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Российские войска продвигаются к Орловке, чтобы перерезать пути снабжения ВСУ в Авдеевке

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Российские войска продвигаются к Орловке, чтобы перерезать пути снабжения ВСУ в Авдеевке

В последние недели российские вооруженные силы демонстрируют высокую степень наступательной активности на Авдеевском направлении. Это были вынуждены признать даже представители британской разведки и украинского командования.


После штурма Степового основное направление удара российской армии смешается в сторону Орловки. Этот населенный пункт важен, поскольку через него, а также через Ласточкино и Тоненькое проходят три основных пути снабжения украинских формирований, засевших в Авдеевке.

Как утверждают российские военкоры, тот путь, который проходит через Орловку, уже сегодня вечером может быть взят под огневой контроль российских войск. В настоящее время позиции ВСУ под Орловкой подвергаются интенсивным атакам реактивной артиллерии ВС РФ и штурмовой авиации ВКС РФ.


Ранее мы сообщали о том, что Орловка станет вероятной целью наступления на Авдеевском направлении. Как и следовало ожидать, и это также прогнозировали западные эксперты, под Авдеевкой повторяется опробованный в Артемовске план отсечения украинских формирований от основных путей снабжения.

Если российской армии удастся перерезать основные маршруты, по которым в Авдеевку подвозят боеприпасы, технику и пополнения личного состава, то взятие города будет лишь «делом техники». Наиболее ожесточенное сопротивление ВСУ ожидается в районе Авдеевского коксохимического завода, промышленная зона которого располагает к ведению длительной обороны благодаря подземным коммуникациям и помещениям.
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4 комментария
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  1. andelc
    andelc Сегодня, 11:25
    +2
    Удачи вам, ребята, в этом нелегком деле. Слава России!
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 11:26
    0
    Если российской армии удастся перерезать основные маршруты, по которым в Авдеевку подвозят боеприпасы,

    Что значит Если? Простой вопрос. Перерезать и уничтожить
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:28
    +4
    Редакция!
    Ради Бога, не пишИте прогнозы чтобы не сглазить.
    Вот когда Орловка будет наша, Авдеевка в полном окружении - тогда и напИшите.
    З.Ы. Могли бы и на карте показать то, о чём пишите.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:04
      -1
      Можно с Красногоровки ударить по Северу Авдеевки,там где Коксохимический комбинат.Это же тыл фактически Авдеевской группировки ВСУ ,а значит не так укреплён.Тогда дорога из Орловки до Авдеевки будет если не перерезана,то под огневым контролем.