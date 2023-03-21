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Глава МИД Германии призвала «не вестись на уловки Белграда» по косовскому вопросу

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Глава МИД Германии призвала «не вестись на уловки Белграда» по косовскому вопросу

Евросоюз и США продолжают давить на Белград, дабы заставить президента Сербии Александра Вучича принять план Запада по урегулированию косовской проблемы. Главное требование Брюсселя и Вашингтона — признание сербским руководством независимости Косово, позволяющее самопровозглашенной республике стать членом международных организаций, в том числе ООН. В обмен Сербии обещают предоставить статус кандидата на вступление в ЕС.


Президент Вучич, как он сам неоднократно заявлял, находится в довольно сложной ситуации. С одной стороны, большинство сербов считают Косово частью своего государства, что закреплено и в Конституции страны. С другой, Сербия, находящаяся практически в окружении «недружественных» государств, в случае непринятия плана по урегулированию косовской проблемы международной группы посредников, рискует оказаться в политической и экономической изоляции. Изрядно раздражает западных посредников и независимая позиция Белграда по поводу антироссийских санкций и поддержки Украины.

Помимо чиновников ЕС на официальный Белград пытаются оказать давление и представители ряда европейских государств, в первую очередь Германия и Франция. Сербская газета «Новости», анализируя прошедшие накануне очередные переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти, пишет, что неуступчивость сербского лидера в части признания государственности Косово привела в негодование главу МИД ФРГ Анналену Бербок. По данным издания, Бербок призвала своих коллег «не вестись на уловки Белграда» по косовскому вопросу и потребовала от Вучича принять план ЕС.

Глава немецкой дипломатии не уточнила, о каких именно «уловках» сербского президента идет речь. Издание отмечает, что во время длящегося уже не один день переговорного марафона по Косово президент Вучич пока не подписал ни одного документа и даже приложения к так называемому Плану Евросоюза.

Такая изворотливость и упрямство сербского лидера очень не устраивает главу МИД Германии, которая считает, что, помимо всего прочего, признание Белградом независимости Косово лишает президента РФ Владимира Путина одного из козырей по оправданию проводимой Россией военной кампании на Украине. Российский президент, ссылаясь на косовский прецедент, неоднократно упрекал Запад в двойных стандартах в части отказа признания ЛНР И ДНР, а затем легитимности вхождения после всенародных референдумов четырех бывших украинских регионов в состав РФ.
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный канал посольства ФРГ в Москве
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14 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 11:13
    +1
    Глава немецкой дипломатии не уточнила, о каких именно «уловках» сербского президента идет речь
    Да ей лишь бы "воздух сотрясти"..
  2. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 11:14
    +5
    Эта «курица» яркий пример того, как из вполне приличной спортсменки получилась бездарная министр иностранных дел. Лучше бы тренерской деятельностью занялась.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:31
      +1
      ЗВЕРОБОЙ
      из вполне приличной спортсменки получилась бездарная министр иностранных дел.

      Это закон жизни. Вспомните Каспарова, Кличко....
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 11:18
    0
    Такая изворотливость и упрямство сербского лидера очень не устраивает главу МИД Германии, которая считает, что, помимо всего прочего, признание Белградом независимости Косово лишает президента РФ Владимира Путина одного из козырей

    Так то Вучич не Серб (что на славянском означает друг), а подстилка западная
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:21
    +2
    Забавные они. Вы типо дайте признание и косово получит реальные ништяки а вы за это получите ничего и виртуальный бублик.
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:21
    +2
    Вучичу надо подальше от этих ведьм из ЕС держаться, все с точностью наоборот, как только он присоединится к антироссийским санкциям Косово они больше в составе Сербии не увидят. Неужели не понятно ?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:29
    0
    Вучич ,вчера советовал,смотри на американцев.Когда им что то не выгодно ,они включают режим " идиота" .Терпи не долго осталось.Там президент БиГ Додик(фамилия прикольная ) в позу поставил англичан и американцев.
  7. Void
    Void Сегодня, 11:31
    -1
    Сербы нафига вам ЕС ? Если будет изоляция - то это акт прямой агрессии, что приведет к войне, а это тут никому не надо, поэтому зассут они изоляцию вводить
  8. Клон
    Клон Сегодня, 11:32
    +1
    Бербок - тупиковая ветвь "развития" германской дипломатии. Впрочем, у нее есть достойный ее руководитель. laughing
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:33
    0
    Пусть прокрутится 2pi*к раз. Потом попрыгает и валит в овощной ларек капустой торговать.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:33
    0
    Никогда на женщин руку не поднимал,но этой бы объяснился в любви.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:58
      0
      Цитата: tralflot1832
      Никогда на женщин руку не поднимал,но этой бы объяснился в любви.

      Объяснился бы в любви "по цыгански".
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:35
    0
    Аргентина уже 207 лет считает Мальвинские острова своими и не откажется от этого никогда.
  12. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:36
    0
    Помимо чиновников ЕС на официальный Белград пытаются оказать давление и представители ряда европейских государств, в первую очередь Германия и Франция.
     Мдааа..если коснуться истории...Когда распалась,Австро-венгерская империя,представители Хорватии и Словении,приехали до городу Парижу,с просьбой,что бы Франция,поддержала независимость этих государств,дело было в году 1919.На что французы ответили,неаааа..видим вас только в составе единого государства Сербии,Словенцев и Хорватов.И пошли они солнцем палимы,повторяя.суди его бог..А теперь?Им не стала нужна единая Югославия в 90-х, а после развала последней и единая Сербия..Да ещё ,помогли ликвидировать хорватам Республику Сербску..