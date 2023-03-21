Штурм Артемовска: Самые интенсивные бои на юго-западных окраинах, есть продвижение в северной части города

Штурм города Артемовск (Бахмут) в ДНР бойцами ЧВК «Вагнер» продолжается. Российские силы проводят атаку за атакой, сражаясь с противником буквально за каждый метр.
В свою очередь, украинские и западные эксперты все чаще говорят о неутешительной для ВСУ ситуации. Несмотря на уверенность президента Зеленского в том, что его войска смогут удержать город, клещи вокруг Бахмута сжимаются и есть реальная угроза полного окружения обороняющейся группировки.
В целом, как пишет ТГ-канал «Военкоры Русской Весны», хотя продвижения Группы Вагнера пока незначительные, ситуация на флангах для ВСУ сложилась крайне опасная.
Как говорится в материале, с северного направления бойцы «оркестра» сумели немного продвинуться близ Богдановки и провести ряд атак в направлении Хромова. Также российские силы продолжают штурмовать частный сектор на севере и юге Бахмута.
В то же время, наиболее интенсивное противостояние сторон, как пишут военкоры, идет в юго-западной части города. Здесь завязались уличные бои и ЧВК «Вагнер» уже удалось вытеснить ВСУ из части «многоэтажек», в которых последние оборудовали себе оборонительные позиции.
Касательно Соледарского направления, здесь существенных изменений за последнее время не произошло. Сообщается, что бойцы Группы Вагнера на данный момент накапливают силы на линии Раздоловка-Веселое для дальнейшего прорыва в направлении Северска.