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МИД РФ заявил о невозможности для США, Британии, Франции и ФРГ выступить в роли посредников в урегулировании украинского кризиса

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МИД РФ заявил о невозможности для США, Британии, Франции и ФРГ выступить в роли посредников в урегулировании украинского кризиса

США, Великобритания, Франция и Германия не смогут выступить в роли нейтральных посредников в процессе урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявили в МИД России.


Как сообщает РИА Новости, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что перечисленные государства опосредованно принимают участие в конфликте с Россией, который в настоящее время продолжается на территории Украины и территориях, вошедших в состав РФ. Дипломаты отметили, что правительства этих стран поставляют украинской армии вооружения, обеспечивают данными разведки, занимаются обучением украинских военнослужащих, а также направляют наемников в зону ведения боевых действий. Помимо этого, вышеназванные страны незаконно ввели антироссийские санкции, занимаются шантажом союзников России, а также требуют проведения трибунала над военным и политическим руководством Российской Федерации.

В МИД также подчеркнули, что руководство США, Великобритании, Франции и Германии не заинтересовано в мирном урегулировании вооруженного конфликта и своими действиями пытаются максимально затянуть украинский кризис.

В марте текущего года глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков также заявил, что американское правительство препятствует снижению интенсивности боевых действий на Украине и своими поставками вооружений и военной техники тормозят все процессы, направленные на урегулирование конфликта.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Мазур Владимир
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9 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:07
    -4
    А и нечего никому лезть! это наш поросенок и мы его сами кушать будем...
  2. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 12:08
    +3
    Государства, поставляющие оружие нацистскому режиму Украины, являются прямыми соучастниками военных преступлений этого режима и участниками войны.

    Посадить лидеров, генералов и дипломатов этих миротворцев, разжигающих войну на Украине, на скамью подсудимых Басманного районного суда г. Москвы!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:10
    0
    Немного разряжу напряжённую международную обстановку.Англицкие метеорологи ( эти противоположность англицким ученым) - до конца марта в А нглии будет весна,возможно с дождями ,снегом и морозами до - 5.Это им двойник Путина наслал .Почему двойник ,англицкая пресса во всю запустила бредни ВСУ что Путин В.В в Мариуполе был не настоящий.Но сейчас вектор сменился - переговоры в Москве.
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 12:11
    0
    Все верно. Они не посредники, по факту они (США) - подписанты возможного договора о перемирии (по аналогии с корейским перемирием, где подписантом был Китай). Но для этого США должны признать свою роль как архитектора украинского кризиса, а шанс этого 0%.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:17
    0
    Давно уже пора перестать играть в поддавки с нашими открытыми врагами. На любой недружественный акт отвечать аналогично. Взорвали "украинские олигархи" газопровод СП2 и им так понравилось, что решили не останавливаться и взорвать норвежский газопровод. У нас чипы в ракетах из старых стиральных машин укропских поэтому в любой момент может сбиться с курса и упасть на ту же трибалтику или полению.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:29
    0
    МИД РФ заявил о невозможности для США, Британии, Франции и ФРГ выступить в роли посредников в урегулировании украинского кризиса
    . Вопрос... а что, уже начат процесс поиска кандидатов на посредника?
    Если тщательнее присмотреться, там только один главный, полосатики...
  7. Розмари
    Розмари Сегодня, 12:29
    0
    в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что перечисленные государства опосредованно принимают участие в конфликте с Россией

    Опосредованное участие в конфликте Украины с Россией принимают все страны Европы, Северной Америки, большая часть стран Азии, и некоторая часть стран Африки.
    Никакого участия в конфликте Украины с Россией не принимают только страны Южной Америки, и некоторая часть стран Африки.

    В связи с этим, МИД РФ следует заявить о невозможности выступить в роли посредников в урегулировании украинского кризиса для всех стран мира, кроме Зимбабве, Парагвая, Мадагаскара и Марокко.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:33
    +1
    В Антарктиде с пингвинами легче договорится чем с такими посредниками, те хоть не обманут, это я про пингвинов если что.
  9. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 12:35
    +4
    Из поддельника, в посредники?
    Лавры миротворца пакоя не дают?