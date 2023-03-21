В России разработан новый комплекс дальней тепловизионной разведки «Блокпост-4Т»

БПЛА400Т, входящий в комплекс "Болкпост-4Т"

(...) как для оптических, так и для тепловизионных средств всегда существует дилемма - либо ты имеешь большое поле зрения, либо ты обеспечиваешь высокую детализацию изображения (...) Мы подумали, что интегрирование "летающего тепловизора" в состав наземной системы наблюдения позволит нестандартно и довольно элегантно решить эту дилемму