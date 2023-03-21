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«Многомерный ответ на возникающие вызовы безопасности»: Правительство Молдавии намерено реализовать проекты при финансовой поддержке со стороны Японии

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«Многомерный ответ на возникающие вызовы безопасности»: Правительство Молдавии намерено реализовать проекты при финансовой поддержке со стороны Японии

Правительство Молдавии намерено реализовать несколько крупных социальных проектов при финансовой поддержке Японии, в рамках Программы развития ООН (ПРООН). Об этом сообщило информационное агентство Moldpres со ссылкой на управление молдавского кабмина по связям с прессой. Речь идёт о развитии 2 проектов для обеспечения энергетической, продовольственной и общественной безопасности страны, общая сумма которых оценивается в 8,4 млн долларов.


Японский кабмин в наступающем году выделит 6,8 млн$ на проект под названием «Многомерный ответ на возникающие вызовы безопасности человека», который якобы позволит существенно снизить энергетическую уязвимость республики, облегчив доступ к экологически чистой энергии. Для этого государство будет помогать оснащать жилые дома системами отопления на биомассе, в то время как производители биотоплива смогут рассчитывать на гранты на эти цели. Внедрение энергоэффективных технологий также благоприятно скажется на многих отраслях, в том числе и сельском хозяйстве.

Когда речь заходит об экологически чистой энергии, которую помогут получить японские финансы, то тут возникает вопрос: а когда Япония себя обеспечит такой энергией, а то всё норовит сливать радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в Тихий океан, не считаясь ни с экологическими вопросами, ни с мнением соседних государств

Вот что по этому поводу рассказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан:

Порядка 85 тыс. человек помогут с установкой систем отопления на биомассе. За счёт экологического топлива наши аграрии также смогут повысить продовольственную безопасность страны. Внедрение реестра фермеров даст нам возможность запустить проекты, предназначенные для мелких и средних сельхозпроизводителей

Коснулся глава молдавского кабмина и проекта повышения общественной безопасности на местном уровне, отметив, что для этого сотрудникам правоохранительных органов предоставят новые и хорошо оборудованные полицейские машины в отдалённых населённых пунктах, а также камеры видеонаблюдения для более эффективного выявления нарушений общественного порядка.

Второй же проект на общую сумму в 1,64 млн долларов нацелен на повышение безопасности беженцев с Украины. Средства в рамках этой программы будут направлены на их трудоустройство и пособия.

Эта помощь будет рассчитана примерно на 1,2 тыс беженцев и 40 тыс наших граждан, которые занимаются вопросами их размещения. Наша задача – поощрять беженцев, заинтересованных в поиске работы посредством улучшения работы Национального агентства занятости

– подчеркнул молдавский премьер.

Также отметим, что у главы молдавского исполнительного органа состоялась встреча с директором кризисного офиса ПРООН Асако Окаи, временно и.о. постоянного представителя ПРООН Андреа Кузевой и постоянным координатором ООН Саймоном Спрингетт. В ходе дискуссий стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах на фоне острых социально-экономических проблем, с которыми столкнулась Республика Молдова (РМ).
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Использованы фотографии:
https://gov.md/ro
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4 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:59
    0
    По сумме не опечатка? На целую страну такие "вливания"? Да они за месяц больше газа сжигают..... А за биоотопление отдельное спасибо.... они-то по дурости навоз в землю закапывают, а оно вон как бодяжить можно.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: Uprun
      А за биоотопление отдельное спасибо.... они-то по дурости навоз в землю закапывают, а оно вон как бодяжить можно.

      Японцы конечно молодцы, учат как навозом топить молдавские печки, в тоже время Россия поставляет в Японию примерно 4% нефти, 8−10% сжиженного газа — по разным сведениям, и 12−14% энергетических углей.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:02
    0
    энергетической, продовольственной и общественной безопасности страны, общая сумма которых оценивается в 8,4 млн долларов.
    recourse Конкретно, сколько будете должны японцам за покупку японского же оборудования и чем будете рассчитываться, неужели коньяком? feel
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:17
    0
    Russland sollte endlich ganz dringend mit China und Nord-Korea
    eine NGO in Japan gründen oder fördern, die sich mit der
    illegalen und verbrecherischen Einleitung von hochgradig atomar
    verseuchtem Kühlwasser aus der Desaster-Atom-Anlage Fukushima
    in die allgemein genutzte Meeresregion befasst...!!!

    Das sollte für Japan weit wichtiger sein, als eine weitere, nutzlose
    Kurilen-Intrige...!!!