Заявления украинского ГУР о том, что в результате атаки беспилотников якобы были уничтожены крылатые ракеты «Калибр-НК», «которые перевозились по железной дороге в Крыму», прокомментировал советник главы Республики Крым Олег Крючков. Напомним, что в главном управлении разведки Украины сегодня объявили о том, что «неизвестные взрывы уничтожили крылатые ракеты «Калибр-НК» в Джанкое при транспортировке по железной дороге». Как было объявлено в ГУР, «это подготовка к демилитаризации и освобождению Крыма».
Олег Крючков назвал эти публикации украинского ГУР «влажными фантазиями клоунов».
Чиновник правительства Республики Крым:
Железная дорога и инфраструктура не повреждены. Поезда следуют по расписанию.
При этом Олег Крючков демонстрирует обломки лопастей одного из беспилотников. На фрагменте можно видеть интернет-адрес производителя - Sale Propeller USA. Компания занимается разработкой, производством и доставкой винтов (пропеллеров) для различной техники, включая беспилотные летательные аппараты. У компании есть два крупных склада – в Калифорнии и Нью-Джерси.
Сама американская компания указывает на то, что при производстве использует немецкие материалы. При создании лопастей из дерева используется пиломатериал Pollmeier (Германия). Эти винты позволяют создавать беспилотники модульного типа - со сменными компонентами, в зависимости от массы груза, а также от дальности полёта и массы самого дрона.
Учитывая то, что в результате прилёта беспилотника ранение получил местный житель (гражданский), можно в очередной раз говорить о том, что коллективный Запад спонсирует Украину в плане расправы с гражданским населением, выбравшим путь в единстве с Россией.