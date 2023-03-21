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Советник главы Крыма назвал заявления ГУР Украины о якобы уничтожении ракет «Калибр-НК» в Джанкое «влажными фантазиями»

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Советник главы Крыма назвал заявления ГУР Украины о якобы уничтожении ракет «Калибр-НК» в Джанкое «влажными фантазиями»

Заявления украинского ГУР о том, что в результате атаки беспилотников якобы были уничтожены крылатые ракеты «Калибр-НК», «которые перевозились по железной дороге в Крыму», прокомментировал советник главы Республики Крым Олег Крючков. Напомним, что в главном управлении разведки Украины сегодня объявили о том, что «неизвестные взрывы уничтожили крылатые ракеты «Калибр-НК» в Джанкое при транспортировке по железной дороге». Как было объявлено в ГУР, «это подготовка к демилитаризации и освобождению Крыма».


Олег Крючков назвал эти публикации украинского ГУР «влажными фантазиями клоунов».

Чиновник правительства Республики Крым:

Железная дорога и инфраструктура не повреждены. Поезда следуют по расписанию.

При этом Олег Крючков демонстрирует обломки лопастей одного из беспилотников. На фрагменте можно видеть интернет-адрес производителя - Sale Propeller USA. Компания занимается разработкой, производством и доставкой винтов (пропеллеров) для различной техники, включая беспилотные летательные аппараты. У компании есть два крупных склада – в Калифорнии и Нью-Джерси.



Сама американская компания указывает на то, что при производстве использует немецкие материалы. При создании лопастей из дерева используется пиломатериал Pollmeier (Германия). Эти винты позволяют создавать беспилотники модульного типа - со сменными компонентами, в зависимости от массы груза, а также от дальности полёта и массы самого дрона.

Учитывая то, что в результате прилёта беспилотника ранение получил местный житель (гражданский), можно в очередной раз говорить о том, что коллективный Запад спонсирует Украину в плане расправы с гражданским населением, выбравшим путь в единстве с Россией.
Использованы фотографии:
ТГ/Крючков
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3 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. konstantin68
    konstantin68 Сегодня, 10:11
    0
    Судя по видео,один таки попал куда то. Дай бог ,чтобы не в намеченную цель. Сложная цель все таки БПЛА типа "Герани". А если еще и роем запустить-беды наделают. А сейчас через Джанкой жд перевозки идут неслабые.
    1. Умник_
      Умник_ Сегодня, 11:05
      0
      Какое видео? Скиньте, пожалуйста, ссылку глубокоуважаемым форумчанам
  3. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 10:34
    +1
    Прошу обратить внимание, "якобы были уничтожены крылатые ракеты «Калибр-НК», «которые перевозились по железной дороге"".
    Это же как раз то, что мы все ждём от Российской Армии, ударов по украинской коммуникационной структуре.
    А вот враг, не ждёт, а, к сожалению, делает...