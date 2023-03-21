Глава МИД Германии призвала «не вестись на уловки Белграда» по косовскому вопросу

Евросоюз и США продолжают давить на Белград, дабы заставить президента Сербии Александра Вучича принять план Запада по урегулированию косовской проблемы. Главное требование Брюсселя и Вашингтона — признание сербским руководством независимости Косово, позволяющее самопровозглашенной республике стать членом международных организаций, в том числе ООН. В обмен Сербии обещают предоставить статус кандидата на вступление в ЕС.
Президент Вучич, как он сам неоднократно заявлял, находится в довольно сложной ситуации. С одной стороны, большинство сербов считают Косово частью своего государства, что закреплено и в Конституции страны. С другой, Сербия, находящаяся практически в окружении «недружественных» государств, в случае непринятия плана по урегулированию косовской проблемы международной группы посредников, рискует оказаться в политической и экономической изоляции. Изрядно раздражает западных посредников и независимая позиция Белграда по поводу антироссийских санкций и поддержки Украины.
Помимо чиновников ЕС на официальный Белград пытаются оказать давление и представители ряда европейских государств, в первую очередь Германия и Франция. Сербская газета «Новости», анализируя прошедшие накануне очередные переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти, пишет, что неуступчивость сербского лидера в части признания государственности Косово привела в негодование главу МИД ФРГ Анналену Бербок. По данным издания, Бербок призвала своих коллег «не вестись на уловки Белграда» по косовскому вопросу и потребовала от Вучича принять план ЕС.
Глава немецкой дипломатии не уточнила, о каких именно «уловках» сербского президента идет речь. Издание отмечает, что во время длящегося уже не один день переговорного марафона по Косово президент Вучич пока не подписал ни одного документа и даже приложения к так называемому Плану Евросоюза.
Такая изворотливость и упрямство сербского лидера очень не устраивает главу МИД Германии, которая считает, что, помимо всего прочего, признание Белградом независимости Косово лишает президента РФ Владимира Путина одного из козырей по оправданию проводимой Россией военной кампании на Украине. Российский президент, ссылаясь на косовский прецедент, неоднократно упрекал Запад в двойных стандартах в части отказа признания ЛНР И ДНР, а затем легитимности вхождения после всенародных референдумов четырех бывших украинских регионов в состав РФ.