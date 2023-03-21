Хуситские повстанцы и власти Йемена договорились об историческом обмене пленными

Стало известно, что между повстанческими вооруженными формированиями хуситов и официальными властями Йеменской Республики достигнута договоренность по обмену пленными. В общей сложности будет обменено 887 человек. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг, сообщивший эту новость на брифинге в Женеве, назвал этот обмени историческим.
Стороны конфликта в Йемене в понедельник договорились об историческом обмене 887 пленными. Переговоры завершились в этот понедельник
— заявил Грундберг, не уточнив, какой паритет по пленным будут с обеих сторон.
Ранее глава сформированного хуситами национального комитета по делам пленных Абдель Кадир аль-Муртада сообщил, что в результате переговоров удалось заключить соглашение о сделке по обмену 706 хуситов на 181 пленного другой стороны.
Вооруженное противостояние хуситских повстанцев и правительственных войск Йемена началось в 2014 году. Армию страны поддерживает коалиция соседних государств, возглавляемая Саудовской Аравией. В свою очередь, считается, что повстанцев неофициально снабжает оружием Иран. В настоящее время хуситы контролируют часть территории Йемена, включая столицу Сану.
ВМС США, корабли которых патрулируют в Оманском заливе, периодически сообщают о перехвате гражданских судов, перевозящих контрабандой оружие и взрывчатку из Ирана, якобы предназначенные йеменским хуситам. По неофициальным данным, часть этого вооружения после конфискации Штаты отправляют на Украину. Так, минометы иранского производства НМ-16 с боеприпасами к ним были обнаружены на кадрах фотоотчета командования ВСУ с передовой, опубликованного в начале марта. В середине января этого года о намерении Вашингтона передать Киеву большую партию стрелкового оружия и патронов, изъятых американскими военными на гражданских суда, направлявшихся в Йемен, писала Wall Street Journal.
Около недели назад при посредничестве Китая было достигнуто соглашение между Ираном и Саудовской Аравией о восстановлении дипломатических отношений, прерванных в январе 2016 года. Кроме того, Тегеран и Эр-Рияд договорились о нормализации обстановки в Йемене, который из-за гражданской войны и фактической блокады ВМС США морских портов за последние годы превратился в одну из беднейших стран мира. Очевидно, что предстоящий обмен пленными является следствием этих договоренностей.