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Politico: Страны «Оси зла» сближаются на почве противостояния с США

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Politico: Страны «Оси зла» сближаются на почве противостояния с США

Своей непродуманной политикой по включению тех или иных стран в потенциальные противники (или как их часто называют в «Ось зла») Соединённые Штаты (видимо, продолжая ассоциировать себя исключительно с добром, добродетелью - прим. автора) сами толкают эти страны к сближению именно на антиамериканской почве, пишет издание Politico.


Издание отмечает, что такие страны, как Россия, Китай, Северная Корея, Венесуэла, Иран, которых в Вашингтоне привыкли видеть каким-то единым блоком, таковым начинают и становиться, благодаря тем же американцам.

По словам авторов издания, хотя между перечисленными странами хватает проблем, однако там прекрасно понимают, что их общий соперник США гораздо опаснее всех этих проблем.

Многие годы Вашингтон душит санкциями Иран и Северную Корею, а с началом СВО подобное пытаются сделать и с Россией. Продолжаются и действия США против Китая, включая вмешательство в дела Тайваня и экономические ограничения против китайских компаний.

В такой ситуации сближения этих государств стоило ожидать, пишет Politico. Россия, Китай и Иран всё теснее сотрудничают в рамках ШОС. Между Москвой и Тегераном развивается военное сотрудничество, а Пекин померил Иран с Саудовской Аравией, отмечают авторы издания. При этом они добавляют, что у Вашингтона есть основания считать эти страны противниками.

Сами же американцы часто считают своих врагов чем-то единым. Так, в годы холодной войны они были уверены, что все страны соцлагеря представляют собой единое целое. А в годы президентства в США Джорджа Буша-младшего появилось словосочетание «ось зла», в которую вошли Иран, Ирак и КНДР – страны практически не имевшие ничего общего.

Однако общим для всех, кого Штаты записывают в свои враги, является именно их внесение в этот список, что начинает сближать эти страны, заключает Politico.
Автор:
Использованы фотографии:
ukraina.ru
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29 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:13
    +5
    Когда вы скажите сколько раз хоть кто-то нападал на США (ЛИЧНО Я НЕ ПРИПОМИНАЮ НИ РАЗУ) и сколько раз они сами развязывали локальные военные конфликты и свергали правительства суверенных стран, то центр мирового зла будет очевидным-это США !!!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:18
      0
      Цитата: Silver99
      центр мирового зла будет очевидным-это США !!!

      Но кто-то, кто сам не может напасть на РФ, предпочитает закрыть на это глаза. Более того, "США столько раз нападали, что им стоит напасть еще разок. " И "некоторые" будут бурно аплодировать.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 11:25
        0
        На русском Севере хорошо помнят Интервентов США-Францию-Британию, это они создали первые концентрационные лагеря на Иокаганьке и Мудьюге для русских людей (((( вот и вся их "демократия" и "свобода", их сытых и одетых вышвырнули в 1920 году из России голодные и разутые.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 11:20
      0
      Гитлер в 1941 году, после налёта японцев на Пёрл-Харбор, объявил войну США.
      По мне, так совершенно дурацкая затея.
      И, по моему убеждению, именно 11 декабря 1941 года Европейская и Азиатская локальные войны объединились в Мировую.
      А ещё в 1975 году Иди Амин объявил войну США, и на следующий день заявил о своей победе.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 11:28
        -1
        Цитата: Aken
        Гитлер в 1941 году, после налёта японцев на Пёрл-Харбор, объявил войну США.
        По мне, так совершенно дурацкая затея.

        А по мне, так воевать со всем Миром, имея всего 80 млн. граждан и минимум ресурсов - это больше, чем ошибка, трагедия для всех. Весь вопрос в том, что решали, видимо, совсем другие круги/люди...
    3. Бонифаций
      Бонифаций Сегодня, 11:21
      0
      мало того не было ни одной войны на территории США (ну гражданскую бойню Севера с Югом - не считаем - там делили сферы влияния и бабло)
    4. Пленник
      Пленник Сегодня, 11:27
      0
      laughing Это же классика. Я пришел в третий класс новой школы. Одноклассники нормальные. Третьеклашки же. Добродушные. Но нашелся таки один (тоже "хехемон") laughing Упитанный, бульдозер короче, выше других на полголовы. Думал уделает новичка без проблем. А что? Худощавый, среднего роста, да ещё улыбается всем. Только зря он свой "бульдозер" завел. Я в ответ "БМП"шку вкалючил. Агрессии особой не было так в ответшандарахнул по разным частям тела. Так он с рёвом побежал в класс, учительнице жаловаться. Вот чем не США? Но спасибо новым однокашникам. Отстояли. winked
    5. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:42
      0
      Не обращайте внимание на этот визг,вчера они были в шоке,от встречи наших лидеров, китайской службы протокола посоветовавшей засунуть сотовый Джо в " задницу",чтобы не досождал разговорами по пьяни ,ночью со страху пересчитали обьединеный залп ядрён батонами России,КНР и КНДР.И сегодня со страху в СЩА понеслось в СМИ.
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:16
    +3
    Когда в твой дом ломятся бандиты - поневоле объединяешься с соседями, даже если соседи тебе не очень-то и по нраву.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:16
    0
    Надеюсь , скоро эти страны будут оборачивать на этой "оси" и США и их подхвостников.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:18
    0
    Достойные, суверенные государства матрасную "ось зла" шатают. Вытащат и в Хехемона вставят.
  5. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 11:22
    0
    Живут себе страны как могут и считают нужным, оберегая свою безопасность и интересы, а тут приходит борзый дядя и говорит : "Вы ось зла!" sad
    1. JcVai
      JcVai Сегодня, 11:34
      0
      Так это ж классический принцип/технология борьбы за мир во всем мире:
      1. Берешь дубину побольше и выходишь на улицу
      2. Каждому встречному излагаешь свою доктрину
      3. Если встречный согласен - тоже берет дубину и присоединяется, если нет - получает дубиной по голове - одним противником мира меньше.

      Так что ничего нового.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:27
    0
    Politico: Страны «Оси зла» сближаются на почве противостояния с США
    . Ну да, ось вокруг полосатиков это сплошное добро fool
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:52
      0
      Цитата: rocket757
      Politico: Страны «Оси зла» сближаются на почве противостояния с США
      . Ну да, ось вокруг полосатиков это сплошное добро

      Если остальные страны "Ось зла", тогда США "голова Медузы Горгоны".
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:34
        0
        Греческая мифология, конечно, красиво, но... они больше похожи на Карабаха Барабаса, у которого все ниточки в руках. А остальные, марионетки, понятно.
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:28
    0
    Всю статью Politico можно свести в одну фразу: как же это противно, когда кто-то вдруг стал наглее тебя!)
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:32
    0
    Нашел интересное. К
    онечно Волк- это не совсем уместная аллегория, лучше был бы Медведь. Но, надеюсь, смысл понятен.
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:33
    +1
    Страны «Оси зла» сближаются на почве противостояния с США

    "Ось зла" против "оси лжи"! bully
  10. Z_Ceska
    Z_Ceska Сегодня, 11:36
    -2
    Я знаю, что вам не нравится название "Ось зла". Но мне интересно, неужели вы не видите, насколько репрессивны режимы в упомянутых странах? Вы не верите, что в Северной Корее есть концентрационные лагеря, не беспокоит ли вас, что лидер Кореи - жестокий некритичный богоборец? Иран, диктатура религиозных фанатиков, унижение женщин... Китай.....atd.

    Я здесь на форуме, не пытаюсь провоцировать, просто хочу понять менталитет россиян, сторонников войны в Украине, Путина.

    Извините за мой плохой русский, я давно выучил его в школе, но пользуюсь переводчиком DeepL.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:49
      0
      Мы против фашизма, нацизма, бандеровщины, мы против того, чтобы убивали людей за то, что они говорят на родном языке. Чтобы понять менталитет Россиян - начните с прочтения Л.Н. Толстого.
    2. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 11:49
      0
      я конечно за всех россиян ответить не могу, но считаю, что лезть "в чужой монастырь со своим уставом" как минимум не тактично, а как максимум тебе могут и свой "устав" дать на изучение, тогда без обид (это что касается американцев и европейцев, которые носят со своей "демократией"). Что касается войны на Украине - Вам видимо никогда не понять менталитет россиян, потому что мы не сторонники войны или Путина - мы сторонники справедливости, справедливость есть благо, другими словами - добро, а добро должно быть с кулаками.
    3. михаилл
      михаилл Сегодня, 12:00
      0
      "насколько репрессивны режимы в упомянутых странах? "
      Не наблюдаю никаких репрессий. Вчера я отдыхал у друзей, мы жарили шашлыки и веселились. Утром я сел на автобус и поехал домой. Автобус оборудован ремнями безопасности, в салоне телевизор 32 дюйма, кондиционер, вайфай. И проезд по социальной карте, для меня бесплатный.
      1. Z_Ceska
        Z_Ceska Сегодня, 12:20
        0
        А из окна этого красивого современного автобуса можно кричать: наше правительство плохое/преступное! Долой президента! Я хочу мира! (Я не уверен, в какой стране вы едете в этом автобусе).
        1. Гнусный скептик
          Гнусный скептик Сегодня, 12:34
          0
          Яна, конкретно в вашем автобусе "водители автобуса" вполне конкретно высказались в прошлом сентябре о "кричащих из окна".
    4. sdivt
      sdivt Сегодня, 12:20
      +1
      Jana, когда Вы в последний раз были в Северной Корее? А в Иране? В Венесуэле? В Китае?
      Скорее всего, никогда. Я прав?
      Откуда Вы знаете про жизнь в этих странах? Из СМИ, верно?
      Вы верите СМИ?
      Как Вы узнаете, если СМИ Вас обманут?
      Да, я тоже не были ни в Иране, ни в Северной Корее, ни в Китае и Венесуэле. Но я живу всю свою жизнь в России, и вижу, как статьи в западных СМИ о моей стране отличаются от того, что вижу я. И на этом простом основании я не доверяю и статьям о перечисленных выше странах.
      Мой ответ Вам понятен?
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:38
    0
    По смыслу - "ось зла" хочет жить по иным правилам, но делает это без должного уважения, далее по Д.В. Корлеоне.
  12. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 11:44
    0
    Соединённые Штаты (видимо, продолжая ассоциировать себя исключительно с добром

    Ну дааа..... обитель Сатаны (США)...прям само "добро"... гомики заднеприводные... А в борьбе с сатаной неплохо-бы объединиться.
  13. _просто
    _просто Сегодня, 12:21
    0
    "Ось зла", которая противостоит великому благородству стран Запада, несущие демократию и истинное добро в свет... "Ось зла" не желающая принимать исключительность высших людей. Образцовая гебельсовщина. Мнение мы их вертели, а Осью был наш детородный орган.