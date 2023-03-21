МИД РФ заявил о невозможности для США, Британии, Франции и ФРГ выступить в роли посредников в урегулировании украинского кризиса

США, Великобритания, Франция и Германия не смогут выступить в роли нейтральных посредников в процессе урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявили в МИД России.
Как сообщает РИА Новости, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что перечисленные государства опосредованно принимают участие в конфликте с Россией, который в настоящее время продолжается на территории Украины и территориях, вошедших в состав РФ. Дипломаты отметили, что правительства этих стран поставляют украинской армии вооружения, обеспечивают данными разведки, занимаются обучением украинских военнослужащих, а также направляют наемников в зону ведения боевых действий. Помимо этого, вышеназванные страны незаконно ввели антироссийские санкции, занимаются шантажом союзников России, а также требуют проведения трибунала над военным и политическим руководством Российской Федерации.
В МИД также подчеркнули, что руководство США, Великобритании, Франции и Германии не заинтересовано в мирном урегулировании вооруженного конфликта и своими действиями пытаются максимально затянуть украинский кризис.
В марте текущего года глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков также заявил, что американское правительство препятствует снижению интенсивности боевых действий на Украине и своими поставками вооружений и военной техники тормозят все процессы, направленные на урегулирование конфликта.