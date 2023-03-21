Politico: Страны «Оси зла» сближаются на почве противостояния с США

Своей непродуманной политикой по включению тех или иных стран в потенциальные противники (или как их часто называют в «Ось зла») Соединённые Штаты (видимо, продолжая ассоциировать себя исключительно с добром, добродетелью - прим. автора) сами толкают эти страны к сближению именно на антиамериканской почве, пишет издание Politico.Издание отмечает, что такие страны, как Россия, Китай, Северная Корея, Венесуэла, Иран, которых в Вашингтоне привыкли видеть каким-то единым блоком, таковым начинают и становиться, благодаря тем же американцам.По словам авторов издания, хотя между перечисленными странами хватает проблем, однако там прекрасно понимают, что их общий соперник США гораздо опаснее всех этих проблем.Многие годы Вашингтон душит санкциями Иран и Северную Корею, а с началом СВО подобное пытаются сделать и с Россией. Продолжаются и действия США против Китая, включая вмешательство в дела Тайваня и экономические ограничения против китайских компаний.В такой ситуации сближения этих государств стоило ожидать, пишет Politico. Россия, Китай и Иран всё теснее сотрудничают в рамках ШОС. Между Москвой и Тегераном развивается военное сотрудничество, а Пекин померил Иран с Саудовской Аравией, отмечают авторы издания. При этом они добавляют, что у Вашингтона есть основания считать эти страны противниками.Сами же американцы часто считают своих врагов чем-то единым. Так, в годы холодной войны они были уверены, что все страны соцлагеря представляют собой единое целое. А в годы президентства в США Джорджа Буша-младшего появилось словосочетание «ось зла», в которую вошли Иран, Ирак и КНДР – страны практически не имевшие ничего общего.Однако общим для всех, кого Штаты записывают в свои враги, является именно их внесение в этот список, что начинает сближать эти страны, заключает Politico.