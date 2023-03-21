Американская пресса написала о желании Украины видеть Китай инвестором восстановления инфраструктуры

Киевский режим не планирует ссориться с Китаем, так как собирается привлечь Пекин в качестве инвестора в последующее восстановление украинской инфраструктуры. Об этом сообщает американское издание Politico.
По утверждению американской прессы, украинский президент Владимир Зеленский рад критиковать Венгрию и даже Германию за чрезмерно тесные связи с Россией, но избегает резких выражений в адрес Китая. Киев ведет с Пекином долгую дипломатическую игру, поскольку КНР куда интереснее для него в качестве как потенциального инвестора и торгового партнера, так и посредника в переговорах.
Украина не хочет рисковать и тем, что в случае откровенного ухудшения отношений с Китаем Си Цзиньпин одобрит экспорт вооружений в Россию. Но поскольку мирные переговоры киевским режимом в конечном итоге допускаются, Китай привлекает Киев и как потенциальный посредник, к которому обязательно будет прислушиваться Россия. Например, Зеленский до сих пор не отверг предложенный Китаем план мирного урегулирования, а это говорит о многом.
Сохранение отношений с Китаем позволит Украине сократить колоссальную зависимость от Запада. В отличие от США и Евросоюза, Китай не требует от киевского режима проведения каких-либо реформ во внутренней политике. Поэтому в перспективе он может стать инвестором восстановления Украины после завершения конфликта.
Вопрос лишь в том, захочет ли Китай после печально известной истории с «Мотор Сич» вкладывать свои средства в столь ненадежного партнера, да еще находящегося под полным влиянием главного противника Китая – США.