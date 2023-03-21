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Американская пресса написала о желании Украины видеть Китай инвестором восстановления инфраструктуры

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Американская пресса написала о желании Украины видеть Китай инвестором восстановления инфраструктуры

Киевский режим не планирует ссориться с Китаем, так как собирается привлечь Пекин в качестве инвестора в последующее восстановление украинской инфраструктуры. Об этом сообщает американское издание Politico.


По утверждению американской прессы, украинский президент Владимир Зеленский рад критиковать Венгрию и даже Германию за чрезмерно тесные связи с Россией, но избегает резких выражений в адрес Китая. Киев ведет с Пекином долгую дипломатическую игру, поскольку КНР куда интереснее для него в качестве как потенциального инвестора и торгового партнера, так и посредника в переговорах.

Украина не хочет рисковать и тем, что в случае откровенного ухудшения отношений с Китаем Си Цзиньпин одобрит экспорт вооружений в Россию. Но поскольку мирные переговоры киевским режимом в конечном итоге допускаются, Китай привлекает Киев и как потенциальный посредник, к которому обязательно будет прислушиваться Россия. Например, Зеленский до сих пор не отверг предложенный Китаем план мирного урегулирования, а это говорит о многом.

Сохранение отношений с Китаем позволит Украине сократить колоссальную зависимость от Запада. В отличие от США и Евросоюза, Китай не требует от киевского режима проведения каких-либо реформ во внутренней политике. Поэтому в перспективе он может стать инвестором восстановления Украины после завершения конфликта.

Вопрос лишь в том, захочет ли Китай после печально известной истории с «Мотор Сич» вкладывать свои средства в столь ненадежного партнера, да еще находящегося под полным влиянием главного противника Китая – США.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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36 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:32
    +8
    Да ну?Они уже инвестировали в "Мотор Сич"...И?
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:50
      +2
      .....избегает крепких выражений в адрес Китая....

      ХА-ХА-ХА! wassat на избегание выражений Китаю плювать, а вот убытки!!!
      Америкосы учатся у щеневмерлых! Скоро услышим вопли----за шооо???.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:51
      +7
      Тоесть они развалили страну разрушили производство, ращворовали что могли и что не могли, устроили войну с разрушением инфраструктуры. А теперь хотят что бы весь мир им нахаляву заново построил государство? Нивные, капитализм - это вам не советский союз.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 11:04
        +1
        Цитата: Mitos
        А теперь хотят что бы весь мир им нахаляву заново построил государство?

        Почему нахаляву? В недрах Украины есть немалое количество ресурсов, есть огромные площади плодородной пашни, и будет рынок сбыта своих товаров. Сдается мне, после окончания там боевых действий, многие захотят поучаствовать в дележе этого "пирога"...
        1. Загребун
          Загребун Сегодня, 11:09
          +4
          Небудет рынка сбыта товаров. Покупать некому. 15 мл сельских жителей, не тоже самое что 50 мл с тяжпромом и другими производствами с высокой добавочной стоимостью.
          1. Doccor18
            Doccor18 Сегодня, 11:23
            -1
            Цитата: Загребун
            15 мл сельских жителей

            Это пока идут БД. Потом заселят, либо те, либо другие. Не считаете же Вы, что такая заманчивая территория в европейской части Евразии будет пустовать?

            Цитата: Загребун
            тяжпромом и другими производствами с высокой добавочной стоимостью.

            Никакого тяжпрома и высокой ДС, для этого в капиталистическом мире есть совсем другие страны...
            1. Загребун
              Загребун Сегодня, 12:12
              +1
              Нет внятной промышленности, нет покупательной способности. Максимум, с деньгами будут туристы, а туземцы-остарбайторы очень вряд ли.
    3. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 10:55
      +3
      у китайцев узкие глаза но очень хорошая память!
    4. Tusv
      Tusv Сегодня, 11:11
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Да ну?Они уже инвестировали в "Мотор Сич"...И?

      И? Граница по Днепру.. Мистера Си вполне устраивает
    5. Mister X
      Mister X Сегодня, 11:24
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Они уже инвестировали в "Мотор Сич"

      А также сорвалась крупная зерновая сделка с Китаем.
      Как сорвалась...
      Обещали поставлять Китаю 100500 тонн риса итд, но подали налево
    6. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 11:31
      0
      Тут другое. После победы укров или их поражения, никто эти деньги не собирается в них вкладывать(себе конкурентов плодить), но вот прикарманить для своих экономик это всегда пожалуйста
    7. Scott Liang
      Scott Liang Сегодня, 11:57
      0
      Инвестором Motor Sich является китайская частная компания с низкой надежностью. Он купил акции у владельца Motor Sich. По словам наших китайских авиационных экспертов, производственные мощности Motor Sich ухудшились, и они просто не могут производить авиационные двигатели.
  2. Serg 122
    Serg 122 Сегодня, 10:33
    +3
    Китайцы - хитрые парни. Они могут попытаться компенсировать свои потери в прошлом, делами в будущем. Так что всё может быть.
  3. rusich
    rusich Сегодня, 10:34
    +2
    Ни фига себе хотелки у америкосов. Затеяли хохломайдан, войну спонсируют, а Китай помогай. Китай еще не забыл оплаченное зерно которое не поставлено и завод Мотор Сич
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 11:00
      +4
      Такое впечатление, что у меня дежавю!
      После того как американцы с позором слиняли из Афганистана, они заморозили счета правительства Афганистана, а ихние говорящие головы с трибун вещали о том , что-бы Россия и Китай вложились в разрушенную экономику Афганистана.
  4. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 10:34
    +4
    Жаль что у Китая, нет такого желания
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 10:36
    +3
    Американская пресса написала о желании Украины видеть Китай инвестором восстановления инфраструктуры

    А Китаю оно надо? belay lol
    После того, как его кинули с акциями Мотор-Сич Китай заманить на српану 404, это сильно стараться надо. Примерно как в рабы записаться. lol
    Были польские рабы, станут китайскими! fellow wassat wassat
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:38
    +1
    Американская пресса может засунуть хотелки Зе, в задницу Блинкину.Самое главное ,США в китайском плане считают приемлемым только два пункта,которые они хотят продавать пот себя.В этих пунктах Украины нет.А остальное совершенно не приемлемо для США и Украины.Разобрались наконец в китайском мирном плане.Когда припекает,они мозги включают.Ждём второго дня переговоров.
  7. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 10:41
    +3
    Это как? Я дам соседу спички и бензин,чтобы он спалил сарай, где давно лежал дорогой инструмент занятый им у другого соседа, а потом попрошу того соседа инвестировать в постройку нового сарая request
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:56
      +2
      Да, именно так.Мечта и политика штатов ---- жить за счёт других стран. Раньше получалось.Но что-то идёт не так! щеневмерлые тоже хотят халяву А насчёт сарая есть хорошая пословица
      сгорел сарай---гори и хата

      Интересно, чей сарай lol tongue сгорит. crying
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:45
    +2
    Американская пресса написала о желании Украины видеть Китай инвестором восстановления инфраструктуры
    . Можно на эту тему стебатся сколько угодно, а смысл то в чём. Про кукуевских и так все понятно, а Китай... они сами себе на уме.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:48
      +1
      Виктор, приветствую Вас! wink
      ...смысл то в чём

      Это интересный вопрос, !или штатники совсем берега потеряли или как то надеются дожать Китай и переложить на него свои траты? Ведь буквально всех несогласных они старались дожимать, сначала словами и посулами, затем угрозами и санкциями.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:38
        0
        Полосатики догадались, что существование Чимерики идёт им не на пользу... как результат, они пытаются вернуть себе любимую роль, быть главными во всех мировых делах!
        А вот теперь смотрим и ждём, как оно все обернётся.
        Конечно, у нас свои дела, свои задачи, но все идёт параллельно, периодически пересекаясь!
  9. point
    point Сегодня, 10:54
    -4
    Статья как-то подорвала мою веру в кремлин.рю , они читателей за идиотов держат только сейчас или обычно? Бр-р-р, лучше бы оставили околовоенкорам этот тон.
  10. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:01
    +3


    кто девушку ужинает, тот её и танцует
  11. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 11:09
    +2
    Сохранение отношений с Китаем позволит Украине сократить колоссальную зависимость от Запада. В отличие от США и Евросоюза, Китай не требует от киевского режима проведения каких-либо реформ во внутренней политике. Поэтому в перспективе он может стать инвестором восстановления Украины после завершения конфликта.

    Сохранять отношения можно только тогда, когда эти отношения реально существуют. После столького "кидалова" со стороны Незалежалой можно ли вообще говорить о наличии этих отношений?
    Китайцы ребята не простые...
  12. Skif
    Skif Сегодня, 11:10
    +2
    Ага. Ща! Товарищ Си погладит шнурки, и кааак вложится!
  13. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:13
    +1
    Как бы красиво не называли кредит (инвестиции, финансирование, оказание помощи и пр. хрень), суть его не изменится.
    Это - берёшь чужие деньги на время и под твёрдый залог, а потом отдаёшь свои с процентами и навсегда.
    Раньше у т.н. Украины залогом могла быть земля.
    Но она уже ей (Украине, а тем более её пока гражданам!) уже не принадлежит.
    Если у Китая денег... куры не едят и свыни не клюют... это не значит, что они глупее тех же свиней.
    Тем более, у них уже имеется печальный опыт, т.е. кредитная история заёмщика - говно.
    Поэтому, "американской прессе" не стоит искать лоха, который переплюнет её в своей глупости.
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:13
    +1
    Зелибоба не только клоун ,но и похоже полный кретин . Китай кинули с Мотор Сич ,С кредитом ,со строительством глубоководного зернового порта .Но тут же надеются на китайские инвестиции, после войны
  15. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:19
    +1
    Беспринципные евросвиньи запретили у себя компартию, но согласны договариваться с китайскими коммунистами. Вроде нечто подобное было с Германией в конце 30-х.
  16. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:24
    +2
    В окраину может вкладываться только ЕС и то только по принуждению полосатых, иным инвесторам, там делать нечего, страна под внешним управлением "гегемона". Все это понимают. Снова "влажные" мечты.... Полосатым этот чемодан без ручки не нужен, а в положении ЕС - накладно, даже в складчину, и не факт, что все кинуться там восстанавливать. Вот и ищут по миру "подходящего" спонсора" (лоха).
  17. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:28
    0
    Белиссимо. Пред вам статья наглядно демонстрирующая отношение корпоратов к населению и манипуляция мнением. В том месяце они же трубили что бобик категорично отверг план китая. И теперь уже говорят что не отверг. А что, местные аборигены что рыбки, не помнят что вчера было. Так и приходят к власти бидоны с поддержкой 1,5% от населения, просто надо на следующее утро написать что 100%.
  18. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 11:38
    +1
    Китай будет инвестором...но уже российской территории.
  19. Amper
    Amper Сегодня, 11:39
    0
    Матрасия не даст подмять черноземы Дракону. Дракон следующая цель охоты, если не станет ручным. no
  20. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:40
    0
    Америка и Украина полностью уверены в своей победе.
    Собственно, победить может только тот, кто воюет, а у нас мир и спецоперация.
  21. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 12:35
    0
    Китайцы никогда не страдали благотворительностью. За каждый юань они возьмут кратно. Я думаю и за Мотор сич тоже.