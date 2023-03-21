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ВСУ получили на вооружение австралийские одноразовые картонные беспилотники, предназначенные для доставки грузов

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ВСУ получили на вооружение австралийские одноразовые картонные беспилотники, предназначенные для доставки грузов

Украиская армия довольно активно применяет австралийские одноразовые грузовые дроны. Данные беспилотники, собранные из картона, поставляет Киеву компания SYPAQ.


По данным австралийского издания The Australian, компания SYPAQ ежемесячно передает Киеву порядка ста одноразовых дронов Corvo PPDS (Precision Payload Delivery System), которые используются для доставки необходимых грузов в труднодоступные места. По данным украинской прессы, данные БПЛА ВСУ используют в качестве доставщика боеприпасов, медикаментов и еды, а также, но изредка, для ведения разведки и сброса боеприпасов. Кроме того, были отмечены попытки превратить это картонное изделие в дрон-камикадзе.

Беспилотники поставляются в виде заготовок из плоских листов картона, которые необходимо согнуть в уже обозначенных местах и собрать одноразовый летательный аппарат. Дрон собирается по модульному принципу, при этом силовую установку и другую авионику можно использовать повторно, если будет возможность эвакуировать остатки БПЛА с поля боя. Сам картон пропитан воском, это позволяет эксплуатировать дроны в сложных условиях, например, под дождем.

Прочный картон был пропитан воском, чтобы предотвратить разрушение фюзеляжа и дальнейшее падение дронов во влажных погодных условиях. Простота конструкции позволяет украинским солдатам без труда использовать БПЛА по назначению

- заявил главный инженер SYPAQ Росс Осборн.

Как сообщается, в зависимости от модели дрон может нести от 3 до 5 кг нагрузки, находясь в воздухе от одного до трех часов, преодолевая за это время от 40 до 120 км.
Использованы фотографии:
SYPAQ
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20 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 10:53
    +3
    дрон может нести от 3 до 5 кг нагрузки

    Ну медикаменты еще можно доставлять... но 3÷5кг боеприпасов, это мизер. А вот 3 кг тротила начиненного поражающими элементами, это уже серьезно.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:00
      0
      Цитата: Canecat

      Ну медикаменты еще можно доставлять... но 3÷5кг боеприпасов, это мизер. А вот 3 кг тротила начиненного поражающими элементами, это уже серьезно.

      Они не просто так кассетные бомбы Mk 20 Rockeye II у США просят, разберут их и возьмут оттуда боевые части, снарядят подобные дешёвые беспилотники и будут массово применять в качестве барражирующих боеприпасов.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 11:23
      +1
      Цитата: Canecat
      дрон может нести от 3 до 5 кг нагрузки

      Ну медикаменты еще можно доставлять... но 3÷5кг боеприпасов, это мизер. А вот 3 кг тротила начиненного поражающими элементами, это уже серьезно.

      Мне тоже показалось, что тут по "нагрузке" закралась какая то ошибка, учитывая классификацию дрона в качестве "грузового".
      Сам двигатель с авионикой по стоимости наверняка превосходят получаемый практический выхлоп по весу доставляемого груза. what
      Если применять в качестве ударного, то тут 3-5 кило взрывчатки ещё куда ни шло.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:54
    0
    Дурилка картонная..Навеяло.Впрочем,а почему бы и не летать картону,как фанере.. laughing
  3. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 10:55
    +1
    Я понимаю использование дельтадревесины в самолётостроении во времена ВОВ, но сейчас (при наличии дешёвого пластика) зачем картон пропитанный воском использовать? Зелёные рулят?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:58
      +5
      Вторсырье,почему и нет.Если реально такие ТТХ,то аппарат интересный.
    2. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 11:13
      +1
      Во время ВОВ дельтадревесина была вторым после бетона композитным материалом в мире. Ее изготавливали из шпона твердых пород дерева проклеенного эпоксидными смолами.
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 12:11
      0
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      (при наличии дешёвого пластика) зачем картон пропитанный воском использовать? Зелёные рулят?

      Вы правы ! Экология,сэр ! Эти "картонки" ,по задумке, должны разложиться через определённое время !
  4. Керенский
    Керенский Сегодня, 10:59
    -1
    компания SYPAQ ежемесячно передает Киеву порядка ста одноразовых дронов

    Беспилотники поставляются в виде заготовок из плоских листов картона, которые необходимо согнуть в уже обозначенных местах

    данные БПЛА ВСУ используют в качестве доставщика боеприпасов, медикаментов и еды,

    дрон может нести от 3 до 5 кг нагрузки,

    Не сильно короткий комментарий? Всё равно сказать больше нечего!
  5. Eskobar
    Eskobar Сегодня, 11:00
    +1
    Самое то доставлять в осажденные гарнизоны медикаменты, уменьшая потери за счёт своевременно оказания помощи раненым
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:03
    0
    Аббревиатура "USA" на лопасти пропеллера беспилотника, который атаковал ночью Крым.

    Привет от американских "голубей мира".
  7. macgyver
    macgyver Сегодня, 11:03
    0
    Если поставлять картон тоннами, то ВСУ смогут и истребитель склеить ... клей-то у них наверняка всегда с собой.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:11
    0
    Прочный картон был пропитан воском, чтобы предотвратить разрушение фюзеляжа и дальнейшее падение дронов во влажных погодных условиях.

    Не просто использование ,но и хранение должно быть сухим . Это вам не Австралия ,где плюс круглый год
  9. alovrov
    alovrov Сегодня, 11:11
    -1
    Есть информация что австралийцы готовят поставки одноразовых картонных танков.
  10. VicVic
    VicVic Сегодня, 11:26
    0
    Раз пошла такая тема, то пусть подкинут украинцам и снаряды картонные и танки такие же
  11. SwR9
    SwR9 Сегодня, 11:28
    +1
    Идея вполне рабочая, очень дешево, быстро. Можно кстати вместо картона из ПВХ делать детали и собирать на месте.
  12. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 11:41
    0
    Молодцы, что тут скажешь... На параде или на выставке НеИмеющихАналогов это смотреться будет бледно. Да и много не наворуешь... НО!
    Никто не хочет и думать о том,
    Пока корабль плывет...
  13. Комментарий был удален.
  14. JPV
    JPV Сегодня, 11:52
    +2
    Очень интересный вариант, ЭПР почти 0, материал копеечный, вариант барражирующего камикадзе весьма реален - можно МОН , а можно ещё что то(бронепробивное)...
  15. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 12:23
    0
    австралийские одноразовые картонные беспилотники

    Жаль у нас таких нет. В них можно ёмкости с напалмом помещать и использовать в качестве зажигалок.
  16. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 12:32
    0
    Кстати, из картона можно делать ЛЦ (ложные цели) ... Применять их можно будет ,сбрасывая ,например,с "Гераней"... Надо будет присвоить "индекс" ДК-.... ! (Например,ДК-1 ;т.е. "Дурилка картонная первая..." !)