все пофиг, что в их собственной стране делается.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 06:16
      0
      Цитата: Николай Малюгин
      Да и сам он не особенно стремится.

      Ха, куда стремиться? В районы крайнего севера? Так там условия на грани человеческих возможностей. Привлекать туда нужно "большими плюшками", а не надеяться на "какую-то сознательность"...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:48
        -1
        Люди стараются туда уехать только на вахты.Заработать дерьжат и осесть где нибудь с нормальным климатом.Навроде Краснодарского края.
  5. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:58
    0
    Думаю,выход есть. Те люди,которые садятся за взятки,за взятки и выйдут. Другое дело,снимать судимость для того,чтобы он ехал осваивать необжитые районы.Если мы не займемся этим,этим займутся другие.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 06:35
      +1
      Снимать судимость чтоб он ехал в тайгу обживатся? Ага, и через сколько минут такой чистый гражданин в москве окажется?,кто его будет контролировать, что он безвылазно в тайге живет?
  6. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 06:41
    +1
    Мы можем умело использовать интересы Китая, потенциал Китая и учиться у него использовать этот потенциал.

    Наше руководство умело может только проси...ать интересы нашей страны, причем практически во всех сферах.
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:54
    0
    У нас пока нет ни национальной идеологии, ни национальной задачи, ни своей картины будущего.
     Есть,есть.Называется всё на продажу...