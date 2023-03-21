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В России разработан новый комплекс дальней тепловизионной разведки «Блокпост-4Т»

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В России разработан новый комплекс дальней тепловизионной разведки «Блокпост-4Т»

БПЛА400Т, входящий в комплекс "Болкпост-4Т"



Новый комплекс дальней тепловизионной разведки для российских военных разработали специалисты Оптико-механического конструкторского бюро "Астрон", входящего в холдинг "Швабе". На данный момент комплекс уже прошел испытания и вышел на этап создания первых образцов.

Как рассказал гендиректор организации Владимир Попов, комплекс дальней тепловизионной разведки с интеллектуальной аналитикой получил название "Блокпост-4Т". Для получения более полной картинки в комплекс интегрирован специальный дрон с тепловизором. Также в комплекс входят наземные тепловизионные станции, способные разглядеть человека на дальности 800 метров, а технику - до 2 км. Дрон видит цели на дальности до 6 км. Вся информация выводится на экран монитора, причем встроенная видеоаналитика выделяет обнаруженные объекты для помощи оператору.

(...) как для оптических, так и для тепловизионных средств всегда существует дилемма - либо ты имеешь большое поле зрения, либо ты обеспечиваешь высокую детализацию изображения (...) Мы подумали, что интегрирование "летающего тепловизора" в состав наземной системы наблюдения позволит нестандартно и довольно элегантно решить эту дилемму

- приводит ТАСС слова Попова.

Причем в комплекс был интегрирован беспилотник тепловизионной разведки БПЛА400Т, выпускаемый серийно и весьма активно применяемый в зоне СВО еще с прошлого года. Он также разработан в ОКБ "Астрон" специально для применения в спецоперации, представляет собой квадрокоптер с установленным российским тепловизором, предназначенным для ведения разведки.
Использованы фотографии:
ОКБ "Астрон"
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15 комментариев
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  1. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 10:13
    +5
    Быстрее как можно больше в боевые части на фронт.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:15
    +2
    Выглядит как очередная игрушка с алика.
    1. Landwarrior
      Landwarrior Сегодня, 10:23
      0
      Ага, очень похоже на DJI FPV, особенно если в комплекте очки идут :)
      Впрочем, могли и без очков обойтись
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:33
        -2
        Ага, очень похоже на DJI FPV, особенно если в комплекте очки идут :) Впрочем, могли и без очков обойтись
        Вопрос конечно риторический, но когда уже в военное время за распилы начнут расстреливать на рабочем месте? Какая то безнадежная история, это все деньги на крови.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 11:13
          -1
          Уже никогда, увы. Теперь только перевод с повышением.
      2. wladimirjankov
        wladimirjankov Сегодня, 11:10
        -1
        китайский квадрокоптер это только часть комплекса "Блокпост-4Т".
    2. lopvlad
      lopvlad Сегодня, 11:07
      -1
      Цитата: Trapp1st
      очередная игрушка с алика


      игрушки не оснащаются бесщеточными скоростными двигателями и тепловизором с приличным разрешением.
  3. JD1979
    JD1979 Сегодня, 10:29
    -2
    Также в комплекс входят наземные тепловизионные станции, способные разглядеть человека на дальности 800 метров, а технику - до 2 км.

    Серьезно? Боюсь в таком случае в 9 случаев из 10 кто-то сначала обнаружит прилетевший снаряд.
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:46
    -1
    Мне кажется, на сегодняшний день уже не столько дальность актуальна, как устойчивость к РЭБ противника
  5. point
    point Сегодня, 10:47
    0
    Эх, Попов, кто бы тебе глаза то раскрыл, а лучше тем кому ты отчитываешься!
    Достаточно сравнить этого "добрыню" со "Скайрон О" чтобы понять кто вложился в разработку, а кто закрыл пластиком алиэкспресс ради "зато у нас готовое решение, всё свое".
    Ок, допустим, "Астрону" тяжело впервые конкурировать на поле системных решений с "Стилсофт". А в своей родной нише они с кем конкурентоспособны? Вместо вот этих смешных реляций Попову стоило бы говорить о наболевшем, об отсутствии инвестиций и проъобаной программе отраслевого развития.
    1. lopvlad
      lopvlad Сегодня, 11:15
      0
      Цитата: point
      Достаточно сравнить этого "добрыню" со "Скайрон О" чтобы понять кто вложился в разработку


      у "Скайрон" высота эффективного применения всего 300 метров а у дрона с тепловизором из комплекса «Блокпост-4Т» от 800 метров(человек) до 2 км (техника).
  6. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 10:55
    0
    А летом в жару получится отличить людей/технику от окружения?
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:58
    0
    Так для справки.Американский концерн ВYD ,держит под контролем не без известный Уоренн Баффит.Такие - же " инвесторы " могут контролировать производителей китайских дронов.Американцы раскопали ,что КНР поставляет продукцию двойного назначения.Зачем им светится пока,можно и поставлять нам " конструктор" .А Самоделкины у нас не перевелись.Ничего не напоминает,дрон уже не иранский,тьфу не китайский. lol
  8. HUNTERDON
    HUNTERDON Сегодня, 11:10
    0
    У нас в России всегда так, пока петух в одно место не клюнет, не чешемся, либо, как говорится, пока гром не грянет. Вот уж действительно менталитет.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:16
    0
    Как только Блокпст заменит китайский Маверик ,можно радоваться ,а пока это просто очередная новость