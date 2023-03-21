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Американский «Институт изучения войны»: Рост интенсивности боевых действий в районе Авдеевки имеет целью отвлечь части ВСУ от других участков фронта

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Американский «Институт изучения войны»: Рост интенсивности боевых действий в районе Авдеевки имеет целью отвлечь части ВСУ от других участков фронта

По информации американского "Института изучения войны", российская армия продвинулась в городской черте Бахмута (Артемовска) и в районе Авдеевки.


Эксперты организации отмечают, что 20 марта российским войскам "вероятно, удалось добиться дополнительных успехов в юго-западной и северной частях Бахмута, а также на северо-западе от города между населенными пунктами Богдановка и Хромово.

Под Авдеевкой российская армия "вероятно, продвинулась на запад от расположенного на расстоянии 9 километров от Авдеевки населенного пункта Красногоровка, а также взяли под свой контроль расположенное к западу от Красногоровки Степовое (Петровское).

Через это село проходит железная дорога до Авдеевки.

По мнению экспертов американского "Института", рост интенсивности боевых действий в районе Авдеевки имеет целью отвлечь части украинской армии от других участков фронта.

При этом американские эксперты не отмечают размещение российской армией значительной боевой мощи на окраинах Донецка. По мнению американцев, маловероятно усиление темпа российского наступления в ближайшее время.

Также в сводке американского "Института" утверждается, что существует вероятность того, что наступление российской армии может побудить ВСУ оставить Бахмут и Авдеевку, однако в настоящее время вероятность этого низкая.

Стоит отметить, что оценки американских экспертов нередко далеки от действительного положения дел на фронте и основываются на основании отчетов украинского командования, которое старается "подсластить пилюлю" своему опосредованному американскому руководству.
Автор:
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2 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:28
    0
    Американский «Институт изучения войны»: Рост интенсивности боевых действий в районе Авдеевки имеет целью отвлечь части ВСУ от других участков фронта
    . Ну да, а других целей, типа освободить территорию, обезопасить жителей Донецка, нет и не может быть... перемудрили однако
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:31
    0
    Ну из-за океяна то виднее будет, а то нам - диванным, под ногами, за 200 верст ничего не видно. Как же мы без их мнения, рассуждений и выводов жить будем, "хехемон", как ни как.