Забыть хуацяо или о светлом образе китайского туриста

Мигрант иного рода

Что там в Забайкалье?

«Осенью 2022 года в Сети появилось несколько публикаций о том, как китайская компания «Жишэнчан» взяла в аренду земли в России рядом с границей – в Краснокаменском районе Забайкалья рядом с Кайластуем. Поля предполагается использовать для выращивания зерновых.

В группах Краснокаменска говорится о недовольстве местных жителей Кайластуйского поселения, а также о том, что долгосрочная аренда земель может стать прикрытием для нелегальной миграции, потому что отследить поток рабочих из Поднебесной будет очень трудно».

«обеспечения реализации стратегически важного для развития Забайкальского края и государства в целом проекта по обеспечению обороноспособности государства, а именно инвестиционного проекта «Освоение Аргунского и Жерлового месторождений урана».

Кто ты, китайский турист?

И что в итоге?