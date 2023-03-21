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Под Марьинкой ракетой «Атака» уничтожена украинская бронетехника

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Под Марьинкой ракетой «Атака» уничтожена украинская бронетехника

Российскими военными под Марьинкой (ДНР) ракетой «Атака» была уничтожена украинская бронетехника. Ее выпустили бойцы расчета самоходной артиллерийской установки «Штурм-С».


Об этом агентству РИА Новости сообщил офицер ВС России с позывным «Байкал».

Военнослужащий рассказал, что самоходная установка «Штурм-С» оснащена противотанковым ракетным комплексом. Поэтому ее применяют не только для разведки, но и для поражения обнаруженной легкой и тяжелой бронетехники противника. Для этого расчет боевой машины задействует ракеты 9М114 «Кокон» и 9М120 «Атака». С их помощью можно эффективно поражать цели на дистанции от 500 метров до пяти километров.

Военный эксперт и подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил журналистам агентства о том, что в пригородах Артемовска украинские боевики занимают частные дома, где живут местные граждане, не эвакуируя их.

В населенных пунктах Григоровка, Богдановка и Калиновка отмечено прибытие подразделений вооруженных формирований Украины, которые расселяются в домах мирных граждан

- рассказал он.

А на Краснолиманском направлении, как сообщил РИА Новости глава пресс-службы группировки «Центр» ВС России Александр Савчук, вооруженные формирования Украины провели отчаянную, но безуспешную контратаку, пытаясь вернуть ранее захваченные у них позиции. Эта попытка, предпринятая ВСУ в районе Торского, была пресечена российскими военными. Вражескую технику уничтожили дистанционным подрывом минного поля, на которое она заехала, а также артиллерийским огнем.
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6 комментариев
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  1. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 09:59
    +1
    Российскими военными под Марьинкой (ДНР) новейшей ракетой «Атака» была уничтожена украинская бронетехника.

    По сравнению с чем ракету, модификации которой появлялись в промежутке 1996-2011, называют в российской армии новейшей?
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:08
    +1
    Успешное использование - это хорошо
    Непонятно упоминание о пределе в 5 км:
    "... эффективно поражать цели на дистанции от 500 метров до пяти километров" (с)
    В обзоре на это изделие, на этом же ресурсе, за 2021 год указаны другие цифры:
    "ПТУР 9М120 развивает скорость до 550 м/с и способна поражать цели на дальностях до 6 км" (с)
    И это - базовая версия. А в некоторых модификациях - до 10км
    1. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 10:16
      0
      Я когда служил до 6км было, может речь идёт именно об эффективности.
    2. wladimirjankov
      wladimirjankov Сегодня, 10:58
      0
      6 км и 10 км это для авиационных версий ракеты.
    3. vorobejti
      vorobejti Сегодня, 11:11
      +1
      Неточность в статье возможно имеет место быть, но суть дела не меняет, цель поражена.
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:25
    +1
    Военнослужащий рассказал, что самоходная установка «Штурм-С» оснащена противотанковым ракетным комплексом. Поэтому ее применяют не только для разведки, но и для поражения обнаруженной легкой и тяжелой бронетехники противника.

    Странно выразился военнослужащий "не только для разведки"...С каких пор противотанковый ракетный комплекс используется для разведки? А тут оказалось из него можно уничтожать бронетехнику, причем не только тяжелую, но и легкую...удивился военнослужащий, вернее журналист.
    Может это выразился
    Военный эксперт и подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко