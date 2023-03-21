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Экспорт из Грузии в ЕС сократился, а экспорт в СНГ достиг исторического максимума

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Экспорт из Грузии в ЕС сократился, а экспорт в СНГ достиг исторического максимума

Грузия уже давно ведет активную торговлю со странами Европейского Союза. В 2014 году страна даже стала частью зоны свободной торговли ЕС. С тех времен Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Грузии. При этом шло поступательное увеличение товарооборота между странами ЕС и Грузией, и, наоборот, происходило его сокращение со странами СНГ.


По некоторым данным, на долю стран ЕС приходилось более 25% товарооборота Грузии. При этом на страны Содружества Независимых Государств приходилось меньше - около 22%.

Однако, согласно данным, которые приводит грузинская профильная пресса, в этом году экспорт товаров из Грузии в страны Евросоюза стал значительно ниже, чем это было год назад. Так, за первые два месяца 2023 года из Грузии в ЕС вывезли товаров на сумму около 116 миллионов долларов, что составляет 12,6% грузинского экспорта. При этом отмечается, что в январе-феврале прошлого года грузинский экспорт в страны ЕС составлял около 21% от общего объема и равнялся сумме в почти 160 миллионов долларов. Таким образом, в денежном выражении экспорт в ЕС сократился более чем на четверть, а в процентном соотношении – почти вдвое.

И за тот же период экспорт из Грузии в страны СНГ, наоборот, значительно вырос. За первые месяцы этого года он достиг исторического максимума и составил более 530 миллионов долларов, что по сравнению с прошлым годом больше на 200 с лишним миллионов долларов или почти на 40%.
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Использованы фотографии:
geo-home.com
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6 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 11:31
    +1
    И за тот же период экспорт из Грузии в страны СНГ, наоборот, значительно вырос.
    И в основном в Россию. Потому власти Грузии и не спешат открывать "второй фронт", так как сейчас им это экономически не выгодно
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:32
    +1
    Вопрос... а что они к нам экспортирует? Вино, лаврушку, боржоми... что ещё?
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:38
      +3
      Цитата: rocket757
      Вино, лаврушку, боржоми... что ещё?

      Допускаю, что идет перевалка отдельных видов товара из Турции. Исходя из того что ряд грузинских регионов основательно лежит под турецким бизнесом.
      1. д^Амир
        д^Амир Сегодня, 11:50
        +1
        и даже не столько собственно турецких
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:31
        0
        Параллельный импорт... тоже вариант, исключать его не стоит.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:49
    0
    Основная причина того, что в 2014 году Донбасс восстал против киевской хунты - вовсе не языковая проблема или типа того, а ясное понимание, что без РФ у народа нет будущего.