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Хуситские повстанцы и власти Йемена договорились об историческом обмене пленными

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Хуситские повстанцы и власти Йемена договорились об историческом обмене пленными

Стало известно, что между повстанческими вооруженными формированиями хуситов и официальными властями Йеменской Республики достигнута договоренность по обмену пленными. В общей сложности будет обменено 887 человек. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг, сообщивший эту новость на брифинге в Женеве, назвал этот обмени историческим.


Стороны конфликта в Йемене в понедельник договорились об историческом обмене 887 пленными. Переговоры завершились в этот понедельник

— заявил Грундберг, не уточнив, какой паритет по пленным будут с обеих сторон.

Ранее глава сформированного хуситами национального комитета по делам пленных Абдель Кадир аль-Муртада сообщил, что в результате переговоров удалось заключить соглашение о сделке по обмену 706 хуситов на 181 пленного другой стороны.

Вооруженное противостояние хуситских повстанцев и правительственных войск Йемена началось в 2014 году. Армию страны поддерживает коалиция соседних государств, возглавляемая Саудовской Аравией. В свою очередь, считается, что повстанцев неофициально снабжает оружием Иран. В настоящее время хуситы контролируют часть территории Йемена, включая столицу Сану.

ВМС США, корабли которых патрулируют в Оманском заливе, периодически сообщают о перехвате гражданских судов, перевозящих контрабандой оружие и взрывчатку из Ирана, якобы предназначенные йеменским хуситам. По неофициальным данным, часть этого вооружения после конфискации Штаты отправляют на Украину. Так, минометы иранского производства НМ-16 с боеприпасами к ним были обнаружены на кадрах фотоотчета командования ВСУ с передовой, опубликованного в начале марта. В середине января этого года о намерении Вашингтона передать Киеву большую партию стрелкового оружия и патронов, изъятых американскими военными на гражданских суда, направлявшихся в Йемен, писала Wall Street Journal.

Около недели назад при посредничестве Китая было достигнуто соглашение между Ираном и Саудовской Аравией о восстановлении дипломатических отношений, прерванных в январе 2016 года. Кроме того, Тегеран и Эр-Рияд договорились о нормализации обстановки в Йемене, который из-за гражданской войны и фактической блокады ВМС США морских портов за последние годы превратился в одну из беднейших стран мира. Очевидно, что предстоящий обмен пленными является следствием этих договоренностей.
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Использованы фотографии:
https://nara.getarchive.net/ru/media
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:03
    0
    Вот что делают взаимовыгодные переговоры.Хватит друг с другом воевать.Ваш враг в другом месте.Обьеденитесь и он вас не тронет.
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 11:04
    0
    Как только Иран помирился с саудитами, так и на йеменском фронте наступило потепления.
    Главное, что-бы и сюда американцы не засунули свой нос.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 11:16
      -1
      Цитата: Fizik13
      Как только Иран помирился с саудитами

      вы верите в мир между иранскими шиитами и саудовскими вахабитами? ( вахабизм официальное течение у Сунитов) Это как мир между гиенами и львами. Это невозможно. На время да, из-за интереса какого-то да и то на время, они органически друг друга ненавидят. Потому что не те не другие у себя в стране мультикультурализм не признают. Что там между сунитами и шиитами, некоторые шииты других шиитов могут убить, так как и в шиизме есть течении которые друг друга ненавидят....как у христиан между православными и католиками возможен настоящий мир? та же картина
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:06
    0
    Соглашение Ирана и Саудовской Аравии начало действовать .Пора заканчивать войну в Йемене ,это вообще будет бомба. Правда гегемону это не по душе ,думаю ближайшие пару месяцев смертник на машине атакует Мечеть или блокпост ,больницу