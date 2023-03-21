Экспорт из Грузии в ЕС сократился, а экспорт в СНГ достиг исторического максимума

Грузия уже давно ведет активную торговлю со странами Европейского Союза. В 2014 году страна даже стала частью зоны свободной торговли ЕС. С тех времен Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Грузии. При этом шло поступательное увеличение товарооборота между странами ЕС и Грузией, и, наоборот, происходило его сокращение со странами СНГ.По некоторым данным, на долю стран ЕС приходилось более 25% товарооборота Грузии. При этом на страны Содружества Независимых Государств приходилось меньше - около 22%.Однако, согласно данным, которые приводит грузинская профильная пресса, в этом году экспорт товаров из Грузии в страны Евросоюза стал значительно ниже, чем это было год назад. Так, за первые два месяца 2023 года из Грузии в ЕС вывезли товаров на сумму около 116 миллионов долларов, что составляет 12,6% грузинского экспорта. При этом отмечается, что в январе-феврале прошлого года грузинский экспорт в страны ЕС составлял около 21% от общего объема и равнялся сумме в почти 160 миллионов долларов. Таким образом, в денежном выражении экспорт в ЕС сократился более чем на четверть, а в процентном соотношении – почти вдвое.И за тот же период экспорт из Грузии в страны СНГ, наоборот, значительно вырос. За первые месяцы этого года он достиг исторического максимума и составил более 530 миллионов долларов, что по сравнению с прошлым годом больше на 200 с лишним миллионов долларов или почти на 40%.