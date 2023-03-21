Российские войска продвигаются к Орловке, чтобы перерезать пути снабжения ВСУ в Авдеевке

В последние недели российские вооруженные силы демонстрируют высокую степень наступательной активности на Авдеевском направлении. Это были вынуждены признать даже представители британской разведки и украинского командования.
После штурма Степового основное направление удара российской армии смешается в сторону Орловки. Этот населенный пункт важен, поскольку через него, а также через Ласточкино и Тоненькое проходят три основных пути снабжения украинских формирований, засевших в Авдеевке.
Как утверждают российские военкоры, тот путь, который проходит через Орловку, уже сегодня вечером может быть взят под огневой контроль российских войск. В настоящее время позиции ВСУ под Орловкой подвергаются интенсивным атакам реактивной артиллерии ВС РФ и штурмовой авиации ВКС РФ.
Ранее мы сообщали о том, что Орловка станет вероятной целью наступления на Авдеевском направлении. Как и следовало ожидать, и это также прогнозировали западные эксперты, под Авдеевкой повторяется опробованный в Артемовске план отсечения украинских формирований от основных путей снабжения.
Если российской армии удастся перерезать основные маршруты, по которым в Авдеевку подвозят боеприпасы, технику и пополнения личного состава, то взятие города будет лишь «делом техники». Наиболее ожесточенное сопротивление ВСУ ожидается в районе Авдеевского коксохимического завода, промышленная зона которого располагает к ведению длительной обороны благодаря подземным коммуникациям и помещениям.